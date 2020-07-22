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  3. Швейцария
Люцерн
0:2
Первый тайм: 38'

Стадион:
Сьон
0'
0:1
31' Гол
Sandro Theler
35' Желтая карточка
Гретер Симон
0:2
37' Гол
Итаитинга
38'
32
Мюллер
Мариус
5
Lucao
II
4
Stefan
Knezevic1
6
Бюрки
Марко
17
Гретер
Симон
42
Вока
Идриз
31
Lorik
Emini
34
Silvan
Sidler
15
Шульц
Марвин
77
Матос
Ридер
11
Шюрпф
Паскаль
18
Фикентшер
Кевин
62
Масейрас
Кентен
5
Бамер
Жан
34
Ндойе
Бирама
77
Sandro
Theler
21
Baltazar
14
Гргич
Анто
6
Зок
Кристиан
24
Тома
Бастьен
7
Касами
Пайтим
40
Итаитинга
Люцерн
3-4-1-2
Сьон
4-4-1-1

Ход матча

31'
0:1
Sandro Theler
35'
Какабадзе Отар
Lorik Emini
 
35'
Гретер Симон
 
37'
0:2
Итаитинга

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марджиотта Франческо 11 (2) 0.32
2. Шюрпф Паскаль 8 (2) 0.24
3. Ibrahima N'Diaye II 6 0.18
4. Элеке Блессинг 4 (1) 0.12
5. Lucao II 2 0.06
6. Вока Идриз 2 0.06
7. Darian Males 1 0.03
8. Lorik Emini 1 0.03
9. Матос Ридер 1 0.03
10. Шнойвли Кристиан 1 0.03
11. Mark Marleku 1 0.03
12. Шульц Марвин 0 0
13. Какабадзе Отар 0 0
14. David Mistrafovic 0 0
15. Marco Burch 0 0
Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Касами Пайтим 10 (1) 0.29
2. Леняни Эрмир 6 0.18
3. Думбия Сейду 5 (1) 0.15
4. Итаитинга 3 0.09
5. Гргич Анто 2 (1) 0.06
6. Тома Бастьен 2 0.06
7. Робертс Улдрикис 2 0.06
8. Baltazar 1 0.03
9. Patrick3 1 0.03
10. Патрик II 1 0.03
11. Ндойе Бирама 1 0.03
12. Sandro Theler 1 0.03
13. Фаччинетти Микаэль 0 0
14. Руиз Жан 0 0
15. Jared Khasa 0 0
16. Масейрас Кентен 0 0
17. Зок Кристиан 0 0
18. Filip Stojilkovic 0 0

Карточки

Люцерн
# Игрок      
1. Silvan Sidler 7 0
2. Гретер Симон 6 0
3. Ibrahima N'Diaye II 6 0
4. Stefan Knezevic1 4 1
5. Вока Идриз 5 0
6. Lorik Emini 5 0
7. Швеглер Кристиан 3 1
8. Элеке Блессинг 3 1
9. Матос Ридер 4 0
10. Марджиотта Франческо 4 0
11. Шюрпф Паскаль 3 0
12. Мюллер Мариус 3 0
13. Какабадзе Отар 3 0
14. Демхасай Шкельчим 3 0
15. Шульц Марвин 3 0
16. Кнежевич Стефан 3 0
17. David Mistrafovic 3 0
18. Darian Males 3 0
19. Бюрки Марко 2 0
20. Lucao II 2 0
21. Marco Burch 2 0
22. Шнойвли Кристиан 1 0
23. Цибунг Давид 1 0
24. Арнольд Ремо 1 0
25. Salah Azi Binous 1 0
26. Eric Tia Chef 1 0
27. Ashvin Balaruban 1 0
Сьон
# Игрок      
1. Абделлауи Аюб 9 1
2. Куасси Ксавье 7 2
3. Тома Бастьен 7 0
4. Ндойе Бирама 5 1
5. Зок Кристиан 5 1
6. Фаччинетти Микаэль 5 0
7. Руиз Жан 5 0
8. Масейрас Кентен 5 0
9. Фортюн Яссин 5 0
10. Гргич Анто 4 0
11. Baltazar 4 0
12. Леняни Эрмир 3 0
13. Касами Пайтим 3 0
14. Patrick3 3 0
15. Сонг Александр 2 0
16. Робертс Улдрикис 2 0
17. Бехрами Валон 1 0
18. Бамер Жан 1 0
19. Jared Khasa 1 0
20. Filip Stojilkovic 1 0
21. Sandro Theler 1 0
22. Yannick Cotter 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Люцерн 17.14% (6) 17.14% (6) 5.71% (2) 20% (7) 22.86% (8) 17.14% (6)
 Сьон 15.63% (5) 25% (8) 12.5% (4) 9.38% (3) 15.63% (5) 21.88% (7)

Предыдущие игры

Люцерн Последние 20 матчей: + = -
Люцерн 1:2 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Люцерн 3:3 Лугано Серветт 2:0 Люцерн
Люцерн 3:0 Тун Сьон 0:2 Люцерн Люцерн 2:2 Серветт Лугано 2:0 Люцерн Люцерн 2:1 Базель Вадуц 3:0 Люцерн Люцерн 0:5 Лозанна-Спорт Люцерн 2:2 Шаффхаузен Люцерн 0:5 Цюрих Тун 1:1 Люцерн Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Люцерн 2:0 Янг Бойз Цюрих 2:3 Люцерн Люцерн 3:0 Газ-Метан Медиаш Люцерн 1:1 Пушкаш-Академия
Сьон Последние 20 матчей: + = -
Сьон 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон Сьон 1:0 Базель Санкт-Галлен 2:1 Сьон
Сьон 0:2 Люцерн Базель 2:0 Сьон Сьон 1:1 Серветт Сьон 1:2 Санкт-Галлен Сьон 2:2 Кьяссо Лугано 0:0 Сьон Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Сьон Сьон 1:1 Цюрих Тун 2:1 Сьон Сьон 1:1 Ивердон Сьон 1:1 Фехервар Хераклес 1:1 Сьон Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Базель 4:0 Сьон Сьон 2:1 Тун

Последние игры между собой

Люцерн: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Сьон: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Сьон 0:2 Люцерн Суперлига Люцерн 3:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Люцерн Суперлига Сьон 2:2 Люцерн Суперлига
Люцерн 1:3 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:3 Сьон Суперлига Люцерн 0:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Люцерн Суперлига Сьон 2:3 Люцерн Суперлига Сьон 0:0 Люцерн Кубок Люцерн 0:0 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:2 Сьон Суперлига Люцерн 2:2 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Люцерн Суперлига Сьон 2:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:2 Сьон Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 32 19 7 6 74 - 40 64
2. Санкт-Галлен 0:2 33 19 5 9 69 - 49 62
3. Базель 2:0 33 18 5 10 67 - 34 59
4. Серветт 33 11 13 9 51 - 42 46
5. Цюрих 0:1 32 12 6 14 40 - 62 42
6. Люцерн 0:2 33 12 6 15 39 - 48 42
7. Лугано 1:0 33 9 14 10 39 - 41 41
8. Тун 33 10 5 18 41 - 63 35
9. Сьон 2:0 32 7 9 16 35 - 52 30
10. Нёвшатель Ксамакс 32 5 12 15 32 - 56 27
  • До матча
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