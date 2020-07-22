Люцерн
0:2
Первый тайм: 38'
Стадион: Свисспорарена
Сьон
0:1
31' ГолSandro Theler
35' Желтая карточкаГретер Симон
0:2
37' ГолИтаитинга
5
Lucao
II
17
Гретер
Симон
42
Вока
Идриз
31
Lorik
Emini
15
Шульц
Марвин
77
Матос
Ридер
34
Ндойе
Бирама
21
Baltazar
14
Гргич
Анто
24
Тома
Бастьен
40
Итаитинга
- Основной состав
- Вратарь
-
5 Lucao IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гретер СимонПолузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
-
31 Lorik EminiПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
-
77 Матос РидерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Simon EnzlerВратарь
- Полузащитник
-
39 Mark Marleku
-
-
-
18 Tyron Owusu
-
30 Ardon Jasari
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
- Защитник
-
21 BaltazarПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
-
40 ИтаитингаНападающий
- Запасные игроки
-
68 Руиз ЖанЗащитник
- Защитник
-
13 Кабаши АрианПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
29 Jared Khasa
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
Ход матча
31'
0:1
35'
37'
0:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Марджиотта Франческо
|11 (2)
|0.32
|2.
|Шюрпф Паскаль
|8 (2)
|0.24
|3.
|Ibrahima N'Diaye II
|6
|0.18
|4.
|Элеке Блессинг
|4 (1)
|0.12
|5.
|Lucao II
|2
|0.06
|6.
|Вока Идриз
|2
|0.06
|7.
|Darian Males
|1
|0.03
|8.
|Lorik Emini
|1
|0.03
|9.
|Матос Ридер
|1
|0.03
|10.
|Шнойвли Кристиан
|1
|0.03
|11.
|Mark Marleku
|1
|0.03
|12.
|Шульц Марвин
|0
|0
|13.
|Какабадзе Отар
|0
|0
|14.
|David Mistrafovic
|0
|0
|15.
|Marco Burch
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Касами Пайтим
|10 (1)
|0.29
|2.
|Леняни Эрмир
|6
|0.18
|3.
|Думбия Сейду
|5 (1)
|0.15
|4.
|Итаитинга
|3
|0.09
|5.
|Гргич Анто
|2 (1)
|0.06
|6.
|Тома Бастьен
|2
|0.06
|7.
|Робертс Улдрикис
|2
|0.06
|8.
|Baltazar
|1
|0.03
|9.
|Patrick3
|1
|0.03
|10.
|Патрик II
|1
|0.03
|11.
|Ндойе Бирама
|1
|0.03
|12.
|Sandro Theler
|1
|0.03
|13.
|Фаччинетти Микаэль
|0
|0
|14.
|Руиз Жан
|0
|0
|15.
|Jared Khasa
|0
|0
|16.
|Масейрас Кентен
|0
|0
|17.
|Зок Кристиан
|0
|0
|18.
|Filip Stojilkovic
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Silvan Sidler
|7
|0
|2.
|Гретер Симон
|6
|0
|3.
|Ibrahima N'Diaye II
|6
|0
|4.
|Stefan Knezevic1
|4
|1
|5.
|Вока Идриз
|5
|0
|6.
|Lorik Emini
|5
|0
|7.
|Швеглер Кристиан
|3
|1
|8.
|Элеке Блессинг
|3
|1
|9.
|Матос Ридер
|4
|0
|10.
|Марджиотта Франческо
|4
|0
|11.
|Шюрпф Паскаль
|3
|0
|12.
|Мюллер Мариус
|3
|0
|13.
|Какабадзе Отар
|3
|0
|14.
|Демхасай Шкельчим
|3
|0
|15.
|Шульц Марвин
|3
|0
|16.
