Падерборн
1:3
Конец матча
Стадион: Бентелер Арена
Боруссия М
0:1
4' ГолХеррман Патрик
14' Желтая карточкаСабири Абдельхамид
42' Желтая карточкаБенсебаини Рами
52' Желтая карточкаЯнчке Тони
1:1
54' ГолМихель Свен
55' Желтая карточкаХюнемайер Уве
1:2
55' ПенальтиШтиндль Ларс
65' Вторая желтая карточкаХюнемайер Уве
1:3
73' ГолШтиндль Ларс
86' Желтая карточкаМихель Свен
26
Эванс
Энтони
11
Михель
Свен
24
Янчке
Тони
13
Штиндль
Ларс
36
Эмболо
Брель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эванс ЭнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Михель СвенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хут ЯнникВратарь
-
20 Жанс ЛоранЗащитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Мамба СтрелиНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Kaan Kurt
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
4'
0:1
42'
52'
54'
1:1
55'
55'
1:2
65'
73'
1:3
86'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
1 Удары по воротам 11
-
7 Удары в створ 8
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мамба Стрели
|5
|0.15
|2.
|Србени Деннис
|5
|0.15
|3.
|Михель Свен
|4
|0.12
|4.
|Сабири Абдельхамид
|4 (1)
|0.12
|5.
|Цолински Бен
|3
|0.09
|6.
|Прёгер Кай
|2
|0.06
|7.
|Гьясула Клаус
|2
|0.06
|8.
|Шонлау Себастьян
|2
|0.06
|9.
|Каули
|2
|0.06
|10.
|Штродьек Кристиан
|1
|0.03
|11.
|Коллинс Джамилу
|1
|0.03
|12.
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0.03
|13.
|Василиадис Себастиан
|1
|0.03
|14.
|Хольтманн Геррит
|1
|0.03
|15.
|Хюнемайер Уве
|1 (1)
|0.03
|16.
|Драгер Мохамед
|0
|0
|17.
|Жанс Лоран
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Плеа Алассан
|10
|0.29
|2.
|Тюрам Маркус
|10
|0.29
|3.
|Штиндль Ларс
|9 (2)
|0.26
|4.
|Эмболо Брель
|7
|0.21
|5.
|Херрман Патрик
|6
|0.18
|6.
|Бенсебаини Рами
|5 (2)
|0.15
|7.
|Хофманн Йонас
|4
|0.12
|8.
|Нойхаус Флориан
|4
|0.12
|9.
|Вендт Оскар
|2
|0.06
|10.
|Закария Денис
|2
|0.06
|11.
|Лайнер Штефан
|1
|0.03
|12.
|Гинтер Маттиас
|1
|0.03
|13.
|Эльведи Нико
|1
|0.03
|14.
|Бенеш Ласло
|0
|0
|15.
|Траоре Ибраима
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гьясула Клаус
|17
|0
|2.
|Василиадис Себастиан
|10
|0
|3.
|Коллинс Джамилу
|8
|1
|4.
|Хюнемайер Уве
|6
|1
|5.
|Михель Свен
|6
|0
|6.
|Сабири Абдельхамид
|6
|0
|7.
|Мамба Стрели
|5
|0
|8.
|Цолински Бен
|4
|0
|9.
|Штродьек Кристиан
|3
|0
|10.
|Риттер Марлон
|3
|0
|11.
|Хольтманн Геррит
|1
|1
|12.
|Жанс Лоран
|2
|0
|13.
|Шонлау Себастьян
|2
|0
|14.
|Драгер Мохамед
|2
|0
|15.
|Србени Деннис
|2
|0
|16.
|Антви-Аджей Кристофер
|2
|0
|17.
|Цингерле Леопольд
|1
|0
|18.
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0
|19.
|Килиан Лука
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лайнер Штефан
|9
|0
|2.
|Бенсебаини Рами
|7
|1
|3.
|Закария Денис
|7
|0
|4.
|Янчке Тони
|6
|0
|5.
|Нойхаус Флориан
|6
|0
|6.
|Плеа Алассан
|2
|2
|7.
|Эльведи Нико
|5
|0
|8.
|Штиндль Ларс
|4
|0
|9.
|Херрман Патрик
|4
|0
|10.
|Эмболо Брель
|4
|0
|11.
|Вендт Оскар
|3
|0
|12.
|Крамер Кристоф
|3
|0
|13.
|Хофманн Йонас
|3
|0
|14.
|Тюрам Маркус
|3
|0
|15.
|Бенеш Ласло
|3
|0
|16.
|Гинтер Маттиас
|2
|0
|17.
|Стробл Тобиас
|1
|0
|18.
|Бейер Луис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Падерборн
|25% (8)
|6.25% (2)
|18.75% (6)
|12.5% (4)
|28.13% (9)
|9.38% (3)
|Боруссия М
|17.54% (10)
|15.79% (9)
|14.04% (8)
|19.3% (11)
|12.28% (7)
|21.05% (12)
Предыдущие игры
Падерборн Последние 20 матчей: + = -Унион Берлин 1:0 Падерборн Падерборн 1:5 Вердер РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Падерборн 1:6 Боруссия Д
Аугсбург 0:0 Падерборн Падерборн 1:1 Хоффенхайм Фортуна 0:0 Падерборн Падерборн 1:2 Кёльн Майнц 2:0 Падерборн Бавария 3:2 Падерборн Падерборн 1:2 Герта Шальке 04 1:1 Падерборн Падерборн 2:4 Вольфсбург Фрайбург 0:2 Падерборн Падерборн 1:4 Байер Л Ганновер 96 0:1 Падерборн Падерборн 4:1 Шпортфройнде Лотте Падерборн 2:1 Айнтрахт Фр Боруссия М 2:0 Падерборн Падерборн 1:1 Унион Берлин
Боруссия М Последние 20 матчей: + = -Боруссия М 3:0 Вольфсбург Бавария 2:1 Боруссия М Фрайбург 1:0 Боруссия М Боруссия М 4:1 Унион Берлин
Вердер 0:0 Боруссия М Боруссия М 1:3 Байер Л Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Боруссия М 2:1 Кёльн Боруссия М 1:2 Боруссия Д Аугсбург 2:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Фортуна 1:4 Боруссия М РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:1 Майнц Шальке 04 2:0 Боруссия М Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 1:3 Хераклес Герта 0:0 Боруссия М Боруссия М 2:0 Падерборн
Последние игры между собой
Падерборн: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Боруссия М: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|33
|25
|4
|4
|96 - 32
|79
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|84 - 37
|69
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|33
|17
|12
|4
|79 - 36
|63
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|33
|19
|5
|9
|64 - 39
|62
|5.
|Байер Л
|Заявка
|33
|18
|6
|9
|60 - 44
|60
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|49 - 53
|49
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|33
|13
|10
|10
|48 - 42
|49
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|44 - 47
|45
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|56 - 58
|42
|10.
|Герта
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|47 - 57
|41
|11.
|Шальке 04
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|38 - 54
|39
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|33
|11
|5
|17
|38 - 58
|38
|13.
|Майнц
|3:1 Заявка
|33
|11
|4
|18
|44 - 64
|37
|14.
|Кёльн
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|50 - 63
|36
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|44 - 61
|36
|16.
|Фортуна
|Заявка
|33
|6
|12
|15
|36 - 64
|30
|17.
|Вердер
|1:3 Заявка
|33
|7
|7
|19
|36 - 68
|28
|18.
|Падерборн
|Заявка
|33
|4
|8
|21
|35 - 71
|20
Прогнозы на матч Падерборн 1:3 Боруссия М
Исход игры
Падерборн
1.4% (2)
Ничья
7.5% (11)
Боруссия М
91.1% (133)
Тотал 2.5
Больше
60.29% (82)
Меньше
39.71% (54)
Обе команды забьют
Да
60.29% (82)
Нет
39.71% (54)
Популярный счёт
1:2 Боруссия М
33.6% (49)
0:2 Боруссия М
24% (35)
1:3 Боруссия М
13.7% (20)
0:1 Боруссия М
7.5% (11)
1:1 Ничья
4.8% (7)
0:3 Боруссия М
4.1% (6)
2:3 Боруссия М
2.1% (3)
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