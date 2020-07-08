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Бетис
3:0
Конец матча

Стадион:
Осасуна
0'
1:0
4' Гол
Гидо Родригес
12' Желтая карточка
Гарсия Давид III
16' Желтая карточка
Умпьерез Эридейн
2:0
25' Гол
Педраса Альфонсо
60' Желтая карточка
Мерида Фран
62' Желтая карточка
Эступиньян Первис
66' Желтая карточка
Лато Тони
75' Желтая карточка
Карвалью Вилльям
3:0
90' Гол
Аленья Карлес
90'+9
13
Мартин
Даниэль
22
Эмерсон
Жуниор
23
Манди
Аисса
4
Феддал
Зу
6
Педраса
Альфонсо
17
Хоакин
Санчес
21
Гидо
Родригес
18
Гуардадо
Андрес
15
Морено
Алекс
9
Иглесиас
Борха
8
Фекир
Набиль
1
Эррера
Серхио
II
2
Видаль
Начо
5
Гарсия
Давид
III
23
Умпьерез
Эридейн
15
Лато
Тони
19
Барха
Энрике
20
Брашанац
Дарко
27
Монкайола
Хон
8
Мерида
Фран
10
Торрес
Роберто
16
Арнаис
Хосе
Бетис
4-4-2
Осасуна
4-5-1

Ход матча

4'
Гидо Родригес
(Хоакин Санчес)
1:0
12'
 
Гарсия Давид III
16'
 
Умпьерез Эридейн
25'
Педраса Альфонсо
2:0
46'
 
Ойер Санхурхо
Торрес Роберто
46'
 
Эступиньян Первис
Брашанац Дарко
60'
 
Мерида Фран
60'
 
Адриан Лопес
Барха Энрике
62'
 
Эступиньян Первис
64'
Тельо Кристиан
Хоакин Санчес
 
66'
 
Лато Тони
70'
 
Ронкалья Факундо
Лато Тони
74'
Аленья Карлес
Педраса Альфонсо
 
74'
Карвалью Вилльям
Гуардадо Андрес
 
75'
Карвалью Вилльям
 
78'
 
Перес Иньиго
Мерида Фран
86'
Хуанми Мигель
Фекир Набиль
 
86'
Морон Лорен
Иглесиас Борха
 
90'
Аленья Карлес
(Морон Лорен)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 8
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морон Лорен 9 0.24
2. Хоакин Санчес 8 (2) 0.21
3. Фекир Набиль 7 (1) 0.18
4. Каналес Серхио 6 (3) 0.16
5. Эмерсон Жуниор 3 0.08
6. Иглесиас Борха 3 0.08
7. Бартра Марк 3 0.08
8. Тельо Кристиан 2 0.05
9. Феддал Зу 1 0.03
10. Сидней 1 0.03
11. Педраса Альфонсо 1 0.03
12. Хуанми Мигель 1 0.03
13. Гидо Родригес 1 0.03
14. Аленья Карлес 1 0.03
15. Морено Алекс 0 0
16. Гуардадо Андрес 0 0
17. Барраган Антонио 0 0
Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Авила Эсекьель 9 0.24
2. Гарсия Рубен 8 (1) 0.21
3. Торрес Роберто 6 (5) 0.16
4. Умпьерез Эридейн 3 0.08
5. Ойер Санхурхо 2 0.05
6. Гальего Энрике 2 0.05
7. Эступиньян Первис 1 0.03
8. Кардона Марк 1 0.03
9. Перес Иньиго 1 0.03
10. Лато Тони 1 0.03
11. Ронкалья Факундо 1 0.03
12. Унаи Гарсия 1 0.03
13. Роберт Ибаньес 1 0.03
14. Монкайола Хон 1 0.03
15. Вильяр Хуан 1 (1) 0.03
16. Адриан Лопес 1 (1) 0.03
17. Мерида Фран 0 0
18. Брашанац Дарко 0 0
19. Брэндон Льямас 0 0

Карточки

Бетис
# Игрок      
1. Феддал Зу 7 2
2. Фекир Набиль 7 2
3. Эмерсон Жуниор 10 0
4. Гуардадо Андрес 9 0
5. Манди Аисса 9 0
6. Карвалью Вилльям 6 1
7. Бартра Марк 7 0
8. Каналес Серхио 5 0
9. Роблес Жоэль 3 1
10. Иглесиас Борха 3 1
11. Хоакин Санчес 4 0
12. Морено Алекс 4 0
13. Морон Лорен 2 1
14. Барраган Антонио 3 0
15. Педраса Альфонсо 3 0
16. Гонсалес Эдгар 3 0
17. Гидо Родригес 3 0
18. Гарсия Хави 2 0
19. Тельо Кристиан 1 0
20. Каптум Вилфрид 1 0
21. Аленья Карлес 1 0
22. Гутьеррес Исмаэль 1 0
Осасуна
# Игрок      
1. Ойер Санхурхо 12 1
2. Мерида Фран 8 1
3. Брашанац Дарко 8 0
4. Эступиньян Первис 8 0
5. Умпьерез Эридейн 7 0
6. Ронкалья Факундо 3 2
7. Гарсия Рубен 6 0
8. Гарсия Давид III 6 0
9. Авила Эсекьель 6 0
10. Видаль Начо 5 0
11. Гальего Энрике 5 0
12. Перес Иньиго 4 0
13. Брэндон Льямас 4 0
14. Монкайола Хон 4 0
15. Эррера Серхио II 2 1
16. Роберт Ибаньес 3 0
17. Лато Тони 2 0
18. Лильо Кастельяно 2 0
19. Навас Рауль 2 0
20. Арнаис Хосе 2 0
21. Вильяр Хуан 1 0
22. Торрес Роберто 1 0
23. Кардона Марк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бетис 24.39% (10) 12.2% (5) 17.07% (7) 14.63% (6) 17.07% (7) 14.63% (6)
 Осасуна 10.53% (4) 10.53% (4) 10.53% (4) 23.68% (9) 15.79% (6) 28.95% (11)

