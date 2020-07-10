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Реал Сосьедад
0:1
Первый тайм: 27'

Стадион:
Гранада
0'
4' Желтая карточка
Муньос Айхен
7' Желтая карточка
Фернандес Карлос
0:1
21' Гол
Пуэртас Антонио
27'
13
Мойя
Мигель
6
Ариц
Элустондо
3
Льоренте
Диего
24
Ле
Норман
Робен
12
Муньос
Айхен
36
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
7
Порту
Кристиан
10
Оярсабаль
Микель
22
Барренечеа
Андер
9
Виллиан
Жозе
1
Силва
Руи
16
Виктор
Диаз
20
Вальехо
Хесус
22
Дуарте
Домингуш
15
Нева
Карлос
2
Фулкье
Димитри
24
Фернандес
Карлос
21
Эррера
Янгель
8
Этеки
Ян
10
Пуэртас
Антонио
9
Сольдадо
Роберто
Реал Сосьедад
4-2-3-1
Гранада
4-5-1

Ход матча

4'
Муньос Айхен
 
7'
 
Фернандес Карлос
21'
0:1
Пуэртас Антонио
(Дуарте Домингуш)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Виллиан Жозе 10 0.26
2. Оярсабаль Микель 9 (4) 0.24
3. Исак Александр 9 0.24
4. Порту Кристиан 7 0.18
5. Эдегор Мартин 4 0.11
6. Мерино Микель 4 0.11
7. Янузай Аднан 3 0.08
8. Монреаль Начо 2 0.05
9. Ле Норман Робен 1 0.03
10. Сальдуа Хосеба 0 0
11. Льоренте Диего 0 0
12. Ариц Элустондо 0 0
13. Сангальи Лука 0 0
14. Субельдия Игор 0 0
15. Роберто Лопес III 0 0
Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандес Карлос 8 (1) 0.21
2. Мачис Дарвин 7 (1) 0.18
3. Пуэртас Антонио 6 0.16
4. Сольдадо Роберто 5 (1) 0.13
5. Вадильо Альваро 3 (1) 0.08
6. Эррера Янгель 2 0.05
7. Дуарте Домингуш 2 0.05
8. Вико Федерико 2 (1) 0.05
9. Азиз Рамон 2 0.05
10. Санчес Герман 2 0.05
11. Монторо Анхель 1 0.03
12. Фулкье Димитри 1 0.03
13. Эредия Антоньин 1 0.03
14. Виктор Диаз 0 0
15. Мартинес Хосе VI 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Субельдия Игор 9 0
2. Сальдуа Хосеба 7 1
3. Мерино Микель 8 0
4. Льоренте Диего 6 1
5. Порту Кристиан 5 0
6. Ле Норман Робен 5 0
7. Виллиан Жозе 4 0
8. Оярсабаль Микель 4 0
9. Гевара Андер 4 0
10. Янузай Аднан 3 0
11. Эдегор Мартин 3 0
12. Ариц Элустондо 3 0
13. Исак Александр 3 0
14. Субименди Мартин 3 0
15. Монреаль Начо 2 0
16. Сурутуса Давид 1 0
17. Горосабел Андони 1 0
18. Муньос Айхен 1 0
Гранада
# Игрок      
1. Сольдадо Роберто 13 0
2. Санчес Герман 11 1
3. Эррера Янгель 12 0
4. Фернандес Карлос 8 0
5. Гоналон Максим 7 0
6. Дуарте Домингуш 6 0
7. Монторо Анхель 5 0
8. Пуэртас Антонио 5 0
9. Фулкье Димитри 4 0
10. Мачис Дарвин 4 0
11. Виктор Диаз 4 0
12. Этеки Ян 4 0
13. Азиз Рамон 3 0
14. Кини Марин 2 0
15. Силва Руи 2 0
16. Нева Карлос 2 0
17. Эредия Антоньин 2 0
18. Кейбаши Исмаил 1 0
19. Вико Федерико 1 0
20. Вальехо Хесус 1 0
21. Мартинес Алекс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Сосьедад 14.58% (7) 18.75% (9) 10.42% (5) 20.83% (10) 14.58% (7) 20.83% (10)
 Гранада 7.69% (3) 12.82% (5) 17.95% (7) 20.51% (8) 25.64% (10) 15.38% (6)

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: + = -
Леванте 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Сельта
Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Алавес 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Реал Сосьедад Мирандес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Реал Сосьедад 2:1 Мирандес Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Леганес 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Бетис 3:0 Реал Сосьедад
Гранада Последние 20 матчей: + = -
Гранада 2:2 Валенсия Алавес 0:2 Гранада Гранада 1:2 Эйбар Леганес 0:0 Гранада
Гранада 0:1 Вильярреал Бетис 2:2 Гранада Гранада 2:1 Хетафе Леванте 1:1 Гранада Гранада 2:1 Атлетик Б Гранада 0:0 Сельта Осасуна 0:3 Гранада Гранада 2:1 Вальядолид Атлетик Б 1:0 Гранада Атлетико М 1:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Гранада 2:1 Эспаньол Бадахос 2:3 Гранада Севилья 2:0 Гранада Бадалона 1:3 Гранада Барселона 1:0 Гранада

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 3
Гранада: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 8
Гранада 1:2 Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад 2:1 Гранада Примера Гранада 0:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:0 Гранада Примера
Гранада 0:3 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:3 Гранада Примера Гранада 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Гранада Примера Гранада 1:3 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:2 Гранада Примера Гранада 0:0 Реал Сосьедад Примера Гранада 4:1 Реал Сосьедад Примера Гранада 2:1 Реал Сосьедад Кубок Короля Реал Сосьедад 4:1 Гранада Кубок Короля Реал Сосьедад 1:0 Гранада Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 34 23 8 3 62 - 21 77
2. Барселона Заявка 35 23 7 5 79 - 36 76
3. Севилья Заявка 35 17 12 6 51 - 34 63
4. Атлетико М Заявка 35 16 15 4 47 - 26 63
5. Вильярреал Заявка 35 17 6 12 57 - 45 57
6. Хетафе Заявка 35 14 11 10 43 - 34 53
7. Реал Сосьедад 0:1 Заявка 35 15 6 14 51 - 44 51
8. Гранада 1:0 Заявка 35 14 8 13 43 - 40 50
9. Валенсия Заявка 35 13 11 11 45 - 51 50
10. Атлетик Б Заявка 35 12 12 11 39 - 31 48
11. Осасуна Заявка 35 11 12 12 40 - 50 45
12. Леванте Заявка 35 12 7 16 42 - 49 43
13. Бетис Заявка 35 10 11 14 47 - 55 41
14. Вальядолид Заявка 35 8 15 12 29 - 39 39
15. Эйбар Заявка 35 9 9 17 34 - 51 36
16. Сельта Заявка 35 7 15 13 34 - 44 36
17. Алавес Заявка 34 9 8 17 32 - 51 35
18. Мальорка Заявка 35 9 5 21 37 - 59 32
19. Леганес Заявка 35 6 11 18 25 - 49 29
20. Эспаньол Заявка 35 5 9 21 27 - 55 24
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Реал Сосьедад 83.2% (129)
X 14.2% (22)
Гранада 2.6% (4)
Все прогнозы
2.6 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:1 Гранада

Исход игры
Реал Сосьедад
83.2% (129)
Ничья
14.2% (22)
Гранада
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
53.1% (77)
Меньше
46.9% (68)
Обе команды забьют
Да
62.76% (91)
Нет
37.24% (54)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
42.6% (66)
1:0 Реал Сосьедад
21.3% (33)
2:0 Реал Сосьедад
11.6% (18)
1:1 Ничья
10.3% (16)
3:1 Реал Сосьедад
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
1:2 Гранада
1.3% (2)
3:0 Реал Сосьедад
1.3% (2)
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