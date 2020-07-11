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Гёзтепе
0:2
Перерыв

Стадион:
Генчлербирлиги
0'
0:1
33' Гол
Сио Жованни
36' Желтая карточка
Айдогду Сонер
0:2
45' Гол
Станку Богдан
1
Бакырбаш
Гёктюг
77
Палули
Мурат
33
Нукан
Атынч
5
Эзтюрк
Алпаслан
41
Эмир
Беркан
17
Поко
Андре
88
Айдогду
Сонер
30
Каян
Ялчин
8
Каштру
Андре
27
Трипич
Златко
21
Вильчек
Камиль
25
Озбир
Эртач
22
Озгенч
Эрдем
32
Флавио
Рамос
15
Туре
Зарго
39
Полома
Пьер-Ив
5
Оздемир
Берат
21
Кандеяш
Даниэл
13
Сио
Жованни
23
Дикмен
Сонер
17
Йилмаз
Сефа
9
Станку
Богдан
Гёзтепе
4-2-3-1
Генчлербирлиги
4-1-4-1

Ход матча

17'
 
Сессеньон Стефан
Йилмаз Сефа
33'
0:1
Сио Жованни
(Станку Богдан)
36'
Айдогду Сонер
 
45'
0:2
Станку Богдан
(Кандеяш Даниэл)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 63 Владение мячом, % 37

Бомбардиры внутри турнира

Гёзтепе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюрлер Сердар 7 0.21
2. Эзтюрк Алпаслан 6 (4) 0.18
3. Айдогду Сонер 5 0.15
4. Акбунар Халиль 5 0.15
5. Наполеони Стефано 4 0.12
6. Каштру Андре 3 0.09
7. Эмир Беркан 3 0.09
8. Джером Кэмерон 3 0.09
9. Борхес Сельсо 1 0.03
10. Рейс Уоллес 1 0.03
11. Вильчек Камиль 1 (1) 0.03
12. Моссоро Марсио 0 0
13. Гассама Ламин 0 0
14. Тити 0 0
Генчлербирлиги
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Станку Богдан 13 (3) 0.38
2. Сио Жованни 11 0.32
3. Кандеяш Даниэл 3 0.09
4. Айте Флойд 3 0.09
5. Сессеньон Стефан 2 (1) 0.06
6. Оздемир Берат 2 0.06
7. Беришбек Рахметулла 1 0.03
8. Пехливан Ясин 1 0.03
9. Озгенч Эрдем 0 0
10. Йилмаз Сефа 0 0
11. Сёнтьенс Матс 0 0
12. Чифтчи Надир 0 0
13. Пехливан Халиль 0 0

Карточки

Гёзтепе
# Игрок      
1. Эзтюрк Алпаслан 9 1
2. Айдогду Сонер 10 0
3. Джером Кэмерон 8 0
4. Тити 6 0
5. Эмир Беркан 6 0
6. Бету Антониу 4 1
7. Гассама Ламин 5 0
8. Поко Андре 3 1
9. Моссоро Марсио 4 0
10. Гюрлер Сердар 3 0
11. Акбунар Халиль 3 0
12. Борхес Сельсо 2 0
13. Каштру Андре 2 0
14. Кадах Дениз 1 0
15. Наполеони Стефано 1 0
16. Дердийок Эрен 1 0
17. Бакырбаш Гёктюг 1 0
18. Палули Мурат 1 0
19. Каян Ялчин 1 0
Генчлербирлиги
# Игрок      
1. Сио Жованни 11 0
2. Кандеяш Даниэл 9 0
3. Полома Пьер-Ив 7 1
4. Сантос Фабрисио 8 0
5. Флавио Рамос 6 1
6. Туре Зарго 7 0
7. Пехливан Ясин 5 1
8. Огюз Ахмет 3 2
9. Оздемир Берат 5 0
10. Чифтчи Надир 3 1
11. Озгенч Эрдем 4 0
12. Станку Богдан 4 0
13. Йилмаз Сефа 3 0
14. Нордфельдт Кристоффер 2 0
15. Сёнтьенс Матс 2 0
16. Пехливан Халиль 2 0
17. Сессеньон Стефан 1 0
18. Дикмен Сонер 1 0
19. Беришбек Рахметулла 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гёзтепе 18.42% (7) 7.89% (3) 26.32% (10) 15.79% (6) 23.68% (9) 7.89% (3)
 Генчлербирлиги 12.12% (4) 12.12% (4) 18.18% (6) 21.21% (7) 12.12% (4) 24.24% (8)

Предыдущие игры

Гёзтепе Последние 20 матчей: + = -
Гёзтепе 2:2 Анкарагюджю Фенербахче 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:3 Аланьяспор Малатьяспор 2:1 Гёзтепе
Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Гёзтепе 2:0 Ризеспор Касымпаша 2:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:3 Истанбул Башакшехир Кайсериспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 1:1 Газишехир Газиантеп Коньяспор 1:3 Гёзтепе Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 2:1 Бешикташ Гёзтепе 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:3 Гёзтепе Антальяспор 4:3 Гёзтепе Аланьяспор 1:0 Гёзтепе Сивасспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 2:1 Галатасарай Гёзтепе 2:1 Фатих Карагюмрюк
Генчлербирлиги Последние 20 матчей: + = -
Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Касымпаша Кайсериспор 2:0 Генчлербирлиги
Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Анкарагюджю Аланьяспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:0 Генчлербирлиги Бешикташ 4:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 3:1 Гёзтепе Фенербахче 5:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 3:3 Малатьяспор Касымпаша 1:2 Генчлербирлиги

Последние игры между собой

Гёзтепе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Генчлербирлиги: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Генчлербирлиги 3:1 Гёзтепе Суперлига Генчлербирлиги 3:0 Гёзтепе Суперлига Гёзтепе 3:2 Генчлербирлиги Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир Заявка 31 19 9 3 59 - 27 66
2. Трабзонспор Заявка 31 17 11 3 70 - 35 62
3. Сивасспор Заявка 31 15 9 7 50 - 34 54
4. Бешикташ Заявка 31 16 5 10 53 - 40 53
5. Галатасарай Заявка 31 14 10 7 50 - 33 52
6. Аланьяспор Заявка 31 14 9 8 57 - 34 51
7. Фенербахче Заявка 31 14 8 9 54 - 41 50
8. Газишехир Газиантеп Заявка 31 10 11 10 45 - 47 41
9. Гёзтепе 0:2 Заявка 32 10 9 13 39 - 44 39
10. Антальяспор Заявка 31 9 11 11 37 - 50 38
11. Касымпаша Заявка 31 10 6 15 46 - 54 36
12. Генчлербирлиги 2:0 Заявка 32 9 9 14 38 - 50 36
13. Ризеспор Заявка 31 9 5 17 34 - 52 32
14. Малатьяспор Заявка 31 8 8 15 44 - 46 32
15. Денизлиспор Заявка 31 8 8 15 29 - 45 32
16. Кайсериспор Заявка 31 8 7 16 38 - 68 31
17. Коньяспор Заявка 31 6 12 13 26 - 43 30
18. Анкарагюджю Заявка 31 5 11 15 29 - 55 26
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gursel Aksel Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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