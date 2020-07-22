5' Желтая карточкаСаббатини Хонатан
27' Желтая карточкаЛоврич Санди
30' Желтая карточкаЯо Элож
1:0
36' ГолКустодио Оливье
51' Желтая карточкаЗайлер Штефан
71' Желтая карточкаДомджони Тони
84' Желтая карточкаКустодио Оливье
86' Желтая карточкаNathan V
90' Желтая карточкаРюэгг Кевин
46
Бауман
Ноам
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
18
Яо
Элож
25
Бреше
Янник
3
Nathan
V
22
Рюэгг
Кевин
35
Зом
Симон
18
Blaz
Kramer
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Яо ЭложПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Мацек РоманНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Maurizio Jacobacci
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
-
3 Nathan VЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Рюэгг КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Blaz KramerНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Заутер ИланЗащитник
- Полузащитник
-
43 Henri Koide
-
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
Ход матча
27'
30'
36'
1:0
46'
51'
71'
84'
86'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
8 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 23
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холендер Филип
|5
|0.15
|2.
|Герндт Александр
|5
|0.15
|3.
|Марич Мият
|5 (2)
|0.15
|4.
|Араторе Марко
|3
|0.09
|5.
|Вечеи Балинт
|3
|0.09
|6.
|Лаванши Нума
|2
|0.06
|7.
|Ловрич Санди
|2
|0.06
|8.
|Кустодио Оливье
|2
|0.06
|9.
|Боттани Маттиа
|2
|0.06
|10.
|Карлиньос Жуниор
|2
|0.06
|11.
|Саббатини Хонатан
|1
|0.03
|12.
|Родригес Франсиско III
|1
|0.03
|13.
|Дапрела Фабио
|1
|0.03
|14.
|Дальмонте Никола
|1
|0.03
|15.
|Кечкеш Акош
|1
|0.03
|16.
|Гвидотти Стефано
|1
|0.03
|17.
|Янга Рангело
|0
|0
|18.
|Човило Мирослав
|0
|0
|19.
|Яо Элож
|0
|0
|20.
|Christopher Lungoyi
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Blaz Kramer
|8
|0.24
|2.
|Шёнбахлер Марко
|7
|0.21
|3.
|Aiyegun Tosin
|7
|0.21
|4.
|Маркезано Антонио
|5 (2)
|0.15
|5.
|Кололли Беньямин
|4 (1)
|0.12
|6.
|Махи Мимаун
|2
|0.06
|7.
|Nathan V
|2
|0.06
|8.
|Рюэгг Кевин
|1
|0.03
|9.
|Зом Симон
|1
|0.03
|10.
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0.03
|11.
|Сисей Ассан
|1
|0.03
|12.
|Жанье Па-Моду
|0
|0
|13.
|Домджони Тони
|0
|0
|14.
|Кемптер Михаэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кустодио Оливье
|10
|1
|2.
|Боттани Маттиа
|6
|1
|3.
|Саббатини Хонатан
|6
|1
|4.
|Марич Мият
|6
|0
|5.
|Араторе Марко
|6
|0
|6.
|Лаванши Нума
|5
|0
|7.
|Дапрела Фабио
|4
|0
|8.
|Холендер Филип
|4
|0
|9.
|Карлиньос Жуниор
|4
|0
|10.
|Човило Мирослав
|3
|0
|11.
|Вечеи Балинт
|3
|0
|12.
|Ловрич Санди
|3
|0
|13.
|Кечкеш Акош
|3
|0
|14.
|Яо Элож
|3
|0
|15.
|Герндт Александр
|1
|1
|16.
|Бауман Ноам
|2
|0
|17.
|Павлович Данэль
|1
|0
|18.
|Сульмони Фульвио
|1
|0
|19.
|Янга Рангело
|1
|0
|20.
|Жефферсон Насименто
|1
|0
|21.
|Родригес Франсиско III
|1
|0
|22.
|Обексер Линус
|1
|0
|23.
|Гвидотти Стефано
|1
|0
|24.
|Сасере Франклин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Nathan V
|10
|0
|2.
|Blaz Kramer
|9
|0
|3.
|Зом Симон
|7
|1
|4.
|Aiyegun Tosin
|7
|0
|5.
|Домджони Тони
|7
|0
|6.
|Крюезиу Мирлинд
|5
|1
|7.
|Шёнбахлер Марко
|6
|0
|8.
|Кололли Беньямин
|5
|0
|9.
|Жанье Па-Моду
|4
|0
|10.
|Маркезано Антонио
|4
|0
|11.
|Попович Денис
|3
|0
|12.
|Зайлер Штефан
|3
|0
|13.
|Бангура Умару
|2
|0
|14.
|Кемптер Михаэль
|2
|0
|15.
|Рюэгг Кевин
|2
|0
|16.
|Заутер Илан
|2
|0
|17.
|Бреше Янник
|1
|0
|18.
|Махи Мимаун
|1
|0
|19.
|Mads Pedersen III
|1
|0
|20.
|Сисей Ассан
|1
|0
|21.
|Алиу Изер
|1
|0
|22.
|Харабадзе Леван
|1
|0
|23.
|Омерагич Бечир
|1
|0
|24.
|Willie Britto
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лугано
|14.29% (5)
|17.14% (6)
|17.14% (6)
|14.29% (5)
|8.57% (3)
|28.57% (10)
|Цюрих
|13.16% (5)
|15.79% (6)
|28.95% (11)
|10.53% (4)
|21.05% (8)
|10.53% (4)
Предыдущие игры
Лугано Последние 20 матчей: + = -Сьон 1:1 Лугано Лугано 1:1 Тун Люцерн 3:3 Лугано Лугано 3:3 Санкт-Галлен
Янг Бойз 3:0 Лугано Лугано 2:1 Базель Цюрих 1:0 Лугано Лугано 2:0 Люцерн Серветт 1:1 Лугано Грасcхоппер 1:3 Лугано Лугано 2:1 Кьяссо Лугано 0:0 Сьон Лугано 2:1 Янг Бойз Тун 3:2 Лугано Беллинцона 0:1 Лугано Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 3:1 Лугано Лугано 1:0 Кринс Лугано 2:4 Хайденхайм Андерлехт 2:1 Лугано
Цюрих Последние 20 матчей: + = -Цюрих 0:5 Янг Бойз Базель 4:0 Цюрих Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих Цюрих 2:0 Серветт
Последние игры между собой
Лугано: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Цюрих: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Цюрих 0:1 Лугано Суперлига Цюрих 0:0 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Цюрих Суперлига Лугано 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 3:0 Лугано Суперлига Цюрих 3:0 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Лугано 0:1 Цюрих Кубок Цюрих 0:4 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Цюрих 5:3 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Лугано Товарищеские матчи Лугано 2:2 Цюрих Товарищеские матчи Лугано 1:0 Цюрих Товарищеские матчи Лугано 1:4 Цюрих Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|32
|19
|7
|6
|74 - 40
|64
|2.
|Санкт-Галлен
|33
|19
|5
|9
|69 - 52
|62
|3.
|Базель
|33
|18
|5
|10
|70 - 34
|59
|4.
|Серветт
|33
|11
|13
|9
|51 - 42
|46
|5.
|Цюрих
|32
|12
|6
|14
|40 - 62
|42
|6.
|Люцерн
|33
|12
|6
|15
|40 - 48
|42
|7.
|Лугано
|33
|9
|14
|10
|39 - 41
|41
|8.
|Тун
|33
|10
|5
|18
|41 - 63
|35
|9.
|Сьон
|32
|7
|9
|16
|35 - 53
|30
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|32
|5
|12
|15
|32 - 56
|27