Хоффенхайм
4:0
Конец матча
Стадион: Prezero Arena
Унион Берлин
1:0
11' ГолБебу Ила
21' Желтая карточкаФридрих Марвин
30' Желтая карточкаАндрих Роберт
2:0
39' ГолКрамарич Андрей
41' Желтая карточкаДаббур Мунас
3:0
45' ГолДаббур Мунас
4:0
68' ГолБаумгартнер Кристоф
81' Желтая карточкаАндерссон Себастьян
38
Пош
Штефан
29
Сков
Роберт
10
Даббур
Мунас
9
Бебу
Ила
14
Райхель
Кен
18
Малли
Юнус
11
Уджа
Энтони
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Пош ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сков РобертПолузащитник
-
10 Даббур МунасНападающий
-
9 Бебу ИлаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Цубер СтивенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Matthias Kaltenbach
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Райхель КенПолузащитник
-
18 Малли ЮнусПолузащитник
-
11 Уджа ЭнтониНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кроос ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
11'
1:0
21'
30'
39'
2:0
41'
45'
3:0
68'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
9 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крамарич Андрей
|8 (1)
|0.24
|2.
|Баумгартнер Кристоф
|7
|0.21
|3.
|Бебу Ила
|6
|0.18
|4.
|Адамян Саркис
|5
|0.15
|5.
|Сков Роберт
|4
|0.12
|6.
|Даббур Мунас
|4
|0.12
|7.
|Локадия Юрген
|4 (1)
|0.12
|8.
|Кадержабек Павел
|2
|0.06
|9.
|Цубер Стивен
|2
|0.06
|10.
|Бисакшич Эрмин
|2
|0.06
|11.
|Руди Себастьян
|1
|0.03
|12.
|Хюбнер Бенжамин
|1
|0.03
|13.
|Стафилидис Костас
|1
|0.03
|14.
|Рибейро Лукас
|1
|0.03
|15.
|Гайгер Деннис
|0
|0
|16.
|Гриллич Флориан
|0
|0
|17.
|Нордтвейт Ховард
|0
|0
|18.
|Самассеку Диади
|0
|0
|19.
|Ларсен Якоб-Бруун
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андерссон Себастьян
|12 (1)
|0.35
|2.
|Бюльтер Мариус
|7
|0.21
|3.
|Ингвартсен Маркус
|5 (1)
|0.15
|4.
|Полтер Себастьян
|2 (2)
|0.06
|5.
|Гентнер Кристиан
|2
|0.06
|6.
|Уджа Энтони
|2
|0.06
|7.
|Фридрих Марвин
|2
|0.06
|8.
|Андрих Роберт
|1
|0.03
|9.
|Суботич Невен
|1
|0.03
|10.
|Паренсен Михаэль
|1
|0.03
|11.
|Триммель Кристофер
|0
|0
|12.
|Ленц Кристофер
|0
|0
|13.
|Бекер Шеральдо
|0
|0
|14.
|Малли Юнус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Руди Себастьян
|9
|0
|2.
|Пош Штефан
|9
|0
|3.
|Хюбнер Бенжамин
|5
|2
|4.
|Даббур Мунас
|4
|0
|5.
|Сков Роберт
|4
|0
|6.
|Самассеку Диади
|4
|0
|7.
|Фогт Кевин
|3
|0
|8.
|Крамарич Андрей
|3
|0
|9.
|Гайгер Деннис
|3
|0
|10.
|Гриллич Флориан
|3
|0
|11.
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0
|12.
|Нордтвейт Ховард
|2
|0
|13.
|Кадержабек Павел
|2
|0
|14.
