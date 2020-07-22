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Санкт-Галлен
0:5
Конец матча

Стадион: Зрители: 1000
Базель
0'
0:1
4' Гол
Адеми Кемаль
0:2
5' Гол
Кампо Самуэле
7' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
34' Желтая карточка
Видмер Сильван
0:3
57' Гол
Адеми Кемаль
62' Желтая карточка
Демирович Эрмедин
65' Желтая карточка
Иттен Седрик
69' Желтая карточка
Адеми Кемаль
0:4
84' Гол
Штокер Валентин
0:5
87' Гол
Ван Волфсвинкель Рикки
90'+4
30
Ати-Зиги
Лоуренс
36
Хефти
Сильван
4
Leonidas
Stergiou
23
Betim
Fazliji
21
Мухайм
Миро
8
Jordi
Quintilla
16
Гёртлер
Лукас
7
Víctor
Ruiz
III
9
Гийемено
Джереми
10
Демирович
Эрмедин
13
Иттен
Седрик
1
Омлин
Йонас
5
Видмер
Сильван
4
Джюмарт
Эрай
6
Альдерете
Омар
21
Ван
дер
Верфф
Яспер
20
Фрай
Фабиан
34
Джака
Таулант
14
Штокер
Валентин
10
Кампо
Самуэле
19
Пюлюлю
Афимико
99
Адеми
Кемаль
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2
Базель
4-2-3-1

Ход матча

4'
0:1
Адеми Кемаль
(Фрай Фабиан)
5'
0:2
Кампо Самуэле
(Видмер Сильван)
7'
Гёртлер Лукас
 
34'
 
Видмер Сильван
55'
Бакайоко Аксель
Víctor Ruiz III
 
57'
0:3
Адеми Кемаль
(Кампо Самуэле)
62'
Демирович Эрмедин
 
65'
Иттен Седрик
 
69'
 
Адеми Кемаль
74'
Andre Ribeiro
Jordi Quintilla
 
74'
Штаубли Тим
Гёртлер Лукас
 
74'
 
Николич Джордже
Омлин Йонас
74'
 
Ван Волфсвинкель Рикки
Адеми Кемаль
74'
Alessandro Kraeuchi
Хефти Сильван
 
77'
 
Tician Tushi
Пюлюлю Афимико
83'
Рюфли Венсан
Мухайм Миро
 
84'
0:4
Штокер Валентин
(Ван Волфсвинкель Рикки)
84'
 
Исуфи Элис
Альдерете Омар
84'
 
Рамирес Эрик II
Штокер Валентин
87'
0:5
Ван Волфсвинкель Рикки
(Фрай Фабиан)

