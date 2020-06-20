Второй тайм

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Жанс Лоран не смог попасть в створ ударом издали

92' Падерборн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Падерборн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

90' Михель Свен из команды Падерборн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

88' Матч возобновлен

88' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

86' Михель Свен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

85' Падерборн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Падерборн

83' Пространство открывается для Хофманн Йонас , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

83' Гьясула Клаус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

82' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Падерборн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Траоре Ибраима не смог попасть в створ ударом издали

73' Г О О О О Л - Штиндль Ларс классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

73' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Боруссия М будет все-таки засчитан.

73' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

73' Хорошо играет на выходе Зоммер Янн - мяч в ее руках

73' Михель Свен из команды Падерборн плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

72' Риттер Марлон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Падерборн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Хорошо играет на выходе Зоммер Янн - мяч в ее руках

71' Риттер Марлон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Штиндль Ларс бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

65' Мамба Стрели из команды Падерборн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

65' Игрок из команды Падерборн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

65' Хюнемайер Уве получает вторую желтую карточку и теперь удалена

63' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Матч возобновлен

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Падерборн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Падерборн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Падерборн

56' Падерборн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Хюнемайер Уве совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

54' Г О О О О Л - Михель Свен изменил счет на табло!

53' Падерборн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Риттер Марлон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Янчке Тони совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

51' Удар от ворот произведет Падерборн

50' Нойхаус Флориан не смог попасть в створ ударом издали

50' Сабири Абдельхамид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Падерборн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Крамер Кристоф не смог попасть в створ ударом издали

47' ШТАНГА! Сантиметры от гола были после удара Херрман Патрик , но мяч попал в штангу!

47' Сабири Абдельхамид ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

46' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Штиндль Ларс из команды Боруссия М направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче