Реал Мадрид
Позже
Стадион: Альфредо ди Стефано
Алавес
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|17 (3)
|0.45
|2.
|Рамос Серхио
|10 (6)
|0.26
|3.
|Кроос Тони
|4
|0.11
|4.
|Каземиро Карлос
|4
|0.11
|5.
|Модрич Лука
|3
|0.08
|6.
|Винисиус Жуниор
|3
|0.08
|7.
|Вальверде Федерико
|2
|0.05
|8.
|Бэйл Гарет
|2
|0.05
|9.
|Варан Рафаэль
|2
|0.05
|10.
|Йович Лука
|2
|0.05
|11.
|Васкес Лукас
|2
|0.05
|12.
|Родриго
|2
|0.05
|13.
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.03
|14.
|Азар Эден
|1
|0.03
|15.
|Марсело Виера
|1
|0.03
|16.
|Родригес Хамес
|1
|0.03
|17.
|Асенсио Марко
|1
|0.03
|18.
|Иско Аларкон
|1
|0.03
|19.
|Начо Игнасио
|1
|0.03
|20.
|Диас Мариано
|1
|0.03
|21.
|Менди Ферлан
|0
|0
|22.
|Одриосола Альваро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукас Перес
|11 (5)
|0.29
|2.
|Хоселу Санмартин
|10 (1)
|0.26
|3.
|Видаль Алеш
|2
|0.05
|4.
|Лагуардия Виктор
|1
|0.03
|5.
|Магальян Лисандро
|1
|0.03
|6.
|Понс Пере
|1
|0.03
|7.
|Бёрк Оливер
|1
|0.03
|8.
|Агиррегабириа Мартин
|1
|0.03
|9.
|Пина Томас
|1
|0.03
|10.
|Эдгар Мендес
|1
|0.03
|11.
|Эли Родриго
|1
|0.03
|12.
|Сайнс Борха
|1
|0.03
|13.
|Дуарте Рубен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|12
|0
|2.
|Рамос Серхио
|10
|0
|3.
|Карвахаль Даниэль
|10
|0
|4.
|Модрич Лука
|6
|1
|5.
|Менди Ферлан
|6
|1
|6.
|Бэйл Гарет
|3
|1
|7.
|Винисиус Жуниор
|4
|0
|8.
|Одриосола Альваро
|2
|1
|9.
|Начо Игнасио
|3
|0
|10.
|Милитао Эдер
|3
|0
|11.
|Кроос Тони
|2
|0
|12.
|Марсело Виера
|2
|0
|13.
|Варан Рафаэль
|2
|0
|14.
|Йович Лука
|2
|0
|15.
|Ареола Альфонс
|1
|0
|16.
|Иско Аларкон
|1
|0
|17.
|Родригес Хамес
|1
|0
|18.
|Васкес Лукас
|1
|0
|19.
|Диас Мариано
|1
|0
|20.
|Вальверде Федерико
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мубарак Вакасо
|11
|1
|2.
|Дуарте Рубен
|11
|0
|3.
|Ману Гарсия
|9
|1
|4.
|Лагуардия Виктор
|8
|1
|5.
|Химо Наварро
|8
|0
|6.
|Эли Родриго
|8
|0
|7.
|Пина Томас
|5
|1
|8.
|Агиррегабириа Мартин
|5
|1
|9.
|Видаль Алеш
|6
|0
|10.
|Хоселу Санмартин
|5
|0
|11.
|Магальян Лисандро
|4
|0
|12.
|Лукас Перес
|4
|0
|13.
|Понс Пере
|3
|0
|14.
|Риоха Луис
|3
|0
|15.
|Фейса Любомир
|2
|0
|16.
|Эдгар Мендес
|2
|0
|17.
|Бёрк Оливер
|2
|0
|18.
|Пачеко Фернандо
|0
|1
|19.
|Камараса Виктор
|1
|0
|20.
|Сивера Антонио
|1
|0
|21.
|Марин Адриан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Мадрид
|9.09% (5)
|12.73% (7)
|21.82% (12)
|14.55% (8)
|27.27% (15)
|14.55% (8)
|Алавес
|3.57% (1)
|10.71% (3)
|7.14% (2)
|28.57% (8)
|21.43% (6)
|28.57% (8)
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: + = -Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка
Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Валенсия Реал Мадрид 3:1 Эйбар Бетис 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Барселона Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Леванте 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Сельта Осасуна 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Сарагоса 0:4 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Унионистас 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Севилья Реал Мадрид 0:0 Атлетико М
Алавес Последние 20 матчей: + = -Вальядолид 1:0 Алавес Алавес 0:2 Гранада Атлетико М 2:1 Алавес Алавес 0:1 Осасуна
Сельта 6:0 Алавес Алавес 2:0 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Алавес Алавес 1:1 Валенсия Леганес 1:1 Алавес Алавес 2:1 Атлетик Б Мальорка 1:0 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Севилья 1:1 Алавес Алавес 1:2 Вильярреал Леванте 0:1 Алавес Алавес 1:1 Бетис Барселона 4:1 Алавес Реал Хаен 3:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес Гранада 3:0 Алавес
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 1
Алавес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|23
|8
|3
|62 - 21
|77
|2.
|Барселона
|Заявка
|34
|22
|7
|5
|78 - 36
|73
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|35
|16
|15
|4
|47 - 26
|63
|4.
|Севилья
|Заявка
|34
|16
|12
|6
|49 - 33
|60
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|34
|16
|6
|12
|54 - 44
|54
|6.
|Хетафе
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|42 - 31
|53
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|34
|15
|6
|13
|51 - 43
|51
|8.
|Валенсия
|Заявка
|35
|13
|11
|11
|45 - 51
|50
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|38 - 29
|48
|10.
|Гранада
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|42 - 40
|47
|11.
|Осасуна
|Заявка
|34
|11
|12
|11
|40 - 47
|45
|12.
|Леванте
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|42 - 47
|43
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|35
|8
|15
|12
|29 - 39
|39
|14.
|Бетис
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|44 - 55
|38
|15.
|Сельта
|Заявка
|35
|7
|15
|13
|34 - 44
|36
|16.
|Эйбар
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|34 - 51
|35
|17.
|Алавес
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|32 - 51
|35
|18.
|Мальорка
|Заявка
|34
|8
|5
|21
|35 - 59
|29
|19.
|Леганес
|Заявка
|34
|6
|10
|18
|25 - 49
|28
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|34
|5
|9
|20
|27 - 54
|24
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Алавес
Исход игры
Реал Мадрид
92.9% (65)
Ничья
4.3% (3)
Алавес
2.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
43.55% (27)
Меньше
56.45% (35)
Обе команды забьют
Да
16.13% (10)
Нет
83.87% (52)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
41.4% (29)
3:0 Реал Мадрид
22.9% (16)
3:1 Реал Мадрид
7.1% (5)
1:0 Реал Мадрид
4.3% (3)
2:1 Реал Мадрид
4.3% (3)
1:1 Ничья
2.9% (2)
4:0 Реал Мадрид
2.9% (2)
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