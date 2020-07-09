Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Кампанья Хосе из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

47' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Раильо Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Удар от ворот произведет Леванте

44' Родригес Даниэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Раильо Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Удар от ворот произведет Леванте

38' Удар от ворот произведет Леванте

38' Сальва Севилья оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

37' Гамес Франсиско из команды Мальорка навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

35' Раильо Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Удар от ворот произведет Леванте

34' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Матч возобновлен

30' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

28' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Идеальный солнечный день для футбола

24' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Удар от ворот произведет Мальорка

22' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Мальорка пробьет пенальти!

22' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

21' Родригес Даниэль получает желтую карточку за нырок

20' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Леванте

19' Сальва Севилья решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

18' Антонио Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Удар от ворот произведет Мальорка

16' Удар от ворот произведет Леванте

14' Удар от ворот произведет Леванте

13' Отличные скиллы показывает Моралес Луис , обводя своих соперников

13' Удар от ворот произведет Леванте

11' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Леванте

7' Удар от ворот произведет Мальорка

6' Кампанья Хосе не смог попасть в створ ударом издали

6' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Леванте

2' Удар от ворот произведет Леванте

2' Родригес Даниэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Плохо сыграл Робер Пьер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

1' Сальва Севилья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Мальорка начинает с центра поля