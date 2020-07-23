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  3. Швейцария
Нёвшатель Ксамакс
0:1
Первый тайм: 24'

Стадион:
Янг Бойз
0'
0:1
9' Гол
Нсаме Жан-Пьер
24'
30
Laurent
Walthert
55
Джурич
Игорь
25
Ошс
Марцис
27
Джемайли
Арбенит
36
Куасси
Ксавье
16
Сейду
Лео
88
Мвенг
Фредди
20
Араз
Муса
3
Janick
Kamber
17
Таулан
Сефери
14
Нуццоло
Рафаэль
26
Фон
Балльмоос
Давид
29
Лотомба
Жордан
4
Али
Мохамед
28
Лустенбергер
Фабиан
25
Лефор
Жордан
10
Сулеймани
Миралем
20
Эбишер
Мишель
35
Мартинс
Кристофер
16
Фасснахт
Кристиан
18
Нсаме
Жан-Пьер
15
Мешак
Элиа
Нёвшатель Ксамакс
4-4-2
Янг Бойз
4-4-2

Ход матча

9'
0:1
Нсаме Жан-Пьер
(Мартинс Кристофер)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Нёвшатель Ксамакс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нуццоло Рафаэль 12 (3) 0.35
2. Карлен Гаэтан 7 0.21
3. Ошс Марцис 4 0.12
4. Джемайли Арбенит 2 0.06
5. Samir Ramizi 1 0.03
6. Хайле-Селассие Марен 1 0.03
7. Janick Kamber 1 0.03
8. Араз Муса 1 0.03
9. Таулан Сефери 1 0.03
10. Andre Luis II 1 0.03
11. Ди Сере 1 (1) 0.03
12. Сейду Лео 0 0
13. Тафер Яннис 0 0
14. Pietro Di Nardo 0 0
15. Thibault Corbaz 0 0
Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 28 (3) 0.82
2. Фасснахт Кристиан 7 0.21
3. Нгамале Муми 6 (2) 0.18
4. Сулеймани Миралем 4 (1) 0.12
5. Гаудино Джанлука 4 0.12
6. Ассале Рожер 4 0.12
7. Эбишер Мишель 3 0.09
8. Мешак Элиа 2 0.06
9. Оаро Гийом 2 (1) 0.06
10. Зесигер Седрик 2 0.06
11. Гарсия Улиссес 1 0.03
12. Сьерро Венсан 1 0.03
13. Шпильман Марвин 1 0.03
14. Мамбимби Феликс 1 0.03
15. Мартинс Кристофер 1 0.03
16. Бюрги Николас 1 0.03
17. Али Мохамед 1 0.03
18. Samuel Ballet 1 0.03
19. Янко Саиди 0 0
20. Лотомба Жордан 0 0
21. Соренсен Фредерик 0 0

Карточки

Нёвшатель Ксамакс
# Игрок      
1. Samir Ramizi 12 0
2. Джурич Игорь 10 0
3. Charles-Andre Doudin 6 0
4. Andre Luis II 6 0
5. Джемайли Арбенит 6 0
6. Мвенг Фредди 5 0
7. Нуццоло Рафаэль 5 0
8. Араз Муса 5 0
9. Thibault Corbaz 5 0
10. Pietro Di Nardo 1 2
11. Карлен Гаэтан 4 0
12. Janick Kamber 2 1
13. Абанда Леруа 2 1
14. Mike Gomes 3 0
15. Ошс Марцис 3 0
16. Сейду Лео 3 0
17. Таулан Сефери 1 1
18. Laurent Walthert 2 0
19. Ди Сере 2 0
20. Джуру Йохан 1 0
21. Сахо Диафра 1 0
22. Matthias Minder 1 0
Янг Бойз
# Игрок      
1. Эбишер Мишель 6 1
2. Гарсия Улиссес 6 0
3. Нгамале Муми 6 0
4. Зесигер Седрик 4 1
5. Нсаме Жан-Пьер 4 1
6. Янко Саиди 4 0
7. Мартинс Кристофер 4 0
8. Фасснахт Кристиан 4 0
9. Сьерро Венсан 4 0
10. Лустенбергер Фабиан 3 0
11. Оаро Гийом 3 0
12. Соренсен Фредерик 2 0
13. Гаудино Джанлука 2 0
14. Лотомба Жордан 2 0
15. Али Мохамед 2 0
16. Ассале Рожер 1 0
17. Бюрги Николас 1 0
18. Петинья Эстебан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нёвшатель Ксамакс 16.67% (5) 16.67% (5) 20% (6) 20% (6) 6.67% (2) 20% (6)
 Янг Бойз 10.94% (7) 9.38% (6) 26.56% (17) 21.88% (14) 14.06% (9) 17.19% (11)

Предыдущие игры

Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: + = -
Люцерн 1:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон Тун 3:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих
Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Нёвшатель Ксамакс 4:2 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 4:2 Лозанна Уши Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 4:2 Грасcхоппер Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Нёвшатель Ксамакс 10:0 Ля Шо-де-Фон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс
Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -
Цюрих 0:5 Янг Бойз Янг Бойз 4:2 Серветт Базель 3:2 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Тун
Янг Бойз 3:0 Лугано Серветт 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Тун 1:0 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Цюрих Янг Бойз 4:2 Винтертур Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Винтертур Янг Бойз 5:1 Кринс Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Лугано 2:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Сьон Люцерн 2:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Янг Бойз 2:1 Кьяссо Янг Бойз 2:2 Шаффхаузен

Последние игры между собой

Нёвшатель Ксамакс: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Янг Бойз: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз Суперлига
Янг Бойз 2:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Янг Бойз 4:2 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Янг Бойз 1:1 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Янг Бойз 3:1 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Нёвшатель Ксамакс 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:0 33 20 7 6 75 - 40 67
2. Санкт-Галлен 33 19 5 9 69 - 52 62
3. Базель 33 18 5 10 70 - 34 59
4. Серветт 33 11 13 9 51 - 42 46
5. Цюрих 32 12 6 14 40 - 62 42
6. Люцерн 33 12 6 15 40 - 48 42
7. Лугано 33 9 14 10 39 - 41 41
8. Тун 33 10 5 18 41 - 63 35
9. Сьон 32 7 9 16 35 - 53 30
10. Нёвшатель Ксамакс 0:1 33 5 12 16 32 - 57 27
  • Первый тайм
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Нсаме Жан-Пьер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Maladiere. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз онлайн

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