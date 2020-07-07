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  3. Испания
Валенсия
1:0
Перерыв

Стадион:
Вальядолид
0'
1:0
30' Гол
Макси Гомес
1
Хауме
Доменек
25
Флоренци
Алессандро
5
Габриэль
Паулиста
12
Дьякаби
Муктар
31
Герреро
Адрия
8
Солер
Карлос
10
Парехо
Даниэль
6
Кондогбия
Жоффрей
7
Гуэдеш
Гонсалу
22
Макси
Гомес
9
Гамейро
Кевин
1
Масип
Хорди
18
Антонио
Ангуло
Хесус
4
Кико
Франсиско
24
Хоакин
Фернандес
22
Начо
Мартинес
28
Перес
Кике
16
Сан
Эметерио
Феде
35
Гарсия
Виктор
3
Бен
Арфа
Хатем
23
Рубио
Вальдо
9
Унал
Энес
Валенсия
4-4-2
Вальядолид
4-2-3-1

Ход матча

30'
Макси Гомес
(Гамейро Кевин)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макси Гомес 9 0.24
2. Парехо Даниэль 8 (5) 0.21
3. Гамейро Кевин 5 0.13
4. Родриго Морено 4 0.11
5. Торрес Ферран 4 0.11
6. Гуэдеш Гонсалу 2 0.05
7. Солер Карлос 2 0.05
8. Вальехо Ману 2 0.05
9. Васс Даниэль 1 0.03
10. Черышев Денис 1 0.03
11. Габриэль Паулиста 1 0.03
12. Кондогбия Жоффрей 1 0.03
13. Собрино Рубен 1 0.03
14. Ли Кан Ин 1 0.03
15. Коста Хауме 0 0
16. Силессен Яспер 0 0
17. Гайя Хосе 0 0
Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гвардиола Серхи 6 0.16
2. Унал Энес 6 (2) 0.16
3. Оскар Плано 3 0.08
4. Сандро Рамирес 3 0.08
5. Алькарас Рубен 2 0.05
6. Кико Франсиско 2 0.05
7. Хоакин Фернандес 2 0.05
8. Мичел Мигель 1 (1) 0.03
9. Салису Мохаммед 1 0.03
10. Эрвиас Пабло 1 0.03
11. Начо Мартинес 0 0
12. Барба Федерико 0 0
13. Вилья Тони 0 0
14. Санчес Хавьер 0 0
15. Рубио Вальдо 0 0
16. Карнеро Рауль 0 0

Карточки

Валенсия
# Игрок      
1. Коклен Франсис 6 1
2. Парехо Даниэль 5 1
3. Васс Даниэль 6 0
4. Черышев Денис 5 0
5. Гайя Хосе 5 0
6. Габриэль Паулиста 5 0
7. Макси Гомес 5 0
8. Торрес Ферран 5 0
9. Ли Кан Ин 1 2
10. Кондогбия Жоффрей 4 0
11. Дьякаби Муктар 4 0
12. Мангала Эльяким 2 1
13. Родриго Морено 2 1
14. Коста Хауме 3 0
15. Солер Карлос 3 0
16. Гильямон Уго 3 0
17. Флоренци Алессандро 1 1
18. Гарай Эсекиэль 2 0
19. Гуэдеш Гонсалу 2 0
20. Силессен Яспер 1 0
21. Хауме Доменек 1 0
Вальядолид
# Игрок      
1. Алькарас Рубен 9 0
2. Хоакин Фернандес 9 0
3. Мичел Мигель 6 0
4. Гвардиола Серхи 6 0
5. Рубио Вальдо 6 0
6. Оскар Плано 5 0
7. Унал Энес 4 0
8. Вилья Тони 4 0
9. Сан Эметерио Феде 4 0
10. Салису Мохаммед 4 0
11. Барба Федерико 3 0
12. Мойано Хави 3 0
13. Масип Хорди 2 0
14. Начо Мартинес 2 0
15. Сандро Рамирес 2 0
16. Кико Франсиско 2 0
17. Карнеро Рауль 2 0
18. Бен Арфа Хатем 1 0
19. Эрвиас Пабло 1 0
20. Антонио Ангуло Хесус 1 0
21. Тухами Ануар 1 0
22. Санчес Хавьер 1 0
23. Де ла Фуэнте Мигель 1 0
24. Порро Педро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Валенсия 5.26% (2) 15.79% (6) 18.42% (7) 18.42% (7) 13.16% (5) 28.95% (11)
 Вальядолид 24% (6) 8% (2) 12% (3) 16% (4) 8% (2) 32% (8)

