Прогнозы на матч Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр

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Кёльн
1:1
Конец матча

Стадион:
Айнтрахт Фр
0'
1:0
45' Пенальти
Кайнц Флориан
56' Желтая карточка
Роде Себастьян
58' Желтая карточка
Торро Лукас
71' Желтая карточка
Кайнц Флориан
1:1
73' Гол
Дост Бас
90'+4
1
Хорн
Тимо
33
Борнаув
Себастьян
5
Кцихос
Рафаэль
37
Ляйстнер
Тони
19
Эхизибуэ
Кингсли
28
Скири
Эйе
20
Реджбекай
Элвис
38
Якобс
Исмаил
23
Ют
Марк
30
Кайнц
Флориан
15
Кордоба
Джон
32
Рённов
Фредерик
3
Ильзанкер
Штефан
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
22
Чендлер
Тимоти
17
Роде
Себастьян
16
Торро
Лукас
8
Соу
Джибриль
10
Костич
Филип
9
Дост
Бас
33
Андре
Силва
Кёльн
3-4-2-1
Айнтрахт Фр
3-5-2

Ход матча

45'
Кайнц Флориан
1:0
56'
 
Роде Себастьян
58'
 
Торро Лукас
63'
 
Да Коста Данни
Чендлер Тимоти
63'
 
Кор Доминик
Роде Себастьян
68'
Модест Антони
Кордоба Джон
 
71'
Кайнц Флориан
 
73'
1:1
Дост Бас
(Соу Джибриль)
78'
Хёгер Марко
Кайнц Флориан
 
78'
Тилманн Ян
Реджбекай Элвис
 
80'
 
Де Гузман Джонатан
Соу Джибриль
86'
Шмиц Бенно
Эхизибуэ Кингсли
 
87'
Дрекслер Доминик
Ют Марк
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 9
  • 5 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кордоба Джон 13 0.38
2. Борнаув Себастьян 6 0.18
3. Кайнц Флориан 5 (1) 0.15
4. Ют Марк 5 (1) 0.15
5. Хектор Йонас 4 0.12
6. Модест Антони 4 0.12
7. Теродде Симон 3 0.09
8. Дрекслер Доминик 2 0.06
9. Якобс Исмаил 2 0.06
10. Скири Эйе 1 0.03
11. Шауб Луис 1 0.03
12. Кцихос Рафаэль 1 0.03
13. Эхизибуэ Кингсли 1 0.03
14. Мере Хорхе 1 0.03
15. Реджбекай Элвис 0 0
16. Риссе Марсель 0 0
17. Шиндлер Кингсли 0 0
18. Верстрате Биргер 0 0
19. Тилманн Ян 0 0
Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Силва 11 (1) 0.32
2. Хинтереггер Мартин 8 0.24
3. Пасьенса Гонсало 7 (1) 0.21
4. Дост Бас 7 0.21
5. Чендлер Тимоти 5 0.15
6. Костич Филип 3 0.09
7. Камада Даити 2 0.06
8. Роде Себастьян 2 0.06
9. Ильзанкер Штефан 2 0.06
10. Абрахам Давид 2 0.06
11. Да Коста Данни 1 0.03
12. Туре Альмами 1 0.03
13. Соу Джибриль 1 0.03
14. Н'Дика Эван 1 0.03
15. Кор Доминик 0 0
16. Де Гузман Джонатан 0 0
17. Гачинович Мийат 0 0

