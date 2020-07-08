Второй тайм

99' Бетис заслуженно побеждает в отличном матче

99' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Г О О О О Л - Аленья Карлес изменил счет на табло!

93' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Матч возобновлен

91' Морон Лорен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Морон Лорен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' Мартин Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Удар от ворот произведет Осасуна

88' Арнаис Хосе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Феддал Зу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

84' Удар от ворот произведет Осасуна

83' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Отличные скиллы показывает Тельо Кристиан , обводя своих соперников

81' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Эступиньян Первис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

78' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Матч возобновлен

75' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

75' Карвалью Вилльям получил желтую карточку от судьи

74' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Осасуна

68' Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Матч возобновлен

67' Эмерсон Жуниор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Лато Тони получил желтую карточку от судьи

65' Плохо сыграл Гарсия Давид III - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

65' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Удар от ворот произведет Осасуна

63' Хоакин Санчес не смог попасть в створ ударом издали

63' ШТАНГА! Фекир Набиль обвел стенку при ударе со штрафного и попал в каркас ворот!

62' Эступиньян Первис получил желтую карточку от судьи

61' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Рефери не любит споров - именно за это Мерида Фран сейчас получил желтую

59' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

58' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Удар от ворот произведет Бетис

56' Видаль Начо не смог попасть в створ ударом издали

55' Видаль Начо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Удар от ворот произведет Осасуна

49' Иглесиас Борха оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Барха Энрике навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля