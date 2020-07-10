Представители VAR проверяют момент. Есть вероятность, что офсайда у Бензема на самом деле не было.

Непросто "Алавесу" справиться с таким потрясением. Думаю, некоторые игроки считают, что их просто засуживают. С такими мыслями крайне сложно совершать камбеки.

Бёрк пострадал в жёстком стыке в центре поля с Васкесом. Но ничего страшного - игровой эпизод, после которого Оливер должен вернуться в строй.

Двойная замена в составе "Алавеса": вместо Любомира Фейсы и Лукаса Переса на поле вышли Махмуд Абдуллахи и Луис Риоха.

Не произошло замен в перерыве - Карим Бензема остаётся на поле.

"Алавес" сразу возобновил работу в высоком прессинге, но вот заступить мадридцев ошибиться на своей половине поля очень сложно.

Пока что никаких особенных событий на поле не происходит. Картина первого тайма продолжается - "галактикос" подолгу пасуются поперёк поля.

ГО-О-О-О-ОЛ забивает "Реал", но взятие ворот отменено! Судьи усмотрели офсайд у Бензема, который сделал голевую передачу на Асенсио.

Первый тайм

— Какое-то повреждение получил Бензема в предыдущем эпизоде и ему оказывают помощь прямо на поле, пока другие футболисты уже ушли в свои раздевалки.

— Первый тайм окончен! "Реал" с минимальным счётом обыгрывает "Алавес".

45' Бензема по центру продрался к линии чужой штрафной площади и пробивал из-под защитника - слабовато получилось и практически по центру ворот.

45' Агиррегабириа, выбивая мяч из своей штрафной площади, попал в руку Лагуардии, но за такое пенальти не ставят в современном футболе.

45' Родриго с левого фланга полез в обыгрыш на нескольких соперников в штрафную площадку, но не сумел подобрать нужных финтов для успешного продолжения эпизода.

45' Штрафной удар на правом фланге заработали мадридцы, неподалёку от линии штрафной площади. Асенсио подавал по низкой траектории в штрафную площадку - баски вынесли мяч к центральному кругу.

45' Серхио Рамос наблюдает за игрой с трибун. Хорошее настроение пока у капитана "Реала".

45' Статистика по ударам по воротам на данную минуту говорит в пользу гостевой команды - 3:4.

45' 5 минут компенсировано.

44' Обрезались сейчас на своей половине поля "галактикос", но тут же прибавили в динамике передвижения и смогли оперативно вернуть мяч под свой контроль.

43' Васкес подключился к атаке по правому флангу, но подачу в центр выполнил плохо - мяч улетел на противоположный фланг в аут.

42' Пошла сейчас передача на Родриго на левый край штрафной площади, но тот оказался в окружении троих соперников и ничего не мог сделать.

41' Модрич продолжает точно играть в пас на партнёров по команде, но возможности обострить игру нет, так как никто не открывается вблизи чужих владений.

40' В условиях плотного прессинга сейчас хозяева комбинировали мяч в своей штрафной площади. Рискованно, но обошлось без фатальной обрезки.

39' Но мадридцы продолжают подолгу пасоваться поперёк поля, практически не продвигаясь вперёд. Надеются они, просто загонять соперников таким образом.

38' "Реалу" стоило бы забить второй гол для спокойствия, так как "Алавес" уже не раз в этой встрече показал, насколько может быть опасен.

37' Негодует Хуан Муньис по поводу утраченного момента - нельзя в матче с грандом так относиться к своим голевым возможностям.

36' ОПАСНО! Бёрк с левого фланга ворвался в штрафную площадку, красиво обыграл Милитао, выманил на себя Куртуа и пасовал в центр штрафной площади, но там Хоселу всё испортил, пробив из неудобного положения в падении далеко правее ворот, хотя надо было просто не трогать мяч и позволить партнёру расстрелять ворота с десяти метров.

35' Сравнение точности передач двух десятых номеров в этом матче - у Модрича - 80%, у Камарасы - 58,8%.

34' Разыграли мяч хозяева и Каземиро подавал мягко в штрафную площадку, но там разобрались защитники "Алавеса" и вынесли мяч подальше.

33' В глубине поля "Реал" заработал штрафной удар - Крооса соперника откровенно прихватил рукой за плечо.

32' Наконец, начал надевать экипировку судья, давая понять, что он готов продолжать обслуживать эту встречу.

30' Судье сняли бутсу и перематывают стопы эластичным бинтом. Не хочет просить замену Хиль - надеется, что продолжит игру.

29' Объявил Хиль паузу на водопой, а сам снова обратился к врачам, так как продолжает прихрамывать.

