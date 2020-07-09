Мальорка
2:0
Конец матча
Стадион: Visit Mallorca Estadi
Леванте
21' Желтая карточкаРодригес Даниэль
1:0
40' ГолЭрнандес Хуан
51' Желтая карточкаРаильо Антонио
61' Желтая карточкаКубо Такефуса
2:0
84' ГолКубо Такефуса
90' Желтая карточкаЭрнани Жорже
12
Баба
Иддрису
22
Будимир
Анте
14
Везу
Рубен
10
Барди
Энис
11
Моралес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Будимир АнтеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Лаго ЖуниорПолузащитник
-
23 Фебас АлейксПолузащитник
- Полузащитник
-
41 Ромеро ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
16 Салибур ЯнисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
21'
40'
1:0
51'
61'
84'
2:0
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
10 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 1
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 20
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Будимир Анте
|12 (2)
|0.32
|2.
|Сальва Севилья
|5 (2)
|0.13
|3.
|Родригес Даниэль
|5 (1)
|0.13
|4.
|Кубо Такефуса
|4
|0.11
|5.
|Эрнандес Хуан
|4
|0.11
|6.
|Лаго Жуниор
|4 (3)
|0.11
|7.
|Посо Алехандро
|1
|0.03
|8.
|Раильо Антонио
|1
|0.03
|9.
|Фебас Алейкс
|0
|0
|10.
|Састре Хуан
|0
|0
|11.
|Агбеньену Лумор
|0
|0
|12.
|Гамес Франсиско
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рохер Марти
|11 (4)
|0.29
|2.
|Майораль Борха
|6
|0.16
|3.
|Рочина Рубен
|5
|0.13
|4.
|Моралес Луис
|4
|0.11
|5.
|Барди Энис
|4
|0.11
|6.
|Кампанья Хосе
|2
|0.05
|7.
|Мелеро Гонсало
|2 (1)
|0.05
|8.
|Эрнани Жорже
|2
|0.05
|9.
|Постиго Серхио
|1
|0.03
|10.
|Радоя Неманья
|1
|0.03
|11.
|Леон Серхио
|1
|0.03
|12.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
|13.
|Вукчевич Никола
|0
|0
|14.
|Клерк Карлос
|0
|0
|15.
|Антонио Гарсия
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Будимир Анте
|10
|0
|2.
|Сальва Севилья
|8
|1
|3.
|Раильо Антонио
|8
|1
|4.
|Родригес Даниэль
|7
|0
|5.
|Агбеньену Лумор
|4
|1
|6.
|Вальент Мартин
|5
|0
|7.
|Баба Иддрису
|5
|0
|8.
|Рейна Маноло
|4
|0
|9.
|Фебас Алейкс
|4
|0
|10.
|Састре Хуан
|4
|0
|11.
|Гамес Франсиско
|4
|0
|12.
|Лаго Жуниор
|3
|0
|13.
|Эрнандес Хуан
|3
|0
|14.
|Седлар Александр
|3
|0
|15.
|Кубо Такефуса
|3
|0
|16.
|Фабрисио Агосто
|1
|0
|17.
|Кампос Хиско
|1
|0
|18.
|Чаварриа Пабло
|1
|0
|19.
|Пратс Абдон
|1
|0
|20.
|Баба Абдул
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вукчевич Никола
|11
|0
|2.
|Рохер Марти
|5
|1
|3.
|Постиго Серхио
|6
|0
|4.
|Рочина Рубен
|5
|0
|5.
|Барди Энис
|5
|0
|6.
|Кампанья Хосе
|3
|1
|7.
|Клерк Карлос
|4
|0
|8.
|Везу Рубен
|4
|0
|9.
|Мирамон Хорхе
|4
|0
|10.
|Мелеро Гонсало
|4
|0
|11.
|Кабако Эрик
|4
|0
|12.
|Эрнани Жорже
|2
|1
|13.
|Коке Хорхе II
|3
|0
|14.
|Моралес Луис
|3
|0
|15.
|Элисео Фалькон
|1
|1
|16.
|Айтор Фернандес
|2
|0
|17.
|Радоя Неманья
|2
|0
|18.
