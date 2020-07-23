Нёвшатель Ксамакс
0:1
Первый тайм: 24'
Стадион: Стад де ла Маладьер
Янг Бойз
0:1
9' ГолНсаме Жан-Пьер
55
Джурич
Игорь
25
Ошс
Марцис
16
Сейду
Лео
88
Мвенг
Фредди
20
Араз
Муса
25
Лефор
Жордан
15
Мешак
Элиа
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Джурич ИгорьЗащитник
-
25 Ошс МарцисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Сейду ЛеоПолузащитник
-
88 Мвенг ФреддиПолузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Абанда ЛеруаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Сахо ДиафраНападающий
-
-
-
Главный тренер: Эншоз Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Мешак ЭлиаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Нгамале МумиНападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
Ход матча
9'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нуццоло Рафаэль
|12 (3)
|0.35
|2.
|Карлен Гаэтан
|7
|0.21
|3.
|Ошс Марцис
|4
|0.12
|4.
|Джемайли Арбенит
|2
|0.06
|5.
|Samir Ramizi
|1
|0.03
|6.
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.03
|7.
|Janick Kamber
|1
|0.03
|8.
|Араз Муса
|1
|0.03
|9.
|Таулан Сефери
|1
|0.03
|10.
|Andre Luis II
|1
|0.03
|11.
|Ди Сере
|1 (1)
|0.03
|12.
|Сейду Лео
|0
|0
|13.
|Тафер Яннис
|0
|0
|14.
|Pietro Di Nardo
|0
|0
|15.
|Thibault Corbaz
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нсаме Жан-Пьер
|28 (3)
|0.82
|2.
|Фасснахт Кристиан
|7
|0.21
|3.
|Нгамале Муми
|6 (2)
|0.18
|4.
|Сулеймани Миралем
|4 (1)
|0.12
|5.
|Гаудино Джанлука
|4
|0.12
|6.
|Ассале Рожер
|4
|0.12
|7.
|Эбишер Мишель
|3
|0.09
|8.
|Мешак Элиа
|2
|0.06
|9.
|Оаро Гийом
|2 (1)
|0.06
|10.
|Зесигер Седрик
|2
|0.06
|11.
|Гарсия Улиссес
|1
|0.03
|12.
|Сьерро Венсан
|1
|0.03
|13.
|Шпильман Марвин
|1
|0.03
|14.
|Мамбимби Феликс
|1
|0.03
|15.
|Мартинс Кристофер
|1
|0.03
|16.
|Бюрги Николас
|1
|0.03
|17.
|Али Мохамед
|1
|0.03
|18.
|Samuel Ballet
|1
|0.03
|19.
|Янко Саиди
|0
|0
|20.
|Лотомба Жордан
|0
|0
|21.
|Соренсен Фредерик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Samir Ramizi
|12
|0
|2.
|Джурич Игорь
|10
|0
|3.
|Charles-Andre Doudin
|6
|0
|4.
|Andre Luis II
|6
|0
|5.
|Джемайли Арбенит
|6
|0
|6.
|Мвенг Фредди
|5
|0
|7.
|Нуццоло Рафаэль
|5
|0
|8.
|Араз Муса
|5
|0
|9.
|Thibault Corbaz
|5
|0
|10.
|Pietro Di Nardo
|1
|2
|11.
|Карлен Гаэтан
|4
|0
|12.
|Janick Kamber
|2
|1
|13.
|Абанда Леруа
|2
|1
|14.
|Mike Gomes
|3
|0
|15.
|Ошс Марцис
|3
|0
|16.
|Сейду Лео
|3
|0
|17.
|Таулан Сефери
|1
|1
|18.
|Laurent Walthert
|2
|0
|19.
|Ди Сере
|2
|0
|20.
|Джуру Йохан
|1
|0
|21.
|Сахо Диафра
|1
|0
|22.
|Matthias Minder
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эбишер Мишель
|6
|1
|2.
|Гарсия Улиссес
|6
|0
|3.
|Нгамале Муми
|6
|0
|4.
|Зесигер Седрик
|4
|1
|5.
|Нсаме Жан-Пьер
|4
|1
|6.
|Янко Саиди
|4
|0
|7.
|Мартинс Кристофер
|4
|0
|8.
|Фасснахт Кристиан
|4
|0
|9.
|Сьерро Венсан
|4
|0
|10.
|Лустенбергер Фабиан
|3
|0
|11.
|Оаро Гийом
|3
|0
|12.
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|13.
|Гаудино Джанлука
|2
|0
|14.
|Лотомба Жордан
|2
|0
|15.
|Али Мохамед
|2
|0
|16.
|Ассале Рожер
|1
|0
|17.
|Бюрги Николас
|1
|0
|18.
|Петинья Эстебан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нёвшатель Ксамакс
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|20% (6)
|20% (6)
|6.67% (2)
|20% (6)
|Янг Бойз
|10.94% (7)
|9.38% (6)
|26.56% (17)
|21.88% (14)
|14.06% (9)
|17.19% (11)
Предыдущие игры
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: + = -Люцерн 1:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон Тун 3:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих
Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Нёвшатель Ксамакс 4:2 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 4:2 Лозанна Уши Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 4:2 Грасcхоппер Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Нёвшатель Ксамакс 10:0 Ля Шо-де-Фон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс
Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -Цюрих 0:5 Янг Бойз Янг Бойз 4:2 Серветт Базель 3:2 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Тун
Янг Бойз 3:0 Лугано Серветт 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Тун 1:0 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Цюрих Янг Бойз 4:2 Винтертур Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Винтертур Янг Бойз 5:1 Кринс Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Лугано 2:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Сьон Люцерн 2:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Янг Бойз 2:1 Кьяссо Янг Бойз 2:2 Шаффхаузен
Последние игры между собой
Нёвшатель Ксамакс: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Янг Бойз: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Янг Бойз 2:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Янг Бойз 4:2 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Янг Бойз 1:1 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Янг Бойз 3:1 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Нёвшатель Ксамакс 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1:0
|33
|20
|7
|6
|75 - 40
|67
|2.
|Санкт-Галлен
|33
|19
|5
|9
|69 - 52
|62
|3.
|Базель
|33
|18
|5
|10
|70 - 34
|59
|4.
|Серветт
|33
|11
|13
|9
|51 - 42
|46
|5.
|Цюрих
|32
|12
|6
|14
|40 - 62
|42
|6.
|Люцерн
|33
|12
|6
|15
|40 - 48
|42
|7.
|Лугано
|33
|9
|14
|10
|39 - 41
|41
|8.
|Тун
|33
|10
|5
|18
|41 - 63
|35
|9.
|Сьон
|32
|7
|9
|16
|35 - 53
|30
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:1
|33
|5
|12
|16
|32 - 57
|27