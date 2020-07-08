  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Бетис
2:0
Перерыв

Стадион:
Осасуна
0'
1:0
4' Гол
Гидо Родригес
12' Желтая карточка
Гарсия Давид III
16' Желтая карточка
Умпьерез Эридейн
2:0
25' Гол
Педраса Альфонсо
13
Мартин
Даниэль
22
Эмерсон
Жуниор
23
Манди
Аисса
4
Феддал
Зу
6
Педраса
Альфонсо
17
Хоакин
Санчес
21
Гидо
Родригес
18
Гуардадо
Андрес
15
Морено
Алекс
9
Иглесиас
Борха
8
Фекир
Набиль
1
Эррера
Серхио
II
2
Видаль
Начо
5
Гарсия
Давид
III
23
Умпьерез
Эридейн
15
Лато
Тони
19
Барха
Энрике
20
Брашанац
Дарко
27
Монкайола
Хон
8
Мерида
Фран
10
Торрес
Роберто
16
Арнаис
Хосе
Бетис
4-4-2
Осасуна
4-5-1

Ход матча

4'
Гидо Родригес
(Хоакин Санчес)
1:0
12'
 
Гарсия Давид III
16'
 
Умпьерез Эридейн
25'
Педраса Альфонсо
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морон Лорен 9 0.24
2. Хоакин Санчес 8 (2) 0.21
3. Фекир Набиль 7 (1) 0.18
4. Каналес Серхио 6 (3) 0.16
5. Эмерсон Жуниор 3 0.08
6. Иглесиас Борха 3 0.08
7. Бартра Марк 3 0.08
8. Тельо Кристиан 2 0.05
9. Феддал Зу 1 0.03
10. Сидней 1 0.03
11. Педраса Альфонсо 1 0.03
12. Хуанми Мигель 1 0.03
13. Гидо Родригес 1 0.03
14. Морено Алекс 0 0
15. Гуардадо Андрес 0 0
16. Барраган Антонио 0 0
Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Авила Эсекьель 9 0.24
2. Гарсия Рубен 8 (1) 0.21
3. Торрес Роберто 6 (5) 0.16
4. Умпьерез Эридейн 3 0.08
5. Ойер Санхурхо 2 0.05
6. Гальего Энрике 2 0.05
7. Эступиньян Первис 1 0.03
8. Кардона Марк 1 0.03
9. Перес Иньиго 1 0.03
10. Лато Тони 1 0.03
11. Ронкалья Факундо 1 0.03
12. Унаи Гарсия 1 0.03
13. Роберт Ибаньес 1 0.03
14. Монкайола Хон 1 0.03
15. Вильяр Хуан 1 (1) 0.03
16. Адриан Лопес 1 (1) 0.03
17. Мерида Фран 0 0
18. Брашанац Дарко 0 0
19. Брэндон Льямас 0 0

Карточки

Бетис
# Игрок      
1. Феддал Зу 7 2
2. Фекир Набиль 7 2
3. Эмерсон Жуниор 10 0
4. Гуардадо Андрес 9 0
5. Манди Аисса 9 0
6. Бартра Марк 7 0
7. Карвалью Вилльям 5 1
8. Каналес Серхио 5 0
9. Роблес Жоэль 3 1
10. Иглесиас Борха 3 1
11. Хоакин Санчес 4 0
12. Морено Алекс 4 0
13. Морон Лорен 2 1
14. Барраган Антонио 3 0
15. Педраса Альфонсо 3 0
16. Гонсалес Эдгар 3 0
17. Гидо Родригес 3 0
18. Гарсия Хави 2 0
19. Тельо Кристиан 1 0
20. Каптум Вилфрид 1 0
21. Аленья Карлес 1 0
22. Гутьеррес Исмаэль 1 0
Осасуна
# Игрок      
1. Ойер Санхурхо 12 1
2. Мерида Фран 7 1
3. Брашанац Дарко 8 0
4. Умпьерез Эридейн 7 0
5. Эступиньян Первис 7 0
6. Ронкалья Факундо 3 2
7. Гарсия Рубен 6 0
8. Гарсия Давид III 6 0
9. Авила Эсекьель 6 0
10. Видаль Начо 5 0
11. Гальего Энрике 5 0
12. Перес Иньиго 4 0
13. Брэндон Льямас 4 0
14. Монкайола Хон 4 0
15. Эррера Серхио II 2 1
16. Роберт Ибаньес 3 0
17. Лильо Кастельяно 2 0
18. Навас Рауль 2 0
19. Арнаис Хосе 2 0
20. Лато Тони 1 0
21. Вильяр Хуан 1 0
22. Торрес Роберто 1 0
23. Кардона Марк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бетис 23.08% (9) 10.26% (4) 17.95% (7) 15.38% (6) 17.95% (7) 15.38% (6)
 Осасуна 10.53% (4) 10.53% (4) 10.53% (4) 23.68% (9) 15.79% (6) 28.95% (11)

