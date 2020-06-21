Дармштадт
3:1
Конец матча
Веен Висбаден
0:1
5' ГолШаффлер Мануэль
21' Желтая карточкаГюл Гёкхан
23' Желтая карточкаШаффлер Мануэль
26' Желтая карточкаДиттген Макс
0:1
28' Не забитый пенальтиКемпе Тобиас
41' Желтая карточкаАйгнер Штефан
1:1
63' ГолДурсун Сердар
2:1
77' ГолПэк Сын-Хо
79' Желтая карточкаХеллер Марсель
3:1
86' ГолХеллер Марсель
90' Желтая карточкаБадер Маттиас
35
Думич
Дарио
23
Рапп
Николай
14
Пэк
Сын-Хо
11
Кемпе
Тобиас
20
Кун
Моритц
28
Гюл
Гёкхан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Думич ДариоЗащитник
-
23 Рапп НиколайЗащитник
- Защитник
-
14 Пэк Сын-ХоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Клаус КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ману БрайдонПолузащитник
-
25 Штарк ЯнникПолузащитник
-
27 Скарке ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Ensar Arslan
-
Главный тренер: Dimitrios Grammozis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Кун МоритцПолузащитник
-
28 Гюл ГёкханПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Дамс НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Лорх ЕремиасПолузащитник
-
22 Аяни МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ruediger Rehm
Ход матча
5'
21'
23'
26'
28'
0:1
41'
63'
1:1
77'
2:1
79'
86'
3:1
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 6
-
6 Угловые 5
-
0 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
64 Владение мячом, % 36
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дурсун Сердар
|15 (1)
|0.44
|2.
|Кемпе Тобиас
|6 (2)
|0.18
|3.
|Думич Дарио
|4
|0.12
|4.
|Палссон Виктор
|3
|0.09
|5.
|Пэк Сын-Хо
|2
|0.06
|6.
|Шнелльхардт Фабиан
|2
|0.06
|7.
|Хонзак Матиас
|2
|0.06
|8.
|Хён Иммануэль
|2
|0.06
|9.
|Скарке Тим
|2
|0.06
|10.
|Хеллер Марсель
|2
|0.06
|11.
|Мелем Марвин
|1
|0.03
|12.
|Штарк Янник
|1
|0.03
|13.
|Платте Феликс
|1
|0.03
|14.
|Пфайффер Патрик
|1
|0.03
|15.
|Холланд Фабиан
|0
|0
|16.
|Ожегович Огнен
|0
|0
|17.
|Хертнер Себастьян
|0
|0
|18.
|Ensar Arslan
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шаффлер Мануэль
|19 (2)
|0.56
|2.
|Киере Даниэль-Кофи
|6
|0.18
|3.
|Айгнер Штефан
|3
|0.09
|4.
|Диттген Макс
|3
|0.09
|5.
|Титц Филлип
|2 (1)
|0.06
|6.
|Кнёлль Тёрлес
|2
|0.06
|7.
|Кун Моритц
|1
|0.03
|8.
|Рёкер Бенедикт
|1
|0.03
|9.
|Дамс Никлас
|1
|0.03
|10.
|Шато Патерсон
|1
|0.03
|11.
|Лорх Еремиас
|1
|0.03
|12.
|Франке Доминик
|0
|0
|13.
|Мокенхаупт Саша
|0
|0
|14.
|Мровца Себастьян
|0
|0
|15.
|Шведе Тобиас
|0
|0
|16.
|Аяни Марвин
|0
|0
|17.
|Нимайер Михел
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Палссон Виктор
|5
|2
|2.
|Мелем Марвин
|7
|0
|3.
|Холланд Фабиан
|6
|0
|4.
|Думич Дарио
|5
|0
|5.
|Хён Иммануэль
|3
|1
|6.
|Кемпе Тобиас
|4
|0
|7.
|Дурсун Сердар
|4
|0
|8.
|Скарке Тим
|4
|0
|9.
|Штарк Янник
|3
|0
|10.
|Херрман Патрик II
|3
|0
|11.
|Пэк Сын-Хо
|3
|0
|12.
|Хеллер Марсель
|2
|0
|13.
|Шуэн Марсель
|2
|0
|14.