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: + = -
Гранада 2:2 Валенсия Валенсия 0:2 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Валенсия Эйбар 1:0 Валенсия
Валенсия 2:0 Осасуна Реал Мадрид 3:0 Валенсия Валенсия 1:1 Леванте Валенсия 3:4 Аталанта Алавес 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Бетис Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Аталанта 4:1 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетико М Хетафе 3:0 Валенсия Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 1:0 Сельта Леонеса 0:0 Валенсия Валенсия 2:0 Барселона УД Логроньес 0:1 Валенсия Мальорка 4:1 Валенсия
Вальядолид Последние 20 матчей: + = -
Вальядолид 1:0 Алавес Вальядолид 0:0 Леванте Севилья 1:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе
Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Сельта Леганес 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Эспаньол Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Вильярреал Мальорка 0:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Тенерифе 2:1 Вальядолид Осасуна 0:0 Вальядолид Марбелья 1:1 Вальядолид Вальядолид 2:2 Леганес Вальядолид 1:1 Валенсия Толоса 0:3 Вальядолид

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 1
Вальядолид: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 6
Вальядолид 1:1 Валенсия Ла Лига Вальядолид 0:2 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Вальядолид Примера Вальядолид 0:0 Валенсия Примера
Валенсия 2:2 Вальядолид Примера Валенсия 2:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:1 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Вальядолид Примера Вальядолид 2:4 Валенсия Примера Валенсия 1:2 Вальядолид Примера Вальядолид 0:1 Валенсия Примера Вальядолид 0:2 Валенсия Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 34 23 8 3 62 - 21 77
2. Барселона Заявка 34 22 7 5 78 - 36 73
3. Атлетико М Заявка 34 16 14 4 46 - 25 62
4. Севилья Заявка 34 16 12 6 49 - 33 60
5. Вильярреал Заявка 34 16 6 12 54 - 44 54
6. Хетафе Заявка 34 14 11 9 42 - 31 53
7. Реал Сосьедад Заявка 34 15 6 13 51 - 43 51
8. Валенсия 1:0 Заявка 35 13 11 11 44 - 50 50
9. Атлетик Б Заявка 34 12 12 10 38 - 29 48
10. Гранада Заявка 34 13 8 13 42 - 40 47
11. Осасуна Заявка 34 11 12 11 40 - 47 45
12. Леванте Заявка 34 12 7 15 42 - 47 43
13. Вальядолид 0:1 Заявка 35 8 15 12 28 - 38 39
14. Бетис Заявка 34 9 11 14 44 - 55 38
15. Эйбар Заявка 34 9 8 17 34 - 51 35
16. Алавес Заявка 34 9 8 17 32 - 51 35
17. Сельта Заявка 34 7 14 13 33 - 43 35
18. Мальорка Заявка 34 8 5 21 35 - 59 29
19. Леганес Заявка 34 6 10 18 25 - 49 28
20. Эспаньол Заявка 34 5 9 20 27 - 54 24
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Валенсия" - "Вальядолид" - 1:0.
  • 45'
    Кондогбия низом прокинул мяч в штрафную площадь по центру. Масип рванул на перехват и опередил Макси Гомеса.
  • 45'
    "Валенсия" продолжает наращивать преимущество по владению мячом, играя у центрального круга.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавил Де Бургос в первом тайме.
  • Фол, нарушение
    44'
    Кондогбия у центрального круга придержал Унала за майку.
  • 43'
    Гуэдеш здорово справа прошёл до линии  поля, но его навес на дальнюю штангу вышел чуть сильным.
  • 42'
    Гуэдеш с пятнадцати метров пробил по воротам, но попал в Хоакина.
  • 41'
    Парехо сходил на правый фланг к Флоренци и сделал пас на свою половину поля на Габриэля.
  • 40'
    У Флоренци справа в касание не прошёл прострел к воротам.
  • 38'
    Рубио по левому флангу заброс вперёд на Унала исполнил слишком сильно.
  • 37'
    Рубил слева откатил мяч на Переса, который с линии штрафной площади пробил низом правее ворот.
  • 36'
    Макси Гомес с двадцати четырёх метров с рикошетом пробил левее ворот. Масип не хотел углового удара и в прыжке мяч достал.
  • 34'
