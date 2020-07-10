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  2. Матчи
  3. Испания
Реал Мадрид
2:0
Второй тайм: 54'

Стадион:
Алавес
0'
1:0
11' Пенальти
Бензема Карим
2:0
50' Гол
Асенсио Марко
54'
13
Куртуа
Тибо
17
Васкес
Лукас
3
Милитао
Эдер
5
Варан
Рафаэль
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
20
Асенсио
Марко
9
Бензема
Карим
27
Родриго
13
Роберто
Хименес
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
4
Эли
Родриго
17
Марин
Адриан
24
Бёрк
Оливер
10
Камараса
Виктор
15
Фейса
Любомир
16
Эдгар
Мендес
7
Лукас
Перес
9
Хоселу
Санмартин
Реал Мадрид
4-3-3
Алавес
4-4-2

Ход матча

11'
Бензема Карим
1:0
23'
 
Агиррегабириа Мартин
Химо Наварро
50'
Асенсио Марко
(Бензема Карим)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 18 (4) 0.47
2. Рамос Серхио 10 (6) 0.26
3. Кроос Тони 4 0.11
4. Каземиро Карлос 4 0.11
5. Модрич Лука 3 0.08
6. Винисиус Жуниор 3 0.08
7. Вальверде Федерико 2 0.05
8. Бэйл Гарет 2 0.05
9. Варан Рафаэль 2 0.05
10. Асенсио Марко 2 0.05
11. Йович Лука 2 0.05
12. Васкес Лукас 2 0.05
13. Родриго 2 0.05
14. Карвахаль Даниэль 1 0.03
15. Азар Эден 1 0.03
16. Марсело Виера 1 0.03
17. Родригес Хамес 1 0.03
18. Иско Аларкон 1 0.03
19. Начо Игнасио 1 0.03
20. Диас Мариано 1 0.03
21. Менди Ферлан 0 0
22. Одриосола Альваро 0 0
Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукас Перес 11 (5) 0.29
2. Хоселу Санмартин 10 (1) 0.26
3. Видаль Алеш 2 0.05
4. Лагуардия Виктор 1 0.03
5. Магальян Лисандро 1 0.03
6. Понс Пере 1 0.03
7. Бёрк Оливер 1 0.03
8. Агиррегабириа Мартин 1 0.03
9. Пина Томас 1 0.03
10. Эдгар Мендес 1 0.03
11. Эли Родриго 1 0.03
12. Сайнс Борха 1 0.03
13. Дуарте Рубен 0 0

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 12 0
2. Рамос Серхио 10 0
3. Карвахаль Даниэль 10 0
4. Модрич Лука 6 1
5. Менди Ферлан 6 1
6. Бэйл Гарет 3 1
7. Винисиус Жуниор 4 0
8. Одриосола Альваро 2 1
9. Начо Игнасио 3 0
10. Милитао Эдер 3 0
11. Кроос Тони 2 0
12. Марсело Виера 2 0
13. Варан Рафаэль 2 0
14. Йович Лука 2 0
15. Ареола Альфонс 1 0
16. Иско Аларкон 1 0
17. Родригес Хамес 1 0
18. Васкес Лукас 1 0
19. Диас Мариано 1 0
20. Вальверде Федерико 1 0
Алавес
# Игрок      
1. Мубарак Вакасо 11 1
2. Дуарте Рубен 11 0
3. Ману Гарсия 9 1
4. Лагуардия Виктор 8 1
5. Химо Наварро 8 0
6. Эли Родриго 8 0
7. Пина Томас 5 1
8. Агиррегабириа Мартин 5 1
9. Видаль Алеш 6 0
10. Хоселу Санмартин 5 0
11. Магальян Лисандро 4 0
12. Лукас Перес 4 0
13. Понс Пере 3 0
14. Риоха Луис 3 0
15. Фейса Любомир 2 0
16. Эдгар Мендес 2 0
17. Бёрк Оливер 2 0
18. Пачеко Фернандо 0 1
19. Камараса Виктор 1 0
20. Сивера Антонио 1 0
21. Марин Адриан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 9.09% (5) 12.73% (7) 21.82% (12) 14.55% (8) 27.27% (15) 14.55% (8)
 Алавес 3.57% (1) 10.71% (3) 7.14% (2) 28.57% (8) 21.43% (6) 28.57% (8)

