Малатьяспор
0:1
Конец матча
Стадион: Malatya Stadyumu
Бешикташ
0:1
52' ПенальтиЭркин Джанер
80' Желтая карточкаН'Куду Жорж-Кевин
85' Желтая карточкаВиктор Руис
29
Шебаке
Иссам
44
Мина
Артуро
45
Хафез
Карим
19
Аскуа
Африйе
77
Генюл
Гёкхан
24
Вида
Домагой
88
Эркин
Джанер
20
Уйсал
Неджип
11
Бойд
Тайлер
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Шебаке ИссамЗащитник
-
44 Мина АртуроЗащитник
- Защитник
-
45 Хафез КаримЗащитник
- Полузащитник
-
19 Аскуа АфрийеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
91 Айтач СакыбЗащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Йылдыз АхмедПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Караман Хикмет
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Генюл ГёкханЗащитник
-
24 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Уйсал НеджипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Бойд ТайлерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайя ЭрдоганЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ялчын Серген
Ход матча
52'
0:1
85'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 6
-
5 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Яхович Адис
|11 (4)
|0.32
|2.
|Тьеви Бифума
|6
|0.18
|3.
|Гильерме Маркес
|5
|0.15
|4.
|Доналд Митчелл
|5
|0.15
|5.
|Булут Умут
|3
|0.09
|6.
|Ялчин Робин
|3
|0.09
|7.
|Кьяртанссон Видар
|2
|0.06
|8.
|Аскуа Африйе
|1
|0.03
|9.
|Тёре Гёкхан
|1 (1)
|0.03
|10.
|Йилдырым Мурат
|1
|0.03
|11.
|Фофана Морике
|1
|0.03
|12.
|Шебаке Иссам
|1
|0.03
|13.
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0.03
|14.
|Тозлу Эрен
|1
|0.03
|15.
|Хафез Карим
|0
|0
|16.
|Айтач Сакыб
|0
|0
|17.
|Вальтер Реми
|0
|0
|18.
|Шалали Гилан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йилмаз Бурак
|13 (6)
|0.38
|2.
|Ляич Адем
|5
|0.15
|3.
|Хатчинсон Атиба
|5
|0.15
|4.
|Вида Домагой
|4
|0.12
|5.
|Диаби Абдулай
|4
|0.12
|6.
|Найир Умут
|4
|0.12
|7.
|Эркин Джанер
|3 (1)
|0.09
|8.
|Генюл Гёкхан
|3
|0.09
|9.
|Боатенг Кевин-Принс
|3
|0.09
|10.
|Н'Куду Жорж-Кевин
|3
|0.09
|11.
|Ялчын Гювен
|3
|0.09
|12.
|Ленс Джермейн
|2
|0.06
|13.
|Озьякуп Огузхан
|1
|0.03
|14.
|Бойд Тайлер
|1
|0.03
|15.
|Эльнени Мохамед
|0
|0
|16.
|Виктор Руис
|0
|0
|17.
|Йылмаз Рыдван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ялчин Робин
|8
|1
|2.
|Акбаш Мустафа
|5
|2
|3.
|Йилдырым Мурат
|6
|0
|4.
|Аскуа Африйе
|6
|0
|5.
|Мина Артуро
|6
|0
|6.
|Айтач Сакыб
|5
|0
|7.
|Тёре Гёкхан
|3
|1
|8.
|Доналд Митчелл
|4
|0
|9.
|Шалали Гилан
|4
|0
|10.
|Фарноль Фабьен
|3
|0
|11.
|Каш Эркан
|3
|0
|12.
|Гильерме Маркес
|3
|0
|13.
|Яхович Адис
|1
|1
|14.
|Тозлу Эрен
|1
|1
|15.
|Тьеви Бифума
|2
|0
|16.
|Фофана Морике
|2
|0
|17.
|Ндайишимийе Юссуф
|2
|0
|18.
|Булут Умут
|1
|0
|19.
|Йылдыз Ахмед
|1
|0
|20.
|Оздемир Озер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эркин Джанер
|8
|1
|2.
|Эльнени Мохамед
|6
|1
|3.
|Ленс Джермейн
|7
|0
|4.
|Виктор Руис
|7
|0
|5.
|Уйсал Неджип
|6
|0
|6.
|Генюл Гёкхан
|5
|0
|7.
|Ляич Адем
|5
|0
|8.
|Вида Домагой
|3
|1
|9.
|Йилмаз Бурак
|4
|0
|10.
|Хатчинсон Атиба
|4
|0
|11.
|Бойд Тайлер
|4
|0
|12.
|Н'Куду Жорж-Кевин
|4
|0
|13.
|Найир Умут
|3
|0
|14.
|Роко Энсо
|2
|0
|15.
|Ребошу Педру
|2
|0
|16.
|Токёз Дорукхан
|2
|0
|17.
|Ялчын Гювен
|2
|0
|18.
|Боатенг Кевин-Принс
|1
|0
|19.
|Диаби Абдулай
|1
|0
|20.
|Кариус Лорис
|1
|0
|21.
|Озьякуп Огузхан
|1
|0
|22.
|Чынар Оркан
|1
|0
|23.
|Дуглас Перейра
|1
|0
|24.
|Йылмаз Рыдван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Малатьяспор
|2.78% (1)
|8.33% (3)
|22.22% (8)
|5.56% (2)
|19.44% (7)
|41.67% (15)
|Бешикташ
|10.2% (5)
|6.12% (3)
|16.33% (8)
|24.49% (12)
|26.53% (13)
|16.33% (8)
Предыдущие игры
Малатьяспор Последние 20 матчей: + = -Сивасспор 0:1 Малатьяспор Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Фенербахче 3:2 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Гёзтепе
Малатьяспор 1:2 Касымпаша Кайсериспор 2:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:3 Трабзонспор Малатьяспор 1:1 Коньяспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:2 Антальяспор Галатасарай 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Анкарагюджю Аланьяспор 2:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Сивасспор Истанбул Башакшехир 4:1 Малатьяспор Сивасспор 4:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Кукес Газишехир Газиантеп 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 0:2 Ризеспор Кеджиоренгюджю 2:2 Малатьяспор
Бешикташ Последние 20 матчей: + = -Бешикташ 3:2 Касымпаша Кайсериспор 3:1 Бешикташ Бешикташ 3:0 Коньяспор Денизлиспор 1:5 Бешикташ
Бешикташ 1:2 Антальяспор Галатасарай 0:0 Бешикташ Бешикташ 2:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:2 Бешикташ Бешикташ 2:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ Бешикташ 3:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:2 Бешикташ Гёзтепе 2:1 Бешикташ Бешикташ 2:3 Эрзурумспор Бешикташ 1:2 Сивасспор Эрзурумспор 3:2 Бешикташ Бешикташ 2:2 Алтынорду Бешикташ 2:0 Мезёкёвешд Бешикташ 4:1 Генчлербирлиги Фенербахче 3:1 Бешикташ
Последние игры между собой
Малатьяспор: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Бешикташ: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|32
|19
|9
|4
|62 - 31
|66
|2.
|Трабзонспор
|Заявка
|32
|17
|11
|4
|71 - 37
|62
|3.
|Сивасспор
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|52 - 35
|57
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|32
|17
|5
|10
|54 - 40
|56
|5.
|Галатасарай
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|50 - 34
|52
|6.
|Аланьяспор
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|57 - 35
|51
|7.
|Фенербахче
|Заявка
|32
|14
|8
|10
|55 - 43
|50
|8.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|32
|10
|12
|10
|46 - 48
|42
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|38 - 50
|41
|10.
|Касымпаша
|Заявка
|32
|11
|6
|15
|48 - 54
|39
|11.
|Гёзтепе
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|40 - 45
|39
|12.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|39 - 51
|36
|13.
|Денизлиспор
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|31 - 46
|35
|14.
|Коньяспор
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|30 - 46
|33
|15.
|Ризеспор
|Заявка
|32
|9
|5
|18
|34 - 54
|32
|16.
|Малатьяспор
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|44 - 47
|32
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|39 - 69
|32
|18.
|Анкарагюджю
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|30 - 55
|29