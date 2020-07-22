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  2. Матчи
  3. Швейцария
Тун
2:0
Перерыв

Стадион:
Серветт
0'
1:0
8' Гол
Хавенаар Никки
2:0
32' Гол
Каблан Крис
41' Желтая карточка
Matteo Mazzolini
1
Февр
Гийом
31
Гларнер
Штефан
5
Хавенаар
Никки
10
Стильхарт
Базиль
20
Каблан
Крис
11
Тосетти
Маттео
6
Фаткич
Кенан
7
Кастроман
Мигель
28
Хаслер
Николас
27
Банде
Бурема
9
Мунси
Ридж
32
Фрик
Джереми
2
Anthony
Sauthier
4
Руй
Стив
37
Nicolas
Vouilloz
46
Matteo
Mazzolini
9
Стеванович
Мирослав
14
Маккоппи
Андреа
5
Boris
Cespedes
29
Ондуа
Гаэль
11
Схалк
Алекс
18
Koro
Kone
Тун
4-4-2
Серветт
4-4-2

Ход матча

8'
Хавенаар Никки
(Тосетти Маттео)
1:0
32'
Каблан Крис
(Тосетти Маттео)
2:0
41'
 
Matteo Mazzolini

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Тун
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мунси Ридж 8 0.24
2. Каблан Крис 5 (1) 0.15
3. Рапп Симоне 5 0.15
4. Тосетти Маттео 3 0.09
5. Кастроман Мигель 3 0.09
6. Карлен Грегори 3 0.09
7. Хавенаар Никки 3 0.09
8. Стильхарт Базиль 2 0.06
9. Сале Чиаде 2 0.06
10. Хефти Ниас 1 0.03
11. Бертоне Леонардо 1 0.03
12. Саланович Деннис 1 0.03
13. Соргич Деян 1 (1) 0.03
14. Хаслер Николас 0 0
15. Фаткич Кенан 0 0
16. Гларнер Штефан 0 0
17. Банде Бурема 0 0
18. Васич Урош 0 0
Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Koro Kone 8 (1) 0.24
2. Схалк Алекс 6 (1) 0.18
3. Varol Tasar 6 0.18
4. Стеванович Мирослав 5 0.15
5. Вютрих Себастьен 4 0.12
6. Киэ Грежон 4 0.12
7. Юнг-Бин Парк 4 0.12
8. Timothe Cognat 2 0.06
9. Ондуа Гаэль 2 0.06
10. Boris Cespedes 2 0.06
11. Руй Стив 2 0.06
12. Kastriot Imeri 1 (1) 0.03
13. Стеванович Далибор 1 0.03
14. Сассо Венсан 1 0.03
15. Dennis Iapichino 0 0

Карточки

Тун
# Игрок      
1. Стильхарт Базиль 9 1
2. Кастроман Мигель 8 1
3. Рапп Симоне 8 0
4. Бертоне Леонардо 5 1
5. Хавенаар Никки 6 0
6. Каблан Крис 6 0
7. Гларнер Штефан 5 0
8. Фаткич Кенан 5 0
9. Банде Бурема 3 1
10. Рот Джастин 4 0
11. Йосс Свен 2 1
12. Хефти Ниас 3 0
13. Биглер Кевин 2 0
14. Карлен Грегори 2 0
15. Сале Чиаде 2 0
16. Суттер Никола 2 0
17. Гельми Рой 2 0
18. Февр Гийом 1 0
19. Мунси Ридж 1 0
20. Хаслер Николас 1 0
21. Родригес Мигель 1 0
Серветт
# Игрок      
1. Ондуа Гаэль 8 0
2. Boris Cespedes 6 0
3. Anthony Sauthier 5 0
4. Руй Стив 5 0
5. Kastriot Imeri 5 0
6. Схалк Алекс 3 1
7. Стеванович Мирослав 3 1
8. Varol Tasar 4 0
9. Timothe Cognat 4 0
10. Фрик Джереми 2 1
11. Вютрих Себастьен 3 0
12. Koro Kone 3 0
13. Ricardo Azevedo 3 0
14. Dennis Iapichino 2 0
15. Маккоппи Андреа 2 0
16. Сассо Венсан 2 0
17. Рутис Кристофер 2 0
18. Michael Goncalves 2 0
19. Суиси Райан 2 0
20. Юнг-Бин Парк 1 0
21. Киэ Грежон 1 0
22. Мишель Руан да Сильва 1 0
23. Matteo Mazzolini 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тун 24.24% (8) 12.12% (4) 6.06% (2) 21.21% (7) 18.18% (6) 18.18% (6)
 Серветт 17.78% (8) 15.56% (7) 15.56% (7) 13.33% (6) 26.67% (12) 11.11% (5)

Предыдущие игры

Тун Последние 20 матчей: + = -
Тун 2:1 Санкт-Галлен Лугано 1:1 Тун Тун 3:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 4:0 Тун
Люцерн 3:0 Тун Тун 3:2 Цюрих Санкт-Галлен 3:2 Тун Тун 1:0 Янг Бойз Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Тун 3:0 Кринс Арау 1:1 Тун Тун 1:1 Люцерн Базель 0:1 Тун Тун 3:2 Лугано Серветт 2:0 Тун Тун 2:1 Сьон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Виль 3:5 Тун Тун 2:0 Грасcхоппер Серветт 2:1 Тун
Серветт Последние 20 матчей: + = -
Серветт 2:2 Базель Янг Бойз 4:2 Серветт Серветт 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:0 Люцерн
Цюрих 2:0 Серветт Серветт 1:1 Янг Бойз Люцерн 2:2 Серветт Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:1 Лугано Стад Лозанна-Уши 6:0 Серветт Лозанна Уши 6:0 Серветт Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Базель 2:2 Серветт Серветт 4:1 Цюрих Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 2:0 Тун Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Серветт 1:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 2:1 Сеул Вольфсбург 1:2 Серветт

Последние игры между собой

Тун: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 6
Серветт: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 8
Серветт 2:0 Тун Суперлига Серветт 2:1 Тун Суперлига Тун 0:4 Серветт Суперлига Тун 5:1 Серветт Товарищеские матчи
Тун 1:0 Серветт Товарищеские матчи Серветт 2:0 Тун Суперлига Тун 1:1 Серветт Суперлига Серветт 0:0 Тун Суперлига Тун 3:0 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Тун Суперлига Тун 1:0 Серветт Суперлига Тун 3:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Тун Суперлига Серветт 2:1 Тун Челлендж Лига Тун 1:1 Серветт Челлендж Лига Тун 3:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 4:1 Тун Челлендж Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 32 19 7 6 74 - 40 64
2. Санкт-Галлен 32 19 5 8 69 - 47 62
3. Базель 32 17 5 10 65 - 34 56
4. Серветт 0:2 33 11 13 9 50 - 39 46
5. Цюрих 31 12 6 13 40 - 61 42
6. Люцерн 32 12 6 14 39 - 46 42
7. Лугано 32 8 14 10 38 - 41 38
8. Тун 2:0 33 10 5 18 38 - 62 35
9. Сьон 31 6 9 16 33 - 52 27
10. Нёвшатель Ксамакс 32 5 12 15 32 - 56 27
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Matteo Mazzolini получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Каблан Крис бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Хавенаар Никки бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Тун 2:0 Серветт онлайн

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