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  3. Испания
Эйбар
0:0
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Леганес
0'
17' Желтая карточка
Бустинса Унаи
46' Желтая карточка
Папа Диоп
54' Желтая карточка
Сиовас Димитрис
55' Желтая карточка
Корреа Робер
73' Желтая карточка
Шарлес Диас
89' Желтая карточка
Куэльяр Иван
90'+4
1
Дмитрович
Марко
20
Корреа
Робер
2
Бургос
Эстебан
3
Бигас
Педро
15
Анхель
Хосе
21
Педро
Леон
8
Папа
Диоп
10
Эспозито
Эду
16
Де
Бласис
Пабло
9
Энрич
Серхи
17
Кике
Гарсия
1
Куэльяр
Иван
16
Росалес
Роберто
3
Бустинса
Унаи
15
Тарин
Родриго
22
Сиовас
Димитрис
5
Сильва
Хонатан
19
Руибаль
Айтор
23
Амаду
Ибрагим
21
Перес
Рубен
24
Кевин
Родригес
9
Герреро
Мигель
Эйбар
4-4-2
Леганес
5-4-1

Ход матча

17'
 
Бустинса Унаи
46'
Папа Диоп
 
54'
 
Сиовас Димитрис
55'
Корреа Робер
 
61'
 
Эрасо Хави
Руибаль Айтор
62'
Инуи Такаси
Педро Леон
 
62'
Шарлес Диас
Энрич Серхи
 
62'
Кристофоро Себастьян
Корреа Робер
 
73'
Кике Гонсалес
Кике Гарсия
 
73'
Шарлес Диас
 
82'
 
Ассале Рожер
Герреро Мигель
89'
 
Куэльяр Иван
89'
 
Авазьем Чидозье
Бустинса Унаи

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Орельяна Фабиан 8 (4) 0.21
2. Шарлес Диас 6 (1) 0.16
3. Кике Гарсия 5 0.13
4. Эспозито Эду 2 0.05
5. Бигас Педро 2 0.05
6. Энрич Серхи 1 0.03
7. Инуи Такаси 1 0.03
8. Де Бласис Пабло 1 0.03
9. Анхель Хосе 1 0.03
10. Педро Леон 1 0.03
11. Рамис Иван 1 0.03
12. Папа Диоп 1 0.03
13. Паулу Оливейра 1 0.03
14. Бургос Эстебан 1 0.03
15. Арбилья Анайц 1 0.03
16. Кике Гонсалес 0 0
17. Эскаланте Гонсало 0 0
Леганес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оскар Родригес 9 (2) 0.24
2. Брайтвайт Мартин 6 0.16
3. Эн-Несири Юссеф 4 0.11
4. Роке Меса 1 0.03
5. Кевин Родригес 1 0.03
6. Каррильо Гидо 1 0.03
7. Сильва Хонатан 1 0.03
8. Омеруо Кеннет 1 0.03
9. Авилес Хавьер 1 0.03
10. Росалес Роберто 0 0
11. Перес Рубен 0 0
12. Бустинса Унаи 0 0

Карточки

Эйбар
# Игрок      
1. Орельяна Фабиан 9 1
2. Эскаланте Гонсало 8 1
3. Шарлес Диас 8 0
4. Паулу Оливейра 6 1
5. Папа Диоп 7 0
6. Энрич Серхи 5 0
7. Альварес Серхио 5 0
8. Арбилья Анайц 5 0
9. Анхель Хосе 4 0
10. Педро Леон 4 0
11. Корреа Робер 3 0
12. Дмитрович Марко 3 0
13. Техеро Альваро 3 0
14. Эспозито Эду 3 0
15. Инуи Такаси 2 0
16. Бигас Педро 2 0
17. Бургос Эстебан 2 0
18. Кике Гарсия 2 0
19. Рамис Иван 1 0
20. Кристофоро Себастьян 1 0
21. Йоэл Родригес 1 0
Леганес
# Игрок      
1. Сильва Хонатан 12 0
2. Роке Меса 10 0
3. Ресио Хосе 9 0
4. Авазьем Чидозье 9 0
5. Перес Рубен 8 0
6. Оскар Родригес 6 1
7. Росалес Роберто 7 0
8. Сиовас Димитрис 7 0
9. Кевин Родригес 5 1
10. Бустинса Унаи 6 0
11. Омеруо Кеннет 5 0
12. Куэльяр Иван 2 1
13. Брайтвайт Мартин 3 0
14. Ривера Кристиан 3 0
15. Каррильо Гидо 2 0
16. Амаду Ибрагим 2 0
17. Сориано Хуан 2 0
18. Эрасо Хави 2 0
19. Арнаис Хосе 2 0
20. Руибаль Айтор 2 0
21. Эн-Несири Юссеф 2 0
22. Тарин Родриго 1 0
23. Ассале Рожер 1 0
24. Наварро Марк 1 0
25. Авилес Хавьер 1 0
26. Гарридо Мануэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эйбар 10.34% (3) 24.14% (7) 10.34% (3) 20.69% (6) 10.34% (3) 24.14% (7)
 Леганес 25% (6) 0 16.67% (4) 33.33% (8) 8.33% (2) 16.67% (4)

