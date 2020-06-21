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Эрцгебирге Ауэ
2:1
Конец матча
Ганновер 96
0'
16' Желтая карточка
Антон Вальдемар
1:0
23' Гол
Теструт Паскаль
56' Желтая карточка
Франке Марсель
63' Желтая карточка
Баумгарт Том
2:0
67' Гол
Фандрих Клеменс
2:1
79' Гол
Дукш Марвин
90' Желтая карточка
Гвидетти Йон
90'+4
40
Ендруш
Роберт
21
Какуталуа
Малкольм
26
Гонтер
Сёрен
2
Расмуссен
Якоб
20
Риццуто
Калоджеро
7
Хоксхайдт
Ян
17
Ризе
Филипп
5
Фандрих
Клеменс
15
Кемпе
Деннис
37
Теструт
Паскаль
11
Крюгер
Флориан
23
Ратайчак
Михаэль
4
Корб
Юлиан
28
Франке
Марсель
15
Хюберс
Тимо
21
Хорн
Яннес
31
Антон
Вальдемар
13
Кайзер
Доминик
35
Муслия
Флоран
10
Харагути
Генки
26
Вайдандт
Хендрик
17
Дукш
Марвин
Эрцгебирге Ауэ
3-5-2
Ганновер 96
4-1-2-1-2

Ход матча

16'
 
Антон Вальдемар
23'
Теструт Паскаль
(Крюгер Флориан)
1:0
31'
Баумгарт Том
Риццуто Калоджеро
 
31'
Штраус Джон-Патрик
Хоксхайдт Ян
 
56'
 
Франке Марсель
58'
 
Приб Эдгар
Муслия Флоран
58'
 
Тойхерт Седрик
Кайзер Доминик
63'
Баумгарт Том
 
65'
 
Элез Йосип
Франке Марсель
65'
 
Гвидетти Йон
Вайдандт Хендрик
67'
Фандрих Клеменс
(Крюгер Флориан)
2:0
78'
Цулехнер Филипп
Теструт Паскаль
 
79'
2:1
Дукш Марвин
90'
Купусович Негош
Крюгер Флориан
 
90'
 
Гвидетти Йон

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 9
  • 0 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 34 Владение мячом, % 66

Бомбардиры внутри турнира

Эрцгебирге Ауэ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Назаров Дмитрий II 10 (5) 0.29
2. Хоксхайдт Ян 8 0.24
3. Крюгер Флориан 7 0.21
4. Теструт Паскаль 6 (1) 0.18
5. Баумгарт Том 2 0.06
6. Гонтер Сёрен 2 0.06
7. Ризе Филипп 1 0.03
8. Фандрих Клеменс 1 0.03
9. Штраус Джон-Патрик 1 0.03
10. Какуталуа Малкольм 1 0.03
11. Михоевич Марко 1 0.03
12. Дафернер Кристоф 1 0.03
13. Купусович Негош 1 0.03
14. Риццуто Калоджеро 0 0
15. Расмуссен Якоб 0 0
16. Калиг Фабиан 0 0
Ганновер 96
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дукш Марвин 13 (3) 0.38
2. Вайдандт Хендрик 9 0.26
3. Харагути Генки 6 0.18
4. Тойхерт Седрик 6 0.18
5. Приб Эдгар 5 0.15
6. Гвидетти Йон 3 0.09
7. Майна Линтон 2 0.06
8. Корб Юлиан 1 0.03
9. Бакалорц Марвин 1 0.03
10. Окс Филипп 1 0.03
11. Хюберс Тимо 1 0.03
12. Муслия Флоран 1 0.03
13. Штеле Симон 1 0.03
14. Штендера Марк 0 0
15. Фелипе Мартинс 0 0
16. Юнг Себастьян 0 0
17. Альборнос Миико 0 0
18. Кайзер Доминик 0 0
19. Ханссон Эмиль 0 0

