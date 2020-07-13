Малатьяспор
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Malatya Stadyumu
Бешикташ
29
Шебаке
Иссам
44
Мина
Артуро
45
Хафез
Карим
19
Аскуа
Африйе
77
Генюл
Гёкхан
24
Вида
Домагой
88
Эркин
Джанер
20
Уйсал
Неджип
11
Бойд
Тайлер
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Шебаке ИссамЗащитник
-
44 Мина АртуроЗащитник
- Защитник
-
45 Хафез КаримЗащитник
-
19 Аскуа АфрийеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
91 Айтач СакыбЗащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Йылдыз АхмедПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Караман Хикмет
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Генюл ГёкханЗащитник
-
24 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
- Полузащитник
-
20 Уйсал НеджипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бойд ТайлерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайя ЭрдоганЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ялчын Серген
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Яхович Адис
|11 (4)
|0.32
|2.
|Тьеви Бифума
|6
|0.18
|3.
|Гильерме Маркес
|5
|0.15
|4.
|Доналд Митчелл
|5
|0.15
|5.
|Булут Умут
|3
|0.09
|6.
|Ялчин Робин
|3
|0.09
|7.
|Кьяртанссон Видар
|2
|0.06
|8.
|Аскуа Африйе
|1
|0.03
|9.
|Тёре Гёкхан
|1 (1)
|0.03
|10.
|Йилдырым Мурат
|1
|0.03
|11.
|Фофана Морике
|1
|0.03
|12.
|Шебаке Иссам
|1
|0.03
|13.
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0.03
|14.
|Тозлу Эрен
|1
|0.03
|15.
|Хафез Карим
|0
|0
|16.
|Айтач Сакыб
|0
|0
|17.
|Вальтер Реми
|0
|0
|18.
|Шалали Гилан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йилмаз Бурак
|13 (6)
|0.38
|2.
|Ляич Адем
|5
|0.15
|3.
|Хатчинсон Атиба
|5
|0.15
|4.
|Вида Домагой
|4
|0.12
|5.
|Диаби Абдулай
|4
|0.12
|6.
|Найир Умут
|4
|0.12
|7.
|Генюл Гёкхан
|3
|0.09
|8.
|Боатенг Кевин-Принс
|3
|0.09
|9.
|Н'Куду Жорж-Кевин
|3
|0.09
|10.
|Ялчын Гювен
|3
|0.09
|11.
|Эркин Джанер
|2
|0.06
|12.
|Ленс Джермейн
|2
|0.06
|13.
|Озьякуп Огузхан
|1
|0.03
|14.
|Бойд Тайлер
|1
|0.03
|15.
|Эльнени Мохамед
|0
|0
|16.
|Виктор Руис
|0
|0
|17.
|Йылмаз Рыдван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ялчин Робин
|8
|1
|2.
|Акбаш Мустафа
|5
|2
|3.
|Йилдырым Мурат
|6
|0
|4.
|Аскуа Африйе
|6
|0
|5.
|Мина Артуро
|6
|0
|6.
|Айтач Сакыб
|5
|0
|7.
|Тёре Гёкхан
|3
|1
|8.
|Доналд Митчелл
|4
|0
|9.
|Шалали Гилан
|4
|0
|10.
|Фарноль Фабьен
|3
|0
|11.
|Каш Эркан
|3
|0
|12.
|Гильерме Маркес
|3
|0
|13.
|Яхович Адис
|1
|1
|14.
|Тозлу Эрен
|1
|1
|15.
|Тьеви Бифума
|2
|0
|16.
|Фофана Морике
|2
|0
|17.
|Ндайишимийе Юссуф
|2
|0
|18.
|Булут Умут
|1
|0
|19.
|Йылдыз Ахмед
|1
|0
|20.
|Оздемир Озер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эркин Джанер
|8
|1
|2.
|Эльнени Мохамед
|6
|1
|3.
|Ленс Джермейн
|7
|0
|4.
|Виктор Руис
|6
|0
|5.
|Уйсал Неджип
|6
|0
|6.
|Генюл Гёкхан
|5
|0
|7.
|Ляич Адем
|5
|0
|8.
