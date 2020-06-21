Эрцгебирге Ауэ
2:1
Конец матча
Ганновер 96
16' Желтая карточкаАнтон Вальдемар
1:0
23' ГолТеструт Паскаль
56' Желтая карточкаФранке Марсель
63' Желтая карточкаБаумгарт Том
2:0
67' ГолФандрих Клеменс
2:1
79' ГолДукш Марвин
90' Желтая карточкаГвидетти Йон
26
Гонтер
Сёрен
17
Ризе
Филипп
15
Кемпе
Деннис
15
Хюберс
Тимо
21
Хорн
Яннес
17
Дукш
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ризе ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Кемпе ДеннисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Хаас ДаниэльВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Маечак ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шустер Дирк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Хюберс ТимоЗащитник
-
21 Хорн ЯннесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Дукш МарвинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Окс ФилиппЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kenan Kocak
Ход матча
16'
23'
56'
63'
67'
79'
2:1
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 9
-
0 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
34 Владение мячом, % 66
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Назаров Дмитрий II
|10 (5)
|0.29
|2.
|Хоксхайдт Ян
|8
|0.24
|3.
|Крюгер Флориан
|7
|0.21
|4.
|Теструт Паскаль
|6 (1)
|0.18
|5.
|Баумгарт Том
|2
|0.06
|6.
|Гонтер Сёрен
|2
|0.06
|7.
|Ризе Филипп
|1
|0.03
|8.
|Фандрих Клеменс
|1
|0.03
|9.
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.03
|10.
|Какуталуа Малкольм
|1
|0.03
|11.
|Михоевич Марко
|1
|0.03
|12.
|Дафернер Кристоф
|1
|0.03
|13.
|Купусович Негош
|1
|0.03
|14.
|Риццуто Калоджеро
|0
|0
|15.
|Расмуссен Якоб
|0
|0
|16.
|Калиг Фабиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дукш Марвин
|13 (3)
|0.38
|2.
|Вайдандт Хендрик
|9
|0.26
|3.
|Харагути Генки
|6
|0.18
|4.
|Тойхерт Седрик
|6
|0.18
|5.
|Приб Эдгар
|5
|0.15
|6.
|Гвидетти Йон
|3
|0.09
|7.
|Майна Линтон
|2
|0.06
|8.
|Корб Юлиан
|1
|0.03
|9.
|Бакалорц Марвин
|1
|0.03
|10.
|Окс Филипп
|1
|0.03
|11.
|Хюберс Тимо
|1
|0.03
|12.
|Муслия Флоран
|1
|0.03
|13.
|Штеле Симон
|1
|0.03
|14.
|Штендера Марк
|0
|0
|15.
|Фелипе Мартинс
|0
|0
|16.
|Юнг Себастьян
|0
|0
|17.
|Альборнос Миико
|0
|0
|18.
|Кайзер Доминик
|0
|0
|19.
|Ханссон Эмиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Риццуто Калоджеро
|9
|2
|2.
|Фандрих Клеменс
|9
|0
|3.
|Ризе Филипп
|9
|0
|4.
|Михоевич Марко
|5
|1
|5.
|Баумгарт Том
|6
|0
|6.
|Расмуссен Якоб
|5
|0
|7.
|Назаров Дмитрий II
|5
|0
|8.
|Гонтер Сёрен
|5
|0
|9.
|Меннель Мартин
|5
|0
|10.
|Самсон Луис
|2
|1
|11.
|Калиг Фабиан
|3
|0
|12.
|Штраус Джон-Патрик
|3
|0
|13.
|Хоксхайдт Ян
|1
|1
|14.
|Теструт Паскаль
|2
|0
|15.
|Кемпе Деннис
|2
|0
|16.
|Цулехнер Филипп
|2
|0
|17.
|Дафернер Кристоф
|2
|0
|18.
|Крюгер Флориан
|2
|0
|19.
