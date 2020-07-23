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  3. Швейцария
Нёвшатель Ксамакс
0:1
Конец матча

Стадион:
Янг Бойз
0'
0:1
8' Гол
Нсаме Жан-Пьер
50' Желтая карточка
Эбишер Мишель
59' Желтая карточка
Нуццоло Рафаэль
70' Желтая карточка
Джемайли Арбенит
77' Желтая карточка
Нсаме Жан-Пьер
79' Желтая карточка
Фасснахт Кристиан
90' Желтая карточка
Лотомба Жордан
90'+5
30
Laurent
Walthert
55
Джурич
Игорь
25
Ошс
Марцис
27
Джемайли
Арбенит
36
Куасси
Ксавье
16
Сейду
Лео
88
Мвенг
Фредди
20
Араз
Муса
3
Janick
Kamber
17
Таулан
Сефери
14
Нуццоло
Рафаэль
26
Фон
Балльмоос
Давид
29
Лотомба
Жордан
4
Али
Мохамед
28
Лустенбергер
Фабиан
25
Лефор
Жордан
16
Фасснахт
Кристиан
20
Эбишер
Мишель
35
Мартинс
Кристофер
10
Сулеймани
Миралем
18
Нсаме
Жан-Пьер
15
Мешак
Элиа
Нёвшатель Ксамакс
3-1-4-2
Янг Бойз
4-4-2

Ход матча

8'
0:1
Нсаме Жан-Пьер
(Мартинс Кристофер)
46'
Сахо Диафра
Таулан Сефери
 
50'
 
Эбишер Мишель
59'
Нуццоло Рафаэль
 
63'
Thibault Corbaz
Мвенг Фредди
 
66'
 
Зесигер Седрик
Сулеймани Миралем
70'
Джемайли Арбенит
 
73'
 
Нгамале Муми
Мешак Элиа
73'
 
Сьерро Венсан
Эбишер Мишель
77'
 
Нсаме Жан-Пьер
77'
Charles-Andre Doudin
Janick Kamber
 
79'
 
Фасснахт Кристиан
86'
 
Гаудино Джанлука
Фасснахт Кристиан
86'
 
Янко Саиди
Лефор Жордан
87'
Dylan Dugourd
Джурич Игорь
 
90'
 
Лотомба Жордан

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Нёвшатель Ксамакс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нуццоло Рафаэль 12 (3) 0.35
2. Карлен Гаэтан 7 0.21
3. Ошс Марцис 4 0.12
4. Джемайли Арбенит 2 0.06
5. Samir Ramizi 1 0.03
6. Хайле-Селассие Марен 1 0.03
7. Janick Kamber 1 0.03
8. Араз Муса 1 0.03
9. Таулан Сефери 1 0.03
10. Andre Luis II 1 0.03
11. Ди Сере 1 (1) 0.03
12. Сейду Лео 0 0
13. Тафер Яннис 0 0
14. Pietro Di Nardo 0 0
15. Thibault Corbaz 0 0
Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 29 (3) 0.85
2. Фасснахт Кристиан 7 0.21
3. Нгамале Муми 6 (2) 0.18
4. Сулеймани Миралем 4 (1) 0.12
5. Гаудино Джанлука 4 0.12
6. Ассале Рожер 4 0.12
7. Эбишер Мишель 3 0.09
8. Мешак Элиа 2 0.06
9. Оаро Гийом 2 (1) 0.06
10. Зесигер Седрик 2 0.06
11. Гарсия Улиссес 1 0.03
12. Сьерро Венсан 1 0.03
13. Шпильман Марвин 1 0.03
14. Мартинс Кристофер 1 0.03
15. Мамбимби Феликс 1 0.03
16. Бюрги Николас 1 0.03
17. Али Мохамед 1 0.03
18. Samuel Ballet 1 0.03
19. Янко Саиди 0 0
20. Лотомба Жордан 0 0
21. Соренсен Фредерик 0 0

Карточки

Нёвшатель Ксамакс
# Игрок      
1. Samir Ramizi 12 0
2. Джурич Игорь 10 0
3. Джемайли Арбенит 7 0
4. Charles-Andre Doudin 6 0
5. Нуццоло Рафаэль 6 0
6. Andre Luis II 6 0
7. Мвенг Фредди 5 0
8. Араз Муса 5 0
9. Thibault Corbaz 5 0
10. Pietro Di Nardo 1 2
11. Карлен Гаэтан 4 0
12. Janick Kamber 2 1
13. Абанда Леруа 2 1
14. Mike Gomes 3 0
15. Ошс Марцис 3 0
16. Сейду Лео 3 0
17. Таулан Сефери 1 1
18. Laurent Walthert 2 0
19. Ди Сере 2 0
20. Джуру Йохан 1 0
21. Сахо Диафра 1 0
22. Matthias Minder 1 0
Янг Бойз
# Игрок      
1. Эбишер Мишель 7 1
2. Нсаме Жан-Пьер 5 1
3. Гарсия Улиссес 6 0
4. Нгамале Муми 6 0
5. Зесигер Седрик 4 1
6. Фасснахт Кристиан 5 0
7. Янко Саиди 4 0
8. Мартинс Кристофер 4 0
9. Сьерро Венсан 4 0
10. Лустенбергер Фабиан 3 0
11. Оаро Гийом 3 0
12. Лотомба Жордан 3 0
13. Соренсен Фредерик 2 0
14. Гаудино Джанлука 2 0
15. Али Мохамед 2 0
16. Ассале Рожер 1 0
17. Бюрги Николас 1 0
18. Петинья Эстебан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нёвшатель Ксамакс 16.67% (5) 16.67% (5) 20% (6) 20% (6) 6.67% (2) 20% (6)
 Янг Бойз 12.31% (8) 9.23% (6) 26.15% (17) 21.54% (14) 13.85% (9) 16.92% (11)

Предыдущие игры

Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: + = -
Люцерн 1:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон Тун 3:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих
Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Нёвшатель Ксамакс 4:2 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 4:2 Лозанна Уши Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 4:2 Грасcхоппер Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Нёвшатель Ксамакс 10:0 Ля Шо-де-Фон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс
Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -
Цюрих 0:5 Янг Бойз Янг Бойз 4:2 Серветт Базель 3:2 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Тун
Янг Бойз 3:0 Лугано Серветт 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Тун 1:0 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Цюрих Янг Бойз 4:2 Винтертур Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Винтертур Янг Бойз 5:1 Кринс Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Лугано 2:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Сьон Люцерн 2:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Янг Бойз 2:1 Кьяссо Янг Бойз 2:2 Шаффхаузен

Последние игры между собой

Нёвшатель Ксамакс: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Янг Бойз: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз Суперлига
Янг Бойз 2:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Янг Бойз 4:2 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Янг Бойз 1:1 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Янг Бойз 3:1 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Нёвшатель Ксамакс 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 33 20 7 6 75 - 40 67
2. Санкт-Галлен 33 19 5 9 69 - 52 62
3. Базель 33 18 5 10 70 - 34 59
4. Серветт 33 11 13 9 51 - 42 46
5. Цюрих 32 12 6 14 40 - 62 42
6. Люцерн 33 12 6 15 40 - 48 42
7. Лугано 33 9 14 10 39 - 41 41
8. Тун 33 10 5 18 41 - 63 35
9. Сьон 32 7 9 16 35 - 53 30
10. Нёвшатель Ксамакс 33 5 12 16 32 - 57 27
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Нсаме Жан-Пьер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Maladiere. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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