|Вида Домагой
|3
|1
|9.
|Йилмаз Бурак
|4
|0
|10.
|Хатчинсон Атиба
|4
|0
|11.
|Бойд Тайлер
|4
|0
|12.
|Найир Умут
|3
|0
|13.
|Н'Куду Жорж-Кевин
|3
|0
|14.
|Роко Энсо
|2
|0
|15.
|Ребошу Педру
|2
|0
|16.
|Токёз Дорукхан
|2
|0
|17.
|Ялчын Гювен
|2
|0
|18.
|Боатенг Кевин-Принс
|1
|0
|19.
|Диаби Абдулай
|1
|0
|20.
|Кариус Лорис
|1
|0
|21.
|Озьякуп Огузхан
|1
|0
|22.
|Чынар Оркан
|1
|0
|23.
|Дуглас Перейра
|1
|0
|24.
|Йылмаз Рыдван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Малатьяспор
|2.78% (1)
|8.33% (3)
|22.22% (8)
|5.56% (2)
|19.44% (7)
|41.67% (15)
|Бешикташ
|10.42% (5)
|6.25% (3)
|16.67% (8)
|22.92% (11)
|27.08% (13)
|16.67% (8)
Предыдущие игры
Малатьяспор Последние 20 матчей: + = -Сивасспор 0:1 Малатьяспор Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Фенербахче 3:2 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Гёзтепе
Малатьяспор 1:2 Касымпаша Кайсериспор 2:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:3 Трабзонспор Малатьяспор 1:1 Коньяспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:2 Антальяспор Галатасарай 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Анкарагюджю Аланьяспор 2:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Сивасспор Истанбул Башакшехир 4:1 Малатьяспор Сивасспор 4:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Кукес Газишехир Газиантеп 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 0:2 Ризеспор Кеджиоренгюджю 2:2 Малатьяспор
Бешикташ Последние 20 матчей: + = -Бешикташ 3:2 Касымпаша Кайсериспор 3:1 Бешикташ Бешикташ 3:0 Коньяспор Денизлиспор 1:5 Бешикташ
Бешикташ 1:2 Антальяспор Галатасарай 0:0 Бешикташ Бешикташ 2:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:2 Бешикташ Бешикташ 2:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ Бешикташ 3:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:2 Бешикташ Гёзтепе 2:1 Бешикташ Бешикташ 2:3 Эрзурумспор Бешикташ 1:2 Сивасспор Эрзурумспор 3:2 Бешикташ Бешикташ 2:2 Алтынорду Бешикташ 2:0 Мезёкёвешд Бешикташ 4:1 Генчлербирлиги Фенербахче 3:1 Бешикташ
Последние игры между собой
Малатьяспор: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Бешикташ: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|1:0 Заявка
|32
|20
|9
|3
|60 - 27
|69
|2.
|Трабзонспор
|0:0 Заявка
|32
|17
|12
|3
|70 - 35
|63
|3.
|Сивасспор
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|52 - 35
|57
|4.
|Бешикташ
|0:0 Заявка
|32
|16
|6
|10
|53 - 40
|54
|5.
|Галатасарай
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|50 - 34
|52
|6.
|Аланьяспор
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|57 - 35
|51
|7.
|Фенербахче
|Заявка
|32
|14
|8
|10
|55 - 43
|50
|8.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|32
|10
|12
|10
|46 - 48
|42
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|38 - 50
|41
|10.
|Касымпаша
|Заявка
|32
|11
|6
|15
|48 - 54
|39
|11.
|Гёзтепе
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|40 - 45
|39
|12.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|39 - 51
|36
|13.
|Малатьяспор
|0:0 Заявка
|32
|8
|9
|15
|44 - 46
|33
|14.
|Денизлиспор
|0:0 Заявка
|32
|8
|9
|15
|29 - 45
|33
|15.
|Ризеспор
|Заявка
|32
|9
|5
|18
|34 - 54
|32
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|39 - 69
|32
|17.
|Коньяспор
|0:1 Заявка
|32
|6
|12
|14
|26 - 44
|30
|18.
|Анкарагюджю
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|30 - 55
|29