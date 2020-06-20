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Хоффенхайм
4:0
Конец матча

Стадион:
Унион Берлин
0'
1:0
11' Гол
Бебу Ила
21' Желтая карточка
Фридрих Марвин
30' Желтая карточка
Андрих Роберт
2:0
39' Гол
Крамарич Андрей
41' Желтая карточка
Даббур Мунас
3:0
45' Гол
Даббур Мунас
4:0
68' Гол
Баумгартнер Кристоф
81' Желтая карточка
Андерссон Себастьян
90'+1
1
Бауманн
Оливер
38
Пош
Штефан
4
Бисакшич
Эрмин
21
Хюбнер
Бенжамин
3
Кадержабек
Павел
8
Гайгер
Деннис
11
Гриллич
Флориан
27
Крамарич
Андрей
29
Сков
Роберт
10
Даббур
Мунас
9
Бебу
Ила
35
Николас
Мориц
5
Фридрих
Марвин
31
Шлоттербек
Кевен
3
Суботич
Невен
28
Триммель
Кристофер
30
Андрих
Роберт
21
Прёмель
Гриша
14
Райхель
Кен
18
Малли
Юнус
11
Уджа
Энтони
10
Андерссон
Себастьян
Хоффенхайм
3-5-2
Унион Берлин
3-4-1-2

Ход матча

11'
Бебу Ила
1:0
21'
 
Фридрих Марвин
30'
 
Андрих Роберт
39'
Крамарич Андрей
2:0
41'
Даббур Мунас
 
45'
Даббур Мунас
(Кадержабек Павел)
3:0
58'
Баумгартнер Кристоф
Даббур Мунас
 
58'
Самассеку Диади
Гайгер Деннис
 
62'
 
Паренсен Михаэль
Суботич Невен
62'
 
Ингвартсен Маркус
Малли Юнус
62'
 
Абдуллахи Сулейман
Уджа Энтони
68'
Баумгартнер Кристоф
(Хюбнер Бенжамин)
4:0
71'
 
Кроос Феликс
Андрих Роберт
73'
Цубер Стивен
Гриллич Флориан
 
73'
Ларсен Якоб-Бруун
Крамарич Андрей
 
78'
Акпогума Кевин
Хюбнер Бенжамин
 
81'
 
Андерссон Себастьян
85'
 
Меес Джошуа
Андерссон Себастьян

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамарич Андрей 8 (1) 0.24
2. Баумгартнер Кристоф 7 0.21
3. Бебу Ила 6 0.18
4. Адамян Саркис 5 0.15
5. Сков Роберт 4 0.12
6. Даббур Мунас 4 0.12
7. Локадия Юрген 4 (1) 0.12
8. Кадержабек Павел 2 0.06
9. Цубер Стивен 2 0.06
10. Бисакшич Эрмин 2 0.06
11. Руди Себастьян 1 0.03
12. Хюбнер Бенжамин 1 0.03
13. Стафилидис Костас 1 0.03
14. Рибейро Лукас 1 0.03
15. Гайгер Деннис 0 0
16. Гриллич Флориан 0 0
17. Нордтвейт Ховард 0 0
18. Самассеку Диади 0 0
19. Ларсен Якоб-Бруун 0 0
Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андерссон Себастьян 12 (1) 0.35
2. Бюльтер Мариус 7 0.21
3. Ингвартсен Маркус 5 (1) 0.15
4. Полтер Себастьян 2 (2) 0.06
5. Гентнер Кристиан 2 0.06
6. Уджа Энтони 2 0.06
7. Фридрих Марвин 2 0.06
8. Андрих Роберт 1 0.03
9. Суботич Невен 1 0.03
10. Паренсен Михаэль 1 0.03
11. Триммель Кристофер 0 0
12. Ленц Кристофер 0 0
13. Бекер Шеральдо 0 0
14. Малли Юнус 0 0