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 6
  • 9 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иттен Седрик 14 (2) 0.41
2. Демирович Эрмедин 13 0.38
3. Jordi Quintilla 12 (5) 0.35
4. Бабич Борис 7 0.21
5. Víctor Ruiz III 5 0.15
6. Гёртлер Лукас 3 0.09
7. Хефти Сильван 3 0.09
8. Гийемено Джереми 2 0.06
9. Andre Ribeiro 2 0.06
10. Betim Fazliji 2 0.06
11. Рюфли Венсан 1 0.03
12. Fabiano VII 1 0.03
13. Yannis Letard 1 0.03
14. Leonidas Stergiou 1 0.03
15. Мухайм Миро 0 0
16. Бакайоко Аксель 0 0
Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрал Артур 13 0.38
2. Адеми Кемаль 11 0.32
3. Фрай Фабиан 9 0.26
4. Штокер Валентин 8 0.24
5. Кампо Самуэле 6 (2) 0.18
6. Буа Кевин 4 0.12
7. Дзуффи Лука 3 (1) 0.09
8. Видмер Сильван 2 0.06
9. Жегрова Эдон 2 0.06
10. Ван Волфсвинкель Рикки 2 0.06
11. Альдерете Омар 2 0.06
12. Джюмарт Эрай 2 0.06
13. Айети Альбиан 1 0.03
14. Пюлюлю Афимико 1 0.03
15. Петретта Рауль 1 0.03
16. Джака Таулант 0 0
17. Риверос Блас 0 0
18. Кузманович Здравко 0 0
19. Оберлин Димитри 0 0
20. Бергстрём Эмиль 0 0
21. Окафор Ноа 0 0
22. Tician Tushi 0 0
23. Буняку Оргес 0 0
24. Lirik Vishi 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Мухайм Миро 8 1
2. Гёртлер Лукас 9 0
3. Гийемено Джереми 9 0
4. Yannis Letard 9 0
5. Демирович Эрмедин 7 1
6. Jordi Quintilla 8 0
7. Víctor Ruiz III 5 1
8. Betim Fazliji 6 0
9. Хефти Сильван 5 0
10. Иттен Седрик 3 0
11. Ати-Зиги Лоуренс 3 0
12. Fabiano VII 3 0
13. Рюфли Венсан 2 0
14. Уисс Алан 2 0
15. Стоянович Деян 2 0
16. Бакайоко Аксель 2 0
17. Костанцо Морено 1 0
18. Andre Ribeiro 1 0
19. Leonidas Stergiou 1 0
Базель
# Игрок      
1. Альдерете Омар 7 2
2. Джюмарт Эрай 7 1
3. Кабрал Артур 6 1
4. Фрай Фабиан 7 0
5. Штокер Валентин 5 1
6. Джака Таулант 6 0
7. Адеми Кемаль 6 0
8. Петретта Рауль 5 0
9. Видмер Сильван 4 0
10. Пюлюлю Афимико 4 0
11. Буа Кевин 3 0
12. Жегрова Эдон 3 0
13. Рамирес Эрик II 2 0
14. Баланта Эдер 2 0
15. Бергстрём Эмиль 2 0
16. Кузманович Здравко 1 0
17. Дзуффи Лука 1 0
18. Омлин Йонас 1 0
19. Окафор Ноа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санкт-Галлен 14.52% (9) 17.74% (11) 24.19% (15) 19.35% (12) 16.13% (10) 8.06% (5)
 Базель 19.67% (12) 14.75% (9) 9.84% (6) 21.31% (13) 11.48% (7) 22.95% (14)

Предыдущие игры

Санкт-Галлен Последние 20 матчей: + = -
Тун 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Серветт 1:1 Санкт-Галлен Лугано 3:3 Санкт-Галлен
Санкт-Галлен 2:1 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:2 Тун Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Сьон 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Арау Санкт-Галлен 4:2 Шаффхаузен Санкт-Галлен 4:1 Виль Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Базель 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:1 Лугано Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен Остенде 2:3 Санкт-Галлен Байер Л 3:2 Санкт-Галлен
Базель Последние 20 матчей: + = -
Серветт 2:2 Базель Базель 4:0 Цюрих Базель 3:2 Янг Бойз Сьон 1:0 Базель
Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Лугано 2:1 Базель Базель 2:0 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Люцерн 2:1 Базель Лозанна-Спорт 2:3 Базель Айнтрахт Фр 0:3 Базель Базель 1:0 АПОЭЛ Базель 2:2 Серветт АПОЭЛ 0:3 Базель Базель 0:1 Тун Цюрих 0:4 Базель Базель 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:0 Базель Базель 1:2 Грасcхоппер Базель 0:2 Гамбург

Последние игры между собой

Санкт-Галлен: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Базель: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Базель 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:0 Базель Суперлига Базель 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:3 Базель Суперлига
Базель 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Базель Суперлига Базель 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:4 Базель Суперлига Базель 0:2 Санкт-Галлен Суперлига Базель 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Базель Суперлига Базель 4:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:3 Базель Суперлига Базель 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Базель Суперлига Базель 2:4 Санкт-Галлен Товарищеские матчи Санкт-Галлен 0:7 Базель Суперлига Базель 4:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Базель Суперлига Базель 2:1 Санкт-Галлен Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 32 19 7 6 74 - 40 64
2. Санкт-Галлен 33 19 5 9 69 - 52 62
3. Базель 33 18 5 10 70 - 34 59
4. Серветт 33 11 13 9 51 - 42 46
5. Цюрих 32 12 6 14 40 - 62 42
6. Люцерн 33 12 6 15 40 - 48 42
7. Лугано 33 9 14 10 39 - 41 41
8. Тун 33 10 5 18 41 - 63 35
9. Сьон 32 7 9 16 35 - 53 30
10. Нёвшатель Ксамакс 32 5 12 15 32 - 56 27
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Видмер Сильван получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Гёртлер Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Кампо Самуэле бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Адеми Кемаль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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