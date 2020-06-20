Прогнозы на матч Шальке 04 1:4 Вольфсбург

Шальке 04
1:4
Конец матча
Стадион: Фелтинс-Арена
Вольфсбург
11' Желтая карточкаШтеффен Ренато
0:1
16' ГолВегхорст Ваут
30' Желтая карточкаОщипка Бастиан
35' Желтая карточкаГрегорич Михаэль
38' Желтая карточкаКенни Джонджо
0:2
56' ГолВегхорст Ваут
58' Желтая карточкаМаккенни Уэстон
0:3
59' ГолМбабу Кевин
0:4
69' ГолВиктор Жоао II
1:4
70' ГолМатондо Рабби
81' Желтая карточкаМбабу Кевин
87' Желтая карточкаРуссийон Жером
19
Мбабу
Кевин
25
Брукс
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
31 Беккер ТимоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Малик Тиау
-
Главный тренер: Вагнер Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Полузащитник
-
20 Хорн ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
-
29 Мармуш ОмарНападающий
-
43 Юстван ЮлианНападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
11'
16'
0:1
30'
35'
38'
56'
0:2
58'
59'
0:3
69'
0:4
70'
1:4
81'
87'
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
3 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сердар Суат
|7
|0.21
|2.
|Арит Амин
|6 (1)
|0.18
|3.
|Раман Бенито
|4
|0.12
|4.
|Кутуджу Ахмед
|3
|0.09
|5.
|Кабак Озан
|3
|0.09
|6.
|Маккенни Уэстон
|3
|0.09
|7.
|Кенни Джонджо
|2
|0.06
|8.
|Калиджиури Даниэль
|2 (1)
|0.06
|9.
|Сане Салиф
|2
|0.06
|10.
|Матондо Рабби
|2
|0.06
|11.
|Грегорич Михаэль
|1
|0.03
|12.
|Ощипка Бастиан
|0
|0
|13.
|Бургшталлер Гвидо
|0
|0
|14.
|Маскарель Омар
|0
|0
|15.
|Шёпф Алессандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вегхорст Ваут
|16 (4)
|0.47
|2.
|Штеффен Ренато
|6
|0.18
|3.
|Арнольд Максимилиан
|4
|0.12
|4.
|Брекало Йосип
|3
|0.09
|5.
|Гинчек Даниэль
|3
|0.09
|6.
|Мбабу Кевин
|3
|0.09
|7.
|Мехмеди Адмир
|2
|0.06
|8.
|Виктор Жоао II
|2
|0.06
|9.
|Герардт Янник
|2
|0.06
|10.
|Понграчич Марин
|2
|0.06
|11.
|Шлагер Ксавер
|1
|0.03
|12.
|Руссийон Жером
|1
|0.03
|13.
|Тиссеран Марсель
|1
|0.03
|14.
|Виллиам Фуртадо
|1
|0.03
|15.
|Кнохе Робин
|1
|0.03
|16.
|Гилавоги Жошуа
|0
|0
|17.
|Клаус Феликс
|0
|0
|18.
|Брукс Джон
|0
|0
|19.
|Силва Паулу
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маккенни Уэстон
|8
|0
|2.
|Калиджиури Даниэль
|5
|0
|3.
|Кенни Джонджо
|5
|0
|4.
|Ощипка Бастиан
|4
|0
|5.
|Сане Салиф
|4
|0
|6.
|Маскарель Омар
|4
|0
|7.
|Кабак Озан
|4
|0
|8.
|Бургшталлер Гвидо
|3
|0
|9.
|Шёпф Алессандро
|3
|0
|10.
|Арит Амин
|3
|0
|11.
|Нюбель Александр
|1
|1
|12.
|Can Bozdogan
|1
|1
|13.
|Грегорич Михаэль
|2
|0
|14.
|Стамбули Бенжамин
|2
|0
|15.
|Настасич Матия
|2
|0
|16.
|Раман Бенито
|2
|0
|17.
|Сердар Суат
|2
|0
|18.
|Миранда Хуан
|2
|0
|19.
|Кутуджу Ахмед
|2
|0
|20.
|Тодибо Жан-Клер
|2
|0
|21.
|Бурджеллаб Нассим
|2
|0
|22.
|Матондо Рабби
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тиссеран Марсель
|7
|1
|2.
|Арнольд Максимилиан
|8
|0
|3.