|Леон Серхио
|2
|0
|19.
|Майораль Борха
|2
|0
|20.
|Антонио Гарсия
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мальорка
|16.67% (6)
|16.67% (6)
|19.44% (7)
|11.11% (4)
|22.22% (8)
|13.89% (5)
|Леванте
|14.29% (5)
|20% (7)
|11.43% (4)
|20% (7)
|25.71% (9)
|8.57% (3)
Предыдущие игры
Мальорка Последние 20 матчей: + = -Атлетико М 3:0 Мальорка Мальорка 5:1 Сельта Атлетик Б 3:1 Мальорка Реал Мадрид 2:0 Мальорка
Мальорка 1:1 Леганес Вильярреал 1:0 Мальорка Мальорка 0:4 Барселона Эйбар 1:2 Мальорка Мальорка 0:1 Хетафе Бетис 3:3 Мальорка Мальорка 1:0 Алавес Эспаньол 1:0 Мальорка Мальорка 0:1 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Сарагоса 3:1 Мальорка Мальорка 4:1 Валенсия Самора 0:1 Мальорка Гранада 1:0 Мальорка Мальорка 0:2 Севилья CD El Alamo 0:1 Мальорка
Леванте Последние 20 матчей: + = -Леванте 1:1 Реал Сосьедад Вальядолид 0:0 Леванте Леванте 4:2 Бетис Леванте 0:1 Атлетико М
Эспаньол 1:3 Леванте Леванте 1:1 Севилья Валенсия 1:1 Леванте Леванте 1:1 Гранада Эйбар 3:0 Леванте Леванте 1:0 Реал Мадрид Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 2:0 Леганес Барселона 2:1 Леванте Осасуна 2:0 Леванте Севилья 3:1 Леванте Леванте 0:1 Алавес Реал Хаен 1:1 Леванте Атлетико М 2:1 Леванте Леванте 3:1 Сельта Мелилья 0:5 Леванте
Последние игры между собой
Мальорка: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 5
Леванте: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|23
|8
|3
|62 - 21
|77
|2.
|Барселона
|Заявка
|35
|23
|7
|5
|79 - 36
|76
|3.
|Севилья
|Заявка
|35
|17
|12
|6
|51 - 34
|63
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|35
|16
|15
|4
|47 - 26
|63
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|35
|17
|6
|12
|57 - 45
|57
|6.
|Хетафе
|Заявка
|35
|14
|11
|10
|43 - 34
|53
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|34
|15
|6
|13
|51 - 43
|51
|8.
|Валенсия
|Заявка
|35
|13
|11
|11
|45 - 51
|50
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|35
|12
|12
|11
|39 - 31
|48
|10.
|Гранада
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|42 - 40
|47
|11.
|Осасуна
|Заявка
|35
|11
|12
|12
|40 - 50
|45
|12.
|Леванте
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|42 - 49
|43
|13.
|Бетис
|Заявка
|35
|10
|11
|14
|47 - 55
|41
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|35
|8
|15
|12
|29 - 39
|39
|15.
|Эйбар
|Заявка
|35
|9
|9
|17
|34 - 51
|36
|16.
|Сельта
|Заявка
|35
|7
|15
|13
|34 - 44
|36
|17.
|Алавес
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|32 - 51
|35
|18.
|Мальорка
|Заявка
|35
|9
|5
|21
|37 - 59
|32
|19.
|Леганес
|Заявка
|35
|6
|11
|18
|25 - 49
|29
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|35
|5
|9
|21
|27 - 55
|24
Прогнозы на матч Мальорка 2:0 Леванте
Исход игры
Мальорка
54.7% (82)
Ничья
30% (45)
Леванте
15.3% (23)
Тотал 2.5
Больше
35.92% (51)
Меньше
64.08% (91)
Обе команды забьют
Да
61.97% (88)
Нет
38.03% (54)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.3% (38)
2:1 Мальорка
24.7% (37)
1:0 Мальорка
23.3% (35)
0:1 Леванте
7.3% (11)
1:2 Леванте
6.7% (10)
2:0 Мальорка
3.3% (5)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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