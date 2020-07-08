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Хетафе
1:3
Конец матча

Стадион:
Вильярреал
0'
63' Желтая карточка
Сория Давид
0:1
66' Пенальти
Касорла Санти
68' Желтая карточка
Анхель Луис
1:1
80' Гол
Дуро Уго
86' Желтая карточка
Арамбарри Мауро
1:2
86' Пенальти
Касорла Санти
87' Желтая карточка
Портильо Франсиско
89' Желтая карточка
Морено Херард
1:3
90' Гол
Пенья Рубен
90'+7
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
2
Дьене
Даконам
16
Этчейта
Хавьер
17
Оливера
Матиас
23
Джейсон
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
24
Тимор
Давид
15
Кукурелья
Марк
7
Мата
Хайме
1
Асенхо
Серхио
20
Пенья
Рубен
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
18
Морено
Альберто
8
Касорла
Санти
19
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
10
Иборра
Висенте
24
Онтиверос
Хавьер
11
Чуквезе
Саму
7
Морено
Херард
Хетафе
4-5-1
Вильярреал
4-4-2

Ход матча

52'
 
Гомес Мойсес
Чуквезе Саму
57'
Анхель Луис
Мата Хайме
 
63'
Сория Давид
 
66'
0:1
Касорла Санти
68'
Анхель Луис
 
69'
Портильо Франсиско
Джейсон
 
69'
Дуро Уго
Тимор Давид
 
80'
Дуро Уго
(Портильо Франсиско)
1:1
86'
Арамбарри Мауро
 
86'
1:2
Касорла Санти
87'
Портильо Франсиско
 
88'
Дьедью Амат
Кукурелья Марк
 
89'
 
Тригерос Мануэль
Касорла Санти
89'
 
Марио Гаспар
Онтиверос Хавьер
89'
 
Морено Херард
90'
1:3
Пенья Рубен
(Морено Херард)
90'
 
Фернандо Нино
Морено Херард

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 4 Офсайды 2
  • 20 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мата Хайме 11 (3) 0.29
2. Анхель Луис 10 (1) 0.26
3. Видаль Молина 5 (2) 0.13
4. Тимор Давид 3 0.08
5. Кабрера Леандро 2 0.05
6. Ньом Аллан 2 0.05
7. Максимович Неманья 2 0.05
8. Кукурелья Марк 1 0.03
9. Дамиан Суарес 1 0.03
10. Джейсон 1 0.03
11. Кенеди Роберт 1 0.03
12. Арамбарри Мауро 1 0.03
13. Дуро Уго 1 0.03
14. Этебо Огенекаро 1 0.03
15. Портильо Франсиско 0 0
16. Дейверсон Силва 0 0
17. Оливера Матиас 0 0
Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 16 (1) 0.42
2. Касорла Санти 10 (8) 0.26
3. Экамби Карл Токо 6 0.16
4. Гомес Мойсес 4 0.11
5. Алькасер Пако 4 0.11
6. Чуквезе Саму 3 0.08
7. Тригерос Мануэль 2 (1) 0.05
8. Пенья Рубен 2 0.05
9. Бакка Карлос 2 0.05
10. Торрес Пау 2 0.05
11. Онтиверос Хавьер 2 0.05
12. Альбиоль Рауль 1 0.03
13. Фернандо Нино 1 0.03
14. Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0.03
15. Иборра Висенте 0 0
16. Кинтилья Хави 0 0
17. Марио Гаспар 0 0

Карточки

Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 14 0
2. Ньом Аллан 13 0
3. Мата Хайме 13 0
4. Арамбарри Мауро 10 1
5. Кукурелья Марк 8 0
6. Этчейта Хавьер 7 0
7. Видаль Молина 5 1
8. Оливера Матиас 5 1
9. Дьене Даконам 5 0
10. Джейсон 5 0
11. Максимович Неманья 5 0
12. Анхель Луис 5 0
13. Чема Родригес 4 0
14. Этебо Огенекаро 4 0
15. Кабрера Леандро 3 0
16. Портильо Франсиско 3 0
17. Тимор Давид 3 0
18. Дуро Уго 3 0
19. Сория Давид 2 0
20. Кенеди Роберт 2 0
21. Бергара Маркель 2 0
22. Фахир Файсал 2 0
23. Дейверсон Силва 2 0
24. Бруно Гонсалес 1 0
Вильярреал
# Игрок      
1. Иборра Висенте 10 0
2. Альбиоль Рауль 9 0
3. Морено Альберто 6 0
4. Торрес Пау 6 0
5. Замбо-Ангисса Андре-Франк 6 0
6. Тригерос Мануэль 5 0
7. Кинтилья Хави 5 0
8. Пенья Рубен 5 0
9. Морено Херард 4 0
10. Касорла Санти 3 0
11. Асенхо Серхио 2 0
12. Марио Гаспар 2 0
13. Чуквезе Саму 2 0
14. Андрес Фернандес 1 0
15. Бруно Сориано 1 0
16. Фернандо Нино 1 0
17. Фунес Мори 1 0
18. Бакка Карлос 1 0
19. Гомес Мойсес 1 0
20. Алькасер Пако 1 0
21. Онтиверос Хавьер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хетафе 11.9% (5) 11.9% (5) 19.05% (8) 9.52% (4) 23.81% (10) 23.81% (10)
 Вильярреал 24% (12) 12% (6) 12% (6) 18% (9) 20% (10) 14% (7)

