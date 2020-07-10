Реал Сосьедад
0:1
Первый тайм: 27'
Стадион: Reale Seguros Stadium
Гранада
4' Желтая карточкаМуньос Айхен
7' Желтая карточкаФернандес Карлос
0:1
21' ГолПуэртас Антонио
13
Мойя
Мигель
12
Муньос
Айхен
16
Виктор
Диаз
15
Нева
Карлос
8
Этеки
Ян
- Основной состав
-
13 Мойя МигельВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Пачеко ХонЗащитник
- Полузащитник
-
31 Джуара НаисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Лобете ХуленНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диаш ЖильЗащитник
-
12 Азиз РамонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мачис ДарвинПолузащитник
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
4'
21'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Виллиан Жозе
|10
|0.26
|2.
|Оярсабаль Микель
|9 (4)
|0.24
|3.
|Исак Александр
|9
|0.24
|4.
|Порту Кристиан
|7
|0.18
|5.
|Эдегор Мартин
|4
|0.11
|6.
|Мерино Микель
|4
|0.11
|7.
|Янузай Аднан
|3
|0.08
|8.
|Монреаль Начо
|2
|0.05
|9.
|Ле Норман Робен
|1
|0.03
|10.
|Сальдуа Хосеба
|0
|0
|11.
|Льоренте Диего
|0
|0
|12.
|Ариц Элустондо
|0
|0
|13.
|Сангальи Лука
|0
|0
|14.
|Субельдия Игор
|0
|0
|15.
|Роберто Лопес III
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандес Карлос
|8 (1)
|0.21
|2.
|Мачис Дарвин
|7 (1)
|0.18
|3.
|Пуэртас Антонио
|6
|0.16
|4.
|Сольдадо Роберто
|5 (1)
|0.13
|5.
|Вадильо Альваро
|3 (1)
|0.08
|6.
|Эррера Янгель
|2
|0.05
|7.
|Дуарте Домингуш
|2
|0.05
|8.
|Вико Федерико
|2 (1)
|0.05
|9.
|Азиз Рамон
|2
|0.05
|10.
|Санчес Герман
|2
|0.05
|11.
|Монторо Анхель
|1
|0.03
|12.
|Фулкье Димитри
|1
|0.03
|13.
|Эредия Антоньин
|1
|0.03
|14.
|Виктор Диаз
|0
|0
|15.
|Мартинес Хосе VI
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Субельдия Игор
|9
|0
|2.
|Сальдуа Хосеба
|7
|1
|3.
|Мерино Микель
|8
|0
|4.
|Льоренте Диего
|6
|1
|5.
|Порту Кристиан
|5
|0
|6.
|Ле Норман Робен
|5
|0
|7.
|Виллиан Жозе
|4
|0
|8.
|Оярсабаль Микель
|4
|0
|9.
|Гевара Андер
|4
|0
|10.
|Янузай Аднан
|3
|0
|11.
|Эдегор Мартин
|3
|0
|12.
|Ариц Элустондо
|3
|0
|13.
|Исак Александр
|3
|0
|14.
|Субименди Мартин
|3
|0
|15.
|Монреаль Начо
|2
|0
|16.
|Сурутуса Давид
|1
|0
|17.
|Горосабел Андони
|1
|0
|18.
|Муньос Айхен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сольдадо Роберто
|13
|0
|2.
|Санчес Герман
|11
|1
|3.
|Эррера Янгель
|12
|0
|4.
|Фернандес Карлос
|8
|0
|5.
|Гоналон Максим
|7
|0
|6.
|Дуарте Домингуш
|6
|0
|7.
|Монторо Анхель
|5
|0
|8.
|Пуэртас Антонио
|5
|0
|9.
|Фулкье Димитри
|4
|0
|10.
|Мачис Дарвин
|4
|0
|11.
|Виктор Диаз
|4
|0
|12.
|Этеки Ян
|4
|0
|13.
|Азиз Рамон
|3
|0
|14.
|Кини Марин
|2
|0
|15.
|Силва Руи
|2
|0
|16.
|Нева Карлос
|2
|0
|17.
|Эредия Антоньин
|2
|0
|18.