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: + = -
Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка
Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Валенсия Реал Мадрид 3:1 Эйбар Бетис 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Барселона Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Леванте 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Сельта Осасуна 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Сарагоса 0:4 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Унионистас 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Севилья Реал Мадрид 0:0 Атлетико М
Алавес Последние 20 матчей: + = -
Вальядолид 1:0 Алавес Алавес 0:2 Гранада Атлетико М 2:1 Алавес Алавес 0:1 Осасуна
Сельта 6:0 Алавес Алавес 2:0 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Алавес Алавес 1:1 Валенсия Леганес 1:1 Алавес Алавес 2:1 Атлетик Б Мальорка 1:0 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Севилья 1:1 Алавес Алавес 1:2 Вильярреал Леванте 0:1 Алавес Алавес 1:1 Бетис Барселона 4:1 Алавес Реал Хаен 3:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес Гранада 3:0 Алавес

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 1
Алавес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 6
Алавес 1:2 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 3:0 Алавес Примера Алавес 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:0 Алавес Примера
Алавес 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Алавес Примера Алавес 1:4 Реал Мадрид Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 2:0 Заявка 35 24 8 3 64 - 21 80
2. Барселона Заявка 35 23 7 5 79 - 36 76
3. Севилья Заявка 35 17 12 6 51 - 34 63
4. Атлетико М Заявка 35 16 15 4 47 - 26 63
5. Вильярреал Заявка 35 17 6 12 57 - 45 57
6. Хетафе Заявка 35 14 11 10 43 - 34 53
7. Реал Сосьедад Заявка 35 15 6 14 53 - 46 51
8. Гранада Заявка 35 14 8 13 45 - 42 50
9. Валенсия Заявка 35 13 11 11 45 - 51 50
10. Атлетик Б Заявка 35 12 12 11 39 - 31 48
11. Осасуна Заявка 35 11 12 12 40 - 50 45
12. Леванте Заявка 35 12 7 16 42 - 49 43
13. Бетис Заявка 35 10 11 14 47 - 55 41
14. Вальядолид Заявка 35 8 15 12 29 - 39 39
15. Эйбар Заявка 35 9 9 17 34 - 51 36
16. Сельта Заявка 35 7 15 13 34 - 44 36
17. Алавес 0:2 Заявка 35 9 8 18 32 - 53 35
18. Мальорка Заявка 35 9 5 21 37 - 59 32
19. Леганес Заявка 35 6 11 18 25 - 49 29
20. Эспаньол Заявка 35 5 9 21 27 - 55 24
  • Второй тайм
  • Замена
    56'
    Двойная замена в составе "Алавеса": вместо Любомира Фейсы и Лукаса Переса на поле вышли Махмуд Абдуллахи и Луис Риоха.
  • Травма, повреждение
    55'
    Бёрк пострадал в жёстком стыке в центре поля с Васкесом. Но ничего страшного - игровой эпизод, после которого Оливер должен вернуться в строй.
  • 54'
    Непросто "Алавесу" справиться с таким потрясением. Думаю, некоторые игроки считают, что их просто засуживают. С такими мыслями крайне сложно совершать камбеки.
  • Описание гола
    52'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Марко Асенсио!!!
    Справедливо отменяют видеоассистенты решение бригады судей на поле - чистый гол забил "Реал", укрепив своё преимущество в счёте.
  • Видеоповтор
    51'
    Представители VAR проверяют момент. Есть вероятность, что офсайда у Бензема на самом деле не было.
  • Офсайд
    50'
    ГО-О-О-О-ОЛ забивает "Реал", но взятие ворот отменено! Судьи усмотрели офсайд у Бензема, который сделал голевую передачу на Асенсио.
  • 49'
    Пока что никаких особенных событий на поле не происходит. Картина первого тайма продолжается - "галактикос" подолгу пасуются поперёк поля.
  • 48'
    "Алавес" сразу возобновил работу в высоком прессинге, но вот заступить мадридцев ошибиться на своей половине поля очень сложно.
  • 47'
    Не произошло замен в перерыве - Карим Бензема остаётся на поле.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    Какое-то повреждение получил Бензема в предыдущем эпизоде и ему оказывают помощь прямо на поле, пока другие футболисты уже ушли в свои раздевалки.
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Реал" с минимальным счётом обыгрывает "Алавес".
  • Опасный момент
    45'
    Бензема по центру продрался к линии чужой штрафной площади и пробивал из-под защитника - слабовато получилось и практически по центру ворот.
  • Судья
    45'
    Агиррегабириа, выбивая мяч из своей штрафной площади, попал в руку Лагуардии, но за такое пенальти не ставят в современном футболе.
