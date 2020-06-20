Прогнозы на матч Майнц 3:1 Вердер

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  3. Германия
Майнц
3:1
Конец матча

Стадион:
Вердер
0'
22' Желтая карточка
Велькович Милош
1:0
25' Гол
Кайсон Робин
2:0
30' Гол
Бутьюс Жан-Поль
35' Желтая карточка
Фридль Марко
40' Желтая карточка
Кайсон Робин
57' Желтая карточка
Бутьюс Жан-Поль
2:1
58' Гол
Юя Осако
63' Желтая карточка
Аугустинссон Людвиг
3:1
85' Гол
Фернандес Эдимилсон
90'+7
1
Мюллер
Флориан
34
Баку
Ридле
4
Юсте
Йерри
19
Ньякат
Мусса
18
Брозински
Даниэль
6
Латца
Данни
14
Малонг
Кунде
21
Онисиво
Карим
5
Бутьюс
Жан-Поль
7
Кайсон
Робин
9
Матета
Жан-Филипп
1
Павленка
Иржи
13
Велькович
Милош
36
Гросс
Кристиан
18
Мойсандер
Никлас
23
Гебреселассие
Теодор
35
Эггештайн
Максимилиан
30
Классен
Дэви
32
Фридль
Марко
10
Биттенкорт
Леонардо
19
Сарджент
Джош
8
Юя
Осако
Майнц
4-2-3-1
Вердер
3-4-3

Ход матча

22'
 
Велькович Милош
25'
Кайсон Робин
1:0
30'
Бутьюс Жан-Поль
(Латца Данни)
2:0
35'
 
Фридль Марко
40'
Кайсон Робин
 
44'
 
Аугустинссон Людвиг
Гебреселассие Теодор
46'
 
Бартельс Фин
Гросс Кристиан
46'
 
Фуллкруг Никлас
Биттенкорт Леонардо
46'
Озтунали Левин
Кайсон Робин
 
56'
Баррейро Леандро
Латца Данни
 
57'
Бутьюс Жан-Поль
 
58'
2:1
Юя Осако
(Классен Дэви)
63'
 
Аугустинссон Людвиг
64'
Сцалай Адам
Матета Жан-Филипп
 
65'
Фернандес Эдимилсон
Малонг Кунде
 
77'
Хак Александер
Онисиво Карим
 
82'
 
Писарро Клаудио
Фридль Марко
85'
Фернандес Эдимилсон
(Баку Ридле)
3:1
85'
 
Зельке Дейви
Велькович Милош

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 13 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 7
  • 7 Угловые 8
  • 2 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кайсон Робин 13 (1) 0.38
2. Бутьюс Жан-Поль 4 0.12
3. Онисиво Карим 4 0.12
4. Озтунали Левин 4 0.12
5. Малонг Кунде 4 0.12
6. Матета Жан-Филипп 3 (1) 0.09
7. Брозински Даниэль 2 (1) 0.06
8. Юсте Йерри 2 0.06
9. Ньякат Мусса 1 0.03
10. Баку Ридле 1 0.03
11. Сцалай Адам 1 0.03
12. Авонийи Тайво 1 0.03
13. Буркардт Джонатан 1 0.03
14. Латца Данни 0 0
15. Баррейро Леандро 0 0
16. Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рашица Милот 7 (2) 0.21
2. Классен Дэви 6 (1) 0.18
3. Юя Осако 6 0.18
4. Биттенкорт Леонардо 4 0.12
5. Сарджент Джош 3 0.09
6. Фуллкруг Никлас 3 0.09
7. Гебреселассие Теодор 2 0.06
8. Эггештайн Максимилиан 1 0.03
9. Фридль Марко 1 0.03
10. Эггештайн Йоханнес 1 0.03
11. Шахин Нури 0 0
12. Аугустинссон Людвиг 0 0
13. Велькович Милош 0 0

Карточки

Майнц
# Игрок      
1. Фернандес Эдимилсон 6 1
2. Латца Данни 7 0
3. Юсте Йерри 7 0
4. Баку Ридле 5 1
5. Ньякат Мусса 6 0
6. Малонг Кунде 6 0
7. Бутьюс Жан-Поль 5 0
8. Баррейро Леандро 4 0
9. Брозински Даниэль 3 0
10. Брума Джеффри 3 0
11. Онисиво Карим 3 0
12. Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
13. Матета Жан-Филипп 1 1
14. Аарон Мартин 2 0
15. Кайсон Робин 2 0
16. Хак Александер 2 0
17. Сцалай Адам 1 0
18. Чжи Дон-Вонь 1 0
19. Максим Александру 1 0
20. Озтунали Левин 1 0
21. Авонийи Тайво 1 0
22. Центнер Робин 1 0
23. Мвене Филипп 1 0
Вердер
# Игрок      
1. Фридль Марко 9 0
2. Классен Дэви 7 0
3. Велькович Милош 7 0
4. Эггештайн Максимилиан 6 0
5. Шахин Нури 4 1
6. Мойсандер Никлас 4 1
7. Баргфреде Филипп 2 1
8. Эггештайн Йоханнес 2 1
9. Лангкамп Себастьян 3 0
10. Зельке Дейви 3 0
11. Бартельс Фин 2 0
12. Топрак Омер 2 0
13. Гебреселассие Теодор 2 0
14. Юя Осако 2 0
15. Фогт Кевин 2 0
16. Гросс Кристиан 2 0
17. Аугустинссон Людвиг 2 0
18. Фуллкруг Никлас 2 0
19. Рашица Милот 2 0
20. Сарджент Джош 2 0
21. Харник Мартин 1 0
22. Павленка Иржи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Майнц 17.14% (6) 14.29% (5) 22.86% (8) 8.57% (3) 17.14% (6) 20% (7)
 Вердер 26.67% (8) 20% (6) 20% (6) 20% (6) 3.33% (1) 10% (3)

