Бетис
3:0
Конец матча
Стадион: Бенито Вильямарин
Осасуна
1:0
4' ГолГидо Родригес
12' Желтая карточкаГарсия Давид III
16' Желтая карточкаУмпьерез Эридейн
2:0
25' ГолПедраса Альфонсо
60' Желтая карточкаМерида Фран
62' Желтая карточкаЭступиньян Первис
66' Желтая карточкаЛато Тони
75' Желтая карточкаКарвалью Вилльям
3:0
90' ГолАленья Карлес
23
Манди
Аисса
15
Морено
Алекс
15
Лато
Тони
19
Барха
Энрике
16
Арнаис
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Морено АлексПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 СиднейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоНападающий
- Нападающий
-
16 Морон ЛоренНападающий
-
Главный тренер: Alexis Trujillo
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лато ТониЗащитник
-
19 Барха ЭнрикеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Арнаис ХосеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Уальде ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
-
22 Адриан ЛопесНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
4'
1:0
12'
16'
25'
2:0
60'
66'
75'
90'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
6 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 1
-
5 Угловые 8
-
3 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морон Лорен
|9
|0.24
|2.
|Хоакин Санчес
|8 (2)
|0.21
|3.
|Фекир Набиль
|7 (1)
|0.18
|4.
|Каналес Серхио
|6 (3)
|0.16
|5.
|Эмерсон Жуниор
|3
|0.08
|6.
|Иглесиас Борха
|3
|0.08
|7.
|Бартра Марк
|3
|0.08
|8.
|Тельо Кристиан
|2
|0.05
|9.
|Феддал Зу
|1
|0.03
|10.
|Сидней
|1
|0.03
|11.
|Педраса Альфонсо
|1
|0.03
|12.
|Хуанми Мигель
|1
|0.03
|13.
|Гидо Родригес
|1
|0.03
|14.
|Аленья Карлес
|1
|0.03
|15.
|Морено Алекс
|0
|0
|16.
|Гуардадо Андрес
|0
|0
|17.
|Барраган Антонио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Авила Эсекьель
|9
|0.24
|2.
|Гарсия Рубен
|8 (1)
|0.21
|3.
|Торрес Роберто
|6 (5)
|0.16
|4.
|Умпьерез Эридейн
|3
|0.08
|5.
|Ойер Санхурхо
|2
|0.05
|6.
|Гальего Энрике
|2
|0.05
|7.
|Эступиньян Первис
|1
|0.03
|8.
|Кардона Марк
|1
|0.03
|9.
|Перес Иньиго
|1
|0.03
|10.
|Лато Тони
|1
|0.03
|11.
|Ронкалья Факундо
|1
|0.03
|12.
|Унаи Гарсия
|1
|0.03
|13.
|Роберт Ибаньес
|1
|0.03
|14.
|Монкайола Хон
|1
|0.03
|15.
|Вильяр Хуан
|1 (1)
|0.03
|16.
|Адриан Лопес
|1 (1)
|0.03
|17.
|Мерида Фран
|0
|0
|18.
|Брашанац Дарко
|0
|0
|19.
|Брэндон Льямас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Феддал Зу
|7
|2
|2.
|Фекир Набиль
|7
|2
|3.
|Эмерсон Жуниор
|10
|0
|4.
|Гуардадо Андрес
|9
|0
|5.
|Манди Аисса
|9
|0
|6.
|Карвалью Вилльям
|6
|1
|7.
|Бартра Марк
|7
|0
|8.
|Каналес Серхио
|5
|0
|9.
|Роблес Жоэль
|3
|1
|10.
|Иглесиас Борха
|3
|1
|11.
|Хоакин Санчес
|4
|0
|12.
|Морено Алекс
|4
|0
|13.
|Морон Лорен
|2
|1
|14.
|Барраган Антонио
|3
|0
|15.
|Педраса Альфонсо
|3
|0
|16.
|Гонсалес Эдгар
|3
|0
|17.
|Гидо Родригес
|3
|0
|18.
|Гарсия Хави
|2
|0
|19.
|Тельо Кристиан
|1
|0
|20.
|Каптум Вилфрид
|1
|0
|21.
|Аленья Карлес
|1
|0
|22.
|Гутьеррес Исмаэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ойер Санхурхо
|12
|1
|2.
|Мерида Фран
|8
|1
|3.
|Брашанац Дарко
|8
|0
|4.
|Эступиньян Первис
|8
|0
|5.
|Умпьерез Эридейн
|7
|0
|6.
|Ронкалья Факундо
|3
|2
|7.
|Гарсия Рубен
|6
|0
|8.
|Гарсия Давид III
|6
|0
|9.
|Авила Эсекьель
|6
|0
|10.
|Видаль Начо
|5
|0
|11.
|Гальего Энрике
|5
|0
|12.
|Перес Иньиго
|4
|0
|13.