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|0
|15.
|Бадер Маттиас
|1
|0
|16.
|Берко Эрих
|1
|0
|17.
|Эгбо Мандела
|1
|0
|18.
|Рапп Николай
|1
|0
|19.
|Пфайффер Патрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шаффлер Мануэль
|10
|0
|2.
|Мровца Себастьян
|8
|1
|3.
|Айгнер Штефан
|6
|1
|4.
|Рёкер Бенедикт
|5
|1
|5.
|Киере Даниэль-Кофи
|5
|1
|6.
|Диттген Макс
|6
|0
|7.
|Шато Патерсон
|4
|1
|8.
|Мокенхаупт Саша
|5
|0
|9.
|Шведе Тобиас
|3
|1
|10.
|Аяни Марвин
|4
|0
|11.
|Кун Моритц
|3
|0
|12.
|Дамс Никлас
|3
|0
|13.
|Лорх Еремиас
|3
|0
|14.
|Схипноски Никлас
|3
|0
|15.
|Титш-Риверо Марсель
|2
|0
|16.
|Титц Филлип
|2
|0
|17.
|Швадорф Юлес
|1
|0
|18.
|Франке Доминик
|1
|0
|19.
|Гюл Гёкхан
|1
|0
|20.
|Нимайер Михел
|1
|0
|21.
|Кнёлль Тёрлес
|1
|0
|22.
|Медич Яков
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дармштадт
|19.05% (8)
|11.9% (5)
|9.52% (4)
|11.9% (5)
|16.67% (7)
|30.95% (13)
|Веен Висбаден
|31.43% (11)
|22.86% (8)
|14.29% (5)
|20% (7)
|5.71% (2)
|5.71% (2)
Предыдущие игры
Дармштадт Последние 20 матчей: + = -Арминия 1:0 Дармштадт Дармштадт 3:2 Ганновер 96 Ян 3:0 Дармштадт Дармштадт 1:1 Гройтер Фюрт
Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дармштадт Дармштадт 4:0 Санкт-Паули Карлсруэ 2:0 Дармштадт Дармштадт 0:0 Бохум Дармштадт 2:0 Хайденхайм Нюрнберг 1:2 Дармштадт Дармштадт 1:0 Зандхаузен Динамо Дрезден 2:3 Дармштадт Дармштадт 2:2 Оснабрюк Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт Дармштадт 2:2 Гамбург Дармштадт 1:1 Штуттгарт Веен Висбаден 0:0 Дармштадт Дармштадт 1:3 Арминия Ганновер 96 1:2 Дармштадт Майнц 2:1 Дармштадт
Веен Висбаден Последние 20 матчей: + = -Веен Висбаден 0:6 Нюрнберг Хольштайн Киль 1:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:3 Динамо Дрезден Гамбург 3:2 Веен Висбаден
Веен Висбаден 0:1 Зандхаузен Хайденхайм 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:1 Штуттгарт Оснабрюк 2:6 Веен Висбаден Арминия 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:1 Гройтер Фюрт Ян 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:1 Бохум Ганновер 96 2:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:0 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 5:2 Веен Висбаден Карлсруэ 0:1 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:0 Дармштадт Нюрнберг 0:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 3:6 Хольштайн Киль
Последние игры между собой
Дармштадт: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Веен Висбаден: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|Заявка
|33
|17
|14
|2
|62 - 30
|65
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|61 - 38
|58
|3.
|Хайденхайм
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|45 - 33
|55
|4.
|Гамбург
|Заявка
|33
|14
|12
|7
|61 - 41
|54
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|33
|12
|13
|8
|45 - 42
|49
|6.
|Бохум
|Заявка
|33
|11
|13
|9
|53 - 49
|46
|7.
|Ганновер 96
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|52 - 49
|45
|8.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|44 - 47
|44
|9.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|45 - 43
|44
|10.
|Ян
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|49 - 54
|43
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|52 - 55
|42
|12.
|Зандхаузен
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|38 - 44
|40
|13.
|Оснабрюк
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|44 - 46
|39
|14.
|Санкт-Паули
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|38 - 45
|39
|15.
|Нюрнберг
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|44 - 57
|36
|16.
|Карлсруэ
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|43 - 55
|34
|17.
|Веен Висбаден
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|40 - 62
|31
|18.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|30 - 56
|31
Аутентификация