Прогнозы на матч Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр

Кёльн
1:1
Конец матча
Стадион: Рейн Энерги
Айнтрахт Фр
1:0
45' ПенальтиКайнц Флориан
56' Желтая карточкаРоде Себастьян
58' Желтая карточкаТорро Лукас
71' Желтая карточкаКайнц Флориан
1:1
73' ГолДост Бас
28
Скири
Эйе
38
Якобс
Исмаил
23
Ют
Марк
15
Кордоба
Джон
16
Торро
Лукас
10
Костич
Филип
9
Дост
Бас
33
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Якобс ИсмаилПолузащитник
-
23 Ют МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Кордоба ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Tim Lemperle
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Торро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
9 Дост БасНападающий
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Дурм ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
45'
1:0
56'
58'
71'
73'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 7
-
5 Угловые 9
-
5 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кордоба Джон
|13
|0.38
|2.
|Борнаув Себастьян
|6
|0.18
|3.
|Кайнц Флориан
|5 (1)
|0.15
|4.
|Ют Марк
|5 (1)
|0.15
|5.
|Хектор Йонас
|4
|0.12
|6.
|Модест Антони
|4
|0.12
|7.
|Теродде Симон
|3
|0.09
|8.
|Дрекслер Доминик
|2
|0.06
|9.
|Якобс Исмаил
|2
|0.06
|10.
|Скири Эйе
|1
|0.03
|11.
|Шауб Луис
|1
|0.03
|12.
|Кцихос Рафаэль
|1
|0.03
|13.
|Эхизибуэ Кингсли
|1
|0.03
|14.
|Мере Хорхе
|1
|0.03
|15.
|Реджбекай Элвис
|0
|0
|16.
|Риссе Марсель
|0
|0
|17.
|Шиндлер Кингсли
|0
|0
|18.
|Верстрате Биргер
|0
|0
|19.
|Тилманн Ян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Силва
|11 (1)
|0.32
|2.
|Хинтереггер Мартин
|8
|0.24
|3.
|Пасьенса Гонсало
|7 (1)
|0.21
|4.
|Дост Бас
|7
|0.21
|5.
|Чендлер Тимоти
|5
|0.15
|6.
|Костич Филип
|3
|0.09
|7.
|Камада Даити
|2
|0.06
|8.
|Роде Себастьян
|2
|0.06
|9.
|Ильзанкер Штефан
|2
|0.06
|10.
|Абрахам Давид
|2
|0.06
|11.
|Да Коста Данни
|1
|0.03
|12.
|Туре Альмами
|1
|0.03
|13.
|Соу Джибриль
|1
|0.03
|14.
|Н'Дика Эван
|1
|0.03
|15.
|Кор Доминик
|0
|0
|16.
|Де Гузман Джонатан
|0
|0
|17.
|Гачинович Мийат
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хектор Йонас
|9
|0
|2.
|Эхизибуэ Кингсли
|5
|1
|3.
|Борнаув Себастьян
|5
|1
|4.
|Мере Хорхе
|4
|1
|5.
|Дрекслер Доминик
|5
|0
|6.
|Кайнц Флориан
|5
|0
|7.
|Кордоба Джон
|5
|0
|8.
|Кцихос Рафаэль
|3
|1
|9.
|Теродде Симон
|4
|0
|10.
|Ют Марк
|4
|0
|11.
|Скири Эйе
|4
|0
|12.
|Якобс Исмаил
|4
|0
|13.
|Ляйстнер Тони
|3
|0
|14.
|Верстрате Биргер
|3
|0
|15.
|Реджбекай Элвис
|3
|0
|16.
|Хёгер Марко
|2
|0
|17.
|Каттербах Ноа
|2
|0
|18.
|Тилманн Ян
|2
|0
|19.
|Модест Антони
|1
|0
|20.
|Риссе Марсель
|1
|0
|21.
|Зобих Лассе
|1
|0
|22.
|Шмиц Бенно
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хинтереггер Мартин
|8
|0
|2.
|Кор Доминик
|5
|1
|3.
|Роде Себастьян
|6
|0
|4.