|Брэндон Льямас
|4
|0
|14.
|Монкайола Хон
|4
|0
|15.
|Эррера Серхио II
|2
|1
|16.
|Роберт Ибаньес
|3
|0
|17.
|Лато Тони
|2
|0
|18.
|Лильо Кастельяно
|2
|0
|19.
|Навас Рауль
|2
|0
|20.
|Арнаис Хосе
|2
|0
|21.
|Вильяр Хуан
|1
|0
|22.
|Торрес Роберто
|1
|0
|23.
|Кардона Марк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бетис
|24.39% (10)
|12.2% (5)
|17.07% (7)
|14.63% (6)
|17.07% (7)
|14.63% (6)
|Осасуна
|10.53% (4)
|10.53% (4)
|10.53% (4)
|23.68% (9)
|15.79% (6)
|28.95% (11)
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: + = -Сельта 1:1 Бетис Бетис 0:2 Вильярреал Леванте 4:2 Бетис Бетис 1:0 Эспаньол
Атлетик Б 1:0 Бетис Бетис 2:2 Гранада Севилья 2:0 Бетис Бетис 2:1 Реал Мадрид Валенсия 2:1 Бетис Бетис 3:3 Мальорка Леганес 0:0 Бетис Бетис 2:3 Барселона Эйбар 1:1 Бетис Хетафе 1:0 Бетис Райо Вальекано 2:2 Бетис Бетис 3:0 Реал Сосьедад Португалете 0:3 Бетис Алавес 1:1 Бетис Бетис 1:2 Атлетико М Антониано 0:4 Бетис
Осасуна Последние 20 матчей: + = -Осасуна 0:0 Хетафе Эйбар 0:2 Осасуна Осасуна 2:1 Леганес Алавес 0:1 Осасуна
Валенсия 2:0 Осасуна Осасуна 0:5 Атлетико М Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:0 Эспаньол Севилья 3:2 Осасуна Осасуна 0:3 Гранада Атлетик Б 0:1 Осасуна Осасуна 1:4 Реал Мадрид Вильярреал 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Осасуна 2:0 Леванте Рекреативо 2:3 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Аро Депортиво 1:2 Осасуна Сельта 1:1 Осасуна Осасуна 3:4 Реал Сосьедад
Последние игры между собой
Бетис: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Осасуна: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
Осасуна 3:2 Бетис Сегунда Осасуна 2:1 Бетис Примера Бетис 1:2 Осасуна Примера Бетис 2:1 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Бетис Примера Бетис 1:0 Осасуна Примера Осасуна 2:1 Бетис Примера Бетис 0:0 Осасуна Примера Осасуна 0:2 Бетис Примера Осасуна 0:1 Бетис Первый дивизион Бетис 0:3 Осасуна Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|23
|8
|3
|62 - 21
|77
|2.
|Барселона
|1:0 Заявка
|35
|23
|7
|5
|79 - 36
|76
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|35
|16
|15
|4
|47 - 26
|63
|4.
|Севилья
|Заявка
|34
|16
|12
|6
|49 - 33
|60
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|35
|17
|6
|12
|57 - 45
|57
|6.
|Хетафе
|Заявка
|35
|14
|11
|10
|43 - 34
|53
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|34
|15
|6
|13
|51 - 43
|51
|8.
|Валенсия
|Заявка
|35
|13
|11
|11
|45 - 51
|50
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|38 - 29
|48
|10.
|Гранада
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|42 - 40
|47
|11.
|Осасуна
|Заявка
|35
|11
|12
|12
|40 - 50
|45
|12.
|Леванте
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|42 - 47
|43
|13.
|Бетис
|Заявка
|35
|10
|11
|14
|47 - 55
|41
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|35
|8
|15
|12
|29 - 39
|39
|15.
|Сельта
|Заявка
|35
|7
|15
|13
|34 - 44
|36
|16.
|Эйбар
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|34 - 51
|35
|17.
|Алавес
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|32 - 51
|35
|18.
|Мальорка
|Заявка
|34
|8
|5
|21
|35 - 59
|29
|19.
|Леганес
|Заявка
|34
|6
|10
|18
|25 - 49
|28
|20.
|Эспаньол
|0:1 Заявка
|35
|5
|9
|21
|27 - 55
|24
Прогнозы на матч Бетис 3:0 Осасуна
Исход игры
Бетис
67.8% (103)
Ничья
24.3% (37)
Осасуна
7.9% (12)
Тотал 2.5
Больше
37.24% (54)
Меньше
62.76% (91)
Обе команды забьют
Да
55.86% (81)
Нет
44.14% (64)
Популярный счёт
1:0 Бетис
31.6% (48)
2:1 Бетис
28.9% (44)
1:1 Ничья
18.4% (28)
0:1 Осасуна
3.9% (6)
2:0 Бетис
3.3% (5)
0:0 Ничья
2.6% (4)
1:2 Осасуна
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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