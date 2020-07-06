Прогнозы на матч Атлетик Б - Севилья

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Атлетик Б
 
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Стадион:
Севилья

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарсия Рауль 13 (7) 0.34
2. Уильямс Иньяки 6 (1) 0.16
3. Муньяин Икер 5 0.13
4. Вильялибре Асьер 3 0.08
5. Капа Андер 2 0.05
6. Юри Берчиче 2 0.05
7. Лопес Унаи 1 0.03
8. Кордоба Иньиго 1 0.03
9. Иньиго Мартинес 1 0.03
10. Сансет Ойян 1 0.03
11. Адурис Ариц 1 0.03
12. Кодро Кенан 1 0.03
13. Гарсия Дани 0 0
14. Весга Микель 0 0
15. Лекуе Иньиго 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Окампос Лукас 13 (4) 0.34
2. Де Йонг Люк 6 0.16
3. Мунир Эль-Хаддади 4 0.11
4. Торрес Оливер 3 0.08
5. Нолито Агудо 3 0.08
6. Васкес Франко 3 0.08
7. Эн-Несири Юссеф 3 0.08
8. Банега Эвер 2 (2) 0.05
9. Фернандо Режес 2 0.05
10. Хордан Хоан 2 0.05
11. Карлос Диего Сантос 2 0.05
12. Регилон Серхио 1 0.03
13. Сусо Хесус 1 0.03
14. Кунде Жюль 1 0.03
15. Эскудеро Серхио 1 0.03
16. Чичарито 1 0.03
17. Навас Хесус 0 0

Карточки

Атлетик Б
# Игрок      
1. Гарсия Рауль 10 0
2. Капа Андер 10 0
3. Иньиго Мартинес 9 0
4. Гарсия Дани 9 0
5. Юри Берчиче 6 0
6. Лопес Унаи 6 0
7. Нуньес Унай 6 0
8. Муньяин Икер 3 1
9. Кордоба Иньиго 4 0
10. Адурис Ариц 3 0
11. Сан-Хосе Микель 3 0
12. Уильямс Иньяки 3 0
13. Весга Микель 3 0
14. Унай Симон 2 0
15. Йерай Альварес 2 0
16. Баленсиага Микель 1 0
17. Сансет Ойян 1 0
18. Венседор Унай 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Фернандо Режес 13 0
2. Окампос Лукас 8 1
3. Банега Эвер 8 0
4. Регилон Серхио 8 0
5. Карлос Диего Сантос 7 0
6. Гудель Неманья 6 0
7. Хордан Хоан 6 0
8. Васкес Франко 5 0
9. Торрес Оливер 5 0
10. Кунде Жюль 5 0
11. Навас Хесус 4 0
12. Серхи Гомес 4 0
13. Карришу Даниэль 3 0
14. Эскудеро Серхио 2 0
15. Хиль Бриан 2 0
16. Де Йонг Люк 1 0
17. Мунир Эль-Хаддади 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетик Б 25.71% (9) 20% (7) 14.29% (5) 11.43% (4) 8.57% (3) 20% (7)
 Севилья 14.89% (7) 12.77% (6) 21.28% (10) 12.77% (6) 19.15% (9) 19.15% (9)

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: + = -
Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Валенсия 0:2 Атлетик Б Атлетик Б 3:1 Мальорка Барселона 1:0 Атлетик Б
Атлетик Б 1:0 Бетис Эйбар 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:4 Атлетик Б Гранада 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Вильярреал Алавес 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:0 Гранада Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Атлетик Б 0:2 Хетафе Тенерифе 3:3 Атлетик Б Эспаньол 1:1 Атлетик Б Эльче 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Сельта
Севилья Последние 20 матчей: + = -
Севилья 1:0 Эйбар Леганес 0:3 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Вильярреал 2:2 Севилья
Севилья 0:0 Барселона Леванте 1:1 Севилья Севилья 2:0 Бетис Атлетико М 2:2 Севилья Севилья 3:2 Осасуна Севилья 0:0 ЧФР Клуж Хетафе 0:3 Севилья ЧФР Клуж 1:1 Севилья Севилья 2:2 Эспаньол Сельта 2:1 Севилья Севилья 1:1 Алавес Мирандес 3:1 Севилья Севилья 2:0 Гранада Севилья 3:1 Леванте Севилья 1:3 Зандхаузен Реал Мадрид 2:1 Севилья

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Севилья: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Севилья 1:1 Атлетик Б Ла Лига Севилья 2:0 Атлетик Б Примера Севилья 0:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 2:0 Севилья Примера
Атлетик Б 1:3 Севилья Кубок Короля Севилья 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Севилья Примера Севилья 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Севилья Примера Атлетик Б 3:1 Севилья Примера Севилья 1:2 Атлетик Б Лига Европы Атлетик Б 1:2 Севилья Лига Европы Севилья 2:0 Атлетик Б Примера Севилья 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Севилья Примера Атлетик Б 3:1 Севилья Примера Севилья 1:1 Атлетик Б Примера Севилья 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Севилья Примера Атлетик Б 1:0 Севилья Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 34 23 8 3 62 - 21 77
2. Барселона Заявка 34 22 7 5 78 - 36 73
3. Атлетико М Заявка 34 16 14 4 46 - 25 62
4. Севилья Заявка 34 16 12 6 49 - 33 60
5. Вильярреал Заявка 34 16 6 12 54 - 44 54
6. Хетафе Заявка 34 14 11 9 42 - 31 53
7. Реал Сосьедад Заявка 34 15 6 13 51 - 43 51
8. Атлетик Б Заявка 34 12 12 10 38 - 29 48
9. Гранада Заявка 34 13 8 13 42 - 40 47
10. Валенсия Заявка 34 12 11 11 43 - 50 47
11. Осасуна Заявка 34 11 12 11 40 - 47 45
12. Леванте Заявка 34 12 7 15 42 - 47 43
13. Вальядолид Заявка 34 8 15 11 28 - 37 39
14. Бетис Заявка 34 9 11 14 44 - 55 38
15. Эйбар Заявка 34 9 8 17 34 - 51 35
16. Алавес Заявка 34 9 8 17 32 - 51 35
17. Сельта Заявка 34 7 14 13 33 - 43 35
18. Мальорка Заявка 34 8 5 21 35 - 59 29
19. Леганес Заявка 34 6 10 18 25 - 49 28
20. Эспаньол Заявка 34 5 9 20 27 - 54 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 июля 2020, осталось 2 дня 20 часов 16 минут.


    • Прогнозы 58
    Атлетик Б 17.2% (10)
    X 50% (29)
    Севилья 32.8% (19)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Атлетик Б - Севилья

    Исход игры
    Атлетик Б
    17.2% (10)
    Ничья
    50% (29)
    Севилья
    32.8% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.74% (20)
    Меньше
    62.26% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    83.02% (44)
    Нет
    16.98% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.4% (24)
    1:2 Севилья
    25.9% (15)
    1:0 Атлетик Б
    6.9% (4)
    2:1 Атлетик Б
    5.2% (3)
    0:0 Ничья
    5.2% (3)
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