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0
|15.
|Акпогума Кевин
|2
|0
|16.
|Пентке Филипп
|1
|0
|17.
|Цубер Стивен
|1
|0
|18.
|Бауманн Оливер
|1
|0
|19.
|Локадия Юрген
|1
|0
|20.
|Бебу Ила
|1
|0
|21.
|Адамян Саркис
|1
|0
|22.
|Рибейро Лукас
|1
|0
|23.
|Богард Мелайро
|1
|0
|24.
|Бейер Максимилиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Андрих Роберт
|12
|1
|2.
|Фридрих Марвин
|10
|1
|3.
|Шлоттербек Кевен
|6
|1
|4.
|Триммель Кристофер
|6
|0
|5.
|Андерссон Себастьян
|5
|0
|6.
|Гентнер Кристиан
|4
|0
|7.
|Паренсен Михаэль
|4
|0
|8.
|Ингвартсен Маркус
|4
|0
|9.
|Суботич Невен
|2
|1
|10.
|Полтер Себастьян
|1
|1
|11.
|Хюбнер Флориан
|2
|0
|12.
|Ленц Кристофер
|2
|0
|13.
|Прёмель Гриша
|2
|0
|14.
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|15.
|Кроос Феликс
|1
|0
|16.
|Малли Юнус
|1
|0
|17.
|Абдуллахи Сулейман
|1
|0
|18.
|Бекер Шеральдо
|1
|0
|19.
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|20.
|Меес Джошуа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хоффенхайм
|17.07% (7)
|7.32% (3)
|9.76% (4)
|24.39% (10)
|12.2% (5)
|29.27% (12)
|Унион Берлин
|20.59% (7)
|2.94% (1)
|17.65% (6)
|26.47% (9)
|14.71% (5)
|17.65% (6)
Предыдущие игры
Хоффенхайм Последние 20 матчей: + = -Аугсбург 1:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг Фортуна 2:2 Хоффенхайм Майнц 0:1 Хоффенхайм
Хоффенхайм 3:1 Кёльн Падерборн 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:3 Герта Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:6 Бавария Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург Фрайбург 1:0 Хоффенхайм Бавария 4:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Байер Л Вердер 0:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 1:2 АДО Ден Хааг Хоффенхайм 2:3 Фейеноорд Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д Унион Берлин 0:2 Хоффенхайм
Унион Берлин Последние 20 матчей: + = -Унион Берлин 1:0 Падерборн Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Боруссия М 4:1 Унион Берлин
Унион Берлин 1:1 Майнц Герта 4:0 Унион Берлин Унион Берлин 0:2 Бавария Фрайбург 3:1 Унион Берлин Байер Л 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Байер Л Вердер 0:2 Унион Берлин Ферль 0:1 Унион Берлин Боруссия Д 5:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Аугсбург Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:2 Ференцварош Унион Берлин 2:2 Унион Сент-Жиллуаз
Последние игры между собой
Хоффенхайм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Унион Берлин: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|33
|25
|4
|4
|96 - 32
|79
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|84 - 37
|69
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|33
|17
|12
|4
|79 - 36
|63
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|33
|19
|5
|9
|64 - 39
|62
|5.
|Байер Л
|Заявка
|33
|18
|6
|9
|60 - 44
|60
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|49 - 53
|49
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|33
|13
|10
|10
|48 - 42
|49
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|44 - 47
|45
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|56 - 58
|42
|10.
|Герта
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|47 - 57
|41
|11.
|Шальке 04
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|38 - 54
|39
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|33
|11
|5
|17
|38 - 58
|38
|13.
|Майнц
|3:1 Заявка
|33
|11
|4
|18
|44 - 64
|37
|14.
|Кёльн
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|50 - 63
|36
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|44 - 61
|36
|16.
|Фортуна
|Заявка
|33
|6
|12
|15
|36 - 64
|30
|17.
|Вердер
|1:3 Заявка
|33
|7
|7
|19
|36 - 68
|28
|18.
|Падерборн
|Заявка
|33
|4
|8
|21
|35 - 71
|20
Прогнозы на матч Хоффенхайм 4:0 Унион Берлин
Исход игры
Хоффенхайм
89.8% (132)
Ничья
7.5% (11)
Унион Берлин
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
59.12% (81)
Меньше
40.88% (56)
Обе команды забьют
Да
62.77% (86)
Нет
37.23% (51)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
41.5% (61)
2:0 Хоффенхайм
16.3% (24)
1:0 Хоффенхайм
15.6% (23)
3:1 Хоффенхайм
7.5% (11)
1:1 Ничья
4.1% (6)
3:2 Хоффенхайм
3.4% (5)
0:1 Унион Берлин
1.4% (2)
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