Прогнозы на матч Шальке 04 1:4 Вольфсбург

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Шальке 04
1:4
Конец матча

Стадион:
Вольфсбург
0'
11' Желтая карточка
Штеффен Ренато
0:1
16' Гол
Вегхорст Ваут
30' Желтая карточка
Ощипка Бастиан
35' Желтая карточка
Грегорич Михаэль
38' Желтая карточка
Кенни Джонджо
0:2
56' Гол
Вегхорст Ваут
58' Желтая карточка
Маккенни Уэстон
0:3
59' Гол
Мбабу Кевин
0:4
69' Гол
Виктор Жоао II
1:4
70' Гол
Матондо Рабби
81' Желтая карточка
Мбабу Кевин
87' Желтая карточка
Руссийон Жером
90'+1
35
Нюбель
Александр
20
Кенни
Джонджо
4
Кабак
Озан
24
Ощипка
Бастиан
3
Миранда
Хуан
18
Калиджиури
Даниэль
2
Маккенни
Уэстон
28
Шёпф
Алессандро
37
Мерджан
Левент
14
Матондо
Рабби
11
Грегорич
Михаэль
1
Кастельс
Коэн
19
Мбабу
Кевин
22
Понграчич
Марин
25
Брукс
Джон
15
Руссийон
Жером
8
Штеффен
Ренато
24
Шлагер
Ксавер
27
Арнольд
Максимилиан
7
Брекало
Йосип
9
Вегхорст
Ваут
33
Гинчек
Даниэль
Шальке 04
4-4-2
Вольфсбург
4-4-2

Ход матча

11'
 
Штеффен Ренато
16'
0:1
Вегхорст Ваут
30'
Ощипка Бастиан
 
35'
Грегорич Михаэль
 
38'
Кенни Джонджо
 
46'
Раман Бенито
Мерджан Левент
 
46'
Беккер Тимо
Кенни Джонджо
 
56'
0:2
Вегхорст Ваут
(Штеффен Ренато)
58'
Маккенни Уэстон
 
59'
0:3
Мбабу Кевин
65'
Кутуджу Ахмед
Грегорич Михаэль
 
67'
 
Виктор Жоао II
Штеффен Ренато
69'
Малик Тиау
Миранда Хуан
 
69'
0:4
Виктор Жоао II
70'
Матондо Рабби
(Кутуджу Ахмед)
1:4
76'
 
Герардт Янник
Шлагер Ксавер
81'
 
Мбабу Кевин
83'
 
Мармуш Омар
Гинчек Даниэль
87'
 
Руссийон Жером

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 3 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сердар Суат 7 0.21
2. Арит Амин 6 (1) 0.18
3. Раман Бенито 4 0.12
4. Кутуджу Ахмед 3 0.09
5. Кабак Озан 3 0.09
6. Маккенни Уэстон 3 0.09
7. Кенни Джонджо 2 0.06
8. Калиджиури Даниэль 2 (1) 0.06
9. Сане Салиф 2 0.06
10. Матондо Рабби 2 0.06
11. Грегорич Михаэль 1 0.03
12. Ощипка Бастиан 0 0
13. Бургшталлер Гвидо 0 0
14. Маскарель Омар 0 0
15. Шёпф Алессандро 0 0
Вольфсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вегхорст Ваут 16 (4) 0.47
2. Штеффен Ренато 6 0.18
3. Арнольд Максимилиан 4 0.12
4. Брекало Йосип 3 0.09
5. Гинчек Даниэль 3 0.09
6. Мбабу Кевин 3 0.09
7. Мехмеди Адмир 2 0.06
8. Виктор Жоао II 2 0.06
9. Герардт Янник 2 0.06
10. Понграчич Марин 2 0.06
11. Шлагер Ксавер 1 0.03
12. Руссийон Жером 1 0.03
13. Тиссеран Марсель 1 0.03
14. Виллиам Фуртадо 1 0.03
15. Кнохе Робин 1 0.03
16. Гилавоги Жошуа 0 0
17. Клаус Феликс 0 0
18. Брукс Джон 0 0
19. Силва Паулу 0 0

