  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Дармштадт
3:1
Конец матча
Веен Висбаден
0'
0:1
5' Гол
Шаффлер Мануэль
21' Желтая карточка
Гюл Гёкхан
23' Желтая карточка
Шаффлер Мануэль
26' Желтая карточка
Диттген Макс
0:1
28' Не забитый пенальти
Кемпе Тобиас
41' Желтая карточка
Айгнер Штефан
1:1
63' Гол
Дурсун Сердар
2:1
77' Гол
Пэк Сын-Хо
79' Желтая карточка
Хеллер Марсель
3:1
86' Гол
Хеллер Марсель
90' Желтая карточка
Бадер Маттиас
90'+3
1
Шуэн
Марсель
26
Бадер
Маттиас
35
Думич
Дарио
23
Рапп
Николай
32
Холланд
Фабиан
14
Пэк
Сын-Хо
8
Шнелльхардт
Фабиан
4
Палссон
Виктор
11
Кемпе
Тобиас
19
Дурсун
Сердар
7
Платте
Феликс
34
Линднер
Хайнц
10
Мровца
Себастьян
4
Мокенхаупт
Саша
5
Рёкер
Бенедикт
2
Франке
Доминик
20
Кун
Моритц
28
Гюл
Гёкхан
15
Шато
Патерсон
7
Диттген
Макс
9
Шаффлер
Мануэль
32
Айгнер
Штефан
Дармштадт
4-4-2
Веен Висбаден
4-4-2

Ход матча

5'
0:1
Шаффлер Мануэль
(Франке Доминик)
21'
 
Гюл Гёкхан
23'
 
Шаффлер Мануэль
26'
 
Диттген Макс
28'
Кемпе Тобиас
0:1
41'
 
Айгнер Штефан
46'
 
Лорх Еремиас
Гюл Гёкхан
46'
 
Шведе Тобиас
Диттген Макс
60'
Хонзак Матиас
Кемпе Тобиас
 
60'
 
Аяни Марвин
Кун Моритц
63'
Дурсун Сердар
(Пэк Сын-Хо)
1:1
77'
Пэк Сын-Хо
2:1
77'
 
Шёнфелд Патрик
Айгнер Штефан
78'
Хеллер Марсель
Пэк Сын-Хо
 
78'
Ensar Arslan
Платте Феликс
 
79'
Хеллер Марсель
 
85'
 
Титц Филлип
Рёкер Бенедикт
86'
Хеллер Марсель
(Ensar Arslan)
3:1
90'
Бадер Маттиас
 
90'
Штарк Янник
Шнелльхардт Фабиан
 
90'
Херрман Патрик II
Бадер Маттиас
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 5
  • 0 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 64 Владение мячом, % 36

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дурсун Сердар 15 (1) 0.44
2. Кемпе Тобиас 6 (2) 0.18
3. Думич Дарио 4 0.12
4. Палссон Виктор 3 0.09
5. Пэк Сын-Хо 2 0.06
6. Шнелльхардт Фабиан 2 0.06
7. Хонзак Матиас 2 0.06
8. Хён Иммануэль 2 0.06
9. Скарке Тим 2 0.06
10. Хеллер Марсель 2 0.06
11. Мелем Марвин 1 0.03
12. Штарк Янник 1 0.03
13. Платте Феликс 1 0.03
14. Пфайффер Патрик 1 0.03
15. Холланд Фабиан 0 0
16. Ожегович Огнен 0 0
17. Хертнер Себастьян 0 0
18. Ensar Arslan 0 0
Веен Висбаден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шаффлер Мануэль 19 (2) 0.56
2. Киере Даниэль-Кофи 6 0.18
3. Айгнер Штефан 3 0.09
4. Диттген Макс 3 0.09
5. Титц Филлип 2 (1) 0.06
6. Кнёлль Тёрлес 2 0.06
7. Кун Моритц 1 0.03
8. Рёкер Бенедикт 1 0.03
9. Дамс Никлас 1 0.03
10. Шато Патерсон 1 0.03
11. Лорх Еремиас 1 0.03
12. Франке Доминик 0 0
13. Мокенхаупт Саша 0 0
14. Мровца Себастьян 0 0
15. Шведе Тобиас 0 0
16. Аяни Марвин 0 0
17. Нимайер Михел 0 0

