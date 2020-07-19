Сивасспор
1:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Yeni 4 Eylul Stadi
Генчлербирлиги
1:0
28' ПенальтиКоне Аруна
20
Аксой
Фатих
54
Кылынч
Эмре
32
Флавио
Рамос
15
Туре
Зарго
23
Дикмен
Сонер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Аксой ФатихПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Кылынч ЭмреПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Камара СамбаЗащитник
-
6 Папп ПолЗащитник
-
19 Озтекин ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Арслан ХаканПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Флавио РамосЗащитник
-
15 Туре ЗаргоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Дикмен СонерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Озбир ЭртачВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
Ход матча
28'
1:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ятабаре Мустафа
|12
|0.35
|2.
|Кылынч Эмре
|8
|0.24
|3.
|Арслан Хакан
|7
|0.21
|4.
|Коне Аруна
|6 (1)
|0.18
|5.
|Яндаш Мерт Хакан
|6 (1)
|0.18
|6.
|Андраде Фернандо
|5
|0.15
|7.
|Ешильюрт Эрдоган
|4
|0.12
|8.
|Озтекин Ясин
|1
|0.03
|9.
|Эрдал Зия
|1
|0.03
|10.
|Чифтчи Угюр
|1
|0.03
|11.
|Шкулетич Петар
|1
|0.03
|12.
|Траоре Абду
|0
|0
|13.
|Гойяно Марсело
|0
|0
|14.
|Аксой Фатих
|0
|0
|15.
|Клаудемир де Соуза
|0
|0
|16.
|Кофи Исаак
|0
|0
|17.
|Папп Пол
|0
|0
|18.
|Османпаша Джанер
|0
|0
|19.
|Джерлек Армин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Станку Богдан
|14 (3)
|0.41
|2.
|Сио Жованни
|11
|0.32
|3.
|Кандеяш Даниэл
|3
|0.09
|4.
|Сессеньон Стефан
|3 (2)
|0.09
|5.
|Айте Флойд
|3
|0.09
|6.
|Оздемир Берат
|2
|0.06
|7.
|Беришбек Рахметулла
|1
|0.03
|8.
|Пехливан Ясин
|1
|0.03
|9.
|Озгенч Эрдем
|0
|0
|10.
|Йилмаз Сефа
|0
|0
|11.
|Сёнтьенс Матс
|0
|0
|12.
|Чифтчи Надир
|0
|0
|13.
|Пехливан Халиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гойяно Марсело
|8
|1
|2.
|Кылынч Эмре
|9
|0
|3.
|Аксой Фатих
|9
|0
|4.
|Чифтчи Угюр
|6
|1
|5.
|Ятабаре Мустафа
|6
|0
|6.
|Арслан Хакан
|6
|0
|7.
|Ешильюрт Эрдоган
|6
|0
|8.
|Яндаш Мерт Хакан
|6
|0
|9.
|Османпаша Джанер
|5
|0
|10.
|Кофи Исаак
|3
|1
|11.
|Эрдал Зия
|4
|0
|12.
|Самасса Мамаду II
|4
|0
|13.
|Андраде Фернандо
|4
|0
|14.
|Аппиндангойе Аарон
|3
|0
|15.
|Коне Аруна
|1
|0
|16.
|Озтекин Ясин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сио Жованни
|11
|0
|2.
|Кандеяш Даниэл
|9
|0
|3.
|Полома Пьер-Ив
|7
|1
|4.
|Сантос Фабрисио
|8
|0
|5.
|Флавио Рамос
|6
|1
|6.
|Туре Зарго
|7
|0
|7.
|Пехливан Ясин
|5
|1
|8.
|Огюз Ахмет
|3
|2
|9.
|Оздемир Берат
|5
|0
|10.
|Чифтчи Надир
|3
|1
|11.
|Озгенч Эрдем
|4
|0
|12.
|Станку Богдан
|4
|0
|13.
|Йилмаз Сефа
|3
|0
|14.
|Сёнтьенс Матс
|3
|0
|15.
|Нордфельдт Кристоффер
|2
|0
|16.
|Пехливан Халиль
|2
|0
|17.
