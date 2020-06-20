Прогнозы на матч Майнц 3:1 Вердер

Майнц
3:1
Конец матча
Стадион: Опель-Арена
Вердер
22' Желтая карточкаВелькович Милош
1:0
25' ГолКайсон Робин
2:0
30' ГолБутьюс Жан-Поль
35' Желтая карточкаФридль Марко
40' Желтая карточкаКайсон Робин
57' Желтая карточкаБутьюс Жан-Поль
2:1
58' ГолЮя Осако
63' Желтая карточкаАугустинссон Людвиг
3:1
85' ГолФернандес Эдимилсон
34
Баку
Ридле
19
Ньякат
Мусса
14
Малонг
Кунде
30
Классен
Дэви
32
Фридль
Марко
8
Юя
Осако
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Баку РидлеЗащитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Малонг КундеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Дамен ФиннВратарь
- Защитник
-
23 Мвене ФилиппЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Сцалай АдамНападающий
-
Главный тренер: Байерлорцер Ахим
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Классен ДэвиПолузащитник
-
32 Фридль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
8 Юя ОсакоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Бартельс ФинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
22'
25'
1:0
30'
2:0
35'
40'
57'
58'
2:1
85'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
13 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 7
-
7 Угловые 8
-
2 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кайсон Робин
|13 (1)
|0.38
|2.
|Бутьюс Жан-Поль
|4
|0.12
|3.
|Онисиво Карим
|4
|0.12
|4.
|Озтунали Левин
|4
|0.12
|5.
|Малонг Кунде
|4
|0.12
|6.
|Матета Жан-Филипп
|3 (1)
|0.09
|7.
|Брозински Даниэль
|2 (1)
|0.06
|8.
|Юсте Йерри
|2
|0.06
|9.
|Баку Ридле
|1
|0.03
|10.
|Ньякат Мусса
|1
|0.03
|11.
|Сцалай Адам
|1
|0.03
|12.
|Фернандес Эдимилсон
|1
|0.03
|13.
|Авонийи Тайво
|1
|0.03
|14.
|Буркардт Джонатан
|1
|0.03
|15.
|Латца Данни
|0
|0
|16.
|Баррейро Леандро
|0
|0
|17.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рашица Милот
|7 (2)
|0.21
|2.
|Классен Дэви
|6 (1)
|0.18
|3.
|Юя Осако
|6
|0.18
|4.
|Биттенкорт Леонардо
|4
|0.12
|5.
|Сарджент Джош
|3
|0.09
|6.
|Фуллкруг Никлас
|3
|0.09
|7.
|Гебреселассие Теодор
|2
|0.06
|8.
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.03
|9.
|Фридль Марко
|1
|0.03
|10.
|Эггештайн Йоханнес
|1
|0.03
|11.
|Шахин Нури
|0
|0
|12.
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|13.
|Велькович Милош
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фернандес Эдимилсон
|6
|1
|2.
|Латца Данни
|7
|0
|3.
|Юсте Йерри
|7
|0
|4.
|Баку Ридле
|5
|1
|5.
|Ньякат Мусса
|6
|0
|6.
|Малонг Кунде
|6
|0
|7.
|Бутьюс Жан-Поль
|5
|0
|8.
|Баррейро Леандро
|4
|0
|9.
|Брозински Даниэль
|3
|0
|10.
|Брума Джеффри
|3
|0
|11.
|Онисиво Карим
|3
|0
|12.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|13.
|Матета Жан-Филипп
|1
|1
|14.
|Аарон Мартин
|2
|0
|15.
|Кайсон Робин
|2
|0
|16.
|Хак Александер
|2
|0
|17.
|Сцалай Адам
|1
|0
|18.
|Чжи Дон-Вонь
|1
|0
|19.
|Максим Александру
|1
|0
|20.
|Озтунали Левин
|1
|0
|21.
|Авонийи Тайво
|1
|0
|22.
|Центнер Робин
|1
|0
|23.
|Мвене Филипп
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фридль Марко
|9
|0
|2.
|Классен Дэви
|7
|0
|3.
|Велькович Милош
|7
|0
|4.
|Эггештайн Максимилиан
|6
|0
|5.
|Шахин Нури
|4
|1
|6.
|Мойсандер Никлас
|4
|1
|7.
|Баргфреде Филипп
|2
|1
|8.
|Эггештайн Йоханнес
|2
|1
|9.
|Лангкамп Себастьян
|3
|0
|10.
|Зельке Дейви
|3
|0
|11.
|Бартельс Фин
|2
|0
|12.
|Топрак Омер
|2
|0
|13.
|Гебреселассие Теодор
|2
|0
|14.
