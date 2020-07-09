Второй тайм

94' Эспозито Эду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

92' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Амаду Ибрагим из команды Леганес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

92' Эспозито Эду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

91' Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Матч возобновлен

90' Куэльяр Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

89' Судье надоело, что Куэльяр Иван тянет время и он наказал его горчичником

88' Леганес остается без одного игрока, потому что Бустинса Унаи уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.

88' Бустинса Унаи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Анхель Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Удар от ворот произведет Эйбар

84' Отличный пас сделал Перес Рубен из команды Леганес . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

84' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Анхель Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Эйбар

78' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет Эйбар

77' Матч возобновлен

76' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

75' Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Росалес Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Шарлес Диас получил желтую карточку от судьи

73' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

68' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Леганес

66' Тарин Родриго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Анхель Хосе из команды Эйбар навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

65' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Удар от ворот произведет Леганес

61' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

61' Тарин Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет Леганес

57' Папа Диоп из команды Эйбар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

57' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Сильва Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Кике Гарсия из команды Эйбар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

55' Сильва Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Корреа Робер получил желтую карточку от судьи

54' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Бургос Эстебан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Сиовас Димитрис получил желтую карточку от судьи

53' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Корреа Робер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Тарин Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе

47' Удар от ворот произведет Эйбар

46' Папа Диоп получил желтую карточку от судьи