    "Валенсия" с мячом отошла на свою половину поля. Торопиться хозяева никуда больше не собираются.
  • 32'
    Пауза в матче. Игроки обеих команд отправились к скамейкам запасных попить воды.
  • Описание гола
    30'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    МАКСИ ГОМЕС!!! Гамейро саправа ворвался в штрафную площадь и выкатил мяч на дальнюю штангу, откуда Макси Гомес переиграл Масипа.
  • Опасный момент
    29'
    Рубил слева навесил к дальней штанге, откуда головой пробил Гарсия, но не попал в дальний угол.
  • Фол, нарушение
    28'
    Макси Гомес на чужой половине поля плечом врезался в грудь Пересу.
  • Фол, нарушение
    27'
    Рубиол на левом фланге атаки проиграл позицию Габриэлю и подтолкнул защитника "Валенсии" в спину.
  • Опасный момент
    26'
    Рубио слева прорвался в штрафную площадь и из-под защитника сильно низом пробил в ближний угол. Хауме успел сложиться и остановить мяч.
  • 25'
    Бен Арфа хотел в одиночку прорваться в штрафную площадь со смещением вправо, но на линии мяч потерял.
  • Фол, нарушение
    24'
    Гамейро в чужой штрафной площади нарушил правила.
  • 23'
    Кондогбия по центру продвинулся вперёд и с двадцати шести метров низом пробил по центру ворот. Масипу пришлось впервые вступать в игру. Первый удар в створ состоялся.
  • 22'
    3-0 - статистика по ударам к середине тайма. При этом в створ ударов пока не было.
  • 21'
    Кондогбия с тридцати двух метров пробил правее ворот.
  • Угловой
    20'
    Парехо исполнил угловой удар. Гости перед воротами сыграли уверенно и мяч выбили.
  • 19'
    Гуэдеш слева навесил на дальнюю штангу, где Солер уже занёс ногу для удара. Соперники опередили Карлоса.
  • Фол, нарушение
    18'
    Кондогбия в центре поля не попал по мячу, и нога Жоффрея угодила в живот Пересу.
  • Угловой
    17'
    От углового флага Парехо навесил на Кондогдия, который с линии вратарской площади пробил головой, но не попал в ближний верхний угол ворот.
  • 16'
    Парехо со штрафного пробил в стенку.
  • 15'
    Перес сбил Солера перед штрафной площадью. Двадцать семь метров до ворот.
  • 14'
    Без моментов и ударов проходят стартовые минуты встречи.
  • 13'
    Герреро слева навесил к воротам, где Хоакин вверху опередил МИакси Гомеса и выбил мяч из штрафной площади.
  • Фол, нарушение
    12'
    Перес на чужой половине поля придержал руками Солера.
  • 11'
    Антонио справа навес на дальнюю штангу исполнил слишком сильно.
  • 9'
    С Гуэдешем всё в порядке. "Валенсия" продолжает катать мяч в центре поля.
  • Травма, повреждение
    8'
    Гуэдеш на левом фланге столкнулся с арбитром и лежит на газоне. Де Бургос остановил встречу.
  • 7'
    "Вальядолид" в позиционной атаке. Бен Арфа на левом фланге не обыграл Флоренци.
  • 6'
    Солер сделал заброс направо вперёд на Флопенци, который неудачно сыграл при приёме мяча.
  • 5'
    Флоренци на правом фланге не смог проскочить мимо Начо Мартинеса.
  • Офсайд
    4'
    Бен Арфа на правом фланге забрался в офсайд.
  • 3'
    "Валенсия" контролирует мяч на своей половине поля. Гости пока ограничиваются прессингом.
  • 2'
    "Валенсия" играет в белых футболках и чёрных трусах, "Вальядорлид" - в синей форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Месталье"!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mestalla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Валенсия 1:0 Вальядолид

Исход игры
Валенсия
86.3% (126)
Ничья
13% (19)
Вальядолид
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (51)
Меньше
62.5% (85)
Обе команды забьют
Да
44.12% (60)
Нет
55.88% (76)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
28.1% (41)
1:0 Валенсия
27.4% (40)
2:0 Валенсия
20.5% (30)
1:1 Ничья
7.5% (11)
0:0 Ничья
2.7% (4)
3:1 Валенсия
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
3:2 Валенсия
1.4% (2)
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