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: + = -
Осасуна 0:0 Хетафе Реал Мадрид 1:0 Хетафе Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Вальядолид 1:1 Хетафе
Хетафе 1:1 Эйбар Хетафе 0:0 Эспаньол Гранада 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Сельта Мальорка 0:1 Хетафе Аякс 2:1 Хетафе Хетафе 0:3 Севилья Хетафе 2:0 Аякс Барселона 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Атлетик Б 0:2 Хетафе Хетафе 1:0 Бетис Леганес 0:3 Хетафе Бадалона 2:0 Хетафе Хетафе 0:3 Реал Мадрид Вильярреал 1:0 Хетафе
Вильярреал Последние 20 матчей: + = -
Вильярреал 1:4 Барселона Бетис 0:2 Вильярреал Вильярреал 2:0 Валенсия Вильярреал 2:2 Севилья
Гранада 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:0 Мальорка Сельта 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Леганес Атлетик Б 1:0 Вильярреал Атлетико М 3:1 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Вальядолид 1:1 Вильярреал Мирандес 4:2 Вильярреал Вильярреал 3:1 Осасуна Райо Вальекано 0:2 Вильярреал Алавес 1:2 Вильярреал Жирона 0:3 Вильярреал Вильярреал 1:2 Эспаньол Ориуэла 1:2 Вильярреал Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Вильярреал: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Вильярреал 1:0 Хетафе Ла Лига Хетафе 2:2 Вильярреал Примера Вильярреал 1:2 Хетафе Примера Вильярреал 1:0 Хетафе Примера
Хетафе 4:0 Вильярреал Примера Вильярреал 2:0 Хетафе Примера Хетафе 2:0 Вильярреал Примера Хетафе 1:1 Вильярреал Примера Хетафе 0:1 Вильярреал Кубок Короля Вильярреал 1:0 Хетафе Кубок Короля Вильярреал 2:1 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 0:2 Хетафе Примера Вильярреал 1:2 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Вильярреал Примера Хетафе 3:0 Вильярреал Примера Вильярреал 3:2 Хетафе Примера Хетафе 1:2 Вильярреал Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 34 23 8 3 62 - 21 77
2. Барселона 1:0 Заявка 35 23 7 5 79 - 36 76
3. Атлетико М Заявка 35 16 15 4 47 - 26 63
4. Севилья Заявка 34 16 12 6 49 - 33 60
5. Вильярреал Заявка 35 17 6 12 57 - 45 57
6. Хетафе Заявка 35 14 11 10 43 - 34 53
7. Реал Сосьедад Заявка 34 15 6 13 51 - 43 51
8. Валенсия Заявка 35 13 11 11 45 - 51 50
9. Атлетик Б Заявка 34 12 12 10 38 - 29 48
10. Гранада Заявка 34 13 8 13 42 - 40 47
11. Осасуна Заявка 35 11 12 12 40 - 50 45
12. Леванте Заявка 34 12 7 15 42 - 47 43
13. Бетис Заявка 35 10 11 14 47 - 55 41
14. Вальядолид Заявка 35 8 15 12 29 - 39 39
15. Сельта Заявка 35 7 15 13 34 - 44 36
16. Эйбар Заявка 34 9 8 17 34 - 51 35
17. Алавес Заявка 34 9 8 17 32 - 51 35
18. Мальорка Заявка 34 8 5 21 35 - 59 29
19. Леганес Заявка 34 6 10 18 25 - 49 28
20. Эспаньол 0:1 Заявка 35 5 9 21 27 - 55 24
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Хетафе 32% (48)
X 45.3% (68)
Вильярреал 22.7% (34)
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1.86 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Хетафе 1:3 Вильярреал

Исход игры
Хетафе
32% (48)
Ничья
45.3% (68)
Вильярреал
22.7% (34)
Тотал 2.5
Больше
33.57% (48)
Меньше
66.43% (95)
Обе команды забьют
Да
71.33% (102)
Нет
28.67% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.7% (58)
2:1 Хетафе
14% (21)
1:2 Вильярреал
11.3% (17)
1:0 Хетафе
11.3% (17)
0:1 Вильярреал
6% (9)
2:0 Хетафе
3.3% (5)
2:2 Ничья
2.7% (4)
0:0 Ничья
2.7% (4)
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