Карточки

Хоффенхайм
# Игрок      
1. Руди Себастьян 9 0
2. Пош Штефан 9 0
3. Хюбнер Бенжамин 5 2
4. Даббур Мунас 4 0
5. Сков Роберт 4 0
6. Самассеку Диади 4 0
7. Фогт Кевин 3 0
8. Крамарич Андрей 3 0
9. Гайгер Деннис 3 0
10. Гриллич Флориан 3 0
11. Баумгартнер Кристоф 3 0
12. Нордтвейт Ховард 2 0
13. Кадержабек Павел 2 0
14. Биттенкорт Леонардо 2 0
15. Акпогума Кевин 2 0
16. Пентке Филипп 1 0
17. Цубер Стивен 1 0
18. Бауманн Оливер 1 0
19. Локадия Юрген 1 0
20. Бебу Ила 1 0
21. Адамян Саркис 1 0
22. Рибейро Лукас 1 0
23. Богард Мелайро 1 0
24. Бейер Максимилиан 1 0
Унион Берлин
# Игрок      
1. Андрих Роберт 12 1
2. Фридрих Марвин 10 1
3. Шлоттербек Кевен 6 1
4. Триммель Кристофер 6 0
5. Андерссон Себастьян 5 0
6. Гентнер Кристиан 4 0
7. Паренсен Михаэль 4 0
8. Ингвартсен Маркус 4 0
9. Суботич Невен 2 1
10. Полтер Себастьян 1 1
11. Хюбнер Флориан 2 0
12. Ленц Кристофер 2 0
13. Прёмель Гриша 2 0
14. Рюэрсон Юлиан 2 0
15. Кроос Феликс 1 0
16. Малли Юнус 1 0
17. Абдуллахи Сулейман 1 0
18. Бекер Шеральдо 1 0
19. Бюльтер Мариус 1 0
20. Меес Джошуа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хоффенхайм 17.07% (7) 7.32% (3) 9.76% (4) 24.39% (10) 12.2% (5) 29.27% (12)
 Унион Берлин 20.59% (7) 2.94% (1) 17.65% (6) 26.47% (9) 14.71% (5) 17.65% (6)

Предыдущие игры

Хоффенхайм Последние 20 матчей: + = -
Аугсбург 1:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг Фортуна 2:2 Хоффенхайм Майнц 0:1 Хоффенхайм
Хоффенхайм 3:1 Кёльн Падерборн 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:3 Герта Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:6 Бавария Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург Фрайбург 1:0 Хоффенхайм Бавария 4:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Байер Л Вердер 0:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 1:2 АДО Ден Хааг Хоффенхайм 2:3 Фейеноорд Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д Унион Берлин 0:2 Хоффенхайм
Унион Берлин Последние 20 матчей: + = -
Унион Берлин 1:0 Падерборн Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Боруссия М 4:1 Унион Берлин
Унион Берлин 1:1 Майнц Герта 4:0 Унион Берлин Унион Берлин 0:2 Бавария Фрайбург 3:1 Унион Берлин Байер Л 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Байер Л Вердер 0:2 Унион Берлин Ферль 0:1 Унион Берлин Боруссия Д 5:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Аугсбург Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:2 Ференцварош Унион Берлин 2:2 Унион Сент-Жиллуаз

Последние игры между собой

Хоффенхайм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Унион Берлин: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Унион Берлин 0:2 Хоффенхайм Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 33 25 4 4 96 - 32 79
2. Боруссия Д Заявка 33 21 6 6 84 - 37 69
3. РБ Лейпциг Заявка 33 17 12 4 79 - 36 63
4. Боруссия М Заявка 33 19 5 9 64 - 39 62
5. Байер Л Заявка 33 18 6 9 60 - 44 60
6. Хоффенхайм Заявка 33 14 7 12 49 - 53 49
7. Вольфсбург Заявка 33 13 10 10 48 - 42 49
8. Фрайбург Заявка 33 12 9 12 44 - 47 45
9. Айнтрахт Фр Заявка 33 12 6 15 56 - 58 42
10. Герта Заявка 33 11 8 14 47 - 57 41
11. Шальке 04 Заявка 33 9 12 12 38 - 54 39
12. Унион Берлин Заявка 33 11 5 17 38 - 58 38
13. Майнц 3:1 Заявка 33 11 4 18 44 - 64 37
14. Кёльн Заявка 33 10 6 17 50 - 63 36
15. Аугсбург Заявка 33 9 9 15 44 - 61 36
16. Фортуна Заявка 33 6 12 15 36 - 64 30
17. Вердер 1:3 Заявка 33 7 7 19 36 - 68 28
18. Падерборн Заявка 33 4 8 21 35 - 71 20
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Prezero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Хоффенхайм 89.8% (132)
X 7.5% (11)
Унион Берлин 2.7% (4)
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Прогнозы на матч Хоффенхайм 4:0 Унион Берлин

Исход игры
Хоффенхайм
89.8% (132)
Ничья
7.5% (11)
Унион Берлин
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
59.12% (81)
Меньше
40.88% (56)
Обе команды забьют
Да
62.77% (86)
Нет
37.23% (51)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
41.5% (61)
2:0 Хоффенхайм
16.3% (24)
1:0 Хоффенхайм
15.6% (23)
3:1 Хоффенхайм
7.5% (11)
1:1 Ничья
4.1% (6)
3:2 Хоффенхайм
3.4% (5)
0:1 Унион Берлин
1.4% (2)
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