|Штеффен Ренато
|6
|0
|4.
|Вегхорст Ваут
|6
|0
|5.
|Понграчич Марин
|4
|1
|6.
|Гилавоги Жошуа
|5
|0
|7.
|Брукс Джон
|4
|0
|8.
|Мбабу Кевин
|4
|0
|9.
|Виктор Жоао II
|4
|0
|10.
|Шлагер Ксавер
|4
|0
|11.
|Руссийон Жером
|3
|0
|12.
|Силва Паулу
|3
|0
|13.
|Брума Джеффри
|2
|0
|14.
|Гинчек Даниэль
|2
|0
|15.
|Кнохе Робин
|2
|0
|16.
|Клаус Феликс
|0
|1
|17.
|Кастельс Коэн
|1
|0
|18.
|Герардт Янник
|1
|0
|19.
|Нмеча Лукас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шальке 04
|0
|14.71% (5)
|14.71% (5)
|29.41% (10)
|14.71% (5)
|26.47% (9)
|Вольфсбург
|9.76% (4)
|17.07% (7)
|14.63% (6)
|19.51% (8)
|24.39% (10)
|14.63% (6)
Предыдущие игры
Шальке 04 Последние 20 матчей: + = -Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Байер Л Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Вердер
Фортуна 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Аугсбург Боруссия Д 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:1 Бавария Кёльн 3:0 Шальке 04 Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Майнц 0:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Падерборн Шальке 04 3:2 Герта Герта 0:0 Шальке 04 Бавария 5:0 Шальке 04 Шальке 04 2:0 Боруссия М Гамбург 0:4 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Сент-Трюйден Шальке 04 2:2 Фрайбург
Вольфсбург Последние 20 матчей: + = -Боруссия М 3:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 Фрайбург Вердер 0:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр
Байер Л 1:4 Вольфсбург Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Аугсбург 1:2 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Мальмё 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 4:0 Майнц Вольфсбург 2:1 Мальмё Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Фортуна Падерборн 2:4 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Герта Кёльн 3:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Серветт Вольфсбург 1:1 Сеул
Последние игры между собой
Шальке 04: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Вольфсбург: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Шальке 04 1:0 Вольфсбург Кубок Шальке 04 1:1 Вольфсбург Бундеслига Шальке 04 4:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 3:0 Шальке 04 Бундеслига Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:2 Вольфсбург Бундеслига Шальке 04 2:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 4:0 Шальке 04 Бундеслига Вольфсбург 1:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Вольфсбург Бундеслига Шальке 04 4:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:2 Шальке 04 Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|33
|25
|4
|4
|96 - 32
|79
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|84 - 37
|69
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|33
|17
|12
|4
|79 - 36
|63
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|33
|19
|5
|9
|64 - 39
|62
|5.
|Байер Л
|Заявка
|33
|18
|6
|9
|60 - 44
|60
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|49 - 53
|49
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|33
|13
|10
|10
|48 - 42
|49
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|44 - 47
|45
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|56 - 58
|42
|10.
|Герта
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|47 - 57
|41
|11.
|Шальке 04
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|38 - 54
|39
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|33
|11
|5
|17
|38 - 58
|38
|13.
|Майнц
|3:1 Заявка
|33
|11
|4
|18
|44 - 64
|37
|14.
|Кёльн
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|50 - 63
|36
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|44 - 61
|36
|16.
|Фортуна
|Заявка
|33
|6
|12
|15
|36 - 64
|30
|17.
|Вердер
|1:3 Заявка
|33
|7
|7
|19
|36 - 68
|28
|18.
|Падерборн
|Заявка
|33
|4
|8
|21
|35 - 71
|20
Прогнозы на матч Шальке 04 1:4 Вольфсбург
Исход игры
Шальке 04
28.2% (42)
Ничья
32.2% (48)
Вольфсбург
39.6% (59)
Тотал 2.5
Больше
51.09% (70)
Меньше
48.91% (67)
Обе команды забьют
Да
81.75% (112)
Нет
18.25% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.2% (42)
1:2 Вольфсбург
24.2% (36)
2:1 Шальке 04
16.1% (24)
0:1 Вольфсбург
6% (9)
1:0 Шальке 04
4.7% (7)
0:2 Вольфсбург
4% (6)
2:2 Ничья
2.7% (4)
1:3 Вольфсбург
2.7% (4)
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