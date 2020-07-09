17' Желтая карточкаБустинса Унаи
46' Желтая карточкаПапа Диоп
53' Желтая карточкаСиовас Димитрис
55' Желтая карточкаКорреа Робер
73' Желтая карточкаШарлес Диас
89' Желтая карточкаКуэльяр Иван
20
Корреа
Робер
15
Анхель
Хосе
21
Педро
Леон
10
Эспозито
Эду
17
Кике
Гарсия
21
Перес
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Корреа РоберЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Анхель ХосеЗащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Луиш РафаэлЗащитник
-
22 Инуи ТакасиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Шарлес ДиасНападающий
-
38 Unai Dufur
-
27 Alberto Mari
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Ломбо ПаблоВратарь
-
13 Сориано ХуанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Эрасо ХавиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Хиль БрианПолузащитник
- Нападающий
-
20 Ассале РожерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
17'
46'
53'
55'
73'
89'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 3
-
8 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
19 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Орельяна Фабиан
|8 (4)
|0.21
|2.
|Шарлес Диас
|6 (1)
|0.16
|3.
|Кике Гарсия
|5
|0.13
|4.
|Эспозито Эду
|2
|0.05
|5.
|Бигас Педро
|2
|0.05
|6.
|Энрич Серхи
|1
|0.03
|7.
|Инуи Такаси
|1
|0.03
|8.
|Де Бласис Пабло
|1
|0.03
|9.
|Анхель Хосе
|1
|0.03
|10.
|Педро Леон
|1
|0.03
|11.
|Рамис Иван
|1
|0.03
|12.
|Папа Диоп
|1
|0.03
|13.
|Паулу Оливейра
|1
|0.03
|14.
|Бургос Эстебан
|1
|0.03
|15.
|Арбилья Анайц
|1
|0.03
|16.
|Кике Гонсалес
|0
|0
|17.
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оскар Родригес
|9 (2)
|0.24
|2.
|Брайтвайт Мартин
|6
|0.16
|3.
|Эн-Несири Юссеф
|4
|0.11
|4.
|Роке Меса
|1
|0.03
|5.
|Кевин Родригес
|1
|0.03
|6.
|Каррильо Гидо
|1
|0.03
|7.
|Сильва Хонатан
|1
|0.03
|8.
|Омеруо Кеннет
|1
|0.03
|9.
|Авилес Хавьер
|1
|0.03
|10.
|Росалес Роберто
|0
|0
|11.
|Перес Рубен
|0
|0
|12.
|Бустинса Унаи
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Орельяна Фабиан
|9
|1
|2.
|Эскаланте Гонсало
|8
|1
|3.
|Шарлес Диас
|8
|0
|4.
|Паулу Оливейра
|6
|1
|5.
|Папа Диоп
|7
|0
|6.
|Энрич Серхи
|5
|0
|7.
|Альварес Серхио
|5
|0
|8.
|Арбилья Анайц
|5
|0
|9.
|Анхель Хосе
|4
|0
|10.
|Педро Леон
|4
|0
|11.
|Корреа Робер
|3
|0
|12.
|Дмитрович Марко
|3
|0
|13.
|Техеро Альваро
|3
|0
|14.
|Эспозито Эду
|3
|0
|15.
|Инуи Такаси
|2
|0
|16.
|Бигас Педро
|2
|0
|17.
|Бургос Эстебан
|2
|0
|18.
|Кике Гарсия
|2
|0
|19.
|Рамис Иван
|1
|0
|20.
|Кристофоро Себастьян
|1
|0
|21.
|Йоэл Родригес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сильва Хонатан
|12
|0
|2.
|Роке Меса
|10
|0
|3.
|Ресио Хосе
|9
|0
|4.
|Авазьем Чидозье
|9
|0
|5.
|Перес Рубен
|8
|0
|6.
|Оскар Родригес
|6
|1
|7.
|Росалес Роберто
|7
|0
|8.
|Сиовас Димитрис
|7
|0
|9.
|Кевин Родригес
|5
|1
|10.
|Бустинса Унаи
|6
|0
|11.
|Омеруо Кеннет
|5
|0
|12.
|Куэльяр Иван
|3
|1
|13.
|Брайтвайт Мартин
|3
|0
|14.
|Ривера Кристиан
|3
|0
|15.
|Каррильо Гидо
|2
|0
|16.
|Амаду Ибрагим
|2
|0
|17.
|Сориано Хуан
|2
|0
|18.
|Эрасо Хави
|2
|0
|19.
|Арнаис Хосе
|2
|0
|20.
|Руибаль Айтор
|2
|0
|21.
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0
|22.
|Тарин Родриго
|1
|0
|23.
|Ассале Рожер
|1
|0
|24.
|Наварро Марк
|1
|0
|25.
|Авилес Хавьер
|1
|0
|26.
|Гарридо Мануэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эйбар
|10.34% (3)
|24.14% (7)
|10.34% (3)
|20.69% (6)
|10.34% (3)
|24.14% (7)
|Леганес
|25% (6)
|0
|16.67% (4)
|33.33% (8)
|8.33% (2)
|16.67% (4)
Предыдущие игры
Эйбар Последние 20 матчей: + = -Севилья 1:0 Эйбар Эйбар 0:2 Осасуна Гранада 1:2 Эйбар Эйбар 1:0 Валенсия
Хетафе 1:1 Эйбар Эйбар 2:2 Атлетик Б Реал Мадрид 3:1 Эйбар Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Мальорка Эйбар 3:0 Леванте Барселона 5:0 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:1 Бетис Сельта 0:0 Эйбар Бадахос 3:1 Эйбар Эйбар 2:0 Атлетико М Какерено 1:2 Эйбар Валенсия 1:0 Эйбар Эйбар 3:0 Гранада УД Логроньес 0:5 Эйбар
Леганес Последние 20 матчей: + = -Эспаньол 0:1 Леганес Леганес 0:3 Севилья Осасуна 2:1 Леганес Леганес 0:0 Гранада
Мальорка 1:1 Леганес Барселона 2:0 Леганес Леганес 1:2 Вальядолид Вильярреал 1:2 Леганес Леганес 1:1 Алавес Сельта 1:0 Леганес Леганес 0:0 Бетис Леванте 2:0 Леганес Леганес 2:1 Реал Сосьедад Барселона 5:0 Леганес Атлетико М 0:0 Леганес Эбро 0:1 Леганес Леганес 0:3 Хетафе Мурсия 0:4 Леганес Вальядолид 2:2 Леганес Леганес 2:0 Эспаньол
Последние игры между собой
Эйбар: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 1
Леганес: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|23
|8
|3
|62 - 21
|77
|2.
|Барселона
|Заявка
|35
|23
|7
|5
|79 - 36
|76
|3.
|Севилья
|Заявка
|35
|17
|12
|6
|51 - 34
|63
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|35
|16
|15
|4
|47 - 26
|63
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|35
|17
|6
|12
|57 - 45
|57
|6.
|Хетафе
|Заявка
|35
|14
|11
|10
|43 - 34
|53
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|34
|15
|6
|13
|51 - 43
|51
|8.
|Валенсия
|Заявка
|35
|13
|11
|11
|45 - 51
|50
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|35
|12
|12
|11
|39 - 31
|48
|10.
|Гранада
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|42 - 40
|47
|11.
|Осасуна
|Заявка
|35
|11
|12
|12
|40 - 50
|45
|12.
|Леванте
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|42 - 49
|43
|13.
|Бетис
|Заявка
|35
|10
|11
|14
|47 - 55
|41
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|35
|8
|15
|12
|29 - 39
|39
|15.
|Эйбар
|Заявка
|35
|9
|9
|17
|34 - 51
|36
|16.
|Сельта
|Заявка
|35
|7
|15
|13
|34 - 44
|36
|17.
|Алавес
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|32 - 51
|35
|18.
|Мальорка
|Заявка
|35
|9
|5
|21
|37 - 59
|32
|19.
|Леганес
|Заявка
|35
|6
|11
|18
|25 - 49
|29
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|35
|5
|9
|21
|27 - 55
|24
Прогнозы на матч Эйбар 0:0 Леганес
Исход игры
Эйбар
71.1% (106)
Ничья
21.5% (32)
Леганес
7.4% (11)
Тотал 2.5
Больше
28.37% (40)
Меньше
71.63% (101)
Обе команды забьют
Да
45.39% (64)
Нет
54.61% (77)
Популярный счёт
1:0 Эйбар
38.3% (57)
2:1 Эйбар
20.8% (31)
1:1 Ничья
16.8% (25)
2:0 Эйбар
8.1% (12)
1:2 Леганес
3.4% (5)
0:1 Леганес
2.7% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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