  • 45'
    Родриго с левого фланга полез в обыгрыш на нескольких соперников в штрафную площадку, но не сумел подобрать нужных финтов для успешного продолжения эпизода.
  • Фол, нарушение
    45'
    Штрафной удар на правом фланге заработали мадридцы, неподалёку от линии штрафной площади. Асенсио подавал по низкой траектории в штрафную площадку - баски вынесли мяч к центральному кругу.
  • 45'
    Серхио Рамос наблюдает за игрой с трибун. Хорошее настроение пока у капитана "Реала".
  • 45'
    Статистика по ударам по воротам на данную минуту говорит в пользу гостевой команды - 3:4.
  • Дополнительное время
    45'
    5 минут компенсировано.
  • 44'
    Обрезались сейчас на своей половине поля "галактикос", но тут же прибавили в динамике передвижения и смогли оперативно вернуть мяч под свой контроль.
  • 43'
    Васкес подключился к атаке по правому флангу, но подачу в центр выполнил плохо - мяч улетел на противоположный фланг в аут.
  • 42'
    Пошла сейчас передача на Родриго на левый край штрафной площади, но тот оказался в окружении троих соперников и ничего не мог сделать.
  • 41'
    Модрич продолжает точно играть в пас на партнёров по команде, но возможности обострить игру нет, так как никто не открывается вблизи чужих владений.
  • 40'
    В условиях плотного прессинга сейчас хозяева комбинировали мяч в своей штрафной площади. Рискованно, но обошлось без фатальной обрезки.
  • 39'
    Но мадридцы продолжают подолгу пасоваться поперёк поля, практически не продвигаясь вперёд. Надеются они, просто загонять соперников таким образом.
  • 38'
    "Реалу" стоило бы забить второй гол для спокойствия, так как "Алавес" уже не раз в этой встрече показал, насколько может быть опасен.
  • 37'
    Негодует Хуан Муньис по поводу утраченного момента - нельзя в матче с грандом так относиться к своим голевым возможностям.
  • Опасный момент
    36'
    ОПАСНО! Бёрк с левого фланга ворвался в штрафную площадку, красиво обыграл Милитао, выманил на себя Куртуа и пасовал в центр штрафной площади, но там Хоселу всё испортил, пробив из неудобного положения в падении далеко правее ворот, хотя надо было просто не трогать мяч и позволить партнёру расстрелять ворота с десяти метров.
  • 35'
    Сравнение точности передач двух десятых номеров в этом матче - у Модрича - 80%, у Камарасы - 58,8%.
  • 34'
    Разыграли мяч хозяева и Каземиро подавал мягко в штрафную площадку, но там разобрались защитники "Алавеса" и вынесли мяч подальше.
  • Фол, нарушение
    33'
    В глубине поля "Реал" заработал штрафной удар - Крооса соперника откровенно прихватил рукой за плечо.
  • Судья
    32'
    Наконец, начал надевать экипировку судья, давая понять, что он готов продолжать обслуживать эту встречу.
  • Травма, повреждение
    30'
    Судье сняли бутсу и перематывают стопы эластичным бинтом. Не хочет просить замену Хиль - надеется, что продолжит игру.
  • Судья
    29'
    Объявил Хиль паузу на водопой, а сам снова обратился к врачам, так как продолжает прихрамывать.
  • Травма, повреждение
    28'
    Ещё одно повреждение, но теперь его получил главный арбитр Хесус Хиль, который поскользнулся и повредил ногу. Замораживают ему сейчас пятку баллончиком.
  • Опасный момент
    27'
    ОПАСНО! Эдгар протащил мяч по левому флангу, сместился в центр вдоль линии штрафной площади и пробивал по воротам - Куртуа в броске парировал мяч в сторону.
  • 26'
    "Реал" не проявляет особой агрессии в атаке в последнее время. Асенсио сейчас попытался взять игру на себя, но после смещения в центр и дальнего удара, он лишь проверил на прочность одного из баскских защитников.
  • Видеоповтор
    25'
    Режиссёры телетрансляции полагают что травму Химо мог получить как раз в том эпизоде, в котором был назначен пенальти. Такое вот двойное наказание для "Алавеса" получилось.
  • Замена
    24'
    Вынужденная замена в составе "Алавеса": вместо Химо Наварро на поле вышел Мартин Агиррегабириа.
  • Травма, повреждение
    23'
    У Химо болит нога - присел он на газон и даёт понять, что не может продолжать. Прихрамывая он покидает пределы поля.
  • 22'
    У "Алавеса" комбинационная игра идёт значительно сложнее, поэтому гостям приходится зачастую просто забрасывать мяч в зону атаки наудачу.
  • Фол, нарушение
    21'
