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Падерборн
1:3
Конец матча

Стадион:
Боруссия М
0'
0:1
4' Гол
Херрман Патрик
14' Желтая карточка
Сабири Абдельхамид
42' Желтая карточка
Бенсебаини Рами
52' Желтая карточка
Янчке Тони
1:1
54' Гол
Михель Свен
55' Желтая карточка
Хюнемайер Уве
1:2
55' Пенальти
Штиндль Ларс
65' Вторая желтая карточка
Хюнемайер Уве
1:3
73' Гол
Штиндль Ларс
86' Желтая карточка
Михель Свен
90'+3
17
Цингерле
Леопольд
25
Драгер
Мохамед
2
Хюнемайер
Уве
8
Гьясула
Клаус
29
Коллинс
Джамилу
26
Эванс
Энтони
7
Риттер
Марлон
19
Сабири
Абдельхамид
22
Антви-Аджей
Кристофер
11
Михель
Свен
18
Србени
Деннис
1
Зоммер
Янн
18
Лайнер
Штефан
28
Гинтер
Маттиас
24
Янчке
Тони
25
Бенсебаини
Рами
6
Крамер
Кристоф
32
Нойхаус
Флориан
7
Херрман
Патрик
13
Штиндль
Ларс
23
Хофманн
Йонас
36
Эмболо
Брель
Падерборн
4-4-2
Боруссия М
4-2-3-1

Ход матча

4'
0:1
Херрман Патрик
14'
Сабири Абдельхамид
 
42'
 
Бенсебаини Рами
52'
 
Янчке Тони
54'
Михель Свен
(Србени Деннис)
1:1
55'
Хюнемайер Уве
 
55'
1:2
Штиндль Ларс
64'
Мамба Стрели
Эванс Энтони
 
65'
Хюнемайер Уве
 
73'
1:3
Штиндль Ларс
(Бенсебаини Рами)
74'
 
Бенеш Ласло
Штиндль Ларс
74'
 
Траоре Ибраима
Херрман Патрик
75'
Килиан Лука
Србени Деннис
 
84'
 
Вендт Оскар
Бенсебаини Рами
86'
Михель Свен
 
87'
Цолински Бен
Риттер Марлон
 
87'
Жанс Лоран
Драгер Мохамед
 
87'
Фридйонссон Самуэль
Сабири Абдельхамид
 
90'
 
Мюзель Торбен
Эмболо Брель

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 11
  • 7 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мамба Стрели 5 0.15
2. Србени Деннис 5 0.15
3. Михель Свен 4 0.12
4. Сабири Абдельхамид 4 (1) 0.12
5. Цолински Бен 3 0.09
6. Прёгер Кай 2 0.06
7. Гьясула Клаус 2 0.06
8. Шонлау Себастьян 2 0.06
9. Каули 2 0.06
10. Штродьек Кристиан 1 0.03
11. Коллинс Джамилу 1 0.03
12. Антви-Аджей Кристофер 1 0.03
13. Василиадис Себастиан 1 0.03
14. Хольтманн Геррит 1 0.03
15. Хюнемайер Уве 1 (1) 0.03
16. Драгер Мохамед 0 0
17. Жанс Лоран 0 0
Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Плеа Алассан 10 0.29
2. Тюрам Маркус 10 0.29
3. Штиндль Ларс 9 (2) 0.26
4. Эмболо Брель 7 0.21
5. Херрман Патрик 6 0.18
6. Бенсебаини Рами 5 (2) 0.15
7. Хофманн Йонас 4 0.12
8. Нойхаус Флориан 4 0.12
9. Вендт Оскар 2 0.06
10. Закария Денис 2 0.06
11. Лайнер Штефан 1 0.03
12. Гинтер Маттиас 1 0.03
13. Эльведи Нико 1 0.03
14. Бенеш Ласло 0 0
15. Траоре Ибраима 0 0

Карточки

Падерборн
# Игрок      
1. Гьясула Клаус 17 0
2. Василиадис Себастиан 10 0
3. Коллинс Джамилу 8 1
4. Хюнемайер Уве 6 1
5. Михель Свен 6 0
6. Сабири Абдельхамид 6 0
7. Мамба Стрели 5 0
8. Цолински Бен 4 0
9. Штродьек Кристиан 3 0
10. Риттер Марлон 3 0
11. Хольтманн Геррит 1 1
12. Жанс Лоран 2 0
13. Шонлау Себастьян 2 0
14. Драгер Мохамед 2 0
15. Србени Деннис 2 0
16. Антви-Аджей Кристофер 2 0
17. Цингерле Леопольд 1 0
18. Фридйонссон Самуэль 1 0
19. Килиан Лука 1 0
Боруссия М
# Игрок      
1. Лайнер Штефан 9 0
2. Бенсебаини Рами 7 1
3. Закария Денис 7 0
4. Янчке Тони 6 0
5. Нойхаус Флориан 6 0
6. Плеа Алассан 2 2
7. Эльведи Нико 5 0
8. Штиндль Ларс 4 0
9. Херрман Патрик 4 0
10. Эмболо Брель 4 0
11. Вендт Оскар 3 0
12. Крамер Кристоф 3 0
13. Хофманн Йонас 3 0
14. Тюрам Маркус 3 0
15. Бенеш Ласло 3 0
16. Гинтер Маттиас 2 0
17. Стробл Тобиас 1 0
18. Бейер Луис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Падерборн 25% (8) 6.25% (2) 18.75% (6) 12.5% (4) 28.13% (9) 9.38% (3)
 Боруссия М 17.54% (10) 15.79% (9) 14.04% (8) 19.3% (11) 12.28% (7) 21.05% (12)