28' Ещё одно повреждение, но теперь его получил главный арбитр Хесус Хиль, который поскользнулся и повредил ногу. Замораживают ему сейчас пятку баллончиком.

27' ОПАСНО! Эдгар протащил мяч по левому флангу, сместился в центр вдоль линии штрафной площади и пробивал по воротам - Куртуа в броске парировал мяч в сторону.

26' "Реал" не проявляет особой агрессии в атаке в последнее время. Асенсио сейчас попытался взять игру на себя, но после смещения в центр и дальнего удара, он лишь проверил на прочность одного из баскских защитников.

25' Режиссёры телетрансляции полагают что травму Химо мог получить как раз в том эпизоде, в котором был назначен пенальти. Такое вот двойное наказание для "Алавеса" получилось.

24' Вынужденная замена в составе "Алавеса": вместо Химо Наварро на поле вышел Мартин Агиррегабириа.

23' У Химо болит нога - присел он на газон и даёт понять, что не может продолжать. Прихрамывая он покидает пределы поля.

22' У "Алавеса" комбинационная игра идёт значительно сложнее, поэтому гостям приходится зачастую просто забрасывать мяч в зону атаки наудачу.

21' Штрафной удар в центре поля заработали гости. Подача следовала в район линии штрафной площади - мадридцы отбились.

20' Комбинировать мяч команда Зинедина Зидана, безусловно, умеет очень качественно. Нельзя бросаться баскам на соперников, оголяя зоны у своих владений.

19' ОПАСНО! Классную стеночку разыграли на левом фланге "сливочные", Родриго ворвался в штрафную площадь и пасовал в центр на Асенсио, которого опередил защитник и срезал мяч в свои ворота, но Роберто ногой совершил сэйв.

18' "Реал" пока что не включает максимальные скорости, а в спокойном темпе сложно справиться с агрессивным прессингом басков.

17' Штрафной удар на левом фланге атаки заработали гости. После подачи стандарта Хоселу в борьбе пробивал по воротам, но несильно и неточно получилось.

16' Баски отреагировали на пропущенный гол и теперь идут в высокий командный прессинг на чужой половине поля.

15' Кроос после рикошета подобрал мяч на линии штрафной площади и тут же пробивал с правой ноги - над перекладиной мяч просвистел.

14' Нет сомнений, что будут снова обвинения в арбитраже в адрес "Реала". На мой взгляд, Родриго специально задерживал ногу, чтобы случился контакт с ногой защитника. Спорный пенальти, как по мне.

13' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Карим Бензема!!!

Француз не самый качественный удар выполнил, пробив левее центра ворот, но, на его счастье, вратарь улетел в другую сторону.

12' ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "АЛАВЕСА"! Родриго на линии штрафной площади сбит Химо.

11' Без опасности обошлось у ворот "галактикос" после подачи корнера справа. Сами мадридцы попытались теперь организовать быстрый контрвыпад, но до логического завершения он не дошёл.

10' Через центральную ось контратаку провели гости и Лукас едва не убежал на рандеву с Куртуа, но в последний момент Милитао в подкате сумел выбить мяч на угловой.

9' Модрич мягко забросил мяч на левый край штрафной площади на Бензема, который пробил в сетку с внешней стороны ворот, но спустя секунду прозвучал свисток - француз находился в офсайде.

8' Зинедин Зидан у кромки поля пока выглядит спокойным, стоя на месте наблюдая за игрой. Хуан Муньис нервно же расхаживает по своей технической зоне.

7' В глубине поля баски заработали штрафной удар, но разыграли его не лучшим образом. Приходится гостям снова всем составом опускаться на свою половину поля.

6' Не тушуются гости из Виктории-Гастейс, достаточно уверенно чувствуя себя на газоне "Сантьяго Бернабеу".

5' Родриго вошёл в штрафную площадку с левого фланга и пытался пробить по воротам, но выстрел на себя принял один из защитников "Алавеса".

4' ОПАСНО! Тут же острую контратаку левым краем провели баски. Эдгар с левого фланга подал на линию вратарской площади, откуда Хоселу пробивал головой, но попал в перекладину! После этого головой добивал Лукас, но мяч с линии ворот вынес Варан.

3' А вот и первый острый момент у ворот Роберто! Родриго с фланга то ли подавал на дальнюю штангу, то ли намеренно пробивал по воротам - вратарь мяч парировал. Асенсио отпасовал в полукружие штрафной площади, откуда пробивал Модрич - выше ворот.

2' Спокойно хозяева начали матч, просто пасуясь поперёк поля в центральной зоне, не встречая особого сопротивления со стороны соперников, которые не намерены работать в высоком прессинге.