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Сивасспор
2:0
Конец матча

Стадион:
Генчлербирлиги
0'
1:0
29' Пенальти
Коне Аруна
54' Желтая карточка
Яндаш Мерт Хакан
2:0
66' Гол
Ятабаре Мустафа
71' Желтая карточка
Полома Пьер-Ив
90'+3
29
Вурал
Али
Шашал
87
Гойяно
Марсело
4
Аппиндангойе
Аарон
88
Османпаша
Джанер
3
Чифтчи
Угюр
20
Аксой
Фатих
5
Кофи
Исаак
9
Ятабаре
Мустафа
8
Яндаш
Мерт
Хакан
54
Кылынч
Эмре
2
Коне
Аруна
89
Нордфельдт
Кристоффер
2
Огюз
Ахмет
32
Флавио
Рамос
15
Туре
Зарго
39
Полома
Пьер-Ив
10
Сессеньон
Стефан
5
Оздемир
Берат
21
Кандеяш
Даниэл
23
Дикмен
Сонер
3
Пехливан
Халиль
9
Станку
Богдан
Сивасспор
4-2-3-1
Генчлербирлиги
4-2-3-1

Ход матча

29'
Коне Аруна
1:0
54'
Яндаш Мерт Хакан
 
60'
Ешильюрт Эрдоган
Коне Аруна
 
61'
Арслан Хакан
Аксой Фатих
 
63'
 
Беришбек Рахметулла
Пехливан Халиль
64'
 
Алтыпармак Гёкхан
Сессеньон Стефан
66'
Ятабаре Мустафа
(Ешильюрт Эрдоган)
2:0
71'
 
Полома Пьер-Ив
80'
 
Сёнтьенс Матс
Кандеяш Даниэл
80'
 
Каракаш Илькер
Станку Богдан
90'
 
Ван Бейнен Мике
Огюз Ахмет
90'
Андраде Фернандо
Кылынч Эмре
 
90'
Джерлек Армин
Яндаш Мерт Хакан
 
90'
Шкулетич Петар
Ятабаре Мустафа
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 6
  • 4 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ятабаре Мустафа 13 0.38
2. Кылынч Эмре 8 0.24
3. Коне Аруна 7 (2) 0.21
4. Арслан Хакан 7 0.21
5. Яндаш Мерт Хакан 6 (1) 0.18
6. Андраде Фернандо 5 0.15
7. Ешильюрт Эрдоган 4 0.12
8. Озтекин Ясин 1 0.03
9. Эрдал Зия 1 0.03
10. Чифтчи Угюр 1 0.03
11. Шкулетич Петар 1 0.03
12. Траоре Абду 0 0
13. Гойяно Марсело 0 0
14. Аксой Фатих 0 0
15. Клаудемир де Соуза 0 0
16. Кофи Исаак 0 0
17. Папп Пол 0 0
18. Османпаша Джанер 0 0
19. Джерлек Армин 0 0
Генчлербирлиги
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Станку Богдан 14 (3) 0.41
2. Сио Жованни 11 0.32
3. Кандеяш Даниэл 3 0.09
4. Сессеньон Стефан 3 (2) 0.09
5. Айте Флойд 3 0.09
6. Оздемир Берат 2 0.06
7. Беришбек Рахметулла 1 0.03
8. Пехливан Ясин 1 0.03
9. Озгенч Эрдем 0 0
10. Йилмаз Сефа 0 0
11. Сёнтьенс Матс 0 0
12. Чифтчи Надир 0 0
13. Пехливан Халиль 0 0

Карточки

Сивасспор
# Игрок      
1. Гойяно Марсело 8 1
2. Кылынч Эмре 9 0
3. Аксой Фатих 9 0
4. Чифтчи Угюр 6 1
5. Яндаш Мерт Хакан 7 0
6. Ятабаре Мустафа 6 0
7. Арслан Хакан 6 0
8. Ешильюрт Эрдоган 6 0
9. Османпаша Джанер 5 0
10. Кофи Исаак 3 1
11. Эрдал Зия 4 0
12. Самасса Мамаду II 4 0
13. Андраде Фернандо 4 0
14. Аппиндангойе Аарон 3 0
15. Коне Аруна 1 0
16. Озтекин Ясин 1 0
Генчлербирлиги
# Игрок      
1. Сио Жованни 11 0
2. Полома Пьер-Ив 8 1
3. Кандеяш Даниэл 9 0
4. Сантос Фабрисио 8 0
5. Флавио Рамос 6 1
6. Туре Зарго 7 0
7. Пехливан Ясин 5 1
8. Огюз Ахмет 3 2
9. Оздемир Берат 5 0
10. Чифтчи Надир 3 1
11. Озгенч Эрдем 4 0
12. Станку Богдан 4 0
13. Йилмаз Сефа 3 0
14. Сёнтьенс Матс 3 0
15. Нордфельдт Кристоффер 2 0
16. Пехливан Халиль 2 0
17. Сессеньон Стефан 1 0
18. Дикмен Сонер 1 0
19. Беришбек Рахметулла 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сивасспор 13.64% (6) 20.45% (9) 18.18% (8) 13.64% (6) 18.18% (8) 15.91% (7)
 Генчлербирлиги 11.11% (4) 11.11% (4) 22.22% (8) 19.44% (7) 13.89% (5) 22.22% (8)