|Кусич Филип
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Антон Вальдемар
|12
|1
|2.
|Приб Эдгар
|8
|0
|3.
|Харагути Генки
|6
|0
|4.
|Альборнос Миико
|4
|1
|5.
|Штендера Марк
|4
|1
|6.
|Хорн Яннес
|5
|0
|7.
|Корб Юлиан
|4
|0
|8.
|Франке Марсель
|2
|1
|9.
|Элез Йосип
|2
|1
|10.
|Фелипе Мартинс
|3
|0
|11.
|Дукш Марвин
|3
|0
|12.
|Хюберс Тимо
|3
|0
|13.
|Цилер Рон-Роберт
|1
|1
|14.
|Остшолек Маттиас
|1
|1
|15.
|Гвидетти Йон
|2
|0
|16.
|Кайзер Доминик
|2
|0
|17.
|Бакалорц Марвин
|2
|0
|18.
|Окс Филипп
|2
|0
|19.
|Аого Деннис
|1
|0
|20.
|Тойхерт Седрик
|1
|0
|21.
|Муслия Флоран
|1
|0
|22.
|Майна Линтон
|1
|0
|23.
|Фелипе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эрцгебирге Ауэ
|17.95% (7)
|15.38% (6)
|15.38% (6)
|7.69% (3)
|30.77% (12)
|12.82% (5)
|Ганновер 96
|17.78% (8)
|13.33% (6)
|13.33% (6)
|17.78% (8)
|17.78% (8)
|20% (9)
Предыдущие игры
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: + = -Эрцгебирге Ауэ 1:2 Бохум Санкт-Паули 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Карлсруэ Хайденхайм 3:0 Эрцгебирге Ауэ
Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дармштадт Нюрнберг 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Зандхаузен Динамо Дрезден 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:0 Гамбург Оснабрюк 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:2 Хольштайн Киль Штуттгарт 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:0 Арминия Веен Висбаден 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:0 Ян Ганновер 96 3:2 Эрцгебирге Ауэ Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Карлсруэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ
Ганновер 96 Последние 20 матчей: + = -Ганновер 96 4:0 Санкт-Паули Дармштадт 3:2 Ганновер 96 Ганновер 96 2:1 Хайденхайм Зандхаузен 3:1 Ганновер 96
Ганновер 96 1:1 Карлсруэ Оснабрюк 2:4 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Динамо Дрезден Нюрнберг 0:3 Ганновер 96 Ганновер 96 3:1 Хольштайн Киль Арминия 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Гамбург Гройтер Фюрт 1:3 Ганновер 96 Ганновер 96 2:2 Веен Висбаден Ян 1:0 Ганновер 96 Вердер 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Падерборн Ганновер 96 2:2 Штуттгарт Бохум 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:2 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96
Последние игры между собой
Эрцгебирге Ауэ: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Ганновер 96: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|Заявка
|33
|17
|14
|2
|62 - 30
|65
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|61 - 38
|58
|3.
|Хайденхайм
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|45 - 33
|55
|4.
|Гамбург
|Заявка
|33
|14
|12
|7
|61 - 41
|54
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|33
|12
|13
|8
|45 - 42
|49
|6.
|Бохум
|Заявка
|33
|11
|13
|9
|53 - 49
|46
|7.
|Ганновер 96
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|52 - 49
|45
|8.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|44 - 47
|44
|9.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|45 - 43
|44
|10.
|Ян
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|49 - 54
|43
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|52 - 55
|42
|12.
|Зандхаузен
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|38 - 44
|40
|13.
|Оснабрюк
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|44 - 46
|39
|14.
|Санкт-Паули
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|38 - 45
|39
|15.
|Нюрнберг
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|44 - 57
|36
|16.
|Карлсруэ
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|43 - 55
|34
|17.
|Веен Висбаден
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|40 - 62
|31
|18.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|30 - 56
|31
Аутентификация