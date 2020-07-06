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Реал Мадрид
 
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Стадион:
Алавес

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 17 (3) 0.45
2. Рамос Серхио 10 (6) 0.26
3. Кроос Тони 4 0.11
4. Каземиро Карлос 4 0.11
5. Модрич Лука 3 0.08
6. Винисиус Жуниор 3 0.08
7. Вальверде Федерико 2 0.05
8. Бэйл Гарет 2 0.05
9. Варан Рафаэль 2 0.05
10. Йович Лука 2 0.05
11. Васкес Лукас 2 0.05
12. Родриго 2 0.05
13. Карвахаль Даниэль 1 0.03
14. Азар Эден 1 0.03
15. Марсело Виера 1 0.03
16. Родригес Хамес 1 0.03
17. Асенсио Марко 1 0.03
18. Иско Аларкон 1 0.03
19. Начо Игнасио 1 0.03
20. Диас Мариано 1 0.03
21. Менди Ферлан 0 0
22. Одриосола Альваро 0 0
Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукас Перес 11 (5) 0.29
2. Хоселу Санмартин 10 (1) 0.26
3. Видаль Алеш 2 0.05
4. Лагуардия Виктор 1 0.03
5. Магальян Лисандро 1 0.03
6. Понс Пере 1 0.03
7. Бёрк Оливер 1 0.03
8. Агиррегабириа Мартин 1 0.03
9. Пина Томас 1 0.03
10. Эдгар Мендес 1 0.03
11. Эли Родриго 1 0.03
12. Сайнс Борха 1 0.03
13. Дуарте Рубен 0 0

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 12 0
2. Рамос Серхио 10 0
3. Карвахаль Даниэль 10 0
4. Модрич Лука 6 1
5. Менди Ферлан 6 1
6. Бэйл Гарет 3 1
7. Винисиус Жуниор 4 0
8. Одриосола Альваро 2 1
9. Начо Игнасио 3 0
10. Милитао Эдер 3 0
11. Кроос Тони 2 0
12. Марсело Виера 2 0
13. Варан Рафаэль 2 0
14. Йович Лука 2 0
15. Ареола Альфонс 1 0
16. Иско Аларкон 1 0
17. Родригес Хамес 1 0
18. Васкес Лукас 1 0
19. Диас Мариано 1 0
20. Вальверде Федерико 1 0
Алавес
# Игрок      
1. Мубарак Вакасо 11 1
2. Дуарте Рубен 11 0
3. Ману Гарсия 9 1
4. Лагуардия Виктор 8 1
5. Химо Наварро 8 0
6. Эли Родриго 8 0
7. Пина Томас 5 1
8. Агиррегабириа Мартин 5 1
9. Видаль Алеш 6 0
10. Хоселу Санмартин 5 0
11. Магальян Лисандро 4 0
12. Лукас Перес 4 0
13. Понс Пере 3 0
14. Риоха Луис 3 0
15. Фейса Любомир 2 0
16. Эдгар Мендес 2 0
17. Бёрк Оливер 2 0
18. Пачеко Фернандо 0 1
19. Камараса Виктор 1 0
20. Сивера Антонио 1 0
21. Марин Адриан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 9.09% (5) 12.73% (7) 21.82% (12) 14.55% (8) 27.27% (15) 14.55% (8)
 Алавес 3.57% (1) 10.71% (3) 7.14% (2) 28.57% (8) 21.43% (6) 28.57% (8)

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: + = -
Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка
Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Валенсия Реал Мадрид 3:1 Эйбар Бетис 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Барселона Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Леванте 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Сельта Осасуна 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Сарагоса 0:4 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Унионистас 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Севилья Реал Мадрид 0:0 Атлетико М
Алавес Последние 20 матчей: + = -
Вальядолид 1:0 Алавес Алавес 0:2 Гранада Атлетико М 2:1 Алавес Алавес 0:1 Осасуна
Сельта 6:0 Алавес Алавес 2:0 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Алавес Алавес 1:1 Валенсия Леганес 1:1 Алавес Алавес 2:1 Атлетик Б Мальорка 1:0 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Севилья 1:1 Алавес Алавес 1:2 Вильярреал Леванте 0:1 Алавес Алавес 1:1 Бетис Барселона 4:1 Алавес Реал Хаен 3:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес Гранада 3:0 Алавес

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 1
Алавес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 6
Алавес 1:2 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 3:0 Алавес Примера Алавес 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:0 Алавес Примера
Алавес 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Алавес Примера Алавес 1:4 Реал Мадрид Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 34 23 8 3 62 - 21 77
2. Барселона Заявка 34 22 7 5 78 - 36 73
3. Атлетико М Заявка 35 16 15 4 47 - 26 63
4. Севилья Заявка 34 16 12 6 49 - 33 60
5. Вильярреал Заявка 34 16 6 12 54 - 44 54
6. Хетафе Заявка 34 14 11 9 42 - 31 53
7. Реал Сосьедад Заявка 34 15 6 13 51 - 43 51
8. Валенсия Заявка 35 13 11 11 45 - 51 50
9. Атлетик Б Заявка 34 12 12 10 38 - 29 48
10. Гранада Заявка 34 13 8 13 42 - 40 47
11. Осасуна Заявка 34 11 12 11 40 - 47 45
12. Леванте Заявка 34 12 7 15 42 - 47 43
13. Вальядолид Заявка 35 8 15 12 29 - 39 39
14. Бетис Заявка 34 9 11 14 44 - 55 38
15. Сельта Заявка 35 7 15 13 34 - 44 36
16. Эйбар Заявка 34 9 8 17 34 - 51 35
17. Алавес Заявка 34 9 8 17 32 - 51 35
18. Мальорка Заявка 34 8 5 21 35 - 59 29
19. Леганес Заявка 34 6 10 18 25 - 49 28
20. Эспаньол Заявка 34 5 9 20 27 - 54 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Алавес от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 июля 2020, осталось 2 дня 15 часов 49 минут.


    • Прогнозы 70
    Реал Мадрид 92.9% (65)
    X 4.3% (3)
    Алавес 2.9% (2)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Алавес

    Исход игры
    Реал Мадрид
    92.9% (65)
    Ничья
    4.3% (3)
    Алавес
    2.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.55% (27)
    Меньше
    56.45% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    16.13% (10)
    Нет
    83.87% (52)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    41.4% (29)
    3:0 Реал Мадрид
    22.9% (16)
    3:1 Реал Мадрид
    7.1% (5)
    1:0 Реал Мадрид
    4.3% (3)
    2:1 Реал Мадрид
    4.3% (3)
    1:1 Ничья
    2.9% (2)
    4:0 Реал Мадрид
    2.9% (2)
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