Предыдущие игры

Эйбар Последние 20 матчей: + = -
Севилья 1:0 Эйбар Эйбар 0:2 Осасуна Гранада 1:2 Эйбар Эйбар 1:0 Валенсия
Хетафе 1:1 Эйбар Эйбар 2:2 Атлетик Б Реал Мадрид 3:1 Эйбар Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Мальорка Эйбар 3:0 Леванте Барселона 5:0 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:1 Бетис Сельта 0:0 Эйбар Бадахос 3:1 Эйбар Эйбар 2:0 Атлетико М Какерено 1:2 Эйбар Валенсия 1:0 Эйбар Эйбар 3:0 Гранада УД Логроньес 0:5 Эйбар
Леганес Последние 20 матчей: + = -
Эспаньол 0:1 Леганес Леганес 0:3 Севилья Осасуна 2:1 Леганес Леганес 0:0 Гранада
Мальорка 1:1 Леганес Барселона 2:0 Леганес Леганес 1:2 Вальядолид Вильярреал 1:2 Леганес Леганес 1:1 Алавес Сельта 1:0 Леганес Леганес 0:0 Бетис Леванте 2:0 Леганес Леганес 2:1 Реал Сосьедад Барселона 5:0 Леганес Атлетико М 0:0 Леганес Эбро 0:1 Леганес Леганес 0:3 Хетафе Мурсия 0:4 Леганес Вальядолид 2:2 Леганес Леганес 2:0 Эспаньол

Последние игры между собой

Эйбар: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 1
Леганес: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 7
Леганес 1:2 Эйбар Ла Лига Леганес 2:2 Эйбар Примера Леганес 2:3 Эйбар Товарищеские матчи Эйбар 1:0 Леганес Примера
Леганес 0:1 Эйбар Примера Эйбар 0:2 Леганес Товарищеские матчи Эйбар 1:0 Леганес Примера Эйбар 2:0 Леганес Примера Леганес 1:1 Эйбар Примера Леганес 0:1 Эйбар Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 34 23 8 3 62 - 21 77
2. Барселона Заявка 35 23 7 5 79 - 36 76
3. Атлетико М Заявка 35 16 15 4 47 - 26 63
4. Севилья Заявка 34 16 12 6 49 - 33 60
5. Вильярреал Заявка 35 17 6 12 57 - 45 57
6. Хетафе Заявка 35 14 11 10 43 - 34 53
7. Реал Сосьедад Заявка 34 15 6 13 51 - 43 51
8. Валенсия Заявка 35 13 11 11 45 - 51 50
9. Атлетик Б Заявка 34 12 12 10 38 - 29 48
10. Гранада Заявка 34 13 8 13 42 - 40 47
11. Осасуна Заявка 35 11 12 12 40 - 50 45
12. Леванте 0:2 Заявка 35 12 7 16 42 - 49 43
13. Бетис Заявка 35 10 11 14 47 - 55 41
14. Вальядолид Заявка 35 8 15 12 29 - 39 39
15. Эйбар 0:0 Заявка 35 9 9 17 34 - 51 36
16. Сельта Заявка 35 7 15 13 34 - 44 36
17. Алавес Заявка 34 9 8 17 32 - 51 35
18. Мальорка 2:0 Заявка 35 9 5 21 37 - 59 32
19. Леганес 0:0 Заявка 35 6 11 18 25 - 49 29
20. Эспаньол Заявка 35 5 9 21 27 - 55 24
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Эйбар 71.1% (106)
X 21.5% (32)
Леганес 7.4% (11)
Все прогнозы
2.41 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Эйбар 0:0 Леганес

Исход игры
Эйбар
71.1% (106)
Ничья
21.5% (32)
Леганес
7.4% (11)
Тотал 2.5
Больше
28.37% (40)
Меньше
71.63% (101)
Обе команды забьют
Да
45.39% (64)
Нет
54.61% (77)
Популярный счёт
1:0 Эйбар
38.3% (57)
2:1 Эйбар
20.8% (31)
1:1 Ничья
16.8% (25)
2:0 Эйбар
8.1% (12)
1:2 Леганес
3.4% (5)
0:1 Леганес
2.7% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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