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: + = -
Сельта 1:1 Бетис Бетис 0:2 Вильярреал Леванте 4:2 Бетис Бетис 1:0 Эспаньол
Атлетик Б 1:0 Бетис Бетис 2:2 Гранада Севилья 2:0 Бетис Бетис 2:1 Реал Мадрид Валенсия 2:1 Бетис Бетис 3:3 Мальорка Леганес 0:0 Бетис Бетис 2:3 Барселона Эйбар 1:1 Бетис Хетафе 1:0 Бетис Райо Вальекано 2:2 Бетис Бетис 3:0 Реал Сосьедад Португалете 0:3 Бетис Алавес 1:1 Бетис Бетис 1:2 Атлетико М Антониано 0:4 Бетис
Осасуна Последние 20 матчей: + = -
Осасуна 0:0 Хетафе Эйбар 0:2 Осасуна Осасуна 2:1 Леганес Алавес 0:1 Осасуна
Валенсия 2:0 Осасуна Осасуна 0:5 Атлетико М Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:0 Эспаньол Севилья 3:2 Осасуна Осасуна 0:3 Гранада Атлетик Б 0:1 Осасуна Осасуна 1:4 Реал Мадрид Вильярреал 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Осасуна 2:0 Леванте Рекреативо 2:3 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Аро Депортиво 1:2 Осасуна Сельта 1:1 Осасуна Осасуна 3:4 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Бетис: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Осасуна: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
Осасуна 0:0 Бетис Ла Лига Бетис 2:0 Осасуна Примера Осасуна 1:2 Бетис Примера Бетис 3:0 Осасуна Сегунда
Осасуна 3:2 Бетис Сегунда Осасуна 2:1 Бетис Примера Бетис 1:2 Осасуна Примера Бетис 2:1 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Бетис Примера Бетис 1:0 Осасуна Примера Осасуна 2:1 Бетис Примера Бетис 0:0 Осасуна Примера Осасуна 0:2 Бетис Примера Осасуна 0:1 Бетис Первый дивизион Бетис 0:3 Осасуна Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 34 23 8 3 62 - 21 77
2. Барселона 1:0 Заявка 35 23 7 5 79 - 36 76
3. Атлетико М Заявка 35 16 15 4 47 - 26 63
4. Севилья Заявка 34 16 12 6 49 - 33 60
5. Вильярреал Заявка 35 17 6 12 57 - 45 57
6. Хетафе Заявка 35 14 11 10 43 - 34 53
7. Реал Сосьедад Заявка 34 15 6 13 51 - 43 51
8. Валенсия Заявка 35 13 11 11 45 - 51 50
9. Атлетик Б Заявка 34 12 12 10 38 - 29 48
10. Гранада Заявка 34 13 8 13 42 - 40 47
11. Осасуна Заявка 35 11 12 12 40 - 50 45
12. Леванте Заявка 34 12 7 15 42 - 47 43
13. Бетис Заявка 35 10 11 14 47 - 55 41
14. Вальядолид Заявка 35 8 15 12 29 - 39 39
15. Сельта Заявка 35 7 15 13 34 - 44 36
16. Эйбар Заявка 34 9 8 17 34 - 51 35
17. Алавес Заявка 34 9 8 17 32 - 51 35
18. Мальорка Заявка 34 8 5 21 35 - 59 29
19. Леганес Заявка 34 6 10 18 25 - 49 28
20. Эспаньол 0:1 Заявка 35 5 9 21 27 - 55 24
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Бетис 67.8% (103)
X 24.3% (37)
Осасуна 7.9% (12)
Все прогнозы
1.89 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Бетис 3:0 Осасуна

Исход игры
Бетис
67.8% (103)
Ничья
24.3% (37)
Осасуна
7.9% (12)
Тотал 2.5
Больше
37.24% (54)
Меньше
62.76% (91)
Обе команды забьют
Да
55.86% (81)
Нет
44.14% (64)
Популярный счёт
1:0 Бетис
31.6% (48)
2:1 Бетис
28.9% (44)
1:1 Ничья
18.4% (28)
0:1 Осасуна
3.9% (6)
2:0 Бетис
3.3% (5)
0:0 Ничья
2.6% (4)
1:2 Осасуна
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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