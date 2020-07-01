Прогнозы на матч Сельта - Атлетико М

Сельта
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Стадион: Балаидос
Атлетико М
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|13 (5)
|0.34
|2.
|Санти Мина
|4
|0.11
|3.
|Рафинья Алькантара
|4
|0.11
|4.
|Нолито Агудо
|2 (1)
|0.05
|5.
|Смолов Фёдор
|2
|0.05
|6.
|Систо Пионе
|2
|0.05
|7.
|Денис Суарес
|1
|0.03
|8.
|Олаза Лукас
|1
|0.03
|9.
|Араухо Нестор
|1
|0.03
|10.
|Фернандес Габриэль
|1
|0.03
|11.
|Мурильо Джейсон
|1
|0.03
|12.
|Лосада Икер
|1
|0.03
|13.
|Йокушлу Окай
|0
|0
|14.
|Мальо Уго
|0
|0
|15.
|Шейх Пап
|0
|0
|16.
|Айду Джозеф
|0
|0
|17.
|Браис Мендес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мората Альваро
|11 (2)
|0.29
|2.
|Фелиш Жоау
|6
|0.16
|3.
|Ньигес Сауль
|6 (2)
|0.16
|4.
|Корреа Анхель
|5
|0.13
|5.
|Коста Диего
|4 (2)
|0.11
|6.
|Коке Хорхе
|3
|0.08
|7.
|Витоло Виктор
|3
|0.08
|8.
|Льоренте Маркос
|2
|0.05
|9.
|Томас Тейе
|2
|0.05
|10.
|Лоди Ренан
|1
|0.03
|11.
|Карраско Янник
|1
|0.03
|12.
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0.03
|13.
|Триппьер Киран
|0
|0
|14.
|Эррера Эктор
|0
|0
|15.
|Врсалько Шиме
|0
|0
|16.
|Ариас Сантьяго
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Аспас Яго
|10
|0
|2.
|Араухо Нестор
|10
|0
|3.
|Мальо Уго
|7
|0
|4.
|Йокушлу Окай
|6
|0
|5.
|Васкес Кевин
|6
|0
|6.
|Шейх Пап
|4
|1
|7.
|Фернандес Габриэль
|4
|1
|8.
|Смолов Фёдор
|4
|0
|9.
|Мурильо Джейсон
|4
|0
|10.
|Санти Мина
|4
|0
|11.
|Рубен Бланко
|4
|0
|12.
|Олаза Лукас
|4
|0
|13.
|Айду Джозеф
|4
|0
|14.
|Пейнадо Франсиско
|2
|1
|15.
|Рафинья Алькантара
|3
|0
|16.
|Браис Мендес
|3
|0
|17.
|Брадарич Филип
|1
|1
|18.
|Саэнс Хорхе
|1
|1
|19.
|Денис Суарес
|2
|0
|20.
|Систо Пионе
|2
|0
|21.
|Серхио Альварес II
|2
|0
|22.
|Жунка Давид
|1
|0
|23.
|Костас Давид
|1
|0
|24.
|Лоботка Станислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Томас Тейе
|12
|0
|2.
|Ньигес Сауль
|10
|0
|3.
|Фелипе Аугусто IV
|7
|0
|4.
|Мората Альваро
|5
|1
|5.
|Фелиш Жоау
|6
|0
|6.
|Лоди Ренан
|4
|1
|7.
|Коста Диего
|5
|0
|8.
|Коке Хорхе
|5
|0
|9.
|Савич Стефан
|5
|0
|10.
|Корреа Анхель
|5
|0
|11.
|Льоренте Маркос
|4
|0
|12.
|Врсалько Шиме
|3
|0
|13.
|Витоло Виктор
|3
|0
|14.
|Триппьер Киран
|2
|0
|15.
|Лемар Тома
|2
|0
|16.
|Карраско Янник
|2
|0
|17.
|Эрмосо Марио
|2
|0
|18.
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|19.
|Санчес Мануэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сельта
|13.79% (4)
|10.34% (3)
|13.79% (4)
|17.24% (5)
|17.24% (5)
|27.59% (8)
|Атлетико М
|6.98% (3)
|18.6% (8)
|18.6% (8)
|18.6% (8)
|23.26% (10)
|13.95% (6)
Предыдущие игры
Сельта Последние 20 матчей: + = -Сельта 1:1 Бетис Мальорка 5:1 Сельта Сельта 2:2 Барселона Реал Сосьедад 0:1 Сельта
Сельта 6:0 Алавес Вальядолид 0:0 Сельта Сельта 0:1 Вильярреал Хетафе 0:0 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:0 Леганес Реал Мадрид 2:2 Сельта Сельта 2:1 Севилья Валенсия 1:0 Сельта Сельта 0:0 Эйбар Мирандес 2:1 Сельта Атлетик Б 1:1 Сельта Мерида 1:4 Сельта Сельта 1:1 Осасуна Леванте 3:1 Сельта Пена Азагреза 0:2 Сельта
Атлетико М Последние 20 матчей: + = -Атлетико М 3:0 Мальорка Барселона 2:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Алавес Леванте 0:1 Атлетико М
Атлетико М 1:0 Вальядолид Осасуна 0:5 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Атлетико М Ливерпуль 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:2 Севилья Эспаньол 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Вильярреал Атлетико М 1:0 Ливерпуль Валенсия 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Гранада Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Атлетико М 0:0 Леганес Леонеса 2:1 Атлетико М Эйбар 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Барселона 2:3 Атлетико М
Последние игры между собой
Сельта: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 12
Атлетико М: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 3
Сельта 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 3:2 Сельта Примера Сельта 0:4 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Сельта Примера Атлетико М 2:3 Сельта Кубок Короля Сельта 0:0 Атлетико М Кубок Короля Сельта 0:2 Атлетико М Примера Сельта 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 2:2 Сельта Примера Сельта 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Сельта Примера Сельта 1:3 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Сельта Примера Сельта 0:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 1:1 Сельта Кубок Короля
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|33
|22
|8
|3
|61 - 21
|74
|2.
|Барселона
|Заявка
|33
|21
|7
|5
|74 - 35
|70
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|34
|16
|14
|4
|46 - 25
|62
|4.
|Севилья
|Заявка
|33
|15
|12
|6
|48 - 33
|57
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|53 - 40
|54
|6.
|Хетафе
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|42 - 31
|52
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|33
|15
|5
|13
|50 - 42
|50
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|38 - 28
|48
|9.
|Гранада
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|42 - 40
|47
|10.
|Валенсия
|Заявка
|34
|12
|11
|11
|43 - 50
|47
|11.
|Осасуна
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|40 - 47
|44
|12.
|Леванте
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|41 - 46
|42
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|34
|8
|15
|11
|28 - 37
|39
|14.
|Бетис
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|44 - 55
|38
|15.
|Эйбар
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|34 - 50
|35
|16.
|Алавес
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|32 - 51
|35
|17.
|Сельта
|Заявка
|34
|7
|14
|13
|33 - 43
|35
|18.
|Мальорка
|Заявка
|34
|8
|5
|21
|35 - 59
|29
|19.
|Леганес
|Заявка
|33
|5
|10
|18
|24 - 49
|25
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|33
|5
|9
|19
|27 - 53
|24
Прогнозы на матч Сельта - Атлетико М
Исход игры
Сельта
6.1% (3)
Ничья
18.4% (9)
Атлетико М
75.5% (37)
Тотал 2.5
Больше
56.52% (26)
Меньше
43.48% (20)
Обе команды забьют
Да
69.57% (32)
Нет
30.43% (14)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
40.8% (20)
0:2 Атлетико М
14.3% (7)
0:1 Атлетико М
12.2% (6)
1:1 Ничья
12.2% (6)
1:3 Атлетико М
4.1% (2)
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