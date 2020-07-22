1:0
8' ГолХавенаар Никки
2:0
32' ГолКаблан Крис
41' Желтая карточкаMatteo Mazzolini
20
Каблан
Крис
27
Банде
Бурема
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
29
Ондуа
Гаэль
11
Схалк
Алекс
18
Koro
Kone
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Банде БуремаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Хефти НиасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Сале ЧиадеНападающий
-
15 Hiran Ahmed
-
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
-
11 Схалк АлексНападающий
-
18 Koro KoneНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
36 Alban Ajdini
-
-
-
40 Noah Henchoz
-
Главный тренер: Alain Geiger
Ход матча
8'
1:0
32'
2:0
41'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 1
-
8 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мунси Ридж
|8
|0.24
|2.
|Каблан Крис
|5 (1)
|0.15
|3.
|Рапп Симоне
|5
|0.15
|4.
|Тосетти Маттео
|3
|0.09
|5.
|Кастроман Мигель
|3
|0.09
|6.
|Карлен Грегори
|3
|0.09
|7.
|Хавенаар Никки
|3
|0.09
|8.
|Стильхарт Базиль
|2
|0.06
|9.
|Сале Чиаде
|2
|0.06
|10.
|Хефти Ниас
|1
|0.03
|11.
|Бертоне Леонардо
|1
|0.03
|12.
|Саланович Деннис
|1
|0.03
|13.
|Соргич Деян
|1 (1)
|0.03
|14.
|Хаслер Николас
|0
|0
|15.
|Фаткич Кенан
|0
|0
|16.
|Гларнер Штефан
|0
|0
|17.
|Банде Бурема
|0
|0
|18.
|Васич Урош
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Koro Kone
|8 (1)
|0.24
|2.
|Схалк Алекс
|6 (1)
|0.18
|3.
|Varol Tasar
|6
|0.18
|4.
|Стеванович Мирослав
|5
|0.15
|5.
|Вютрих Себастьен
|4
|0.12
|6.
|Киэ Грежон
|4
|0.12
|7.
|Юнг-Бин Парк
|4
|0.12
|8.
|Timothe Cognat
|2
|0.06
|9.
|Ондуа Гаэль
|2
|0.06
|10.
|Boris Cespedes
|2
|0.06
|11.
|Руй Стив
|2
|0.06
|12.
|Kastriot Imeri
|1 (1)
|0.03
|13.
|Стеванович Далибор
|1
|0.03
|14.
|Сассо Венсан
|1
|0.03
|15.
|Dennis Iapichino
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Стильхарт Базиль
|9
|1
|2.
|Кастроман Мигель
|8
|1
|3.
|Рапп Симоне
|8
|0
|4.
|Бертоне Леонардо
|5
|1
|5.
|Хавенаар Никки
|6
|0
|6.
|Каблан Крис
|6
|0
|7.
|Гларнер Штефан
|5
|0
|8.
|Фаткич Кенан
|5
|0
|9.
|Банде Бурема
|3
|1
|10.
|Рот Джастин
|4
|0
|11.
|Йосс Свен
|2
|1
|12.
|Хефти Ниас
|3
|0
|13.
|Биглер Кевин
|2
|0
|14.
|Карлен Грегори
|2
|0
|15.
|Сале Чиаде
|2
|0
|16.
|Суттер Никола
|2
|0
|17.
|Гельми Рой
|2
|0
|18.
|Февр Гийом
|1
|0
|19.
|Мунси Ридж
|1
|0
|20.
|Хаслер Николас
|1
|0
|21.
|Родригес Мигель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ондуа Гаэль
|8
|0
|2.
|Boris Cespedes
|6
|0
|3.
|Anthony Sauthier
|5
|0
|4.
|Руй Стив
|5
|0
|5.
|Kastriot Imeri
|5
|0
|6.
|Схалк Алекс
|3
|1
|7.
|Стеванович Мирослав
|3
|1
|8.
|Varol Tasar
|4
|0
|9.
|Timothe Cognat
|4
|0
|10.
|Фрик Джереми
|2
|1
|11.
|Вютрих Себастьен
|3
|0
|12.
|Koro Kone
|3
|0
|13.
|Ricardo Azevedo
|3
|0
|14.
|Dennis Iapichino
|2
|0
|15.
|Маккоппи Андреа
|2
|0
|16.
|Сассо Венсан
|2
|0
|17.
|Рутис Кристофер
|2
|0
|18.
|Michael Goncalves
|2
|0
|19.
|Суиси Райан
|2
|0
|20.
|Юнг-Бин Парк
|1
|0
|21.
|Киэ Грежон
|1
|0
|22.
|Мишель Руан да Сильва
|1
|0
|23.
|Matteo Mazzolini
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тун
|24.24% (8)
|12.12% (4)
|6.06% (2)
|21.21% (7)
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|Серветт
|17.78% (8)
|15.56% (7)
|15.56% (7)
|13.33% (6)
|26.67% (12)
|11.11% (5)
Предыдущие игры
Тун Последние 20 матчей: + = -Тун 2:1 Санкт-Галлен Лугано 1:1 Тун Тун 3:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 4:0 Тун
Серветт Последние 20 матчей: + = -Серветт 2:2 Базель Янг Бойз 4:2 Серветт Серветт 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:0 Люцерн
Цюрих 2:0 Серветт Серветт 1:1 Янг Бойз Люцерн 2:2 Серветт Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:1 Лугано Стад Лозанна-Уши 6:0 Серветт Лозанна Уши 6:0 Серветт Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Базель 2:2 Серветт Серветт 4:1 Цюрих Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 2:0 Тун Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Серветт 1:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 2:1 Сеул Вольфсбург 1:2 Серветт
Последние игры между собой
Тун: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 6
Серветт: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 8
Тун 1:0 Серветт Товарищеские матчи Серветт 2:0 Тун Суперлига Тун 1:1 Серветт Суперлига Серветт 0:0 Тун Суперлига Тун 3:0 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Тун Суперлига Тун 1:0 Серветт Суперлига Тун 3:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Тун Суперлига Серветт 2:1 Тун Челлендж Лига Тун 1:1 Серветт Челлендж Лига Тун 3:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 4:1 Тун Челлендж Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|32
|19
|7
|6
|74 - 40
|64
|2.
|Санкт-Галлен
|32
|19
|5
|8
|69 - 47
|62
|3.
|Базель
|32
|17
|5
|10
|65 - 34
|56
|4.
|Серветт
|0:2
|33
|11
|13
|9
|50 - 39
|46
|5.
|Цюрих
|31
|12
|6
|13
|40 - 61
|42
|6.
|Люцерн
|32
|12
|6
|14
|39 - 46
|42
|7.
|Лугано
|32
|8
|14
|10
|38 - 41
|38
|8.
|Тун
|2:0
|33
|10
|5
|18
|38 - 62
|35
|9.
|Сьон
|31
|6
|9
|16
|33 - 52
|27
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|32
|5
|12
|15
|32 - 56
|27