Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Боруссия Д

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
РБ Лейпциг
 
Позже

Стадион:
Боруссия Д

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вернер Тимо 26 (3) 0.76
2. Шик Патрик 10 0.29
3. Забитцер Марсель 9 0.26
4. Нкунку Кристофер 5 0.15
5. Поульсен Юссуф 5 0.15
6. Форсберг Эмиль 5 (2) 0.15
7. Хальстенберг Марсель 3 0.09
8. Клостерманн Лукас 3 0.09
9. Мукиэле Норди 3 0.09
10. Ольмо Дани 3 0.09
11. Лаймер Конрад 2 0.06
12. Кампль Кевин 2 0.06
13. Анхелиньо Хосе 1 0.03
14. Орбан Вилли 1 0.03
15. Сараччи Марсело 1 0.03
16. Гулач Петер 0 0
17. Юпамекано Део 0 0
18. Кунья Матеус 0 0
Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Санчо Джедон 17 0.5
2. Ройс Марко 11 (1) 0.32
3. Холанн Эрлинг 11 0.32
4. Азар Торган 7 0.21
5. Геррейро Рафаэль 7 0.21
6. Хакими Ашраф 5 0.15
7. Алькасер Пако 5 0.15
8. Витсель Аксель 4 0.12
9. Брандт Юлиан 3 0.09
10. Гётце Марио 3 (1) 0.09
11. Джан Эмре 2 0.06
12. Хуммельс Матс 1 0.03
13. Пищек Лукаш 1 0.03
14. Шмельцер Марсель 1 0.03
15. Загаду Дан-Аксель 1 0.03
16. Шульц Нико 1 0.03
17. Вайгль Юлиан 1 0.03
18. Дауд Махмуд 0 0
19. Аканджи Мануэль 0 0
20. Ларсен Якоб-Бруун 0 0
21. Морей Матеу 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Лаймер Конрад 7 1
2. Юпамекано Део 7 1
3. Хальстенберг Марсель 5 1
4. Забитцер Марсель 4 0
5. Вернер Тимо 4 0
6. Демме Диего 3 0
7. Ильзанкер Штефан 2 0
8. Поульсен Юссуф 2 0
9. Шик Патрик 2 0
10. Нкунку Кристофер 2 0
11. Конате Ибраима 2 0
12. Форсберг Эмиль 1 0
13. Клостерманн Лукас 1 0
14. Анхелиньо Хосе 1 0
15. Сараччи Марсело 1 0
16. Ольмо Дани 1 0
17. Хайдара Амаду 1 0
Боруссия Д
# Игрок      
1. Хуммельс Матс 7 1
2. Хакими Ашраф 5 0
3. Делани Томас 4 0
4. Джан Эмре 4 0
5. Вайгль Юлиан 4 0
6. Витсель Аксель 3 0
7. Пищек Лукаш 3 0
8. Азар Торган 3 0
9. Геррейро Рафаэль 3 0
10. Аканджи Мануэль 2 0
11. Санчо Джедон 2 0
12. Ройс Марко 1 0
13. Дауд Махмуд 1 0
14. Загаду Дан-Аксель 1 0
15. Джованни Рейна 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 РБ Лейпциг 14.47% (11) 11.84% (9) 21.05% (16) 21.05% (16) 9.21% (7) 22.37% (17)
 Боруссия Д 10.53% (8) 13.16% (10) 10.53% (8) 26.32% (20) 23.68% (18) 15.79% (12)

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: + = -
РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 2:2 Герта Майнц 0:5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Вердер Бавария 0:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 3:1 Аугсбург Боруссия Д 3:3 РБ Лейпциг
Боруссия Д Последние 20 матчей: + = -
Боруссия Д 0:2 Майнц Фортуна 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:0 Герта Падерборн 1:6 Боруссия Д
Боруссия Д 0:1 Бавария Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Шальке 04 ПСЖ 2:0 Боруссия Д Боруссия М 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:0 Фрайбург Вердер 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 ПСЖ Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Байер Л 4:3 Боруссия Д Вердер 3:2 Боруссия Д Боруссия Д 5:0 Унион Берлин Боруссия Д 5:1 Кёльн Аугсбург 3:5 Боруссия Д Боруссия Д 0:2 Майнц Боруссия Д 4:2 Фейеноорд

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Боруссия Д: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Боруссия Д 3:3 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 0:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 1:1 Боруссия Д Бундеслига
Боруссия Д 2:3 РБ Лейпциг Бундеслига Боруссия Д 1:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 1:0 Боруссия Д Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 32 24 4 4 93 - 31 76
2. Боруссия Д Заявка 32 20 6 6 82 - 37 66
3. РБ Лейпциг Заявка 32 17 12 3 79 - 34 63
4. Байер Л Заявка 32 18 6 8 60 - 42 60
5. Боруссия М Заявка 32 18 5 9 61 - 38 59
6. Хоффенхайм Заявка 32 13 7 12 45 - 53 46
7. Вольфсбург Заявка 32 12 10 10 44 - 41 46
8. Фрайбург Заявка 32 12 9 11 43 - 44 45
9. Айнтрахт Фр Заявка 32 12 5 15 55 - 57 41
10. Шальке 04 Заявка 32 9 12 11 37 - 50 39
11. Унион Берлин Заявка 32 11 5 16 38 - 54 38
12. Герта Заявка 32 10 8 14 45 - 57 38
13. Кёльн Заявка 32 10 5 17 49 - 62 35
14. Аугсбург Заявка 32 9 8 15 43 - 60 35
15. Майнц Заявка 32 10 4 18 41 - 63 34
16. Фортуна Заявка 32 6 11 15 35 - 63 29
17. Вердер Заявка 32 7 7 18 35 - 65 28
18. Падерборн Заявка 32 4 8 20 34 - 68 20
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20.06.2020, осталось 1 день 12 часов 37 минут.


    • Прогнозы 74
    РБ Лейпциг 27% (20)
    X 40.5% (30)
    Боруссия Д 32.4% (24)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Боруссия Д

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    27% (20)
    Ничья
    40.5% (30)
    Боруссия Д
    32.4% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (40)
    Меньше
    42.86% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    88.57% (62)
    Нет
    11.43% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.7% (22)
    2:1 РБ Лейпциг
    17.6% (13)
    1:2 Боруссия Д
    13.5% (10)
    2:2 Ничья
    10.8% (8)
    2:3 Боруссия Д
    6.8% (5)
    0:1 Боруссия Д
    4.1% (3)
    3:2 РБ Лейпциг
    4.1% (3)
    1:0 РБ Лейпциг
    4.1% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Шарф от сайта
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



     