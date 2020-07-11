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  3. Турция
Гёзтепе
1:3
Конец матча

Стадион:
Генчлербирлиги
0'
0:1
33' Гол
Сио Жованни
36' Желтая карточка
Айдогду Сонер
0:2
45' Гол
Станку Богдан
0:3
75' Пенальти
Сессеньон Стефан
75' Желтая карточка
Эзтюрк Алпаслан
77' Желтая карточка
Сёнтьенс Матс
1:3
90' Гол
Эзтюрк Алпаслан
90'+6
1
Бакырбаш
Гёктюг
77
Палули
Мурат
33
Нукан
Атынч
5
Эзтюрк
Алпаслан
41
Эмир
Беркан
17
Поко
Андре
88
Айдогду
Сонер
30
Каян
Ялчин
8
Каштру
Андре
27
Трипич
Златко
21
Вильчек
Камиль
25
Озбир
Эртач
22
Озгенч
Эрдем
32
Флавио
Рамос
15
Туре
Зарго
39
Полома
Пьер-Ив
5
Оздемир
Берат
21
Кандеяш
Даниэл
13
Сио
Жованни
23
Дикмен
Сонер
17
Йилмаз
Сефа
9
Станку
Богдан
Гёзтепе
4-2-3-1
Генчлербирлиги
4-1-4-1

Ход матча

17'
 
Сессеньон Стефан
Йилмаз Сефа
33'
0:1
Сио Жованни
(Станку Богдан)
36'
Айдогду Сонер
 
45'
0:2
Станку Богдан
(Кандеяш Даниэл)
46'
Наполеони Стефано
Каян Ялчин
 
58'
Моссоро Марсио
Каштру Андре
 
63'
 
Сёнтьенс Матс
Сио Жованни
69'
Гассама Ламин
Палули Мурат
 
75'
0:3
Сессеньон Стефан
75'
Эзтюрк Алпаслан
 
77'
 
Сёнтьенс Матс
83'
Борхес Сельсо
Поко Андре
 
83'
Кесгин Керем
Трипич Златко
 
88'
 
Каракаш Илькер
Станку Богдан
88'
 
Беришбек Рахметулла
Кандеяш Даниэл
88'
 
Огюз Ахмет
Озгенч Эрдем
90'
Эзтюрк Алпаслан
1:3

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 0
  • 4 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 65 Владение мячом, % 35

Бомбардиры внутри турнира

Гёзтепе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюрлер Сердар 7 0.21
2. Эзтюрк Алпаслан 7 (4) 0.21
3. Айдогду Сонер 5 0.15
4. Акбунар Халиль 5 0.15
5. Наполеони Стефано 4 0.12
6. Каштру Андре 3 0.09
7. Эмир Беркан 3 0.09
8. Джером Кэмерон 3 0.09
9. Борхес Сельсо 1 0.03
10. Рейс Уоллес 1 0.03
11. Вильчек Камиль 1 (1) 0.03
12. Моссоро Марсио 0 0
13. Гассама Ламин 0 0
14. Тити 0 0
Генчлербирлиги
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Станку Богдан 14 (3) 0.41
2. Сио Жованни 11 0.32
3. Кандеяш Даниэл 3 0.09
4. Сессеньон Стефан 3 (2) 0.09
5. Айте Флойд 3 0.09
6. Оздемир Берат 2 0.06
7. Беришбек Рахметулла 1 0.03
8. Пехливан Ясин 1 0.03
9. Озгенч Эрдем 0 0
10. Йилмаз Сефа 0 0
11. Сёнтьенс Матс 0 0
12. Чифтчи Надир 0 0
13. Пехливан Халиль 0 0

