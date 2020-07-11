Гёзтепе
1:3
Конец матча
Стадион: Gursel Aksel Stadium
Генчлербирлиги
0:1
33' ГолСио Жованни
36' Желтая карточкаАйдогду Сонер
0:2
45' ГолСтанку Богдан
0:3
75' ПенальтиСессеньон Стефан
75' Желтая карточкаЭзтюрк Алпаслан
77' Желтая карточкаСёнтьенс Матс
1:3
90' ГолЭзтюрк Алпаслан
77
Палули
Мурат
33
Нукан
Атынч
41
Эмир
Беркан
17
Поко
Андре
30
Каян
Ялчин
25
Озбир
Эртач
22
Озгенч
Эрдем
32
Флавио
Рамос
15
Туре
Зарго
13
Сио
Жованни
23
Дикмен
Сонер
17
Йилмаз
Сефа
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Палули МуратЗащитник
-
33 Нукан АтынчЗащитник
- Защитник
-
41 Эмир БерканЗащитник
-
17 Поко АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Каян ЯлчинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Билен ЭренВратарь
-
25 Рейс УоллесЗащитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
-
15 Кесгин КеремПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ilhan Palut
- Основной состав
-
25 Озбир ЭртачВратарь
-
22 Озгенч ЭрдемЗащитник
-
32 Флавио РамосЗащитник
-
15 Туре ЗаргоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Сио ЖованниПолузащитник
-
23 Дикмен СонерПолузащитник
-
17 Йилмаз СефаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
Ход матча
33'
0:1
36'
45'
0:2
75'
0:3
75'
77'
90'
1:3
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 3
-
6 Угловые 0
-
4 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
65 Владение мячом, % 35
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюрлер Сердар
|7
|0.21
|2.
|Эзтюрк Алпаслан
|7 (4)
|0.21
|3.
|Айдогду Сонер
|5
|0.15
|4.
|Акбунар Халиль
|5
|0.15
|5.
|Наполеони Стефано
|4
|0.12
|6.
|Каштру Андре
|3
|0.09
|7.
|Эмир Беркан
|3
|0.09
|8.
|Джером Кэмерон
|3
|0.09
|9.
|Борхес Сельсо
|1
|0.03
|10.
|Рейс Уоллес
|1
|0.03
|11.
|Вильчек Камиль
|1 (1)
|0.03
|12.
|Моссоро Марсио
|0
|0
|13.
|Гассама Ламин
|0
|0
|14.
|Тити
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Станку Богдан
|14 (3)
|0.41
|2.
|Сио Жованни
|11
|0.32
|3.
|Кандеяш Даниэл
|3
|0.09
|4.
|Сессеньон Стефан
|3 (2)
|0.09
|5.
|Айте Флойд
|3
|0.09
|6.
|Оздемир Берат
|2
|0.06
|7.
|Беришбек Рахметулла
|1
|0.03
|8.
|Пехливан Ясин
|1
|0.03
|9.
|Озгенч Эрдем
|0
|0
|10.
|Йилмаз Сефа
|0
|0
|11.
|Сёнтьенс Матс
|0
|0
|12.
|Чифтчи Надир
|0
|0
|13.
|Пехливан Халиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эзтюрк Алпаслан
|10
|1
|2.
|Айдогду Сонер
|10
|0
|3.
|Джером Кэмерон
|8
|0
|4.
|Тити
|6
|0
|5.
|Эмир Беркан
|6
|0
|6.
|Бету Антониу
|4
|1
|7.
|Гассама Ламин
|5
|0
|8.
|Поко Андре
|3
|1
|9.
|Моссоро Марсио
|4
|0
|10.
|Гюрлер Сердар
|3
|0
|11.
|Акбунар Халиль
|3
|0
|12.
|Борхес Сельсо
|2
|0
|13.
|Каштру Андре
|2
|0
|14.
|Кадах Дениз
|1
|0
|15.
|Наполеони Стефано
|1
|0
|16.
|Дердийок Эрен
|1
|0
|17.
|Бакырбаш Гёктюг
|1
|0
|18.
|Палули Мурат
|1
|0
|19.
|Каян Ялчин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сио Жованни
|11
|0
|2.
|Кандеяш Даниэл
|9
|0
|3.
|Полома Пьер-Ив
|7
|1
|4.
|Сантос Фабрисио
|8
|0
|5.
|Флавио Рамос
|6
|1
|6.
|Туре Зарго
|7
|0
|7.
|Пехливан Ясин
|5
|1
|8.
|Огюз Ахмет
|3
|2
|9.
|Оздемир Берат
|5
|0
|10.
|Чифтчи Надир
|3
|1
|11.
|Озгенч Эрдем
|4
|0
|12.
|Станку Богдан
|4
|0
|13.
|Йилмаз Сефа
|3
|0
|14.
|Сёнтьенс Матс
|3
|0
|15.
|Нордфельдт Кристоффер
|2
|0
|16.
|Пехливан Халиль
|2
|0
|17.
|Сессеньон Стефан
|1
|0
|18.
|Дикмен Сонер
|1
|0
|19.
|Беришбек Рахметулла
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гёзтепе
|18.42% (7)
|7.89% (3)
|26.32% (10)
|15.79% (6)
|23.68% (9)
|7.89% (3)
|Генчлербирлиги
|11.11% (4)
|11.11% (4)
|22.22% (8)
|19.44% (7)
|13.89% (5)
|22.22% (8)
Предыдущие игры
Гёзтепе Последние 20 матчей: + = -Гёзтепе 2:2 Анкарагюджю Фенербахче 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:3 Аланьяспор Малатьяспор 2:1 Гёзтепе
Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Гёзтепе 2:0 Ризеспор Касымпаша 2:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:3 Истанбул Башакшехир Кайсериспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 1:1 Газишехир Газиантеп Коньяспор 1:3 Гёзтепе Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 2:1 Бешикташ Гёзтепе 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:3 Гёзтепе Антальяспор 4:3 Гёзтепе Аланьяспор 1:0 Гёзтепе Сивасспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 2:1 Галатасарай Гёзтепе 2:1 Фатих Карагюмрюк
Генчлербирлиги Последние 20 матчей: + = -Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Касымпаша Кайсериспор 2:0 Генчлербирлиги
Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Анкарагюджю Аланьяспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:0 Генчлербирлиги Бешикташ 4:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 3:1 Гёзтепе Фенербахче 5:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 3:3 Малатьяспор Касымпаша 1:2 Генчлербирлиги
Последние игры между собой
Гёзтепе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Генчлербирлиги: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|31
|19
|9
|3
|59 - 27
|66
|2.
|Трабзонспор
|Заявка
|31
|17
|11
|3
|70 - 35
|62
|3.
|Сивасспор
|Заявка
|31
|15
|9
|7
|50 - 34
|54
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|31
|16
|5
|10
|53 - 40
|53
|5.
|Галатасарай
|Заявка
|31
|14
|10
|7
|50 - 33
|52
|6.
|Аланьяспор
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|57 - 34
|51
|7.
|Фенербахче
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|54 - 41
|50
|8.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|31
|10
|11
|10
|45 - 47
|41
|9.
|Гёзтепе
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|40 - 45
|39
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|37 - 50
|38
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|46 - 54
|36
|12.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|39 - 51
|36
|13.
|Ризеспор
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|34 - 52
|32
|14.
|Малатьяспор
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|44 - 46
|32
|15.
|Денизлиспор
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|29 - 45
|32
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|38 - 68
|31
|17.
|Коньяспор
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|26 - 43
|30
|18.
|Анкарагюджю
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|29 - 55
|26