Хетафе
1:3
Конец матча
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
Вильярреал
63' Желтая карточкаСория Давид
0:1
66' ПенальтиКасорла Санти
68' Желтая карточкаАнхель Луис
1:1
80' ГолДуро Уго
86' Желтая карточкаАрамбарри Мауро
1:2
86' ПенальтиКасорла Санти
87' Желтая карточкаПортильо Франсиско
89' Желтая карточкаМорено Херард
1:3
90' ГолПенья Рубен
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
23
Джейсон
24
Тимор
Давид
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
-
12 Ньом АлланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Лавин МаркосВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Фахир ФайсалПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Дуро УгоНападающий
-
11 Дьедью АматНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Пенья РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Шакла СофьянЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гомес МойсесПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кальеха Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
63'
66'
0:1
68'
69'
80'
1:1
86'
86'
1:2
89'
90'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
4 Офсайды 2
-
20 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мата Хайме
|11 (3)
|0.29
|2.
|Анхель Луис
|10 (1)
|0.26
|3.
|Видаль Молина
|5 (2)
|0.13
|4.
|Тимор Давид
|3
|0.08
|5.
|Кабрера Леандро
|2
|0.05
|6.
|Ньом Аллан
|2
|0.05
|7.
|Максимович Неманья
|2
|0.05
|8.
|Кукурелья Марк
|1
|0.03
|9.
|Дамиан Суарес
|1
|0.03
|10.
|Джейсон
|1
|0.03
|11.
|Кенеди Роберт
|1
|0.03
|12.
|Арамбарри Мауро
|1
|0.03
|13.
|Дуро Уго
|1
|0.03
|14.
|Этебо Огенекаро
|1
|0.03
|15.
|Портильо Франсиско
|0
|0
|16.
|Дейверсон Силва
|0
|0
|17.
|Оливера Матиас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Херард
|16 (1)
|0.42
|2.
|Касорла Санти
|10 (8)
|0.26
|3.
|Экамби Карл Токо
|6
|0.16
|4.
|Гомес Мойсес
|4
|0.11
|5.
|Алькасер Пако
|4
|0.11
|6.
|Чуквезе Саму
|3
|0.08
|7.
|Тригерос Мануэль
|2 (1)
|0.05
|8.
|Пенья Рубен
|2
|0.05
|9.
|Бакка Карлос
|2
|0.05
|10.
|Торрес Пау
|2
|0.05
|11.
|Онтиверос Хавьер
|2
|0.05
|12.
|Альбиоль Рауль
|1
|0.03
|13.
|Фернандо Нино
|1
|0.03
|14.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0.03
|15.
|Иборра Висенте
|0
|0
|16.
|Кинтилья Хави
|0
|0
|17.
|Марио Гаспар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|14
|0
|2.
|Ньом Аллан
|13
|0
|3.
|Мата Хайме
|13
|0
|4.
|Арамбарри Мауро
|10
|1
|5.
|Кукурелья Марк
|8
|0
|6.
|Этчейта Хавьер
|7
|0
|7.
|Видаль Молина
|5
|1
|8.
|Оливера Матиас
|5
|1
|9.
|Дьене Даконам
|5
|0
|10.
|Джейсон
|5
|0
|11.
|Максимович Неманья
|5
|0
|12.
|Анхель Луис
|5
|0
|13.
|Чема Родригес
|4
|0
|14.
|Этебо Огенекаро
|4
|0
|15.
|Кабрера Леандро
|3
|0
|16.
|Портильо Франсиско
|3
|0
|17.
|Тимор Давид
|3
|0
|18.
|Дуро Уго
|3
|0
|19.
|Сория Давид
|2
|0
|20.
|Кенеди Роберт
|2
|0
|21.
|Бергара Маркель
|2
|0
|22.
|Фахир Файсал
|2
|0
|23.
|Дейверсон Силва
|2
|0
|24.
|Бруно Гонсалес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иборра Висенте
|10
|0
|2.
|Альбиоль Рауль
|9
|0
|3.
|Морено Альберто
|6
|0
|4.
|Торрес Пау
|6
|0
|5.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|6
|0
|6.
|Тригерос Мануэль
|5
|0
|7.
|Кинтилья Хави
|5
|0
|8.
|Пенья Рубен
|5
|0
|9.
|Морено Херард
|4
|0
|10.
|Касорла Санти
|3
|0
|11.
|Асенхо Серхио
|2
|0
|12.
|Марио Гаспар
|2
|0
|13.
|Чуквезе Саму
|2
|0
|14.
|Андрес Фернандес
|1
|0
|15.
|Бруно Сориано
|1
|0
|16.
|Фернандо Нино
|1
|0
|17.
