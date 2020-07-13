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Малатьяспор
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Бешикташ
0' 10'
30
Фарноль
Фабьен
29
Шебаке
Иссам
44
Мина
Артуро
16
Хадебе
Тинейдж
45
Хафез
Карим
19
Аскуа
Африйе
6
Ялчин
Робин
8
Йилдырым
Мурат
20
Доналд
Митчелл
7
Тёре
Гёкхан
9
Булут
Умут
30
Дестаноглу
Эрсин
77
Генюл
Гёкхан
24
Вида
Домагой
4
Виктор
Руис
88
Эркин
Джанер
15
Эльнени
Мохамед
20
Уйсал
Неджип
27
Ленс
Джермейн
92
Диаби
Абдулай
11
Бойд
Тайлер
19
Н'Куду
Жорж-Кевин
Малатьяспор
4-2-3-1
Бешикташ
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Малатьяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Яхович Адис 11 (4) 0.32
2. Тьеви Бифума 6 0.18
3. Гильерме Маркес 5 0.15
4. Доналд Митчелл 5 0.15
5. Булут Умут 3 0.09
6. Ялчин Робин 3 0.09
7. Кьяртанссон Видар 2 0.06
8. Аскуа Африйе 1 0.03
9. Тёре Гёкхан 1 (1) 0.03
10. Йилдырым Мурат 1 0.03
11. Фофана Морике 1 0.03
12. Шебаке Иссам 1 0.03
13. Ндайишимийе Юссуф 1 0.03
14. Тозлу Эрен 1 0.03
15. Хафез Карим 0 0
16. Айтач Сакыб 0 0
17. Вальтер Реми 0 0
18. Шалали Гилан 0 0
Бешикташ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 13 (6) 0.38
2. Ляич Адем 5 0.15
3. Хатчинсон Атиба 5 0.15
4. Вида Домагой 4 0.12
5. Диаби Абдулай 4 0.12
6. Найир Умут 4 0.12
7. Генюл Гёкхан 3 0.09
8. Боатенг Кевин-Принс 3 0.09
9. Н'Куду Жорж-Кевин 3 0.09
10. Ялчын Гювен 3 0.09
11. Эркин Джанер 2 0.06
12. Ленс Джермейн 2 0.06
13. Озьякуп Огузхан 1 0.03
14. Бойд Тайлер 1 0.03
15. Эльнени Мохамед 0 0
16. Виктор Руис 0 0
17. Йылмаз Рыдван 0 0

Карточки

Малатьяспор
# Игрок      
1. Ялчин Робин 8 1
2. Акбаш Мустафа 5 2
3. Йилдырым Мурат 6 0
4. Аскуа Африйе 6 0
5. Мина Артуро 6 0
6. Айтач Сакыб 5 0
7. Тёре Гёкхан 3 1
8. Доналд Митчелл 4 0
9. Шалали Гилан 4 0
10. Фарноль Фабьен 3 0
11. Каш Эркан 3 0
12. Гильерме Маркес 3 0
13. Яхович Адис 1 1
14. Тозлу Эрен 1 1
15. Тьеви Бифума 2 0
16. Фофана Морике 2 0
17. Ндайишимийе Юссуф 2 0
18. Булут Умут 1 0
19. Йылдыз Ахмед 1 0
20. Оздемир Озер 1 0
Бешикташ
# Игрок      
1. Эркин Джанер 8 1
2. Эльнени Мохамед 6 1
3. Ленс Джермейн 7 0
4. Виктор Руис 6 0
5. Уйсал Неджип 6 0
6. Генюл Гёкхан 5 0
7. Ляич Адем 5 0
8. Вида Домагой 3 1
9. Йилмаз Бурак 4 0
10. Хатчинсон Атиба 4 0
11. Бойд Тайлер 4 0
12. Найир Умут 3 0
13. Н'Куду Жорж-Кевин 3 0
14. Роко Энсо 2 0
15. Ребошу Педру 2 0
16. Токёз Дорукхан 2 0
17. Ялчын Гювен 2 0
18. Боатенг Кевин-Принс 1 0
19. Диаби Абдулай 1 0
20. Кариус Лорис 1 0
21. Озьякуп Огузхан 1 0
22. Чынар Оркан 1 0
23. Дуглас Перейра 1 0
24. Йылмаз Рыдван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Малатьяспор 2.78% (1) 8.33% (3) 22.22% (8) 5.56% (2) 19.44% (7) 41.67% (15)
 Бешикташ 10.42% (5) 6.25% (3) 16.67% (8) 22.92% (11) 27.08% (13) 16.67% (8)