Карточки

Эрцгебирге Ауэ
# Игрок      
1. Риццуто Калоджеро 9 2
2. Фандрих Клеменс 9 0
3. Ризе Филипп 9 0
4. Михоевич Марко 5 1
5. Баумгарт Том 6 0
6. Расмуссен Якоб 5 0
7. Назаров Дмитрий II 5 0
8. Гонтер Сёрен 5 0
9. Меннель Мартин 5 0
10. Самсон Луис 2 1
11. Калиг Фабиан 3 0
12. Штраус Джон-Патрик 3 0
13. Хоксхайдт Ян 1 1
14. Теструт Паскаль 2 0
15. Кемпе Деннис 2 0
16. Цулехнер Филипп 2 0
17. Дафернер Кристоф 2 0
18. Крюгер Флориан 2 0
19. Кусич Филип 1 0
Ганновер 96
# Игрок      
1. Антон Вальдемар 12 1
2. Приб Эдгар 8 0
3. Харагути Генки 6 0
4. Альборнос Миико 4 1
5. Штендера Марк 4 1
6. Хорн Яннес 5 0
7. Корб Юлиан 4 0
8. Франке Марсель 2 1
9. Элез Йосип 2 1
10. Фелипе Мартинс 3 0
11. Дукш Марвин 3 0
12. Хюберс Тимо 3 0
13. Цилер Рон-Роберт 1 1
14. Остшолек Маттиас 1 1
15. Гвидетти Йон 2 0
16. Кайзер Доминик 2 0
17. Бакалорц Марвин 2 0
18. Окс Филипп 2 0
19. Аого Деннис 1 0
20. Тойхерт Седрик 1 0
21. Муслия Флоран 1 0
22. Майна Линтон 1 0
23. Фелипе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эрцгебирге Ауэ 17.95% (7) 15.38% (6) 15.38% (6) 7.69% (3) 30.77% (12) 12.82% (5)
 Ганновер 96 17.78% (8) 13.33% (6) 13.33% (6) 17.78% (8) 17.78% (8) 20% (9)

Предыдущие игры

Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: + = -
Эрцгебирге Ауэ 1:2 Бохум Санкт-Паули 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Карлсруэ Хайденхайм 3:0 Эрцгебирге Ауэ
Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дармштадт Нюрнберг 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Зандхаузен Динамо Дрезден 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:0 Гамбург Оснабрюк 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:2 Хольштайн Киль Штуттгарт 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:0 Арминия Веен Висбаден 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:0 Ян Ганновер 96 3:2 Эрцгебирге Ауэ Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Карлсруэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ
Ганновер 96 Последние 20 матчей: + = -
Ганновер 96 4:0 Санкт-Паули Дармштадт 3:2 Ганновер 96 Ганновер 96 2:1 Хайденхайм Зандхаузен 3:1 Ганновер 96
Ганновер 96 1:1 Карлсруэ Оснабрюк 2:4 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Динамо Дрезден Нюрнберг 0:3 Ганновер 96 Ганновер 96 3:1 Хольштайн Киль Арминия 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Гамбург Гройтер Фюрт 1:3 Ганновер 96 Ганновер 96 2:2 Веен Висбаден Ян 1:0 Ганновер 96 Вердер 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Падерборн Ганновер 96 2:2 Штуттгарт Бохум 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:2 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96

Последние игры между собой

Эрцгебирге Ауэ: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Ганновер 96: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Ганновер 96 3:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:2 Ганновер 96 Бундеслига 2 Ганновер 96 2:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Ганновер 96 3:3 Эрцгебирге Ауэ Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арминия Заявка 33 17 14 2 62 - 30 65
2. Штуттгарт Заявка 33 17 7 9 61 - 38 58
3. Хайденхайм Заявка 33 15 10 8 45 - 33 55
4. Гамбург Заявка 33 14 12 7 61 - 41 54
5. Дармштадт Заявка 33 12 13 8 45 - 42 49
6. Бохум Заявка 33 11 13 9 53 - 49 46
7. Ганновер 96 Заявка 33 12 9 12 52 - 49 45
8. Эрцгебирге Ауэ Заявка 33 12 8 13 44 - 47 44
9. Гройтер Фюрт Заявка 33 11 11 11 45 - 43 44
10. Ян Заявка 33 11 10 12 49 - 54 43
11. Хольштайн Киль Заявка 33 11 9 13 52 - 55 42
12. Зандхаузен Заявка 33 9 13 11 38 - 44 40
13. Оснабрюк Заявка 33 9 12 12 44 - 46 39
14. Санкт-Паули Заявка 33 9 12 12 38 - 45 39
15. Нюрнберг Заявка 33 8 12 13 44 - 57 36
16. Карлсруэ Заявка 33 7 13 13 43 - 55 34
17. Веен Висбаден Заявка 33 8 7 18 40 - 62 31
18. Динамо Дрезден Заявка 33 8 7 18 30 - 56 31
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