Карточки

Дармштадт
# Игрок      
1. Палссон Виктор 5 2
2. Мелем Марвин 7 0
3. Холланд Фабиан 6 0
4. Думич Дарио 5 0
5. Хён Иммануэль 3 1
6. Кемпе Тобиас 4 0
7. Дурсун Сердар 4 0
8. Скарке Тим 4 0
9. Штарк Янник 3 0
10. Херрман Патрик II 3 0
11. Пэк Сын-Хо 3 0
12. Хеллер Марсель 2 0
13. Шуэн Марсель 2 0
14. Шнелльхардт Фабиан 1 0
15. Бадер Маттиас 1 0
16. Берко Эрих 1 0
17. Эгбо Мандела 1 0
18. Рапп Николай 1 0
19. Пфайффер Патрик 1 0
Веен Висбаден
# Игрок      
1. Шаффлер Мануэль 10 0
2. Мровца Себастьян 8 1
3. Айгнер Штефан 6 1
4. Рёкер Бенедикт 5 1
5. Киере Даниэль-Кофи 5 1
6. Диттген Макс 6 0
7. Шато Патерсон 4 1
8. Мокенхаупт Саша 5 0
9. Шведе Тобиас 3 1
10. Аяни Марвин 4 0
11. Кун Моритц 3 0
12. Дамс Никлас 3 0
13. Лорх Еремиас 3 0
14. Схипноски Никлас 3 0
15. Титш-Риверо Марсель 2 0
16. Титц Филлип 2 0
17. Швадорф Юлес 1 0
18. Франке Доминик 1 0
19. Гюл Гёкхан 1 0
20. Нимайер Михел 1 0
21. Кнёлль Тёрлес 1 0
22. Медич Яков 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дармштадт 19.05% (8) 11.9% (5) 9.52% (4) 11.9% (5) 16.67% (7) 30.95% (13)
 Веен Висбаден 31.43% (11) 22.86% (8) 14.29% (5) 20% (7) 5.71% (2) 5.71% (2)

Предыдущие игры

Дармштадт Последние 20 матчей: + = -
Арминия 1:0 Дармштадт Дармштадт 3:2 Ганновер 96 Ян 3:0 Дармштадт Дармштадт 1:1 Гройтер Фюрт
Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дармштадт Дармштадт 4:0 Санкт-Паули Карлсруэ 2:0 Дармштадт Дармштадт 0:0 Бохум Дармштадт 2:0 Хайденхайм Нюрнберг 1:2 Дармштадт Дармштадт 1:0 Зандхаузен Динамо Дрезден 2:3 Дармштадт Дармштадт 2:2 Оснабрюк Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт Дармштадт 2:2 Гамбург Дармштадт 1:1 Штуттгарт Веен Висбаден 0:0 Дармштадт Дармштадт 1:3 Арминия Ганновер 96 1:2 Дармштадт Майнц 2:1 Дармштадт
Веен Висбаден Последние 20 матчей: + = -
Веен Висбаден 0:6 Нюрнберг Хольштайн Киль 1:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:3 Динамо Дрезден Гамбург 3:2 Веен Висбаден
Веен Висбаден 0:1 Зандхаузен Хайденхайм 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:1 Штуттгарт Оснабрюк 2:6 Веен Висбаден Арминия 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:1 Гройтер Фюрт Ян 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:1 Бохум Ганновер 96 2:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:0 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 5:2 Веен Висбаден Карлсруэ 0:1 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:0 Дармштадт Нюрнберг 0:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 3:6 Хольштайн Киль

Последние игры между собой

Дармштадт: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Веен Висбаден: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Веен Висбаден 0:0 Дармштадт Бундеслига 2 Веен Висбаден 0:1 Дармштадт Бундеслига 3 Дармштадт 2:2 Веен Висбаден Бундеслига 3 Дармштадт 1:0 Веен Висбаден Бундеслига 3
Веен Висбаден 1:1 Дармштадт Бундеслига 3 Дармштадт 0:1 Веен Висбаден Бундеслига 3 Веен Висбаден 0:1 Дармштадт Бундеслига 3 Дармштадт 0:2 Веен Висбаден Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арминия Заявка 33 17 14 2 62 - 30 65
2. Штуттгарт Заявка 33 17 7 9 61 - 38 58
3. Хайденхайм Заявка 33 15 10 8 45 - 33 55
4. Гамбург Заявка 33 14 12 7 61 - 41 54
5. Дармштадт Заявка 33 12 13 8 45 - 42 49
6. Бохум Заявка 33 11 13 9 53 - 49 46
7. Ганновер 96 Заявка 33 12 9 12 52 - 49 45
8. Эрцгебирге Ауэ Заявка 33 12 8 13 44 - 47 44
9. Гройтер Фюрт Заявка 33 11 11 11 45 - 43 44
10. Ян Заявка 33 11 10 12 49 - 54 43
11. Хольштайн Киль Заявка 33 11 9 13 52 - 55 42
12. Зандхаузен Заявка 33 9 13 11 38 - 44 40
13. Оснабрюк Заявка 33 9 12 12 44 - 46 39
14. Санкт-Паули Заявка 33 9 12 12 38 - 45 39
15. Нюрнберг Заявка 33 8 12 13 44 - 57 36
16. Карлсруэ Заявка 33 7 13 13 43 - 55 34
17. Веен Висбаден Заявка 33 8 7 18 40 - 62 31
18. Динамо Дрезден Заявка 33 8 7 18 30 - 56 31
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Айгнер Штефан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    ПРОМАХ - Кемпе Тобиас бьет пенальти, но не забивает!
  • Желтая карточка
    26'
    Диттген Макс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Шаффлер Мануэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Гюл Гёкхан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Шаффлер Мануэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Дармштадт 3:1 Веен Висбаден онлайн

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