Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Боруссия Д

РБ Лейпциг
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Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
Боруссия Д
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вернер Тимо
|26 (3)
|0.76
|2.
|Шик Патрик
|10
|0.29
|3.
|Забитцер Марсель
|9
|0.26
|4.
|Нкунку Кристофер
|5
|0.15
|5.
|Поульсен Юссуф
|5
|0.15
|6.
|Форсберг Эмиль
|5 (2)
|0.15
|7.
|Хальстенберг Марсель
|3
|0.09
|8.
|Клостерманн Лукас
|3
|0.09
|9.
|Мукиэле Норди
|3
|0.09
|10.
|Ольмо Дани
|3
|0.09
|11.
|Лаймер Конрад
|2
|0.06
|12.
|Кампль Кевин
|2
|0.06
|13.
|Анхелиньо Хосе
|1
|0.03
|14.
|Орбан Вилли
|1
|0.03
|15.
|Сараччи Марсело
|1
|0.03
|16.
|Гулач Петер
|0
|0
|17.
|Юпамекано Део
|0
|0
|18.
|Кунья Матеус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Санчо Джедон
|17
|0.5
|2.
|Ройс Марко
|11 (1)
|0.32
|3.
|Холанн Эрлинг
|11
|0.32
|4.
|Азар Торган
|7
|0.21
|5.
|Геррейро Рафаэль
|7
|0.21
|6.
|Хакими Ашраф
|5
|0.15
|7.
|Алькасер Пако
|5
|0.15
|8.
|Витсель Аксель
|4
|0.12
|9.
|Брандт Юлиан
|3
|0.09
|10.
|Гётце Марио
|3 (1)
|0.09
|11.
|Джан Эмре
|2
|0.06
|12.
|Хуммельс Матс
|1
|0.03
|13.
|Пищек Лукаш
|1
|0.03
|14.
|Шмельцер Марсель
|1
|0.03
|15.
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0.03
|16.
|Шульц Нико
|1
|0.03
|17.
|Вайгль Юлиан
|1
|0.03
|18.
|Дауд Махмуд
|0
|0
|19.
|Аканджи Мануэль
|0
|0
|20.
|Ларсен Якоб-Бруун
|0
|0
|21.
|Морей Матеу
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лаймер Конрад
|7
|1
|2.
|Юпамекано Део
|7
|1
|3.
|Хальстенберг Марсель
|5
|1
|4.
|Забитцер Марсель
|4
|0
|5.
|Вернер Тимо
|4
|0
|6.
|Демме Диего
|3
|0
|7.
|Ильзанкер Штефан
|2
|0
|8.
|Поульсен Юссуф
|2
|0
|9.
|Шик Патрик
|2
|0
|10.
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|11.
|Конате Ибраима
|2
|0
|12.
|Форсберг Эмиль
|1
|0
|13.
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|14.
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|15.
|Сараччи Марсело
|1
|0
|16.
|Ольмо Дани
|1
|0
|17.
|Хайдара Амаду
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хуммельс Матс
|7
|1
|2.
|Хакими Ашраф
|5
|0
|3.
|Делани Томас
|4
|0
|4.
|Джан Эмре
|4
|0
|5.
|Вайгль Юлиан
|4
|0
|6.
|Витсель Аксель
|3
|0
|7.
|Пищек Лукаш
|3
|0
|8.
|Азар Торган
|3
|0
|9.
|Геррейро Рафаэль
|3
|0
|10.
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|11.
|Санчо Джедон
|2
|0
|12.
|Ройс Марко
|1
|0
|13.
|Дауд Махмуд
|1
|0
|14.
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|15.
|Джованни Рейна
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|РБ Лейпциг
|14.47% (11)
|11.84% (9)
|21.05% (16)
|21.05% (16)
|9.21% (7)
|22.37% (17)
|Боруссия Д
|10.53% (8)
|13.16% (10)
|10.53% (8)
|26.32% (20)
|23.68% (18)
|15.79% (12)
Предыдущие игры
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: + = -РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 2:2 Герта Майнц 0:5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Вердер Бавария 0:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 3:1 Аугсбург Боруссия Д 3:3 РБ Лейпциг
Боруссия Д Последние 20 матчей: + = -Боруссия Д 0:2 Майнц Фортуна 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:0 Герта Падерборн 1:6 Боруссия Д
Боруссия Д 0:1 Бавария Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Шальке 04 ПСЖ 2:0 Боруссия Д Боруссия М 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:0 Фрайбург Вердер 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 ПСЖ Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Байер Л 4:3 Боруссия Д Вердер 3:2 Боруссия Д Боруссия Д 5:0 Унион Берлин Боруссия Д 5:1 Кёльн Аугсбург 3:5 Боруссия Д Боруссия Д 0:2 Майнц Боруссия Д 4:2 Фейеноорд
Последние игры между собой
РБ Лейпциг: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Боруссия Д: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|32
|24
|4
|4
|93 - 31
|76
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|32
|20
|6
|6
|82 - 37
|66
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|32
|17
|12
|3
|79 - 34
|63
|4.
|Байер Л
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|60 - 42
|60
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|32
|18
|5
|9
|61 - 38
|59
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|45 - 53
|46
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|44 - 41
|46
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|43 - 44
|45
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|32
|12
|5
|15
|55 - 57
|41
|10.
|Шальке 04
|Заявка
|32
|9
|12
|11
|37 - 50
|39
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|32
|11
|5
|16
|38 - 54
|38
|12.
|Герта
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|45 - 57
|38
|13.
|Кёльн
|Заявка
|32
|10
|5
|17
|49 - 62
|35
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|43 - 60
|35
|15.
|Майнц
|Заявка
|32
|10
|4
|18
|41 - 63
|34
|16.
|Фортуна
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|35 - 63
|29
|17.
|Вердер
|Заявка
|32
|7
|7
|18
|35 - 65
|28
|18.
|Падерборн
|Заявка
|32
|4
|8
|20
|34 - 68
|20
Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Боруссия Д
Исход игры
РБ Лейпциг
27% (20)
Ничья
40.5% (30)
Боруссия Д
32.4% (24)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (40)
Меньше
42.86% (30)
Обе команды забьют
Да
88.57% (62)
Нет
11.43% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.7% (22)
2:1 РБ Лейпциг
17.6% (13)
1:2 Боруссия Д
13.5% (10)
2:2 Ничья
10.8% (8)
2:3 Боруссия Д
6.8% (5)
0:1 Боруссия Д
4.1% (3)
3:2 РБ Лейпциг
4.1% (3)
1:0 РБ Лейпциг
4.1% (3)
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