|Юя Осако
|2
|0
|15.
|Фогт Кевин
|2
|0
|16.
|Гросс Кристиан
|2
|0
|17.
|Аугустинссон Людвиг
|2
|0
|18.
|Фуллкруг Никлас
|2
|0
|19.
|Рашица Милот
|2
|0
|20.
|Сарджент Джош
|2
|0
|21.
|Харник Мартин
|1
|0
|22.
|Павленка Иржи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Майнц
|15.79% (6)
|18.42% (7)
|21.05% (8)
|7.89% (3)
|15.79% (6)
|21.05% (8)
|Вердер
|25.81% (8)
|19.35% (6)
|19.35% (6)
|22.58% (7)
|3.23% (1)
|9.68% (3)
Предыдущие игры
Майнц Последние 20 матчей: + = -Боруссия Д 0:2 Майнц Майнц 0:1 Аугсбург Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Майнц 0:1 Хоффенхайм
Унион Берлин 1:1 Майнц Майнц 0:5 РБ Лейпциг Кёльн 2:2 Майнц Майнц 1:1 Фортуна Майнц 2:0 Падерборн Вольфсбург 4:0 Майнц Майнц 0:0 Шальке 04 Герта 1:3 Майнц Майнц 1:3 Бавария Боруссия М 3:1 Майнц Майнц 1:2 Фрайбург Боруссия Д 0:2 Майнц Майнц 2:3 Эммен Майнц 0:1 Байер Л Вердер 0:5 Майнц Майнц 0:4 Боруссия Д
Вердер Последние 20 матчей: + = -Вердер 0:1 Бавария Падерборн 1:5 Вердер Вердер 0:1 Вольфсбург Вердер 0:3 Айнтрахт Фр
Шальке 04 0:1 Вердер Вердер 0:0 Боруссия М Фрайбург 0:1 Вердер Вердер 1:4 Байер Л Герта 2:2 Вердер Айнтрахт Фр 2:0 Вердер Вердер 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 3:0 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Вердер 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:1 Вердер Вердер 0:3 Хоффенхайм Фортуна 0:1 Вердер Вердер 3:1 Ганновер 96 Вердер 2:2 Монца Кёльн 1:0 Вердер
Последние игры между собой
Майнц: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Вердер: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Вердер 2:2 Майнц Бундеслига Майнц 0:2 Вердер Бундеслига Вердер 1:2 Майнц Бундеслига Вердер 1:1 Майнц Бундеслига Майнц 1:3 Вердер Бундеслига Вердер 0:0 Майнц Бундеслига Майнц 1:2 Вердер Бундеслига Майнц 3:0 Вердер Бундеслига Вердер 2:3 Майнц Бундеслига Майнц 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 2:1 Майнц Бундеслига Вердер 0:3 Майнц Бундеслига Майнц 1:3 Вердер Бундеслига Майнц 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:2 Майнц Бундеслига Майнц 1:2 Вердер Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|33
|25
|4
|4
|96 - 32
|79
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|84 - 37
|69
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|33
|17
|12
|4
|79 - 36
|63
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|33
|19
|5
|9
|64 - 39
|62
|5.
|Байер Л
|Заявка
|33
|18
|6
|9
|60 - 44
|60
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|49 - 53
|49
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|33
|13
|10
|10
|48 - 42
|49
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|44 - 47
|45
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|56 - 58
|42
|10.
|Герта
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|47 - 57
|41
|11.
|Шальке 04
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|38 - 54
|39
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|33
|11
|5
|17
|38 - 58
|38
|13.
|Майнц
|Заявка
|33
|11
|4
|18
|44 - 64
|37
|14.
|Кёльн
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|50 - 63
|36
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|44 - 61
|36
|16.
|Фортуна
|Заявка
|33
|6
|12
|15
|36 - 64
|30
|17.
|Вердер
|Заявка
|33
|7
|7
|19
|36 - 68
|28
|18.
|Падерборн
|Заявка
|33
|4
|8
|21
|35 - 71
|20
Прогнозы на матч Майнц 3:1 Вердер
Исход игры
Майнц
43.2% (64)
Ничья
35.8% (53)
Вердер
20.9% (31)
Тотал 2.5
Больше
47.1% (65)
Меньше
52.9% (73)
Обе команды забьют
Да
74.64% (103)
Нет
25.36% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.4% (39)
2:1 Майнц
25.7% (38)
1:2 Вердер
11.5% (17)
1:0 Майнц
10.8% (16)
2:2 Ничья
4.7% (7)
2:0 Майнц
4.7% (7)
0:1 Вердер
4.7% (7)
0:0 Ничья
2% (3)
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