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Мальорка
2:0
Конец матча

Стадион:
Леванте
0'
21' Желтая карточка
Родригес Даниэль
1:0
40' Гол
Эрнандес Хуан
51' Желтая карточка
Раильо Антонио
61' Желтая карточка
Кубо Такефуса
2:0
84' Гол
Кубо Такефуса
90' Желтая карточка
Эрнани Жорже
90'+7
1
Рейна
Маноло
7
Посо
Алехандро
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
15
Гамес
Франсиско
26
Кубо
Такефуса
12
Баба
Иддрису
8
Сальва
Севилья
14
Родригес
Даниэль
22
Будимир
Анте
29
Эрнандес
Хуан
13
Айтор
Фернандес
23
Коке
Хорхе
II
4
Робер
Пьер
14
Везу
Рубен
3
Антонио
Гарсия
10
Барди
Энис
5
Радоя
Неманья
22
Мелеро
Гонсало
24
Кампанья
Хосе
11
Моралес
Луис
9
Рохер
Марти
Мальорка
4-4-2
Леванте
4-4-2

Ход матча

21'
Родригес Даниэль
 
40'
Эрнандес Хуан
(Посо Алехандро)
1:0
51'
Раильо Антонио
 
61'
Кубо Такефуса
 
64'
 
Майораль Борха
Моралес Луис
64'
 
Эрнани Жорже
Радоя Неманья
74'
Фебас Алейкс
Эрнандес Хуан
 
78'
 
Леон Серхио
Мелеро Гонсало
78'
 
Рочина Рубен
Рохер Марти
84'
Кубо Такефуса
2:0
86'
Лаго Жуниор
Кубо Такефуса
 
90'
 
Эрнани Жорже
90'
Чаварриа Пабло
Будимир Анте
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 20
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Будимир Анте 12 (2) 0.32
2. Сальва Севилья 5 (2) 0.13
3. Родригес Даниэль 5 (1) 0.13
4. Кубо Такефуса 4 0.11
5. Эрнандес Хуан 4 0.11
6. Лаго Жуниор 4 (3) 0.11
7. Посо Алехандро 1 0.03
8. Раильо Антонио 1 0.03
9. Фебас Алейкс 0 0
10. Састре Хуан 0 0
11. Агбеньену Лумор 0 0
12. Гамес Франсиско 0 0
Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рохер Марти 11 (4) 0.29
2. Майораль Борха 6 0.16
3. Рочина Рубен 5 0.13
4. Моралес Луис 4 0.11
5. Барди Энис 4 0.11
6. Кампанья Хосе 2 0.05
7. Мелеро Гонсало 2 (1) 0.05
8. Эрнани Жорже 2 0.05
9. Постиго Серхио 1 0.03
10. Радоя Неманья 1 0.03
11. Леон Серхио 1 0.03
12. Мирамон Хорхе 0 0
13. Вукчевич Никола 0 0
14. Клерк Карлос 0 0
15. Антонио Гарсия 0 0

Карточки

Мальорка
# Игрок      
1. Будимир Анте 10 0
2. Сальва Севилья 8 1
3. Раильо Антонио 8 1
4. Родригес Даниэль 7 0
5. Агбеньену Лумор 4 1
6. Вальент Мартин 5 0
7. Баба Иддрису 5 0
8. Рейна Маноло 4 0
9. Фебас Алейкс 4 0
10. Састре Хуан 4 0
11. Гамес Франсиско 4 0
12. Лаго Жуниор 3 0
13. Эрнандес Хуан 3 0
14. Седлар Александр 3 0
15. Кубо Такефуса 3 0
16. Фабрисио Агосто 1 0
17. Кампос Хиско 1 0
18. Чаварриа Пабло 1 0
19. Пратс Абдон 1 0
20. Баба Абдул 1 0
Леванте
# Игрок      
1. Вукчевич Никола 11 0
2. Рохер Марти 5 1
3. Постиго Серхио 6 0
4. Рочина Рубен 5 0
5. Барди Энис 5 0
6. Кампанья Хосе 3 1
7. Клерк Карлос 4 0
8. Везу Рубен 4 0
9. Мирамон Хорхе 4 0
10. Мелеро Гонсало 4 0
11. Кабако Эрик 4 0
12. Эрнани Жорже 2 1
13. Коке Хорхе II 3 0
14. Моралес Луис 3 0
15. Элисео Фалькон 1 1
16. Айтор Фернандес 2 0
17. Радоя Неманья 2 0
18. Леон Серхио 2 0
19. Майораль Борха 2 0
20. Антонио Гарсия 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мальорка 16.67% (6) 16.67% (6) 19.44% (7) 11.11% (4) 22.22% (8) 13.89% (5)
 Леванте 14.29% (5) 20% (7) 11.43% (4) 20% (7) 25.71% (9) 8.57% (3)