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|17.
|David Mistrafovic
|3
|0
|18.
|Darian Males
|3
|0
|19.
|Бюрки Марко
|2
|0
|20.
|Lucao II
|2
|0
|21.
|Marco Burch
|2
|0
|22.
|Шнойвли Кристиан
|1
|0
|23.
|Цибунг Давид
|1
|0
|24.
|Арнольд Ремо
|1
|0
|25.
|Salah Azi Binous
|1
|0
|26.
|Eric Tia Chef
|1
|0
|27.
|Ashvin Balaruban
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Абделлауи Аюб
|9
|1
|2.
|Куасси Ксавье
|7
|2
|3.
|Тома Бастьен
|7
|0
|4.
|Ндойе Бирама
|5
|1
|5.
|Зок Кристиан
|5
|1
|6.
|Фаччинетти Микаэль
|5
|0
|7.
|Руиз Жан
|5
|0
|8.
|Масейрас Кентен
|5
|0
|9.
|Фортюн Яссин
|5
|0
|10.
|Гргич Анто
|4
|0
|11.
|Baltazar
|4
|0
|12.
|Леняни Эрмир
|3
|0
|13.
|Касами Пайтим
|3
|0
|14.
|Patrick3
|3
|0
|15.
|Сонг Александр
|2
|0
|16.
|Робертс Улдрикис
|2
|0
|17.
|Бехрами Валон
|1
|0
|18.
|Бамер Жан
|1
|0
|19.
|Jared Khasa
|1
|0
|20.
|Filip Stojilkovic
|1
|0
|21.
|Sandro Theler
|1
|0
|22.
|Yannick Cotter
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Люцерн
|17.14% (6)
|17.14% (6)
|5.71% (2)
|20% (7)
|22.86% (8)
|17.14% (6)
|Сьон
|15.63% (5)
|25% (8)
|12.5% (4)
|9.38% (3)
|15.63% (5)
|21.88% (7)
Предыдущие игры
Люцерн Последние 20 матчей: + = -Люцерн 1:2 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Люцерн 3:3 Лугано Серветт 2:0 Люцерн
Люцерн 3:0 Тун Сьон 0:2 Люцерн Люцерн 2:2 Серветт Лугано 2:0 Люцерн Люцерн 2:1 Базель Вадуц 3:0 Люцерн Люцерн 0:5 Лозанна-Спорт Люцерн 2:2 Шаффхаузен Люцерн 0:5 Цюрих Тун 1:1 Люцерн Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Люцерн 2:0 Янг Бойз Цюрих 2:3 Люцерн Люцерн 3:0 Газ-Метан Медиаш Люцерн 1:1 Пушкаш-Академия
Сьон Последние 20 матчей: + = -Сьон 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон Сьон 1:0 Базель Санкт-Галлен 2:1 Сьон
Последние игры между собой
Люцерн: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Сьон: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Люцерн 1:3 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:3 Сьон Суперлига Люцерн 0:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Люцерн Суперлига Сьон 2:3 Люцерн Суперлига Сьон 0:0 Люцерн Кубок Люцерн 0:0 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:2 Сьон Суперлига Люцерн 2:2 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Люцерн Суперлига Сьон 2:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:2 Сьон Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|32
|19
|7
|6
|74 - 40
|64
|2.
|Санкт-Галлен
|0:2
|33
|19
|5
|9
|69 - 49
|62
|3.
|Базель
|2:0
|33
|18
|5
|10
|67 - 34
|59
|4.
|Серветт
|33
|11
|13
|9
|51 - 42
|46
|5.
|Цюрих
|0:1
|32
|12
|6
|14
|40 - 62
|42
|6.
|Люцерн
|0:2
|33
|12
|6
|15
|39 - 48
|42
|7.
|Лугано
|1:0
|33
|9
|14
|10
|39 - 41
|41
|8.
|Тун
|33
|10
|5
|18
|41 - 63
|35
|9.
|Сьон
|2:0
|32
|7
|9
|16
|35 - 52
|30
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|32
|5
|12
|15
|32 - 56
|27
Аутентификация