Кондогбия у центрального круга придержал Унала за майку.

"Валенсия" продолжает наращивать преимущество по владению мячом, играя у центрального круга.

Кондогбия низом прокинул мяч в штрафную площадь по центру. Масип рванул на перехват и опередил Макси Гомеса.

КЭШБЭК 12,5% на все ставки

43' Гуэдеш здорово справа прошёл до линии поля, но его навес на дальнюю штангу вышел чуть сильным.

42' Гуэдеш с пятнадцати метров пробил по воротам, но попал в Хоакина.

41' Парехо сходил на правый фланг к Флоренци и сделал пас на свою половину поля на Габриэля.

40' У Флоренци справа в касание не прошёл прострел к воротам.

38' Рубио по левому флангу заброс вперёд на Унала исполнил слишком сильно.

37' Рубил слева откатил мяч на Переса, который с линии штрафной площади пробил низом правее ворот.

36' Макси Гомес с двадцати четырёх метров с рикошетом пробил левее ворот. Масип не хотел углового удара и в прыжке мяч достал.

34' "Валенсия" с мячом отошла на свою половину поля. Торопиться хозяева никуда больше не собираются.

32' Пауза в матче. Игроки обеих команд отправились к скамейкам запасных попить воды.

30' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

МАКСИ ГОМЕС!!! Гамейро саправа ворвался в штрафную площадь и выкатил мяч на дальнюю штангу, откуда Макси Гомес переиграл Масипа.

29' Рубил слева навесил к дальней штанге, откуда головой пробил Гарсия, но не попал в дальний угол.

28' Макси Гомес на чужой половине поля плечом врезался в грудь Пересу.

27' Рубиол на левом фланге атаки проиграл позицию Габриэлю и подтолкнул защитника "Валенсии" в спину.

26' Рубио слева прорвался в штрафную площадь и из-под защитника сильно низом пробил в ближний угол. Хауме успел сложиться и остановить мяч.

25' Бен Арфа хотел в одиночку прорваться в штрафную площадь со смещением вправо, но на линии мяч потерял.

24' Гамейро в чужой штрафной площади нарушил правила.

23' Кондогбия по центру продвинулся вперёд и с двадцати шести метров низом пробил по центру ворот. Масипу пришлось впервые вступать в игру. Первый удар в створ состоялся.

22' 3-0 - статистика по ударам к середине тайма. При этом в створ ударов пока не было.

21' Кондогбия с тридцати двух метров пробил правее ворот.

20' Парехо исполнил угловой удар. Гости перед воротами сыграли уверенно и мяч выбили.

19' Гуэдеш слева навесил на дальнюю штангу, где Солер уже занёс ногу для удара. Соперники опередили Карлоса.

18' Кондогбия в центре поля не попал по мячу, и нога Жоффрея угодила в живот Пересу.

17' От углового флага Парехо навесил на Кондогдия, который с линии вратарской площади пробил головой, но не попал в ближний верхний угол ворот.

16' Парехо со штрафного пробил в стенку.

15' Перес сбил Солера перед штрафной площадью. Двадцать семь метров до ворот.

14' Без моментов и ударов проходят стартовые минуты встречи.

13' Герреро слева навесил к воротам, где Хоакин вверху опередил МИакси Гомеса и выбил мяч из штрафной площади.

12' Перес на чужой половине поля придержал руками Солера.

11' Антонио справа навес на дальнюю штангу исполнил слишком сильно.

9' С Гуэдешем всё в порядке. "Валенсия" продолжает катать мяч в центре поля.

8' Гуэдеш на левом фланге столкнулся с арбитром и лежит на газоне. Де Бургос остановил встречу.

7' "Вальядолид" в позиционной атаке. Бен Арфа на левом фланге не обыграл Флоренци.

6' Солер сделал заброс направо вперёд на Флопенци, который неудачно сыграл при приёме мяча.

5' Флоренци на правом фланге не смог проскочить мимо Начо Мартинеса.

4' Бен Арфа на правом фланге забрался в офсайд.

3' "Валенсия" контролирует мяч на своей половине поля. Гости пока ограничиваются прессингом.

2' "Валенсия" играет в белых футболках и чёрных трусах, "Вальядорлид" - в синей форме.