|Фернандеш Желсон
|4
|1
|5.
|Торро Лукас
|4
|1
|6.
|Камада Даити
|5
|0
|7.
|Ильзанкер Штефан
|4
|0
|8.
|Чендлер Тимоти
|4
|0
|9.
|Костич Филип
|4
|0
|10.
|Пасьенса Гонсало
|4
|0
|11.
|Абрахам Давид
|2
|1
|12.
|Хасебе Макото
|3
|0
|13.
|Н'Дика Эван
|3
|0
|14.
|Дост Бас
|2
|0
|15.
|Гачинович Мийат
|2
|0
|16.
|Туре Альмами
|2
|0
|17.
|Соу Джибриль
|2
|0
|18.
|Де Гузман Джонатан
|1
|0
|19.
|Трапп Кевин
|1
|0
|20.
|Ребич Анте
|1
|0
|21.
|Андре Силва
|1
|0
|22.
|Йовелич Деян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кёльн
|15% (6)
|12.5% (5)
|20% (8)
|17.5% (7)
|17.5% (7)
|17.5% (7)
|Айнтрахт Фр
|6.25% (3)
|12.5% (6)
|10.42% (5)
|25% (12)
|18.75% (9)
|27.08% (13)
Предыдущие игры
Кёльн Последние 20 матчей: + = -Байер Л 3:1 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Аугсбург 1:1 Кёльн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг
Хоффенхайм 3:1 Кёльн Кёльн 2:2 Фортуна Кёльн 2:2 Майнц Боруссия М 2:1 Кёльн Падерборн 1:2 Кёльн Кёльн 3:0 Шальке 04 Герта 0:5 Кёльн Кёльн 1:4 Бавария Кёльн 4:0 Фрайбург Боруссия Д 5:1 Кёльн Кёльн 3:1 Вольфсбург Кёльн 1:1 Генк Кёльн 2:2 Мехелен Кёльн 1:2 Шарлеруа Кёльн 1:0 Вердер Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: + = -Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Герта 1:4 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Майнц
Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Фрайбург Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Айнтрахт Фр 0:3 Базель Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 Вердер Ред Булл Зальцбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин Айнтрахт Фр 4:1 Ред Булл Зальцбург Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:0 Аугсбург Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг Фортуна 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг
Последние игры между собой
Кёльн: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Айнтрахт Фр: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
Айнтрахт Фр 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 6:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 4:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:2 Кёльн Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|33
|25
|4
|4
|96 - 32
|79
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|84 - 37
|69
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|33
|17
|12
|4
|79 - 36
|63
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|33
|19
|5
|9
|64 - 39
|62
|5.
|Байер Л
|Заявка
|33
|18
|6
|9
|60 - 44
|60
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|49 - 53
|49
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|33
|13
|10
|10
|48 - 42
|49
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|44 - 47
|45
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|56 - 58
|42
|10.
|Герта
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|47 - 57
|41
|11.
|Шальке 04
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|38 - 54
|39
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|33
|11
|5
|17
|38 - 58
|38
|13.
|Майнц
|3:1 Заявка
|33
|11
|4
|18
|44 - 64
|37
|14.
|Кёльн
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|50 - 63
|36
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|44 - 61
|36
|16.
|Фортуна
|Заявка
|33
|6
|12
|15
|36 - 64
|30
|17.
|Вердер
|1:3 Заявка
|33
|7
|7
|19
|36 - 68
|28
|18.
|Падерборн
|Заявка
|33
|4
|8
|21
|35 - 71
|20
Прогнозы на матч Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр
Исход игры
Кёльн
24.3% (35)
Ничья
31.9% (46)
Айнтрахт Фр
43.8% (63)
Тотал 2.5
Больше
60.29% (82)
Меньше
39.71% (54)
Обе команды забьют
Да
82.35% (112)
Нет
17.65% (24)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
34% (49)
1:1 Ничья
22.2% (32)
2:1 Кёльн
11.1% (16)
2:2 Ничья
5.6% (8)
1:0 Кёльн
5.6% (8)
0:1 Айнтрахт Фр
4.2% (6)
2:0 Кёльн
3.5% (5)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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