Карточки

Гёзтепе
# Игрок      
1. Эзтюрк Алпаслан 10 1
2. Айдогду Сонер 10 0
3. Джером Кэмерон 8 0
4. Тити 6 0
5. Эмир Беркан 6 0
6. Бету Антониу 4 1
7. Гассама Ламин 5 0
8. Поко Андре 3 1
9. Моссоро Марсио 4 0
10. Гюрлер Сердар 3 0
11. Акбунар Халиль 3 0
12. Борхес Сельсо 2 0
13. Каштру Андре 2 0
14. Кадах Дениз 1 0
15. Наполеони Стефано 1 0
16. Дердийок Эрен 1 0
17. Бакырбаш Гёктюг 1 0
18. Палули Мурат 1 0
19. Каян Ялчин 1 0
Генчлербирлиги
# Игрок      
1. Сио Жованни 11 0
2. Кандеяш Даниэл 9 0
3. Полома Пьер-Ив 7 1
4. Сантос Фабрисио 8 0
5. Флавио Рамос 6 1
6. Туре Зарго 7 0
7. Пехливан Ясин 5 1
8. Огюз Ахмет 3 2
9. Оздемир Берат 5 0
10. Чифтчи Надир 3 1
11. Озгенч Эрдем 4 0
12. Станку Богдан 4 0
13. Йилмаз Сефа 3 0
14. Сёнтьенс Матс 3 0
15. Нордфельдт Кристоффер 2 0
16. Пехливан Халиль 2 0
17. Сессеньон Стефан 1 0
18. Дикмен Сонер 1 0
19. Беришбек Рахметулла 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гёзтепе 18.42% (7) 7.89% (3) 26.32% (10) 15.79% (6) 23.68% (9) 7.89% (3)
 Генчлербирлиги 11.11% (4) 11.11% (4) 22.22% (8) 19.44% (7) 13.89% (5) 22.22% (8)

Предыдущие игры

Гёзтепе Последние 20 матчей: + = -
Гёзтепе 2:2 Анкарагюджю Фенербахче 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:3 Аланьяспор Малатьяспор 2:1 Гёзтепе
Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Гёзтепе 2:0 Ризеспор Касымпаша 2:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:3 Истанбул Башакшехир Кайсериспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 1:1 Газишехир Газиантеп Коньяспор 1:3 Гёзтепе Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 2:1 Бешикташ Гёзтепе 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:3 Гёзтепе Антальяспор 4:3 Гёзтепе Аланьяспор 1:0 Гёзтепе Сивасспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 2:1 Галатасарай Гёзтепе 2:1 Фатих Карагюмрюк
Генчлербирлиги Последние 20 матчей: + = -
Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Касымпаша Кайсериспор 2:0 Генчлербирлиги
Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Анкарагюджю Аланьяспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:0 Генчлербирлиги Бешикташ 4:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 3:1 Гёзтепе Фенербахче 5:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 3:3 Малатьяспор Касымпаша 1:2 Генчлербирлиги

Последние игры между собой

Гёзтепе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Генчлербирлиги: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Генчлербирлиги 3:1 Гёзтепе Суперлига Генчлербирлиги 3:0 Гёзтепе Суперлига Гёзтепе 3:2 Генчлербирлиги Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир Заявка 31 19 9 3 59 - 27 66
2. Трабзонспор Заявка 31 17 11 3 70 - 35 62
3. Сивасспор Заявка 31 15 9 7 50 - 34 54
4. Бешикташ Заявка 31 16 5 10 53 - 40 53
5. Галатасарай Заявка 31 14 10 7 50 - 33 52
6. Аланьяспор Заявка 31 14 9 8 57 - 34 51
7. Фенербахче Заявка 31 14 8 9 54 - 41 50
8. Газишехир Газиантеп Заявка 31 10 11 10 45 - 47 41
9. Гёзтепе Заявка 32 10 9 13 40 - 45 39
10. Антальяспор Заявка 31 9 11 11 37 - 50 38
11. Касымпаша Заявка 31 10 6 15 46 - 54 36
12. Генчлербирлиги Заявка 32 9 9 14 39 - 51 36
13. Ризеспор Заявка 31 9 5 17 34 - 52 32
14. Малатьяспор Заявка 31 8 8 15 44 - 46 32
15. Денизлиспор Заявка 31 8 8 15 29 - 45 32
16. Кайсериспор Заявка 31 8 7 16 38 - 68 31
17. Коньяспор Заявка 31 6 12 13 26 - 43 30
18. Анкарагюджю Заявка 31 5 11 15 29 - 55 26
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