|Сессеньон Стефан
|1
|0
|18.
|Дикмен Сонер
|1
|0
|19.
|Беришбек Рахметулла
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сивасспор
|14.29% (6)
|19.05% (8)
|19.05% (8)
|14.29% (6)
|16.67% (7)
|16.67% (7)
|Генчлербирлиги
|11.11% (4)
|11.11% (4)
|22.22% (8)
|19.44% (7)
|13.89% (5)
|22.22% (8)
Предыдущие игры
Сивасспор Последние 20 матчей: + = -Фенербахче 1:2 Сивасспор Сивасспор 0:1 Малатьяспор Касымпаша 0:0 Сивасспор Сивасспор 0:2 Кайсериспор
Коньяспор 2:2 Сивасспор Сивасспор 1:0 Денизлиспор Антальяспор 1:0 Сивасспор Сивасспор 2:2 Галатасарай Анкарагюджю 0:3 Сивасспор Сивасспор 1:0 Аланьяспор Трабзонспор 2:1 Сивасспор Сивасспор 1:1 Антальяспор Сивасспор 1:1 Истанбул Башакшехир Антальяспор 0:0 Сивасспор Газишехир Газиантеп 5:1 Сивасспор Сивасспор 1:1 Ризеспор Малатьяспор 2:1 Сивасспор Бешикташ 1:2 Сивасспор Сивасспор 4:0 Малатьяспор Сивасспор 2:2 Вальдхоф
Генчлербирлиги Последние 20 матчей: + = -Гёзтепе 1:3 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Касымпаша
Кайсериспор 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Анкарагюджю Аланьяспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:0 Генчлербирлиги Бешикташ 4:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 3:1 Гёзтепе Фенербахче 5:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 3:3 Малатьяспор
Последние игры между собой
Сивасспор: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Генчлербирлиги: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Сивасспор 2:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 0:1 Сивасспор Суперлига Генчлербирлиги 0:0 Сивасспор Суперлига Сивасспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 2:1 Сивасспор Суперлига Сивасспор 2:0 Генчлербирлиги Суперлига Сивасспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:1 Сивасспор Суперлига Генчлербирлиги 3:3 Сивасспор Суперлига Сивасспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига Сивасспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:1 Сивасспор Суперлига Сивасспор 0:2 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 2:0 Сивасспор Суперлига Сивасспор 3:2 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:2 Сивасспор Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|1:0 Заявка
|33
|20
|9
|4
|63 - 31
|69
|2.
|Трабзонспор
|1:0 Заявка
|33
|18
|11
|4
|72 - 37
|65
|3.
|Сивасспор
|0:0 Заявка
|33
|16
|10
|7
|52 - 35
|58
|4.
|Бешикташ
|0:0 Заявка
|33
|17
|6
|10
|54 - 40
|57
|5.
|Галатасарай
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|53 - 35
|55
|6.
|Аланьяспор
|0:0 Заявка
|33
|14
|10
|9
|57 - 35
|52
|7.
|Фенербахче
|0:0 Заявка
|33
|14
|9
|10
|55 - 43
|51
|8.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|33
|10
|13
|10
|48 - 50
|43
|9.
|Антальяспор
|0:0 Заявка
|33
|10
|12
|11
|38 - 50
|42
|10.
|Касымпаша
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|50 - 56
|40
|11.
|Гёзтепе
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|41 - 48
|39
|12.
|Генчлербирлиги
|0:0 Заявка
|33
|9
|10
|14
|39 - 51
|37
|13.
|Денизлиспор
|0:0 Заявка
|33
|9
|9
|15
|31 - 46
|36
|14.
|Ризеспор
|0:0 Заявка
|33
|9
|6
|18
|34 - 54
|33
|15.
|Малатьяспор
|0:0 Заявка
|33
|8
|9
|16
|44 - 47
|33
|16.
|Коньяспор
|0:1 Заявка
|33
|7
|12
|14
|30 - 47
|33
|17.
|Кайсериспор
|0:1 Заявка
|33
|8
|8
|17
|39 - 70
|32
|18.
|Анкарагюджю
|0:0 Заявка
|33
|6
|12
|15
|30 - 55
|30