Первый тайм

50' Команда Бетис играла лучше в этом тайме.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Хоакин Санчес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Хоакин Санчес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Хорошую попытку сделал Фекир Набиль . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Плохо сыграл Манди Аисса - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

41' Иглесиас Борха из команды Бетис плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

40' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Бетис

38' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Иглесиас Борха выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Эмерсон Жуниор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Плохо сыграл Мартин Даниэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

36' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

30' Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Педраса Альфонсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Хоакин Санчес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Эмерсон Жуниор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Г О О О О Л - Педраса Альфонсо забивает!

24' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Матч возобновлен

21' Феддал Зу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Хорошую попытку сделал Педраса Альфонсо . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Плохо сыграл Умпьерез Эридейн - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

17' Гидо Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Умпьерез Эридейн получил желтую карточку от судьи

16' Удар от ворот произведет Осасуна

16' Фекир Набиль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Лато Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Хоакин Санчес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Бетис будет все-таки засчитан.

5' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

3' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Осасуна начинает с центра поля