Карточки

Кёльн
# Игрок      
1. Хектор Йонас 9 0
2. Эхизибуэ Кингсли 5 1
3. Борнаув Себастьян 5 1
4. Мере Хорхе 4 1
5. Дрекслер Доминик 5 0
6. Кайнц Флориан 5 0
7. Кордоба Джон 5 0
8. Кцихос Рафаэль 3 1
9. Теродде Симон 4 0
10. Ют Марк 4 0
11. Скири Эйе 4 0
12. Якобс Исмаил 4 0
13. Ляйстнер Тони 3 0
14. Верстрате Биргер 3 0
15. Реджбекай Элвис 3 0
16. Хёгер Марко 2 0
17. Каттербах Ноа 2 0
18. Тилманн Ян 2 0
19. Модест Антони 1 0
20. Риссе Марсель 1 0
21. Зобих Лассе 1 0
22. Шмиц Бенно 1 0
Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Хинтереггер Мартин 8 0
2. Кор Доминик 5 1
3. Роде Себастьян 6 0
4. Фернандеш Желсон 4 1
5. Торро Лукас 4 1
6. Камада Даити 5 0
7. Ильзанкер Штефан 4 0
8. Чендлер Тимоти 4 0
9. Костич Филип 4 0
10. Пасьенса Гонсало 4 0
11. Абрахам Давид 2 1
12. Хасебе Макото 3 0
13. Н'Дика Эван 3 0
14. Дост Бас 2 0
15. Гачинович Мийат 2 0
16. Туре Альмами 2 0
17. Соу Джибриль 2 0
18. Де Гузман Джонатан 1 0
19. Трапп Кевин 1 0
20. Ребич Анте 1 0
21. Андре Силва 1 0
22. Йовелич Деян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кёльн 15% (6) 12.5% (5) 20% (8) 17.5% (7) 17.5% (7) 17.5% (7)
 Айнтрахт Фр 6.25% (3) 12.5% (6) 10.42% (5) 25% (12) 18.75% (9) 27.08% (13)

Предыдущие игры

Кёльн Последние 20 матчей: + = -
Байер Л 3:1 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Аугсбург 1:1 Кёльн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг
Хоффенхайм 3:1 Кёльн Кёльн 2:2 Фортуна Кёльн 2:2 Майнц Боруссия М 2:1 Кёльн Падерборн 1:2 Кёльн Кёльн 3:0 Шальке 04 Герта 0:5 Кёльн Кёльн 1:4 Бавария Кёльн 4:0 Фрайбург Боруссия Д 5:1 Кёльн Кёльн 3:1 Вольфсбург Кёльн 1:1 Генк Кёльн 2:2 Мехелен Кёльн 1:2 Шарлеруа Кёльн 1:0 Вердер Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: + = -
Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Герта 1:4 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Майнц
Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Фрайбург Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Айнтрахт Фр 0:3 Базель Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 Вердер Ред Булл Зальцбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин Айнтрахт Фр 4:1 Ред Булл Зальцбург Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:0 Аугсбург Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг Фортуна 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг

Последние игры между собой

Кёльн: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Айнтрахт Фр: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн Бундеслига Айнтрахт Фр 4:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Кёльн 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига
Айнтрахт Фр 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 6:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 4:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:2 Кёльн Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 33 25 4 4 96 - 32 79
2. Боруссия Д Заявка 33 21 6 6 84 - 37 69
3. РБ Лейпциг Заявка 33 17 12 4 79 - 36 63
4. Боруссия М Заявка 33 19 5 9 64 - 39 62
5. Байер Л Заявка 33 18 6 9 60 - 44 60
6. Хоффенхайм Заявка 33 14 7 12 49 - 53 49
7. Вольфсбург Заявка 33 13 10 10 48 - 42 49
8. Фрайбург Заявка 33 12 9 12 44 - 47 45
9. Айнтрахт Фр Заявка 33 12 6 15 56 - 58 42
10. Герта Заявка 33 11 8 14 47 - 57 41
11. Шальке 04 Заявка 33 9 12 12 38 - 54 39
12. Унион Берлин Заявка 33 11 5 17 38 - 58 38
13. Майнц 3:1 Заявка 33 11 4 18 44 - 64 37
14. Кёльн Заявка 33 10 6 17 50 - 63 36
15. Аугсбург Заявка 33 9 9 15 44 - 61 36
16. Фортуна Заявка 33 6 12 15 36 - 64 30
17. Вердер 1:3 Заявка 33 7 7 19 36 - 68 28
18. Падерборн Заявка 33 4 8 21 35 - 71 20
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Кёльн 24.3% (35)
X 31.9% (46)
Айнтрахт Фр 43.8% (63)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр

Исход игры
Кёльн
24.3% (35)
Ничья
31.9% (46)
Айнтрахт Фр
43.8% (63)
Тотал 2.5
Больше
60.29% (82)
Меньше
39.71% (54)
Обе команды забьют
Да
82.35% (112)
Нет
17.65% (24)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
34% (49)
1:1 Ничья
22.2% (32)
2:1 Кёльн
11.1% (16)
2:2 Ничья
5.6% (8)
1:0 Кёльн
5.6% (8)
0:1 Айнтрахт Фр
4.2% (6)
2:0 Кёльн
3.5% (5)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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