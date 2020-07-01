Прогнозы на матч Сельта - Атлетико М

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Сельта
 
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Стадион:
Атлетико М

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 13 (5) 0.34
2. Санти Мина 4 0.11
3. Рафинья Алькантара 4 0.11
4. Нолито Агудо 2 (1) 0.05
5. Смолов Фёдор 2 0.05
6. Систо Пионе 2 0.05
7. Денис Суарес 1 0.03
8. Олаза Лукас 1 0.03
9. Араухо Нестор 1 0.03
10. Фернандес Габриэль 1 0.03
11. Мурильо Джейсон 1 0.03
12. Лосада Икер 1 0.03
13. Йокушлу Окай 0 0
14. Мальо Уго 0 0
15. Шейх Пап 0 0
16. Айду Джозеф 0 0
17. Браис Мендес 0 0
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мората Альваро 11 (2) 0.29
2. Фелиш Жоау 6 0.16
3. Ньигес Сауль 6 (2) 0.16
4. Корреа Анхель 5 0.13
5. Коста Диего 4 (2) 0.11
6. Коке Хорхе 3 0.08
7. Витоло Виктор 3 0.08
8. Льоренте Маркос 2 0.05
9. Томас Тейе 2 0.05
10. Лоди Ренан 1 0.03
11. Карраско Янник 1 0.03
12. Фелипе Аугусто IV 1 0.03
13. Триппьер Киран 0 0
14. Эррера Эктор 0 0
15. Врсалько Шиме 0 0
16. Ариас Сантьяго 0 0

Карточки

Сельта
# Игрок      
1. Аспас Яго 10 0
2. Араухо Нестор 10 0
3. Мальо Уго 7 0
4. Йокушлу Окай 6 0
5. Васкес Кевин 6 0
6. Шейх Пап 4 1
7. Фернандес Габриэль 4 1
8. Смолов Фёдор 4 0
9. Мурильо Джейсон 4 0
10. Санти Мина 4 0
11. Рубен Бланко 4 0
12. Олаза Лукас 4 0
13. Айду Джозеф 4 0
14. Пейнадо Франсиско 2 1
15. Рафинья Алькантара 3 0
16. Браис Мендес 3 0
17. Брадарич Филип 1 1
18. Саэнс Хорхе 1 1
19. Денис Суарес 2 0
20. Систо Пионе 2 0
21. Серхио Альварес II 2 0
22. Жунка Давид 1 0
23. Костас Давид 1 0
24. Лоботка Станислав 1 0
Атлетико М
# Игрок      
1. Томас Тейе 12 0
2. Ньигес Сауль 10 0
3. Фелипе Аугусто IV 7 0
4. Мората Альваро 5 1
5. Фелиш Жоау 6 0
6. Лоди Ренан 4 1
7. Коста Диего 5 0
8. Коке Хорхе 5 0
9. Савич Стефан 5 0
10. Корреа Анхель 5 0
11. Льоренте Маркос 4 0
12. Врсалько Шиме 3 0
13. Витоло Виктор 3 0
14. Триппьер Киран 2 0
15. Лемар Тома 2 0
16. Карраско Янник 2 0
17. Эрмосо Марио 2 0
18. Ариас Сантьяго 1 0
19. Санчес Мануэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сельта 13.79% (4) 10.34% (3) 13.79% (4) 17.24% (5) 17.24% (5) 27.59% (8)
 Атлетико М 6.98% (3) 18.6% (8) 18.6% (8) 18.6% (8) 23.26% (10) 13.95% (6)

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: + = -
Сельта 1:1 Бетис Мальорка 5:1 Сельта Сельта 2:2 Барселона Реал Сосьедад 0:1 Сельта
Сельта 6:0 Алавес Вальядолид 0:0 Сельта Сельта 0:1 Вильярреал Хетафе 0:0 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:0 Леганес Реал Мадрид 2:2 Сельта Сельта 2:1 Севилья Валенсия 1:0 Сельта Сельта 0:0 Эйбар Мирандес 2:1 Сельта Атлетик Б 1:1 Сельта Мерида 1:4 Сельта Сельта 1:1 Осасуна Леванте 3:1 Сельта Пена Азагреза 0:2 Сельта
Атлетико М Последние 20 матчей: + = -
Атлетико М 3:0 Мальорка Барселона 2:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Алавес Леванте 0:1 Атлетико М
Атлетико М 1:0 Вальядолид Осасуна 0:5 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Атлетико М Ливерпуль 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:2 Севилья Эспаньол 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Вильярреал Атлетико М 1:0 Ливерпуль Валенсия 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Гранада Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Атлетико М 0:0 Леганес Леонеса 2:1 Атлетико М Эйбар 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Барселона 2:3 Атлетико М

Последние игры между собой

Сельта: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 12
Атлетико М: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 3
Атлетико М 0:0 Сельта Ла Лига Атлетико М 2:0 Сельта Примера Сельта 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Сельта Примера
Сельта 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 3:2 Сельта Примера Сельта 0:4 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Сельта Примера Атлетико М 2:3 Сельта Кубок Короля Сельта 0:0 Атлетико М Кубок Короля Сельта 0:2 Атлетико М Примера Сельта 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 2:2 Сельта Примера Сельта 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Сельта Примера Сельта 1:3 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Сельта Примера Сельта 0:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 1:1 Сельта Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 33 22 8 3 61 - 21 74
2. Барселона Заявка 33 21 7 5 74 - 35 70
3. Атлетико М Заявка 34 16 14 4 46 - 25 62
4. Севилья Заявка 33 15 12 6 48 - 33 57
5. Вильярреал Заявка 33 16 6 11 53 - 40 54
6. Хетафе Заявка 33 14 10 9 42 - 31 52
7. Реал Сосьедад Заявка 33 15 5 13 50 - 42 50
8. Атлетик Б Заявка 33 12 12 9 38 - 28 48
9. Гранада Заявка 34 13 8 13 42 - 40 47
10. Валенсия Заявка 34 12 11 11 43 - 50 47
11. Осасуна Заявка 33 11 11 11 40 - 47 44
12. Леванте Заявка 33 12 6 15 41 - 46 42
13. Вальядолид Заявка 34 8 15 11 28 - 37 39
14. Бетис Заявка 34 9 11 14 44 - 55 38
15. Эйбар Заявка 33 9 8 16 34 - 50 35
16. Алавес Заявка 34 9 8 17 32 - 51 35
17. Сельта Заявка 34 7 14 13 33 - 43 35
18. Мальорка Заявка 34 8 5 21 35 - 59 29
19. Леганес Заявка 33 5 10 18 24 - 49 25
20. Эспаньол Заявка 33 5 9 19 27 - 53 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сельта - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 июля 2020, осталось 2 дня 10 часов 9 минут.


    • Прогнозы 49
    Сельта 6.1% (3)
    X 18.4% (9)
    Атлетико М 75.5% (37)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Сельта - Атлетико М

    Исход игры
    Сельта
    6.1% (3)
    Ничья
    18.4% (9)
    Атлетико М
    75.5% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.52% (26)
    Меньше
    43.48% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    69.57% (32)
    Нет
    30.43% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    40.8% (20)
    0:2 Атлетико М
    14.3% (7)
    0:1 Атлетико М
    12.2% (6)
    1:1 Ничья
    12.2% (6)
    1:3 Атлетико М
    4.1% (2)
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