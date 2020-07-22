Санкт-Галлен
0:2
Первый тайм: 45'
Стадион: АФГ Арена
Базель
0:1
5' ГолАдеми Кемаль
0:2
6' ГолКампо Самуэле
7' Желтая карточкаГёртлер Лукас
34' Желтая карточкаВидмер Сильван
21
Мухайм
Миро
13
Иттен
Седрик
20
Фрай
Фабиан
99
Адеми
Кемаль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Иттен СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
-
99 Рюфли ВенсанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Адеми КемальНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
47 Исуфи ЭлисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Lirik Vishi
-
-
41 Tician Tushi
-
Главный тренер: Коллер Марсель
Ход матча
5'
0:1
6'
0:2
34'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иттен Седрик
|14 (2)
|0.41
|2.
|Демирович Эрмедин
|13
|0.38
|3.
|Jordi Quintilla
|12 (5)
|0.35
|4.
|Бабич Борис
|7
|0.21
|5.
|Víctor Ruiz III
|5
|0.15
|6.
|Гёртлер Лукас
|3
|0.09
|7.
|Хефти Сильван
|3
|0.09
|8.
|Гийемено Джереми
|2
|0.06
|9.
|Andre Ribeiro
|2
|0.06
|10.
|Betim Fazliji
|2
|0.06
|11.
|Рюфли Венсан
|1
|0.03
|12.
|Fabiano VII
|1
|0.03
|13.
|Yannis Letard
|1
|0.03
|14.
|Leonidas Stergiou
|1
|0.03
|15.
|Мухайм Миро
|0
|0
|16.
|Бакайоко Аксель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабрал Артур
|13
|0.38
|2.
|Адеми Кемаль
|10
|0.29
|3.
|Фрай Фабиан
|9
|0.26
|4.
|Штокер Валентин
|7
|0.21
|5.
|Кампо Самуэле
|6 (2)
|0.18
|6.
|Буа Кевин
|4
|0.12
|7.
|Дзуффи Лука
|3 (1)
|0.09
|8.
|Видмер Сильван
|2
|0.06
|9.
|Жегрова Эдон
|2
|0.06
|10.
|Альдерете Омар
|2
|0.06
|11.
|Джюмарт Эрай
|2
|0.06
|12.
|Айети Альбиан
|1
|0.03
|13.
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.03
|14.
|Петретта Рауль
|1
|0.03
|15.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0.03
|16.
|Джака Таулант
|0
|0
|17.
|Риверос Блас
|0
|0
|18.
|Кузманович Здравко
|0
|0
|19.
|Оберлин Димитри
|0
|0
|20.
|Бергстрём Эмиль
|0
|0
|21.
|Окафор Ноа
|0
|0
|22.
|Tician Tushi
|0
|0
|23.
|Буняку Оргес
|0
|0
|24.
|Lirik Vishi
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мухайм Миро
|8
|1
|2.
|Гёртлер Лукас
|9
|0
|3.
|Гийемено Джереми
|9
|0
|4.
|Yannis Letard
|9
|0
|5.
|Jordi Quintilla
|8
|0
|6.
|Демирович Эрмедин
|6
|1
|7.
|Víctor Ruiz III
|5
|1
|8.
|Betim Fazliji
|6
|0
|9.
|Хефти Сильван
|5
|0
|10.
|Ати-Зиги Лоуренс
|3
|0
|11.
|Fabiano VII
|3
|0
|12.
|Рюфли Венсан
|2
|0
|13.
|Уисс Алан
|2
|0
|14.
|Стоянович Деян
|2
|0
|15.
|Иттен Седрик
|2
|0
|16.
|Бакайоко Аксель
|2
|0
|17.
|Костанцо Морено
|1
|0
|18.
|Andre Ribeiro
|1
|0
|19.
|Leonidas Stergiou
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альдерете Омар
|7
|2
|2.
|Джюмарт Эрай
|7
|1
|3.
|Кабрал Артур
|6
|1
|4.
|Фрай Фабиан
|7
|0
|5.
|Штокер Валентин
|5
|1
|6.
|Джака Таулант
|6
|0
|7.
|Адеми Кемаль
|5
|0
|8.
|Петретта Рауль
|5
|0
|9.
|Видмер Сильван
|4
|0
|10.
|Пюлюлю Афимико
|4
|0
|11.
|Буа Кевин
|3
|0
|12.
|Жегрова Эдон
|3
|0
|13.
|Рамирес Эрик II
|2
|0
|14.
|Баланта Эдер
|2
|0
|15.
|Бергстрём Эмиль
|2
|0
|16.
|Кузманович Здравко
|1
|0
|17.
|Дзуффи Лука
|1
|0
|18.
|Омлин Йонас
|1
|0
|19.
|Окафор Ноа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санкт-Галлен
|14.52% (9)
|17.74% (11)
|24.19% (15)
|19.35% (12)
|16.13% (10)
|8.06% (5)
|Базель
|17.86% (10)
|16.07% (9)
|10.71% (6)
|21.43% (12)
|12.5% (7)
|21.43% (12)
Предыдущие игры
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: + = -Тун 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Серветт 1:1 Санкт-Галлен Лугано 3:3 Санкт-Галлен
Санкт-Галлен 2:1 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:2 Тун Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Сьон 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Арау Санкт-Галлен 4:2 Шаффхаузен Санкт-Галлен 4:1 Виль Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Базель 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:1 Лугано Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен Остенде 2:3 Санкт-Галлен Байер Л 3:2 Санкт-Галлен
Базель Последние 20 матчей: + = -Серветт 2:2 Базель Базель 4:0 Цюрих Базель 3:2 Янг Бойз Сьон 1:0 Базель
Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Лугано 2:1 Базель Базель 2:0 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Люцерн 2:1 Базель Лозанна-Спорт 2:3 Базель Айнтрахт Фр 0:3 Базель Базель 1:0 АПОЭЛ Базель 2:2 Серветт АПОЭЛ 0:3 Базель Базель 0:1 Тун Цюрих 0:4 Базель Базель 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:0 Базель Базель 1:2 Грасcхоппер Базель 0:2 Гамбург
Последние игры между собой
Санкт-Галлен: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Базель: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Базель 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Базель Суперлига Базель 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:4 Базель Суперлига Базель 0:2 Санкт-Галлен Суперлига Базель 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Базель Суперлига Базель 4:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:3 Базель Суперлига Базель 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Базель Суперлига Базель 2:4 Санкт-Галлен Товарищеские матчи Санкт-Галлен 0:7 Базель Суперлига Базель 4:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Базель Суперлига Базель 2:1 Санкт-Галлен Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|32
|19
|7
|6
|74 - 40
|64
|2.
|Санкт-Галлен
|0:2
|33
|19
|5
|9
|69 - 49
|62
|3.
|Базель
|2:0
|33
|18
|5
|10
|67 - 34
|59
|4.
|Серветт
|33
|11
|13
|9
|51 - 42
|46
|5.
|Цюрих
|0:1
|32
|12
|6
|14
|40 - 62
|42
|6.
|Люцерн
|0:2
|33
|12
|6
|15
|39 - 48
|42
|7.
|Лугано
|1:0
|33
|9
|14
|10
|39 - 41
|41
|8.
|Тун
|33
|10
|5
|18
|41 - 63
|35
|9.
|Сьон
|2:0
|32
|7
|9
|16
|35 - 52
|30
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|32
|5
|12
|15
|32 - 56
|27
Аутентификация