Предыдущие игры

Падерборн Последние 20 матчей: + = -
Унион Берлин 1:0 Падерборн Падерборн 1:5 Вердер РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Падерборн 1:6 Боруссия Д
Аугсбург 0:0 Падерборн Падерборн 1:1 Хоффенхайм Фортуна 0:0 Падерборн Падерборн 1:2 Кёльн Майнц 2:0 Падерборн Бавария 3:2 Падерборн Падерборн 1:2 Герта Шальке 04 1:1 Падерборн Падерборн 2:4 Вольфсбург Фрайбург 0:2 Падерборн Падерборн 1:4 Байер Л Ганновер 96 0:1 Падерборн Падерборн 4:1 Шпортфройнде Лотте Падерборн 2:1 Айнтрахт Фр Боруссия М 2:0 Падерборн Падерборн 1:1 Унион Берлин
Боруссия М Последние 20 матчей: + = -
Боруссия М 3:0 Вольфсбург Бавария 2:1 Боруссия М Фрайбург 1:0 Боруссия М Боруссия М 4:1 Унион Берлин
Вердер 0:0 Боруссия М Боруссия М 1:3 Байер Л Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Боруссия М 2:1 Кёльн Боруссия М 1:2 Боруссия Д Аугсбург 2:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Фортуна 1:4 Боруссия М РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:1 Майнц Шальке 04 2:0 Боруссия М Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 1:3 Хераклес Герта 0:0 Боруссия М Боруссия М 2:0 Падерборн

Последние игры между собой

Падерборн: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Боруссия М: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Боруссия М 2:0 Падерборн Бундеслига Боруссия М 2:0 Падерборн Бундеслига Падерборн 1:2 Боруссия М Бундеслига Падерборн 2:3 Боруссия М Бундеслига 2
Боруссия М 1:1 Падерборн Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 33 25 4 4 96 - 32 79
2. Боруссия Д Заявка 33 21 6 6 84 - 37 69
3. РБ Лейпциг Заявка 33 17 12 4 79 - 36 63
4. Боруссия М Заявка 33 19 5 9 64 - 39 62
5. Байер Л Заявка 33 18 6 9 60 - 44 60
6. Хоффенхайм Заявка 33 14 7 12 49 - 53 49
7. Вольфсбург Заявка 33 13 10 10 48 - 42 49
8. Фрайбург Заявка 33 12 9 12 44 - 47 45
9. Айнтрахт Фр Заявка 33 12 6 15 56 - 58 42
10. Герта Заявка 33 11 8 14 47 - 57 41
11. Шальке 04 Заявка 33 9 12 12 38 - 54 39
12. Унион Берлин Заявка 33 11 5 17 38 - 58 38
13. Майнц 3:1 Заявка 33 11 4 18 44 - 64 37
14. Кёльн Заявка 33 10 6 17 50 - 63 36
15. Аугсбург Заявка 33 9 9 15 44 - 61 36
16. Фортуна Заявка 33 6 12 15 36 - 64 30
17. Вердер 1:3 Заявка 33 7 7 19 36 - 68 28
18. Падерборн Заявка 33 4 8 21 35 - 71 20
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Benteler-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Падерборн 1.4% (2)
X 7.5% (11)
Боруссия М 91.1% (133)
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Прогнозы на матч Падерборн 1:3 Боруссия М

Исход игры
Падерборн
1.4% (2)
Ничья
7.5% (11)
Боруссия М
91.1% (133)
Тотал 2.5
Больше
60.29% (82)
Меньше
39.71% (54)
Обе команды забьют
Да
60.29% (82)
Нет
39.71% (54)
Популярный счёт
1:2 Боруссия М
33.6% (49)
0:2 Боруссия М
24% (35)
1:3 Боруссия М
13.7% (20)
0:1 Боруссия М
7.5% (11)
1:1 Ничья
4.8% (7)
0:3 Боруссия М
4.1% (6)
2:3 Боруссия М
2.1% (3)
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