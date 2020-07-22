1:0
8' ГолХавенаар Никки
2:0
32' ГолКаблан Крис
41' Желтая карточкаMatteo Mazzolini
3:0
50' ГолМунси Ридж
3:1
52' ГолСхалк Алекс
52' Желтая карточкаРуй Стив
4:1
56' ГолКастроман Мигель
5:1
71' ГолМунси Ридж
76' Желтая карточкаГларнер Штефан
20
Каблан
Крис
27
Банде
Бурема
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
29
Ондуа
Гаэль
11
Схалк
Алекс
18
Koro
Kone
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Банде БуремаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Хефти НиасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Сале ЧиадеНападающий
-
15 Hiran Ahmed
-
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
-
11 Схалк АлексНападающий
-
18 Koro KoneНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
36 Alban Ajdini
-
-
-
40 Noah Henchoz
-
Главный тренер: Alain Geiger
Ход матча
8'
1:0
32'
2:0
41'
50'
3:0
52'
3:1
52'
56'
71'
5:1
75'
76'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
10 Удары в створ 6
-
11 Угловые 2
-
4 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мунси Ридж
|10
|0.29
|2.
|Каблан Крис
|5 (1)
|0.15
|3.
|Рапп Симоне
|5
|0.15
|4.
|Кастроман Мигель
|4
|0.12
|5.
|Тосетти Маттео
|3
|0.09
|6.
|Карлен Грегори
|3
|0.09
|7.
|Хавенаар Никки
|3
|0.09
|8.
|Стильхарт Базиль
|2
|0.06
|9.
|Сале Чиаде
|2
|0.06
|10.
|Хефти Ниас
|1
|0.03
|11.
|Саланович Деннис
|1
|0.03
|12.
|Бертоне Леонардо
|1
|0.03
|13.
|Соргич Деян
|1 (1)
|0.03
|14.
|Хаслер Николас
|0
|0
|15.
|Фаткич Кенан
|0
|0
|16.
|Гларнер Штефан
|0
|0
|17.
|Банде Бурема
|0
|0
|18.
|Васич Урош
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Koro Kone
|8 (1)
|0.24
|2.
|Схалк Алекс
|7 (1)
|0.21
|3.
|Varol Tasar
|6
|0.18
|4.
|Стеванович Мирослав
|5
|0.15
|5.
|Вютрих Себастьен
|4
|0.12
|6.
|Киэ Грежон
|4
|0.12
|7.
|Юнг-Бин Парк
|4
|0.12
|8.
|Timothe Cognat
|2
|0.06
|9.
|Ондуа Гаэль
|2
|0.06
|10.
|Boris Cespedes
|2
|0.06
|11.
|Руй Стив
|2
|0.06
|12.
|Kastriot Imeri
|1 (1)
|0.03
|13.
|Стеванович Далибор
|1
|0.03
|14.
|Сассо Венсан
|1
|0.03
|15.
|Dennis Iapichino
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Стильхарт Базиль
|9
|1
|2.
|Кастроман Мигель
|8
|1
|3.
|Рапп Симоне
|8
|0
|4.
|Бертоне Леонардо
|5
|1
|5.
|Гларнер Штефан
|6
|0
|6.
|Хавенаар Никки
|6
|0
|7.
|Каблан Крис
|6
|0
|8.
|Фаткич Кенан
|5
|0
|9.
|Банде Бурема
|3
|1
|10.
|Рот Джастин
|4
|0
|11.
|Йосс Свен
|2
|1
|12.
|Хефти Ниас
|3
|0
|13.
|Биглер Кевин
|2
|0
|14.
|Карлен Грегори
|2
|0
|15.
|Сале Чиаде
|2
|0
|16.
|Суттер Никола
|2
|0
|17.
|Гельми Рой
|2
|0
|18.
|Февр Гийом
|1
|0
|19.
|Мунси Ридж
|1
|0
|20.
|Хаслер Николас
|1
|0
|21.
|Родригес Мигель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ондуа Гаэль
|8
|0
|2.
|Boris Cespedes
|6
|0
|3.
|Руй Стив
|6
|0
|4.
|Anthony Sauthier
|5
|0
|5.
|Kastriot Imeri
|5
|0
|6.
|Схалк Алекс
|3
|1
|7.
|Стеванович Мирослав
|3
|1
|8.
|Varol Tasar
|4
|0
|9.
|Timothe Cognat
|4
|0
|10.
|Фрик Джереми
|2
|1
|11.
|Вютрих Себастьен
|3
|0
|12.
|Koro Kone
|3
|0
|13.
|Ricardo Azevedo
|3
|0
|14.
|Dennis Iapichino
|2
|0
|15.
|Маккоппи Андреа
|2
|0
|16.
|Сассо Венсан
|2
|0
|17.
|Рутис Кристофер
|2
|0
|18.
|Michael Goncalves
|2
|0
|19.
|Суиси Райан
|2
|0
|20.
|Юнг-Бин Парк
|1
|0
|21.
|Киэ Грежон
|1
|0
|22.
|Мишель Руан да Сильва
|1
|0
|23.
|Matteo Mazzolini
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тун
|23.68% (9)
|10.53% (4)
|7.89% (3)
|23.68% (9)
|18.42% (7)
|15.79% (6)
|Серветт
|17.39% (8)
|15.22% (7)
|15.22% (7)
|15.22% (7)
|26.09% (12)
|10.87% (5)
Предыдущие игры
Тун Последние 20 матчей: + = -Тун 2:1 Санкт-Галлен Лугано 1:1 Тун Тун 3:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 4:0 Тун
Серветт Последние 20 матчей: + = -Серветт 2:2 Базель Янг Бойз 4:2 Серветт Серветт 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:0 Люцерн
Цюрих 2:0 Серветт Серветт 1:1 Янг Бойз Люцерн 2:2 Серветт Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:1 Лугано Стад Лозанна-Уши 6:0 Серветт Лозанна Уши 6:0 Серветт Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Базель 2:2 Серветт Серветт 4:1 Цюрих Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 2:0 Тун Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Серветт 1:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 2:1 Сеул Вольфсбург 1:2 Серветт
Последние игры между собой
Тун: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 6
Серветт: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 8
Тун 1:0 Серветт Товарищеские матчи Серветт 2:0 Тун Суперлига Тун 1:1 Серветт Суперлига Серветт 0:0 Тун Суперлига Тун 3:0 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Тун Суперлига Тун 1:0 Серветт Суперлига Тун 3:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Тун Суперлига Серветт 2:1 Тун Челлендж Лига Тун 1:1 Серветт Челлендж Лига Тун 3:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 4:1 Тун Челлендж Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|32
|19
|7
|6
|74 - 40
|64
|2.
|Санкт-Галлен
|0:2
|33
|19
|5
|9
|69 - 49
|62
|3.
|Базель
|2:0
|33
|18
|5
|10
|67 - 34
|59
|4.
|Серветт
|33
|11
|13
|9
|51 - 42
|46
|5.
|Цюрих
|0:1
|32
|12
|6
|14
|40 - 62
|42
|6.
|Люцерн
|0:2
|33
|12
|6
|15
|39 - 48
|42
|7.
|Лугано
|1:0
|33
|9
|14
|10
|39 - 41
|41
|8.
|Тун
|33
|10
|5
|18
|41 - 63
|35
|9.
|Сьон
|2:0
|32
|7
|9
|16
|35 - 52
|30
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|32
|5
|12
|15
|32 - 56
|27
Аутентификация