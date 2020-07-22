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Санкт-Галлен
0:2
Первый тайм: 45'

Стадион:
Базель
0'
0:1
5' Гол
Адеми Кемаль
0:2
6' Гол
Кампо Самуэле
7' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
34' Желтая карточка
Видмер Сильван
45'
30
Ати-Зиги
Лоуренс
36
Хефти
Сильван
4
Leonidas
Stergiou
23
Betim
Fazliji
21
Мухайм
Миро
8
Jordi
Quintilla
16
Гёртлер
Лукас
7
Víctor
Ruiz
III
9
Гийемено
Джереми
10
Демирович
Эрмедин
13
Иттен
Седрик
1
Омлин
Йонас
5
Видмер
Сильван
4
Джюмарт
Эрай
6
Альдерете
Омар
21
Ван
дер
Верфф
Яспер
20
Фрай
Фабиан
34
Джака
Таулант
14
Штокер
Валентин
10
Кампо
Самуэле
19
Пюлюлю
Афимико
99
Адеми
Кемаль
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2
Базель
4-2-3-1

Ход матча

5'
0:1
Адеми Кемаль
(Фрай Фабиан)
6'
0:2
Кампо Самуэле
(Видмер Сильван)
7'
Гёртлер Лукас
 
34'
 
Видмер Сильван

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иттен Седрик 14 (2) 0.41
2. Демирович Эрмедин 13 0.38
3. Jordi Quintilla 12 (5) 0.35
4. Бабич Борис 7 0.21
5. Víctor Ruiz III 5 0.15
6. Гёртлер Лукас 3 0.09
7. Хефти Сильван 3 0.09
8. Гийемено Джереми 2 0.06
9. Andre Ribeiro 2 0.06
10. Betim Fazliji 2 0.06
11. Рюфли Венсан 1 0.03
12. Fabiano VII 1 0.03
13. Yannis Letard 1 0.03
14. Leonidas Stergiou 1 0.03
15. Мухайм Миро 0 0
16. Бакайоко Аксель 0 0
Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрал Артур 13 0.38
2. Адеми Кемаль 10 0.29
3. Фрай Фабиан 9 0.26
4. Штокер Валентин 7 0.21
5. Кампо Самуэле 6 (2) 0.18
6. Буа Кевин 4 0.12
7. Дзуффи Лука 3 (1) 0.09
8. Видмер Сильван 2 0.06
9. Жегрова Эдон 2 0.06
10. Альдерете Омар 2 0.06
11. Джюмарт Эрай 2 0.06
12. Айети Альбиан 1 0.03
13. Пюлюлю Афимико 1 0.03
14. Петретта Рауль 1 0.03
15. Ван Волфсвинкель Рикки 1 0.03
16. Джака Таулант 0 0
17. Риверос Блас 0 0
18. Кузманович Здравко 0 0
19. Оберлин Димитри 0 0
20. Бергстрём Эмиль 0 0
21. Окафор Ноа 0 0
22. Tician Tushi 0 0
23. Буняку Оргес 0 0
24. Lirik Vishi 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Мухайм Миро 8 1
2. Гёртлер Лукас 9 0
3. Гийемено Джереми 9 0
4. Yannis Letard 9 0
5. Jordi Quintilla 8 0
6. Демирович Эрмедин 6 1
7. Víctor Ruiz III 5 1
8. Betim Fazliji 6 0
9. Хефти Сильван 5 0
10. Ати-Зиги Лоуренс 3 0
11. Fabiano VII 3 0
12. Рюфли Венсан 2 0
13. Уисс Алан 2 0
14. Стоянович Деян 2 0
15. Иттен Седрик 2 0
16. Бакайоко Аксель 2 0
17. Костанцо Морено 1 0
18. Andre Ribeiro 1 0
19. Leonidas Stergiou 1 0
Базель
# Игрок      
1. Альдерете Омар 7 2
2. Джюмарт Эрай 7 1
3. Кабрал Артур 6 1
4. Фрай Фабиан 7 0
5. Штокер Валентин 5 1
6. Джака Таулант 6 0
7. Адеми Кемаль 5 0
8. Петретта Рауль 5 0
9. Видмер Сильван 4 0
10. Пюлюлю Афимико 4 0
11. Буа Кевин 3 0
12. Жегрова Эдон 3 0
13. Рамирес Эрик II 2 0
14. Баланта Эдер 2 0
15. Бергстрём Эмиль 2 0
16. Кузманович Здравко 1 0
17. Дзуффи Лука 1 0
18. Омлин Йонас 1 0
19. Окафор Ноа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санкт-Галлен 14.52% (9) 17.74% (11) 24.19% (15) 19.35% (12) 16.13% (10) 8.06% (5)
 Базель 17.86% (10) 16.07% (9) 10.71% (6) 21.43% (12) 12.5% (7) 21.43% (12)

Предыдущие игры

Санкт-Галлен Последние 20 матчей: + = -
Тун 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Серветт 1:1 Санкт-Галлен Лугано 3:3 Санкт-Галлен
Санкт-Галлен 2:1 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:2 Тун Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Сьон 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Арау Санкт-Галлен 4:2 Шаффхаузен Санкт-Галлен 4:1 Виль Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Базель 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:1 Лугано Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен Остенде 2:3 Санкт-Галлен Байер Л 3:2 Санкт-Галлен
Базель Последние 20 матчей: + = -
Серветт 2:2 Базель Базель 4:0 Цюрих Базель 3:2 Янг Бойз Сьон 1:0 Базель
Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Лугано 2:1 Базель Базель 2:0 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Люцерн 2:1 Базель Лозанна-Спорт 2:3 Базель Айнтрахт Фр 0:3 Базель Базель 1:0 АПОЭЛ Базель 2:2 Серветт АПОЭЛ 0:3 Базель Базель 0:1 Тун Цюрих 0:4 Базель Базель 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:0 Базель Базель 1:2 Грасcхоппер Базель 0:2 Гамбург

Последние игры между собой

Санкт-Галлен: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Базель: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Базель 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:0 Базель Суперлига Базель 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:3 Базель Суперлига
Базель 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Базель Суперлига Базель 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:4 Базель Суперлига Базель 0:2 Санкт-Галлен Суперлига Базель 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Базель Суперлига Базель 4:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:3 Базель Суперлига Базель 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Базель Суперлига Базель 2:4 Санкт-Галлен Товарищеские матчи Санкт-Галлен 0:7 Базель Суперлига Базель 4:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Базель Суперлига Базель 2:1 Санкт-Галлен Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 32 19 7 6 74 - 40 64
2. Санкт-Галлен 0:2 33 19 5 9 69 - 49 62
3. Базель 2:0 33 18 5 10 67 - 34 59
4. Серветт 33 11 13 9 51 - 42 46
5. Цюрих 0:1 32 12 6 14 40 - 62 42
6. Люцерн 0:2 33 12 6 15 39 - 48 42
7. Лугано 1:0 33 9 14 10 39 - 41 41
8. Тун 33 10 5 18 41 - 63 35
9. Сьон 2:0 32 7 9 16 35 - 52 30
10. Нёвшатель Ксамакс 32 5 12 15 32 - 56 27
  • До матча
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