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: + = -
Сельта 1:1 Бетис Бетис 0:2 Вильярреал Леванте 4:2 Бетис Бетис 1:0 Эспаньол
Атлетик Б 1:0 Бетис Бетис 2:2 Гранада Севилья 2:0 Бетис Бетис 2:1 Реал Мадрид Валенсия 2:1 Бетис Бетис 3:3 Мальорка Леганес 0:0 Бетис Бетис 2:3 Барселона Эйбар 1:1 Бетис Хетафе 1:0 Бетис Райо Вальекано 2:2 Бетис Бетис 3:0 Реал Сосьедад Португалете 0:3 Бетис Алавес 1:1 Бетис Бетис 1:2 Атлетико М Антониано 0:4 Бетис
Осасуна Последние 20 матчей: + = -
Осасуна 0:0 Хетафе Эйбар 0:2 Осасуна Осасуна 2:1 Леганес Алавес 0:1 Осасуна
Валенсия 2:0 Осасуна Осасуна 0:5 Атлетико М Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:0 Эспаньол Севилья 3:2 Осасуна Осасуна 0:3 Гранада Атлетик Б 0:1 Осасуна Осасуна 1:4 Реал Мадрид Вильярреал 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Осасуна 2:0 Леванте Рекреативо 2:3 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Аро Депортиво 1:2 Осасуна Сельта 1:1 Осасуна Осасуна 3:4 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Бетис: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Осасуна: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
Осасуна 0:0 Бетис Ла Лига Бетис 2:0 Осасуна Примера Осасуна 1:2 Бетис Примера Бетис 3:0 Осасуна Сегунда
Осасуна 3:2 Бетис Сегунда Осасуна 2:1 Бетис Примера Бетис 1:2 Осасуна Примера Бетис 2:1 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Бетис Примера Бетис 1:0 Осасуна Примера Осасуна 2:1 Бетис Примера Бетис 0:0 Осасуна Примера Осасуна 0:2 Бетис Примера Осасуна 0:1 Бетис Первый дивизион Бетис 0:3 Осасуна Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 34 23 8 3 62 - 21 77
2. Барселона Заявка 34 22 7 5 78 - 36 73
3. Атлетико М Заявка 35 16 15 4 47 - 26 63
4. Севилья Заявка 34 16 12 6 49 - 33 60
5. Вильярреал 0:0 Заявка 35 16 7 12 54 - 44 55
6. Хетафе 0:0 Заявка 35 14 12 9 42 - 31 54
7. Реал Сосьедад Заявка 34 15 6 13 51 - 43 51
8. Валенсия Заявка 35 13 11 11 45 - 51 50
9. Атлетик Б Заявка 34 12 12 10 38 - 29 48
10. Гранада Заявка 34 13 8 13 42 - 40 47
11. Осасуна 0:2 Заявка 35 11 12 12 40 - 49 45
12. Леванте Заявка 34 12 7 15 42 - 47 43
13. Бетис 2:0 Заявка 35 10 11 14 46 - 55 41
14. Вальядолид Заявка 35 8 15 12 29 - 39 39
15. Сельта Заявка 35 7 15 13 34 - 44 36
16. Эйбар Заявка 34 9 8 17 34 - 51 35
17. Алавес Заявка 34 9 8 17 32 - 51 35
18. Мальорка Заявка 34 8 5 21 35 - 59 29
19. Леганес Заявка 34 6 10 18 25 - 49 28
20. Эспаньол Заявка 34 5 9 20 27 - 54 24
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Бетис 67.8% (103)
X 24.3% (37)
Осасуна 7.9% (12)
Все прогнозы
1.89 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Бетис 2:0 Осасуна

Исход игры
Бетис
67.8% (103)
Ничья
24.3% (37)
Осасуна
7.9% (12)
Тотал 2.5
Больше
37.24% (54)
Меньше
62.76% (91)
Обе команды забьют
Да
55.86% (81)
Нет
44.14% (64)
Популярный счёт
1:0 Бетис
31.6% (48)
2:1 Бетис
28.9% (44)
1:1 Ничья
18.4% (28)
0:1 Осасуна
3.9% (6)
2:0 Бетис
3.3% (5)
1:2 Осасуна
2.6% (4)
0:0 Ничья
2.6% (4)
3:2 Бетис
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Бетис 2:0 Осасуна онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Прямая трансляция матча после регистрации

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 