Карточки

Шальке 04
# Игрок      
1. Маккенни Уэстон 8 0
2. Калиджиури Даниэль 5 0
3. Кенни Джонджо 5 0
4. Ощипка Бастиан 4 0
5. Сане Салиф 4 0
6. Маскарель Омар 4 0
7. Кабак Озан 4 0
8. Бургшталлер Гвидо 3 0
9. Шёпф Алессандро 3 0
10. Арит Амин 3 0
11. Нюбель Александр 1 1
12. Can Bozdogan 1 1
13. Грегорич Михаэль 2 0
14. Стамбули Бенжамин 2 0
15. Настасич Матия 2 0
16. Раман Бенито 2 0
17. Сердар Суат 2 0
18. Миранда Хуан 2 0
19. Кутуджу Ахмед 2 0
20. Тодибо Жан-Клер 2 0
21. Бурджеллаб Нассим 2 0
22. Матондо Рабби 1 0
Вольфсбург
# Игрок      
1. Тиссеран Марсель 7 1
2. Арнольд Максимилиан 8 0
3. Штеффен Ренато 6 0
4. Вегхорст Ваут 6 0
5. Понграчич Марин 4 1
6. Гилавоги Жошуа 5 0
7. Брукс Джон 4 0
8. Мбабу Кевин 4 0
9. Виктор Жоао II 4 0
10. Шлагер Ксавер 4 0
11. Руссийон Жером 3 0
12. Силва Паулу 3 0
13. Брума Джеффри 2 0
14. Гинчек Даниэль 2 0
15. Кнохе Робин 2 0
16. Клаус Феликс 0 1
17. Кастельс Коэн 1 0
18. Герардт Янник 1 0
19. Нмеча Лукас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шальке 04 0 14.71% (5) 14.71% (5) 29.41% (10) 14.71% (5) 26.47% (9)
 Вольфсбург 9.76% (4) 17.07% (7) 14.63% (6) 19.51% (8) 24.39% (10) 14.63% (6)

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: + = -
Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Байер Л Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Вердер
Фортуна 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Аугсбург Боруссия Д 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:1 Бавария Кёльн 3:0 Шальке 04 Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Майнц 0:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Падерборн Шальке 04 3:2 Герта Герта 0:0 Шальке 04 Бавария 5:0 Шальке 04 Шальке 04 2:0 Боруссия М Гамбург 0:4 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Сент-Трюйден Шальке 04 2:2 Фрайбург
Вольфсбург Последние 20 матчей: + = -
Боруссия М 3:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 Фрайбург Вердер 0:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр
Байер Л 1:4 Вольфсбург Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Аугсбург 1:2 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Мальмё 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 4:0 Майнц Вольфсбург 2:1 Мальмё Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Фортуна Падерборн 2:4 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Герта Кёльн 3:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Серветт Вольфсбург 1:1 Сеул

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Вольфсбург: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Шальке 04 Бундеслига Вольфсбург 0:1 Шальке 04 Бундеслига
Шальке 04 1:0 Вольфсбург Кубок Шальке 04 1:1 Вольфсбург Бундеслига Шальке 04 4:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 3:0 Шальке 04 Бундеслига Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:2 Вольфсбург Бундеслига Шальке 04 2:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 4:0 Шальке 04 Бундеслига Вольфсбург 1:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Вольфсбург Бундеслига Шальке 04 4:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:2 Шальке 04 Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 33 25 4 4 96 - 32 79
2. Боруссия Д Заявка 33 21 6 6 84 - 37 69
3. РБ Лейпциг Заявка 33 17 12 4 79 - 36 63
4. Боруссия М Заявка 33 19 5 9 64 - 39 62
5. Байер Л Заявка 33 18 6 9 60 - 44 60
6. Хоффенхайм Заявка 33 14 7 12 49 - 53 49
7. Вольфсбург Заявка 33 13 10 10 48 - 42 49
8. Фрайбург Заявка 33 12 9 12 44 - 47 45
9. Айнтрахт Фр Заявка 33 12 6 15 56 - 58 42
10. Герта Заявка 33 11 8 14 47 - 57 41
11. Шальке 04 Заявка 33 9 12 12 38 - 54 39
12. Унион Берлин Заявка 33 11 5 17 38 - 58 38
13. Майнц 3:1 Заявка 33 11 4 18 44 - 64 37
14. Кёльн Заявка 33 10 6 17 50 - 63 36
15. Аугсбург Заявка 33 9 9 15 44 - 61 36
16. Фортуна Заявка 33 6 12 15 36 - 64 30
17. Вердер 1:3 Заявка 33 7 7 19 36 - 68 28
18. Падерборн Заявка 33 4 8 21 35 - 71 20
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Шальке 04 28.2% (42)
X 32.2% (48)
Вольфсбург 39.6% (59)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Шальке 04 1:4 Вольфсбург

Исход игры
Шальке 04
28.2% (42)
Ничья
32.2% (48)
Вольфсбург
39.6% (59)
Тотал 2.5
Больше
51.09% (70)
Меньше
48.91% (67)
Обе команды забьют
Да
81.75% (112)
Нет
18.25% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.2% (42)
1:2 Вольфсбург
24.2% (36)
2:1 Шальке 04
16.1% (24)
0:1 Вольфсбург
6% (9)
1:0 Шальке 04
4.7% (7)
0:2 Вольфсбург
4% (6)
2:2 Ничья
2.7% (4)
1:3 Вольфсбург
2.7% (4)
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