Предыдущие игры

Сивасспор Последние 20 матчей: + = -
Фенербахче 1:2 Сивасспор Сивасспор 0:1 Малатьяспор Касымпаша 0:0 Сивасспор Сивасспор 0:2 Кайсериспор
Коньяспор 2:2 Сивасспор Сивасспор 1:0 Денизлиспор Антальяспор 1:0 Сивасспор Сивасспор 2:2 Галатасарай Анкарагюджю 0:3 Сивасспор Сивасспор 1:0 Аланьяспор Трабзонспор 2:1 Сивасспор Сивасспор 1:1 Антальяспор Сивасспор 1:1 Истанбул Башакшехир Антальяспор 0:0 Сивасспор Газишехир Газиантеп 5:1 Сивасспор Сивасспор 1:1 Ризеспор Малатьяспор 2:1 Сивасспор Бешикташ 1:2 Сивасспор Сивасспор 4:0 Малатьяспор Сивасспор 2:2 Вальдхоф
Генчлербирлиги Последние 20 матчей: + = -
Гёзтепе 1:3 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Касымпаша
Кайсериспор 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Анкарагюджю Аланьяспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:0 Генчлербирлиги Бешикташ 4:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 3:1 Гёзтепе Фенербахче 5:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 3:3 Малатьяспор

Последние игры между собой

Сивасспор: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Генчлербирлиги: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Генчлербирлиги 2:2 Сивасспор Суперлига Сивасспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига Сивасспор 1:4 Генчлербирлиги Товарищеские матчи Генчлербирлиги 4:0 Сивасспор Суперлига
Сивасспор 2:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 0:1 Сивасспор Суперлига Генчлербирлиги 0:0 Сивасспор Суперлига Сивасспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 2:1 Сивасспор Суперлига Сивасспор 2:0 Генчлербирлиги Суперлига Сивасспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:1 Сивасспор Суперлига Генчлербирлиги 3:3 Сивасспор Суперлига Сивасспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига Сивасспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:1 Сивасспор Суперлига Сивасспор 0:2 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 2:0 Сивасспор Суперлига Сивасспор 3:2 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:2 Сивасспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир 1:0 Заявка 33 20 9 4 63 - 31 69
2. Трабзонспор Заявка 33 17 11 5 74 - 41 62
3. Сивасспор Заявка 33 17 9 7 54 - 35 60
4. Бешикташ Заявка 33 18 5 10 56 - 40 59
5. Галатасарай Заявка 33 15 10 8 53 - 35 55
6. Аланьяспор Заявка 33 15 9 9 58 - 35 54
7. Фенербахче Заявка 33 14 8 11 55 - 45 50
8. Антальяспор Заявка 33 11 11 11 39 - 50 44
9. Газишехир Газиантеп Заявка 33 10 13 10 48 - 50 43
10. Касымпаша Заявка 33 11 7 15 50 - 56 40
11. Гёзтепе Заявка 33 10 9 14 41 - 48 39
12. Генчлербирлиги Заявка 33 9 9 15 39 - 53 36
13. Коньяспор Заявка 33 8 12 13 34 - 49 36
14. Ризеспор Заявка 33 10 5 18 37 - 54 35
15. Денизлиспор Заявка 33 9 8 16 31 - 47 35
16. Малатьяспор Заявка 33 8 8 17 44 - 50 32
17. Кайсериспор 0:1 Заявка 33 8 8 17 39 - 70 32
18. Анкарагюджю Заявка 33 6 11 16 30 - 56 29
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Коне Аруна из команды Сивасспор забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni 4 Eylul Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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