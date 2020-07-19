  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
Сивасспор
1:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Генчлербирлиги
0'
1:0
28' Пенальти
Коне Аруна
31'
29
Вурал
Али
Шашал
87
Гойяно
Марсело
4
Аппиндангойе
Аарон
88
Османпаша
Джанер
3
Чифтчи
Угюр
20
Аксой
Фатих
5
Кофи
Исаак
9
Ятабаре
Мустафа
8
Яндаш
Мерт
Хакан
54
Кылынч
Эмре
2
Коне
Аруна
89
Нордфельдт
Кристоффер
2
Огюз
Ахмет
32
Флавио
Рамос
15
Туре
Зарго
39
Полома
Пьер-Ив
10
Сессеньон
Стефан
5
Оздемир
Берат
21
Кандеяш
Даниэл
23
Дикмен
Сонер
3
Пехливан
Халиль
9
Станку
Богдан
Сивасспор
4-2-3-1
Генчлербирлиги
4-2-3-1

Ход матча

28'
Коне Аруна
1:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ятабаре Мустафа 12 0.35
2. Кылынч Эмре 8 0.24
3. Арслан Хакан 7 0.21
4. Коне Аруна 6 (1) 0.18
5. Яндаш Мерт Хакан 6 (1) 0.18
6. Андраде Фернандо 5 0.15
7. Ешильюрт Эрдоган 4 0.12
8. Озтекин Ясин 1 0.03
9. Эрдал Зия 1 0.03
10. Чифтчи Угюр 1 0.03
11. Шкулетич Петар 1 0.03
12. Траоре Абду 0 0
13. Гойяно Марсело 0 0
14. Аксой Фатих 0 0
15. Клаудемир де Соуза 0 0
16. Кофи Исаак 0 0
17. Папп Пол 0 0
18. Османпаша Джанер 0 0
19. Джерлек Армин 0 0
Генчлербирлиги
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Станку Богдан 14 (3) 0.41
2. Сио Жованни 11 0.32
3. Кандеяш Даниэл 3 0.09
4. Сессеньон Стефан 3 (2) 0.09
5. Айте Флойд 3 0.09
6. Оздемир Берат 2 0.06
7. Беришбек Рахметулла 1 0.03
8. Пехливан Ясин 1 0.03
9. Озгенч Эрдем 0 0
10. Йилмаз Сефа 0 0
11. Сёнтьенс Матс 0 0
12. Чифтчи Надир 0 0
13. Пехливан Халиль 0 0

Карточки

Сивасспор
# Игрок      
1. Гойяно Марсело 8 1
2. Кылынч Эмре 9 0
3. Аксой Фатих 9 0
4. Чифтчи Угюр 6 1
5. Ятабаре Мустафа 6 0
6. Арслан Хакан 6 0
7. Ешильюрт Эрдоган 6 0
8. Яндаш Мерт Хакан 6 0
9. Османпаша Джанер 5 0
10. Кофи Исаак 3 1
11. Эрдал Зия 4 0
12. Самасса Мамаду II 4 0
13. Андраде Фернандо 4 0
14. Аппиндангойе Аарон 3 0
15. Коне Аруна 1 0
16. Озтекин Ясин 1 0
Генчлербирлиги
# Игрок      
1. Сио Жованни 11 0
2. Кандеяш Даниэл 9 0
3. Полома Пьер-Ив 7 1
4. Сантос Фабрисио 8 0
5. Флавио Рамос 6 1
6. Туре Зарго 7 0
7. Пехливан Ясин 5 1
8. Огюз Ахмет 3 2
9. Оздемир Берат 5 0
10. Чифтчи Надир 3 1
11. Озгенч Эрдем 4 0
12. Станку Богдан 4 0
13. Йилмаз Сефа 3 0
14. Сёнтьенс Матс 3 0
15. Нордфельдт Кристоффер 2 0
16. Пехливан Халиль 2 0
17. Сессеньон Стефан 1 0
18. Дикмен Сонер 1 0
19. Беришбек Рахметулла 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сивасспор 14.29% (6) 19.05% (8) 19.05% (8) 14.29% (6) 16.67% (7) 16.67% (7)
 Генчлербирлиги 11.11% (4) 11.11% (4) 22.22% (8) 19.44% (7) 13.89% (5) 22.22% (8)