Предыдущие игры

Мальорка Последние 20 матчей: + = -
Атлетико М 3:0 Мальорка Мальорка 5:1 Сельта Атлетик Б 3:1 Мальорка Реал Мадрид 2:0 Мальорка
Мальорка 1:1 Леганес Вильярреал 1:0 Мальорка Мальорка 0:4 Барселона Эйбар 1:2 Мальорка Мальорка 0:1 Хетафе Бетис 3:3 Мальорка Мальорка 1:0 Алавес Эспаньол 1:0 Мальорка Мальорка 0:1 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Сарагоса 3:1 Мальорка Мальорка 4:1 Валенсия Самора 0:1 Мальорка Гранада 1:0 Мальорка Мальорка 0:2 Севилья CD El Alamo 0:1 Мальорка
Леванте Последние 20 матчей: + = -
Леванте 1:1 Реал Сосьедад Вальядолид 0:0 Леванте Леванте 4:2 Бетис Леванте 0:1 Атлетико М
Эспаньол 1:3 Леванте Леванте 1:1 Севилья Валенсия 1:1 Леванте Леванте 1:1 Гранада Эйбар 3:0 Леванте Леванте 1:0 Реал Мадрид Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 2:0 Леганес Барселона 2:1 Леванте Осасуна 2:0 Леванте Севилья 3:1 Леванте Леванте 0:1 Алавес Реал Хаен 1:1 Леванте Атлетико М 2:1 Леванте Леванте 3:1 Сельта Мелилья 0:5 Леванте

Последние игры между собой

Мальорка: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 5
Леванте: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 2
Леванте 2:1 Мальорка Ла Лига Мальорка 1:2 Леванте Товарищеские матчи Мальорка 1:1 Леванте Сегунда Леванте 2:1 Мальорка Сегунда
Мальорка 0:1 Леванте Товарищеские матчи Мальорка 1:1 Леванте Примера Леванте 4:0 Мальорка Примера Мальорка 1:0 Леванте Примера Леванте 0:0 Мальорка Примера Леванте 1:1 Мальорка Примера Мальорка 2:1 Леванте Примера Леванте 2:2 Мальорка Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 34 23 8 3 62 - 21 77
2. Барселона Заявка 35 23 7 5 79 - 36 76
3. Севилья Заявка 35 17 12 6 51 - 34 63
4. Атлетико М Заявка 35 16 15 4 47 - 26 63
5. Вильярреал Заявка 35 17 6 12 57 - 45 57
6. Хетафе Заявка 35 14 11 10 43 - 34 53
7. Реал Сосьедад Заявка 34 15 6 13 51 - 43 51
8. Валенсия Заявка 35 13 11 11 45 - 51 50
9. Атлетик Б Заявка 35 12 12 11 39 - 31 48
10. Гранада Заявка 34 13 8 13 42 - 40 47
11. Осасуна Заявка 35 11 12 12 40 - 50 45
12. Леванте Заявка 35 12 7 16 42 - 49 43
13. Бетис Заявка 35 10 11 14 47 - 55 41
14. Вальядолид Заявка 35 8 15 12 29 - 39 39
15. Эйбар Заявка 35 9 9 17 34 - 51 36
16. Сельта Заявка 35 7 15 13 34 - 44 36
17. Алавес Заявка 34 9 8 17 32 - 51 35
18. Мальорка Заявка 35 9 5 21 37 - 59 32
19. Леганес Заявка 35 6 11 18 25 - 49 29
20. Эспаньол Заявка 35 5 9 21 27 - 55 24
Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Visit Mallorca Estadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Мальорка 54.7% (82)
X 30% (45)
Леванте 15.3% (23)
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2.03 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Мальорка 2:0 Леванте

Исход игры
Мальорка
54.7% (82)
Ничья
30% (45)
Леванте
15.3% (23)
Тотал 2.5
Больше
35.92% (51)
Меньше
64.08% (91)
Обе команды забьют
Да
61.97% (88)
Нет
38.03% (54)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.3% (38)
2:1 Мальорка
24.7% (37)
1:0 Мальорка
23.3% (35)
0:1 Леванте
7.3% (11)
1:2 Леванте
6.7% (10)
2:0 Мальорка
3.3% (5)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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