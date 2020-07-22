  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
Лугано
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 1000
Цюрих
0'
5' Желтая карточка
Саббатини Хонатан
27' Желтая карточка
Ловрич Санди
30' Желтая карточка
Яо Элож
1:0
36' Гол
Кустодио Оливье
51' Желтая карточка
Зайлер Штефан
71' Желтая карточка
Домджони Тони
84' Желтая карточка
Кустодио Оливье
86' Желтая карточка
Nathan V
90' Желтая карточка
Рюэгг Кевин
90'+6
46
Бауман
Ноам
4
Кечкеш
Акош
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
20
Кустодио
Оливье
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
22
Гвидотти
Стефано
18
Яо
Элож
14
Саббатини
Хонатан
8
Christopher
Lungoyi
25
Бреше
Янник
3
Nathan
V
71
Крьезиу
Хекуран
31
Крюезиу
Мирлинд
22
Рюэгг
Кевин
14
Домджони
Тони
35
Зом
Симон
24
Кемптер
Михаэль
27
Шёнбахлер
Марко
18
Blaz
Kramer
70
Кололли
Беньямин
Лугано
3-1-4-2
Цюрих
3-4-1-2

Ход матча

5'
Саббатини Хонатан
 
27'
Ловрич Санди
 
30'
Яо Элож
 
36'
Кустодио Оливье
1:0
46'
 
Henri Koide
Зом Симон
46'
 
Зайлер Штефан
Шёнбахлер Марко
51'
 
Зайлер Штефан
71'
 
Домджони Тони
76'
Жефферсон Насименто
Яо Элож
 
78'
 
Винтер Адриан
Крьезиу Хекуран
78'
Човило Мирослав
Ловрич Санди
 
84'
Кустодио Оливье
 
86'
 
Nathan V
90'
Мацек Роман
Christopher Lungoyi
 
90'
 
Рюэгг Кевин

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 23
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холендер Филип 5 0.15
2. Герндт Александр 5 0.15
3. Марич Мият 5 (2) 0.15
4. Араторе Марко 3 0.09
5. Вечеи Балинт 3 0.09
6. Лаванши Нума 2 0.06
7. Ловрич Санди 2 0.06
8. Кустодио Оливье 2 0.06
9. Боттани Маттиа 2 0.06
10. Карлиньос Жуниор 2 0.06
11. Саббатини Хонатан 1 0.03
12. Родригес Франсиско III 1 0.03
13. Дапрела Фабио 1 0.03
14. Дальмонте Никола 1 0.03
15. Кечкеш Акош 1 0.03
16. Гвидотти Стефано 1 0.03
17. Янга Рангело 0 0
18. Човило Мирослав 0 0
19. Яо Элож 0 0
20. Christopher Lungoyi 0 0
Цюрих
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Blaz Kramer 8 0.24
2. Шёнбахлер Марко 7 0.21
3. Aiyegun Tosin 7 0.21
4. Маркезано Антонио 5 (2) 0.15
5. Кололли Беньямин 4 (1) 0.12
6. Махи Мимаун 2 0.06
7. Nathan V 2 0.06
8. Рюэгг Кевин 1 0.03
9. Зом Симон 1 0.03
10. Крюезиу Мирлинд 1 0.03
11. Сисей Ассан 1 0.03
12. Жанье Па-Моду 0 0
13. Домджони Тони 0 0
14. Кемптер Михаэль 0 0

Карточки

Лугано
# Игрок      
1. Кустодио Оливье 10 1
2. Боттани Маттиа 6 1
3. Саббатини Хонатан 6 1
4. Марич Мият 6 0
5. Араторе Марко 6 0
6. Лаванши Нума 5 0
7. Дапрела Фабио 4 0
8. Холендер Филип 4 0
9. Карлиньос Жуниор 4 0
10. Човило Мирослав 3 0
11. Вечеи Балинт 3 0
12. Ловрич Санди 3 0
13. Кечкеш Акош 3 0
14. Яо Элож 3 0
15. Герндт Александр 1 1
16. Бауман Ноам 2 0
17. Павлович Данэль 1 0
18. Сульмони Фульвио 1 0
19. Янга Рангело 1 0
20. Жефферсон Насименто 1 0
21. Родригес Франсиско III 1 0
22. Обексер Линус 1 0
23. Гвидотти Стефано 1 0
24. Сасере Франклин 1 0
Цюрих
# Игрок      
1. Nathan V 10 0
2. Blaz Kramer 9 0
3. Зом Симон 7 1
4. Aiyegun Tosin 7 0
5. Домджони Тони 7 0
6. Крюезиу Мирлинд 5 1
7. Шёнбахлер Марко 6 0
8. Кололли Беньямин 5 0
9. Жанье Па-Моду 4 0
10. Маркезано Антонио 4 0
11. Попович Денис 3 0
12. Зайлер Штефан 3 0
13. Бангура Умару 2 0
14. Кемптер Михаэль 2 0
15. Рюэгг Кевин 2 0
16. Заутер Илан 2 0
17. Бреше Янник 1 0
18. Махи Мимаун 1 0
19. Mads Pedersen III 1 0
20. Сисей Ассан 1 0
21. Алиу Изер 1 0
22. Харабадзе Леван 1 0
23. Омерагич Бечир 1 0
24. Willie Britto 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лугано 14.29% (5) 17.14% (6) 17.14% (6) 14.29% (5) 8.57% (3) 28.57% (10)
 Цюрих 13.16% (5) 15.79% (6) 28.95% (11) 10.53% (4) 21.05% (8) 10.53% (4)

Предыдущие игры

Лугано Последние 20 матчей: + = -
Сьон 1:1 Лугано Лугано 1:1 Тун Люцерн 3:3 Лугано Лугано 3:3 Санкт-Галлен
Янг Бойз 3:0 Лугано Лугано 2:1 Базель Цюрих 1:0 Лугано Лугано 2:0 Люцерн Серветт 1:1 Лугано Грасcхоппер 1:3 Лугано Лугано 2:1 Кьяссо Лугано 0:0 Сьон Лугано 2:1 Янг Бойз Тун 3:2 Лугано Беллинцона 0:1 Лугано Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 3:1 Лугано Лугано 1:0 Кринс Лугано 2:4 Хайденхайм Андерлехт 2:1 Лугано
Цюрих Последние 20 матчей: + = -
Цюрих 0:5 Янг Бойз Базель 4:0 Цюрих Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих Цюрих 2:0 Серветт
Тун 3:2 Цюрих Цюрих 1:0 Лугано Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Янг Бойз 3:2 Цюрих Шаффхаузен 0:6 Цюрих Цюрих 5:1 Арау Вадуц 1:5 Цюрих Кринс 2:4 Цюрих Виль 1:4 Цюрих Люцерн 0:5 Цюрих Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Серветт 4:1 Цюрих Цюрих 0:4 Базель Сьон 1:1 Цюрих Цюрих 2:3 Люцерн Альтах 0:1 Цюрих

Последние игры между собой

Лугано: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Цюрих: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Цюрих 1:0 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:4 Лугано Суперлига Лугано 3:0 Цюрих Суперлига
Цюрих 0:1 Лугано Суперлига Цюрих 0:0 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Цюрих Суперлига Лугано 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 3:0 Лугано Суперлига Цюрих 3:0 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Лугано 0:1 Цюрих Кубок Цюрих 0:4 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Цюрих 5:3 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Лугано Товарищеские матчи Лугано 2:2 Цюрих Товарищеские матчи Лугано 1:0 Цюрих Товарищеские матчи Лугано 1:4 Цюрих Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 32 19 7 6 74 - 40 64
2. Санкт-Галлен 33 19 5 9 69 - 52 62
3. Базель 33 18 5 10 70 - 34 59
4. Серветт 33 11 13 9 51 - 42 46
5. Цюрих 32 12 6 14 40 - 62 42
6. Люцерн 33 12 6 15 40 - 48 42
7. Лугано 33 9 14 10 39 - 41 41
8. Тун 33 10 5 18 41 - 63 35
9. Сьон 32 7 9 16 35 - 53 30
10. Нёвшатель Ксамакс 32 5 12 15 32 - 56 27
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Кустодио Оливье бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Яо Элож получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Ловрич Санди получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Саббатини Хонатан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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