Предыдущие игры

Сивасспор Последние 20 матчей: + = -
Фенербахче 1:2 Сивасспор Сивасспор 0:1 Малатьяспор Касымпаша 0:0 Сивасспор Сивасспор 0:2 Кайсериспор
Коньяспор 2:2 Сивасспор Сивасспор 1:0 Денизлиспор Антальяспор 1:0 Сивасспор Сивасспор 2:2 Галатасарай Анкарагюджю 0:3 Сивасспор Сивасспор 1:0 Аланьяспор Трабзонспор 2:1 Сивасспор Сивасспор 1:1 Антальяспор Сивасспор 1:1 Истанбул Башакшехир Антальяспор 0:0 Сивасспор Газишехир Газиантеп 5:1 Сивасспор Сивасспор 1:1 Ризеспор Малатьяспор 2:1 Сивасспор Бешикташ 1:2 Сивасспор Сивасспор 4:0 Малатьяспор Сивасспор 2:2 Вальдхоф
Генчлербирлиги Последние 20 матчей: + = -
Гёзтепе 1:3 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Касымпаша
Кайсериспор 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Анкарагюджю Аланьяспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:0 Генчлербирлиги Бешикташ 4:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 3:1 Гёзтепе Фенербахче 5:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 3:3 Малатьяспор

Последние игры между собой

Сивасспор: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Генчлербирлиги: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Генчлербирлиги 2:2 Сивасспор Суперлига Сивасспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига Сивасспор 1:4 Генчлербирлиги Товарищеские матчи Генчлербирлиги 4:0 Сивасспор Суперлига
Сивасспор 2:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 0:1 Сивасспор Суперлига Генчлербирлиги 0:0 Сивасспор Суперлига Сивасспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 2:1 Сивасспор Суперлига Сивасспор 2:0 Генчлербирлиги Суперлига Сивасспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:1 Сивасспор Суперлига Генчлербирлиги 3:3 Сивасспор Суперлига Сивасспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига Сивасспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:1 Сивасспор Суперлига Сивасспор 0:2 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 2:0 Сивасспор Суперлига Сивасспор 3:2 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:2 Сивасспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир 1:0 Заявка 33 20 9 4 63 - 31 69
2. Трабзонспор 1:0 Заявка 33 18 11 4 72 - 37 65
3. Сивасспор 0:0 Заявка 33 16 10 7 52 - 35 58
4. Бешикташ 0:0 Заявка 33 17 6 10 54 - 40 57
5. Галатасарай Заявка 33 15 10 8 53 - 35 55
6. Аланьяспор 0:0 Заявка 33 14 10 9 57 - 35 52
7. Фенербахче 0:0 Заявка 33 14 9 10 55 - 43 51
8. Газишехир Газиантеп Заявка 33 10 13 10 48 - 50 43
9. Антальяспор 0:0 Заявка 33 10 12 11 38 - 50 42
10. Касымпаша Заявка 33 11 7 15 50 - 56 40
11. Гёзтепе Заявка 33 10 9 14 41 - 48 39
12. Генчлербирлиги 0:0 Заявка 33 9 10 14 39 - 51 37
13. Денизлиспор 0:0 Заявка 33 9 9 15 31 - 46 36
14. Ризеспор 0:0 Заявка 33 9 6 18 34 - 54 33
15. Малатьяспор 0:0 Заявка 33 8 9 16 44 - 47 33
16. Коньяспор 0:1 Заявка 33 7 12 14 30 - 47 33
17. Кайсериспор 0:1 Заявка 33 8 8 17 39 - 70 32
18. Анкарагюджю 0:0 Заявка 33 6 12 15 30 - 55 30
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni 4 Eylul Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Сивасспор 1:0 Генчлербирлиги онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Прямая трансляция матча после регистрации
Как посмотреть матч бесплатно?

1. Зарегистрироваться у букмекера
2. Выбрать нужный матч в списке матчей, и выбрать видеотрансляцию.
3. Смотреть и наслаждаться. Бесплатно. Без депозитов.

Перейти к просмотру и регистрации

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный