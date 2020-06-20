Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

47' Команда Хоффенхайм играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Г О О О О Л - Даббур Мунас изменил счет на табло!

46' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Хорошо играет на выходе Бауманн Оливер - мяч в ее руках

45' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Прёмель Гриша выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

42' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Бауманн Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Даббур Мунас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

39' Г О О О О Л - Крамарич Андрей забивает!

36' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

35' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Шлоттербек Кевен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Сков Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Андрих Роберт совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

28' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

28' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

26' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

21' Фридрих Марвин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

17' Андерссон Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Сков Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Сков Роберт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Пош Штефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Г О О О О Л - Бебу Ила забивает!

10' Андерссон Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Хорошо играет на выходе Николас Мориц - мяч в ее руках

8' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Хоффенхайм имеет хороший шанс забить.

7' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

5' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

2' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола