Прогнозы на матч Атлетик Б - Севилья

Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарсия Рауль
|13 (7)
|0.34
|2.
|Уильямс Иньяки
|6 (1)
|0.16
|3.
|Муньяин Икер
|5
|0.13
|4.
|Вильялибре Асьер
|3
|0.08
|5.
|Капа Андер
|2
|0.05
|6.
|Юри Берчиче
|2
|0.05
|7.
|Лопес Унаи
|1
|0.03
|8.
|Кордоба Иньиго
|1
|0.03
|9.
|Иньиго Мартинес
|1
|0.03
|10.
|Сансет Ойян
|1
|0.03
|11.
|Адурис Ариц
|1
|0.03
|12.
|Кодро Кенан
|1
|0.03
|13.
|Гарсия Дани
|0
|0
|14.
|Весга Микель
|0
|0
|15.
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Окампос Лукас
|13 (4)
|0.34
|2.
|Де Йонг Люк
|6
|0.16
|3.
|Мунир Эль-Хаддади
|4
|0.11
|4.
|Торрес Оливер
|3
|0.08
|5.
|Нолито Агудо
|3
|0.08
|6.
|Васкес Франко
|3
|0.08
|7.
|Эн-Несири Юссеф
|3
|0.08
|8.
|Банега Эвер
|2 (2)
|0.05
|9.
|Фернандо Режес
|2
|0.05
|10.
|Хордан Хоан
|2
|0.05
|11.
|Карлос Диего Сантос
|2
|0.05
|12.
|Регилон Серхио
|1
|0.03
|13.
|Сусо Хесус
|1
|0.03
|14.
|Кунде Жюль
|1
|0.03
|15.
|Эскудеро Серхио
|1
|0.03
|16.
|Чичарито
|1
|0.03
|17.
|Навас Хесус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Рауль
|10
|0
|2.
|Капа Андер
|10
|0
|3.
|Иньиго Мартинес
|9
|0
|4.
|Гарсия Дани
|9
|0
|5.
|Юри Берчиче
|6
|0
|6.
|Лопес Унаи
|6
|0
|7.
|Нуньес Унай
|6
|0
|8.
|Муньяин Икер
|3
|1
|9.
|Кордоба Иньиго
|4
|0
|10.
|Адурис Ариц
|3
|0
|11.
|Сан-Хосе Микель
|3
|0
|12.
|Уильямс Иньяки
|3
|0
|13.
|Весга Микель
|3
|0
|14.
|Унай Симон
|2
|0
|15.
|Йерай Альварес
|2
|0
|16.
|Баленсиага Микель
|1
|0
|17.
|Сансет Ойян
|1
|0
|18.
|Венседор Унай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фернандо Режес
|13
|0
|2.
|Окампос Лукас
|8
|1
|3.
|Банега Эвер
|8
|0
|4.
|Регилон Серхио
|8
|0
|5.
|Карлос Диего Сантос
|7
|0
|6.
|Гудель Неманья
|6
|0
|7.
|Хордан Хоан
|6
|0
|8.
|Васкес Франко
|5
|0
|9.
|Торрес Оливер
|5
|0
|10.
|Кунде Жюль
|5
|0
|11.
|Навас Хесус
|4
|0
|12.
|Серхи Гомес
|4
|0
|13.
|Карришу Даниэль
|3
|0
|14.
|Эскудеро Серхио
|2
|0
|15.
|Хиль Бриан
|2
|0
|16.
|Де Йонг Люк
|1
|0
|17.
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетик Б
|25.71% (9)
|20% (7)
|14.29% (5)
|11.43% (4)
|8.57% (3)
|20% (7)
|Севилья
|14.89% (7)
|12.77% (6)
|21.28% (10)
|12.77% (6)
|19.15% (9)
|19.15% (9)
Предыдущие игры
Атлетик Б Последние 20 матчей: + = -Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Валенсия 0:2 Атлетик Б Атлетик Б 3:1 Мальорка Барселона 1:0 Атлетик Б
Атлетик Б 1:0 Бетис Эйбар 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:4 Атлетик Б Гранада 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Вильярреал Алавес 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:0 Гранада Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Атлетик Б 0:2 Хетафе Тенерифе 3:3 Атлетик Б Эспаньол 1:1 Атлетик Б Эльче 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Сельта
Севилья Последние 20 матчей: + = -Севилья 1:0 Эйбар Леганес 0:3 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Вильярреал 2:2 Севилья
Севилья 0:0 Барселона Леванте 1:1 Севилья Севилья 2:0 Бетис Атлетико М 2:2 Севилья Севилья 3:2 Осасуна Севилья 0:0 ЧФР Клуж Хетафе 0:3 Севилья ЧФР Клуж 1:1 Севилья Севилья 2:2 Эспаньол Сельта 2:1 Севилья Севилья 1:1 Алавес Мирандес 3:1 Севилья Севилья 2:0 Гранада Севилья 3:1 Леванте Севилья 1:3 Зандхаузен Реал Мадрид 2:1 Севилья
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Севилья: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Атлетик Б 1:3 Севилья Кубок Короля Севилья 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Севилья Примера Севилья 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Севилья Примера Атлетик Б 3:1 Севилья Примера Севилья 1:2 Атлетик Б Лига Европы Атлетик Б 1:2 Севилья Лига Европы Севилья 2:0 Атлетик Б Примера Севилья 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Севилья Примера Атлетик Б 3:1 Севилья Примера Севилья 1:1 Атлетик Б Примера Севилья 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Севилья Примера Атлетик Б 1:0 Севилья Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|23
|8
|3
|62 - 21
|77
|2.
|Барселона
|Заявка
|34
|22
|7
|5
|78 - 36
|73
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|34
|16
|14
|4
|46 - 25
|62
|4.
|Севилья
|Заявка
|34
|16
|12
|6
|49 - 33
|60
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|34
|16
|6
|12
|54 - 44
|54
|6.
|Хетафе
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|42 - 31
|53
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|34
|15
|6
|13
|51 - 43
|51
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|38 - 29
|48
|9.
|Гранада
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|42 - 40
|47
|10.
|Валенсия
|Заявка
|34
|12
|11
|11
|43 - 50
|47
|11.
|Осасуна
|Заявка
|34
|11
|12
|11
|40 - 47
|45
|12.
|Леванте
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|42 - 47
|43
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|34
|8
|15
|11
|28 - 37
|39
|14.
|Бетис
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|44 - 55
|38
|15.
|Эйбар
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|34 - 51
|35
|16.
|Алавес
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|32 - 51
|35
|17.
|Сельта
|Заявка
|34
|7
|14
|13
|33 - 43
|35
|18.
|Мальорка
|Заявка
|34
|8
|5
|21
|35 - 59
|29
|19.
|Леганес
|Заявка
|34
|6
|10
|18
|25 - 49
|28
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|34
|5
|9
|20
|27 - 54
|24
Прогнозы на матч Атлетик Б - Севилья
Исход игры
Атлетик Б
17.2% (10)
Ничья
50% (29)
Севилья
32.8% (19)
Тотал 2.5
Больше
37.74% (20)
Меньше
62.26% (33)
Обе команды забьют
Да
83.02% (44)
Нет
16.98% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.4% (24)
1:2 Севилья
25.9% (15)
1:0 Атлетик Б
6.9% (4)
2:1 Атлетик Б
5.2% (3)
0:0 Ничья
5.2% (3)
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