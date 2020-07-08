Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Морено Альберто из команды Вильярреал плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

47' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Максимович Неманья из команды Хетафе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Торрес Пау выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Удар от ворот произведет Вильярреал

44' Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Удар от ворот произведет Вильярреал

43' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Торрес Пау выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Ньом Аллан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Удар от ворот произведет Вильярреал

39' Арамбарри Мауро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Джейсон из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

37' Пенья Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Удар от ворот произведет Вильярреал

37' Мата Хайме из команды Хетафе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

37' Тимор Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

30' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Джейсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе

27' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Оливера Матиас из команды Хетафе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

25' Джейсон нанес удар, но тот был заблокирован.

24' Удар от ворот произведет Хетафе

24' Онтиверос Хавьер не смог попасть в створ ударом издали

23' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Арамбарри Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Максимович Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Джейсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Пенья Рубен из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

17' Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Вильярреал

9' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Торрес Пау выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Ох, нехорошо это выглядит. Замбо-Ангисса Андре-Франк получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Замбо-Ангисса Андре-Франк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Хетафе

5' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

4' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Хетафе

2' Удар от ворот произведет Хетафе

1' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Оливера Матиас из команды Хетафе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Хетафе начинает с центра поля