Предыдущие игры

Майнц Последние 20 матчей: + = -
Боруссия Д 0:2 Майнц Майнц 0:1 Аугсбург Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Майнц 0:1 Хоффенхайм
Унион Берлин 1:1 Майнц Майнц 0:5 РБ Лейпциг Кёльн 2:2 Майнц Майнц 1:1 Фортуна Майнц 2:0 Падерборн Вольфсбург 4:0 Майнц Майнц 0:0 Шальке 04 Герта 1:3 Майнц Майнц 1:3 Бавария Боруссия М 3:1 Майнц Майнц 1:2 Фрайбург Боруссия Д 0:2 Майнц Майнц 2:3 Эммен Майнц 0:1 Байер Л Вердер 0:5 Майнц Майнц 0:4 Боруссия Д
Вердер Последние 20 матчей: + = -
Вердер 0:1 Бавария Падерборн 1:5 Вердер Вердер 0:1 Вольфсбург Вердер 0:3 Айнтрахт Фр
Шальке 04 0:1 Вердер Вердер 0:0 Боруссия М Фрайбург 0:1 Вердер Вердер 1:4 Байер Л Герта 2:2 Вердер Айнтрахт Фр 2:0 Вердер Вердер 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 3:0 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Вердер 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:1 Вердер Вердер 0:3 Хоффенхайм Фортуна 0:1 Вердер Вердер 3:1 Ганновер 96 Вердер 2:2 Монца Кёльн 1:0 Вердер

Последние игры между собой

Майнц: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Вердер: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Вердер 0:5 Майнц Бундеслига Вердер 3:1 Майнц Бундеслига Майнц 2:1 Вердер Бундеслига Майнц 1:2 Вердер Бундеслига
Вердер 2:2 Майнц Бундеслига Майнц 0:2 Вердер Бундеслига Вердер 1:2 Майнц Бундеслига Вердер 1:1 Майнц Бундеслига Майнц 1:3 Вердер Бундеслига Вердер 0:0 Майнц Бундеслига Майнц 1:2 Вердер Бундеслига Майнц 3:0 Вердер Бундеслига Вердер 2:3 Майнц Бундеслига Майнц 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 2:1 Майнц Бундеслига Вердер 0:3 Майнц Бундеслига Майнц 1:3 Вердер Бундеслига Майнц 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:2 Майнц Бундеслига Майнц 1:2 Вердер Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 33 25 4 4 96 - 32 79
2. Боруссия Д Заявка 33 21 6 6 84 - 37 69
3. РБ Лейпциг Заявка 33 17 12 4 79 - 36 63
4. Боруссия М Заявка 33 19 5 9 64 - 39 62
5. Байер Л Заявка 33 18 6 9 60 - 44 60
6. Хоффенхайм Заявка 33 14 7 12 49 - 53 49
7. Вольфсбург Заявка 33 13 10 10 48 - 42 49
8. Фрайбург Заявка 33 12 9 12 44 - 47 45
9. Айнтрахт Фр Заявка 33 12 6 15 56 - 58 42
10. Герта Заявка 33 11 8 14 47 - 57 41
11. Шальке 04 Заявка 33 9 12 12 38 - 54 39
12. Унион Берлин Заявка 33 11 5 17 38 - 58 38
13. Майнц 3:1 Заявка 33 11 4 18 44 - 64 37
14. Кёльн Заявка 33 10 6 17 50 - 63 36
15. Аугсбург Заявка 33 9 9 15 44 - 61 36
16. Фортуна Заявка 33 6 12 15 36 - 64 30
17. Вердер 1:3 Заявка 33 7 7 19 36 - 68 28
18. Падерборн Заявка 33 4 8 21 35 - 71 20
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Opel Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Майнц 43.2% (64)
X 35.8% (53)
Вердер 20.9% (31)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Майнц 3:1 Вердер

Исход игры
Майнц
43.2% (64)
Ничья
35.8% (53)
Вердер
20.9% (31)
Тотал 2.5
Больше
47.1% (65)
Меньше
52.9% (73)
Обе команды забьют
Да
74.64% (103)
Нет
25.36% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.4% (39)
2:1 Майнц
25.7% (38)
1:2 Вердер
11.5% (17)
1:0 Майнц
10.8% (16)
0:1 Вердер
4.7% (7)
2:2 Ничья
4.7% (7)
2:0 Майнц
4.7% (7)
0:0 Ничья
2% (3)
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