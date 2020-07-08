Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

95' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

95' Тактическая замена. Морено Херард уходит с поля и его заменяет Фернандо Ниньо

93' Г О О О О Л - Пенья Рубен изменил счет на табло!

92' Торрес Пау выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Удар от ворот произведет Вильярреал

91' Ньом Аллан из команды Хетафе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Вильярреал

89' Морено Херард получил желтую карточку от судьи

89' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

87' Рефери не любит споров - именно за это Портильо Франсиско сейчас получил желтую

87' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Г О О О О Л - Касорла Санти из команды Вильярреал забивает с точки!

86' Рефери не любит споров - именно за это Арамбарри Мауро сейчас получил желтую

85' После проверки VAR судья изменил решение - Вильярреал пробьет пенальти!

84' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

84' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

83' Иборра Висенте из команды Вильярреал сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

83' Дьене Даконам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

82' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Отличные скиллы показывает Анхель Луис , обводя своих соперников

79' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Торрес Пау выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Матч возобновлен

76' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

74' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Матч возобновлен

73' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

72' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Вильярреал

70' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Анхель Луис получил желтую карточку от судьи

67' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Г О О О О Л - Касорла Санти из команды Вильярреал забивает с точки!

66' После проверки VAR судья не изменил решения - Вильярреал пробьет пенальти!

65' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

64' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

63' Сория Давид получил желтую карточку от судьи

63' ШАНС! Гомес Мойсес вышел один на один с голкипером...

63' Касорла Санти разрезает оборону соперника отличным пасом

62' Удар от ворот произведет Вильярреал

61' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

60' Касорла Санти навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Тимор Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Удар от ворот произведет Вильярреал

54' Удар от ворот произведет Хетафе

53' Касорла Санти навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Кукурелья Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Кукурелья Марк из команды Хетафе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

49' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Вильярреал

47' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Джейсон нанес удар, но тот был заблокирован.