|Кейбаши Исмаил
|1
|0
|19.
|Вико Федерико
|1
|0
|20.
|Вальехо Хесус
|1
|0
|21.
|Мартинес Алекс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Сосьедад
|14.58% (7)
|18.75% (9)
|10.42% (5)
|20.83% (10)
|14.58% (7)
|20.83% (10)
|Гранада
|7.69% (3)
|12.82% (5)
|17.95% (7)
|20.51% (8)
|25.64% (10)
|15.38% (6)
Предыдущие игры
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: + = -Леванте 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Сельта
Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Алавес 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Реал Сосьедад Мирандес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Реал Сосьедад 2:1 Мирандес Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Леганес 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Бетис 3:0 Реал Сосьедад
Гранада Последние 20 матчей: + = -Гранада 2:2 Валенсия Алавес 0:2 Гранада Гранада 1:2 Эйбар Леганес 0:0 Гранада
Гранада 0:1 Вильярреал Бетис 2:2 Гранада Гранада 2:1 Хетафе Леванте 1:1 Гранада Гранада 2:1 Атлетик Б Гранада 0:0 Сельта Осасуна 0:3 Гранада Гранада 2:1 Вальядолид Атлетик Б 1:0 Гранада Атлетико М 1:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Гранада 2:1 Эспаньол Бадахос 2:3 Гранада Севилья 2:0 Гранада Бадалона 1:3 Гранада Барселона 1:0 Гранада
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 3
Гранада: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 8
Гранада 0:3 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:3 Гранада Примера Гранада 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Гранада Примера Гранада 1:3 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:2 Гранада Примера Гранада 0:0 Реал Сосьедад Примера Гранада 4:1 Реал Сосьедад Примера Гранада 2:1 Реал Сосьедад Кубок Короля Реал Сосьедад 4:1 Гранада Кубок Короля Реал Сосьедад 1:0 Гранада Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|23
|8
|3
|62 - 21
|77
|2.
|Барселона
|Заявка
|35
|23
|7
|5
|79 - 36
|76
|3.
|Севилья
|Заявка
|35
|17
|12
|6
|51 - 34
|63
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|35
|16
|15
|4
|47 - 26
|63
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|35
|17
|6
|12
|57 - 45
|57
|6.
|Хетафе
|Заявка
|35
|14
|11
|10
|43 - 34
|53
|7.
|Реал Сосьедад
|0:1 Заявка
|35
|15
|6
|14
|51 - 44
|51
|8.
|Гранада
|1:0 Заявка
|35
|14
|8
|13
|43 - 40
|50
|9.
|Валенсия
|Заявка
|35
|13
|11
|11
|45 - 51
|50
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|35
|12
|12
|11
|39 - 31
|48
|11.
|Осасуна
|Заявка
|35
|11
|12
|12
|40 - 50
|45
|12.
|Леванте
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|42 - 49
|43
|13.
|Бетис
|Заявка
|35
|10
|11
|14
|47 - 55
|41
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|35
|8
|15
|12
|29 - 39
|39
|15.
|Эйбар
|Заявка
|35
|9
|9
|17
|34 - 51
|36
|16.
|Сельта
|Заявка
|35
|7
|15
|13
|34 - 44
|36
|17.
|Алавес
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|32 - 51
|35
|18.
|Мальорка
|Заявка
|35
|9
|5
|21
|37 - 59
|32
|19.
|Леганес
|Заявка
|35
|6
|11
|18
|25 - 49
|29
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|35
|5
|9
|21
|27 - 55
|24
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:1 Гранада
Исход игры
Реал Сосьедад
83.2% (129)
Ничья
14.2% (22)
Гранада
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
53.1% (77)
Меньше
46.9% (68)
Обе команды забьют
Да
62.76% (91)
Нет
37.24% (54)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
42.6% (66)
1:0 Реал Сосьедад
21.3% (33)
2:0 Реал Сосьедад
11.6% (18)
1:1 Ничья
10.3% (16)
3:1 Реал Сосьедад
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
1:2 Гранада
1.3% (2)
3:0 Реал Сосьедад
1.3% (2)
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