    Штрафной удар в центре поля заработали гости. Подача следовала в район линии штрафной площади - мадридцы отбились.
  • 20'
    Комбинировать мяч команда Зинедина Зидана, безусловно, умеет очень качественно. Нельзя бросаться баскам на соперников, оголяя зоны у своих владений.
  • Опасный момент
    19'
    ОПАСНО! Классную стеночку разыграли на левом фланге "сливочные", Родриго ворвался в штрафную площадь и пасовал в центр на Асенсио, которого опередил защитник и срезал мяч в свои ворота, но Роберто ногой совершил сэйв.
  • 18'
    "Реал" пока что не включает максимальные скорости, а в спокойном темпе сложно справиться с агрессивным прессингом басков.
  • Фол, нарушение
    17'
    Штрафной удар на левом фланге атаки заработали гости. После подачи стандарта Хоселу в борьбе пробивал по воротам, но несильно и неточно получилось.
  • 16'
    Баски отреагировали на пропущенный гол и теперь идут в высокий командный прессинг на чужой половине поля.
  • Опасный момент
    15'
    Кроос после рикошета подобрал мяч на линии штрафной площади и тут же пробивал с правой ноги - над перекладиной мяч просвистел.
  • Судья
    14'
    Нет сомнений, что будут снова обвинения в арбитраже в адрес "Реала". На мой взгляд, Родриго специально задерживал ногу, чтобы случился контакт с ногой защитника. Спорный пенальти, как по мне.
  • Пенальти
    13'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Карим Бензема!!!
    Француз не самый качественный удар выполнил, пробив левее центра ворот, но, на его счастье, вратарь улетел в другую сторону.
  • Пенальти!
    12'
    ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "АЛАВЕСА"! Родриго на линии штрафной площади сбит Химо.
  • 11'
    Без опасности обошлось у ворот "галактикос" после подачи корнера справа. Сами мадридцы попытались теперь организовать быстрый контрвыпад, но до логического завершения он не дошёл.
  • Опасный момент
    10'
    Через центральную ось контратаку провели гости и Лукас едва не убежал на рандеву с Куртуа, но в последний момент Милитао в подкате сумел выбить мяч на угловой.
  • Офсайд
    9'
    Модрич мягко забросил мяч на левый край штрафной площади на Бензема, который пробил в сетку с внешней стороны ворот, но спустя секунду прозвучал свисток - француз находился в офсайде.
  • 8'
    Зинедин Зидан у кромки поля пока выглядит спокойным, стоя на месте наблюдая за игрой. Хуан Муньис нервно же расхаживает по своей технической зоне.
  • Фол, нарушение
    7'
    В глубине поля баски заработали штрафной удар, но разыграли его не лучшим образом. Приходится гостям снова всем составом опускаться на свою половину поля.
  • 6'
    Не тушуются гости из Виктории-Гастейс, достаточно уверенно чувствуя себя на газоне "Сантьяго Бернабеу".
  • 5'
    Родриго вошёл в штрафную площадку с левого фланга и пытался пробить по воротам, но выстрел на себя принял один из защитников "Алавеса".
  • Опасный момент
    4'
    ОПАСНО! Тут же острую контратаку левым краем провели баски. Эдгар с левого фланга подал на линию вратарской площади, откуда Хоселу пробивал головой, но попал в перекладину! После этого головой добивал Лукас, но мяч с линии ворот вынес Варан.
  • Опасный момент
    3'
    А вот и первый острый момент у ворот Роберто! Родриго с фланга то ли подавал на дальнюю штангу, то ли намеренно пробивал по воротам - вратарь мяч парировал. Асенсио отпасовал в полукружие штрафной площади, откуда пробивал Модрич - выше ворот.
  • 2'
    Спокойно хозяева начали матч, просто пасуясь поперёк поля в центральной зоне, не встречая особого сопротивления со стороны соперников, которые не намерены работать в высоком прессинге.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! "Бланкос" разыграли мяч с центра поля.
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfredo Di Stefano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Реал Мадрид 2:0 Алавес

Исход игры
Реал Мадрид
96.9% (154)
Ничья
1.9% (3)
Алавес
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.65% (72)
Меньше
51.35% (76)
Обе команды забьют
Да
20.95% (31)
Нет
79.05% (117)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
41.5% (66)
3:0 Реал Мадрид
23.3% (37)
3:1 Реал Мадрид
8.2% (13)
2:1 Реал Мадрид
6.9% (11)
1:0 Реал Мадрид
4.4% (7)
4:1 Реал Мадрид
3.1% (5)
4:0 Реал Мадрид
3.1% (5)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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