|Фунес Мори
|1
|0
|18.
|Бакка Карлос
|1
|0
|19.
|Гомес Мойсес
|1
|0
|20.
|Алькасер Пако
|1
|0
|21.
|Онтиверос Хавьер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хетафе
|11.9% (5)
|11.9% (5)
|19.05% (8)
|9.52% (4)
|23.81% (10)
|23.81% (10)
|Вильярреал
|24% (12)
|12% (6)
|12% (6)
|18% (9)
|20% (10)
|14% (7)
Предыдущие игры
Хетафе Последние 20 матчей: + = -Осасуна 0:0 Хетафе Реал Мадрид 1:0 Хетафе Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Вальядолид 1:1 Хетафе
Хетафе 1:1 Эйбар Хетафе 0:0 Эспаньол Гранада 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Сельта Мальорка 0:1 Хетафе Аякс 2:1 Хетафе Хетафе 0:3 Севилья Хетафе 2:0 Аякс Барселона 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Атлетик Б 0:2 Хетафе Хетафе 1:0 Бетис Леганес 0:3 Хетафе Бадалона 2:0 Хетафе Хетафе 0:3 Реал Мадрид Вильярреал 1:0 Хетафе
Вильярреал Последние 20 матчей: + = -Вильярреал 1:4 Барселона Бетис 0:2 Вильярреал Вильярреал 2:0 Валенсия Вильярреал 2:2 Севилья
Гранада 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:0 Мальорка Сельта 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Леганес Атлетик Б 1:0 Вильярреал Атлетико М 3:1 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Вальядолид 1:1 Вильярреал Мирандес 4:2 Вильярреал Вильярреал 3:1 Осасуна Райо Вальекано 0:2 Вильярреал Алавес 1:2 Вильярреал Жирона 0:3 Вильярреал Вильярреал 1:2 Эспаньол Ориуэла 1:2 Вильярреал Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал
Последние игры между собой
Хетафе: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Вильярреал: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Хетафе 4:0 Вильярреал Примера Вильярреал 2:0 Хетафе Примера Хетафе 2:0 Вильярреал Примера Хетафе 1:1 Вильярреал Примера Хетафе 0:1 Вильярреал Кубок Короля Вильярреал 1:0 Хетафе Кубок Короля Вильярреал 2:1 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 0:2 Хетафе Примера Вильярреал 1:2 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Вильярреал Примера Хетафе 3:0 Вильярреал Примера Вильярреал 3:2 Хетафе Примера Хетафе 1:2 Вильярреал Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|23
|8
|3
|62 - 21
|77
|2.
|Барселона
|1:0 Заявка
|35
|23
|7
|5
|79 - 36
|76
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|35
|16
|15
|4
|47 - 26
|63
|4.
|Севилья
|Заявка
|34
|16
|12
|6
|49 - 33
|60
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|35
|17
|6
|12
|57 - 45
|57
|6.
|Хетафе
|Заявка
|35
|14
|11
|10
|43 - 34
|53
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|34
|15
|6
|13
|51 - 43
|51
|8.
|Валенсия
|Заявка
|35
|13
|11
|11
|45 - 51
|50
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|38 - 29
|48
|10.
|Гранада
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|42 - 40
|47
|11.
|Осасуна
|Заявка
|35
|11
|12
|12
|40 - 50
|45
|12.
|Леванте
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|42 - 47
|43
|13.
|Бетис
|Заявка
|35
|10
|11
|14
|47 - 55
|41
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|35
|8
|15
|12
|29 - 39
|39
|15.
|Сельта
|Заявка
|35
|7
|15
|13
|34 - 44
|36
|16.
|Эйбар
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|34 - 51
|35
|17.
|Алавес
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|32 - 51
|35
|18.
|Мальорка
|Заявка
|34
|8
|5
|21
|35 - 59
|29
|19.
|Леганес
|Заявка
|34
|6
|10
|18
|25 - 49
|28
|20.
|Эспаньол
|0:1 Заявка
|35
|5
|9
|21
|27 - 55
|24
Прогнозы на матч Хетафе 1:3 Вильярреал
Исход игры
Хетафе
32% (48)
Ничья
45.3% (68)
Вильярреал
22.7% (34)
Тотал 2.5
Больше
33.57% (48)
Меньше
66.43% (95)
Обе команды забьют
Да
71.33% (102)
Нет
28.67% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.7% (58)
2:1 Хетафе
14% (21)
1:2 Вильярреал
11.3% (17)
1:0 Хетафе
11.3% (17)
0:1 Вильярреал
6% (9)
2:0 Хетафе
3.3% (5)
2:2 Ничья
2.7% (4)
0:0 Ничья
2.7% (4)
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