Предыдущие игры

Малатьяспор Последние 20 матчей: + = -
Сивасспор 0:1 Малатьяспор Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Фенербахче 3:2 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Гёзтепе
Малатьяспор 1:2 Касымпаша Кайсериспор 2:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:3 Трабзонспор Малатьяспор 1:1 Коньяспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:2 Антальяспор Галатасарай 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Анкарагюджю Аланьяспор 2:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Сивасспор Истанбул Башакшехир 4:1 Малатьяспор Сивасспор 4:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Кукес Газишехир Газиантеп 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 0:2 Ризеспор Кеджиоренгюджю 2:2 Малатьяспор
Бешикташ Последние 20 матчей: + = -
Бешикташ 3:2 Касымпаша Кайсериспор 3:1 Бешикташ Бешикташ 3:0 Коньяспор Денизлиспор 1:5 Бешикташ
Бешикташ 1:2 Антальяспор Галатасарай 0:0 Бешикташ Бешикташ 2:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:2 Бешикташ Бешикташ 2:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ Бешикташ 3:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:2 Бешикташ Гёзтепе 2:1 Бешикташ Бешикташ 2:3 Эрзурумспор Бешикташ 1:2 Сивасспор Эрзурумспор 3:2 Бешикташ Бешикташ 2:2 Алтынорду Бешикташ 2:0 Мезёкёвешд Бешикташ 4:1 Генчлербирлиги Фенербахче 3:1 Бешикташ

Последние игры между собой

Малатьяспор: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Бешикташ: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Бешикташ 0:2 Малатьяспор Суперлига Малатьяспор 1:2 Бешикташ Суперлига Бешикташ 2:1 Малатьяспор Суперлига Бешикташ 3:1 Малатьяспор Суперлига
Малатьяспор 0:0 Бешикташ Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир 1:0 Заявка 32 20 9 3 60 - 27 69
2. Трабзонспор 0:0 Заявка 32 17 12 3 70 - 35 63
3. Сивасспор Заявка 32 16 9 7 52 - 35 57
4. Бешикташ 0:0 Заявка 32 16 6 10 53 - 40 54
5. Галатасарай Заявка 32 14 10 8 50 - 34 52
6. Аланьяспор Заявка 32 14 9 9 57 - 35 51
7. Фенербахче Заявка 32 14 8 10 55 - 43 50
8. Газишехир Газиантеп Заявка 32 10 12 10 46 - 48 42
9. Антальяспор Заявка 32 10 11 11 38 - 50 41
10. Касымпаша Заявка 32 11 6 15 48 - 54 39
11. Гёзтепе Заявка 32 10 9 13 40 - 45 39
12. Генчлербирлиги Заявка 32 9 9 14 39 - 51 36
13. Малатьяспор 0:0 Заявка 32 8 9 15 44 - 46 33
14. Денизлиспор 0:0 Заявка 32 8 9 15 29 - 45 33
15. Ризеспор Заявка 32 9 5 18 34 - 54 32
16. Кайсериспор Заявка 32 8 8 16 39 - 69 32
17. Коньяспор 0:1 Заявка 32 6 12 14 26 - 44 30
18. Анкарагюджю Заявка 32 6 11 15 30 - 55 29
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Malatya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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