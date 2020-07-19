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Ризеспор
2:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Малатьяспор
0'
20' Желтая карточка
Ветрих Амедей
24' Желтая карточка
Самудио Брайан
1:0
29' Гол
Шкода Милан
2:0
31' Гол
Болдрин Фернандо
34'
23
Аккан
Гёкхан
55
Морозюк
Николай
4
Талби
Монтассар
64
Фернандеш
Иванилду
53
Мелняк
Дарио
44
Ветрих
Амедей
5
Дурак
Абдулла
10
Болдрин
Фернандо
20
Гармаш
Денис
18
Самудио
Брайан
21
Шкода
Милан
30
Фарноль
Фабьен
29
Шебаке
Иссам
44
Мина
Артуро
16
Хадебе
Тинейдж
45
Хафез
Карим
6
Ялчин
Робин
8
Йилдырым
Мурат
54
Вальтер
Реми
7
Тёре
Гёкхан
9
Булут
Умут
21
Фофана
Морике
Ризеспор
4-2-3-1
Малатьяспор
4-3-3

Ход матча

20'
Ветрих Амедей
 
24'
Самудио Брайан
 
29'
Шкода Милан
(Морозюк Николай)
1:0
31'
Болдрин Фернандо
(Самудио Брайан)
2:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкода Милан 7 (2) 0.21
2. Болдрин Фернандо 5 (1) 0.15
3. Самудио Брайан 5 (2) 0.15
4. Чаглаян Огулджан 3 0.09
5. Умар Амину 3 0.09
6. Мелняк Дарио 3 0.09
7. Гармаш Денис 3 0.09
8. Абархоун Мохамед 2 0.06
9. Торун Тунай 1 0.03
10. Фернандеш Иванилду 1 0.03
11. Сасе Иан 1 0.03
12. Морозюк Николай 0 0
13. Де Паув Нилл 0 0
14. Оваджиклы Орхан 0 0
15. Дурак Абдулла 0 0
16. Аттама Джозеф 0 0
17. Коч Алберк 0 0
Малатьяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Яхович Адис 12 (5) 0.35
2. Тьеви Бифума 6 0.18
3. Гильерме Маркес 5 0.15
4. Доналд Митчелл 5 0.15
5. Булут Умут 3 0.09
6. Ялчин Робин 3 0.09
7. Кьяртанссон Видар 2 0.06
8. Аскуа Африйе 1 0.03
9. Тёре Гёкхан 1 (1) 0.03
10. Йилдырым Мурат 1 0.03
11. Фофана Морике 1 0.03
12. Шебаке Иссам 1 0.03
13. Ндайишимийе Юссуф 1 0.03
14. Тозлу Эрен 1 0.03
15. Хафез Карим 0 0
16. Айтач Сакыб 0 0
17. Вальтер Реми 0 0
18. Шалали Гилан 0 0

Карточки

Ризеспор
# Игрок      
1. Диоманде Исмаэль 10 1
2. Морозюк Николай 7 1
3. Ветрих Амедей 7 0
4. Болдрин Фернандо 6 0
5. Талби Монтассар 5 0
6. Чаглаян Огулджан 4 0
7. Фернандеш Иванилду 2 1
8. Оваджиклы Орхан 3 0
9. Аттама Джозеф 3 0
10. Мелняк Дарио 3 0
11. Сасе Иан 3 0
12. Самудио Брайан 3 0
13. Четин Тарык 1 1
14. Шкода Милан 2 0
15. Дурак Абдулла 2 0
16. Абархоун Мохамед 2 0
17. Умар Амину 2 0
18. Албайрак Бурак 2 0
19. Торун Тунай 1 0
20. Де Паув Нилл 1 0
21. Аккан Гёкхан 1 0
22. Хациисаяс Димитриос 1 0
23. Гючтекин Огуз 1 0
24. Гёрген Зафер 1 0
Малатьяспор
# Игрок      
1. Ялчин Робин 8 1
2. Акбаш Мустафа 5 2
3. Йилдырым Мурат 6 0
4. Аскуа Африйе 6 0
5. Мина Артуро 6 0
6. Айтач Сакыб 5 0
7. Тёре Гёкхан 3 1
8. Доналд Митчелл 4 0
9. Шалали Гилан 4 0
10. Фарноль Фабьен 3 0
11. Каш Эркан 3 0
12. Гильерме Маркес 3 0
13. Яхович Адис 1 1
14. Тозлу Эрен 1 1
15. Тьеви Бифума 2 0
16. Фофана Морике 2 0
17. Ндайишимийе Юссуф 2 0
18. Булут Умут 1 0
19. Йылдыз Ахмед 1 0
20. Оздемир Озер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ризеспор 13.33% (4) 13.33% (4) 20% (6) 20% (6) 30% (9) 3.33% (1)
 Малатьяспор 2.78% (1) 8.33% (3) 22.22% (8) 5.56% (2) 19.44% (7) 41.67% (15)

Предыдущие игры

Ризеспор Последние 20 матчей: + = -
Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 3:2 Кайсериспор Коньяспор 1:0 Ризеспор Ризеспор 2:2 Денизлиспор
Антальяспор 3:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Галатасарай Гёзтепе 2:0 Ризеспор Анкарагюджю 2:1 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 5:2 Ризеспор Ризеспор 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Бешикташ Сивасспор 1:1 Ризеспор Галатасарай 2:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Генчлербирлиги Ризеспор 1:1 Галатасарай Ризеспор 2:2 Акхисар Ризеспор 1:2 Фенербахче Малатьяспор 0:2 Ризеспор
Малатьяспор Последние 20 матчей: + = -
Малатьяспор 0:1 Бешикташ Сивасспор 0:1 Малатьяспор Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Фенербахче 3:2 Малатьяспор
Малатьяспор 2:1 Гёзтепе Малатьяспор 1:2 Касымпаша Кайсериспор 2:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:3 Трабзонспор Малатьяспор 1:1 Коньяспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:2 Антальяспор Галатасарай 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Анкарагюджю Аланьяспор 2:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Сивасспор Истанбул Башакшехир 4:1 Малатьяспор Сивасспор 4:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Кукес Газишехир Газиантеп 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 0:2 Ризеспор

Последние игры между собой

Ризеспор: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Малатьяспор: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Малатьяспор 0:2 Ризеспор Суперлига Ризеспор 3:0 Малатьяспор Суперлига Малатьяспор 1:0 Ризеспор Суперлига Ризеспор 6:0 Малатьяспор Кубок
Малатьяспор 1:2 Ризеспор А Лига Ризеспор 0:1 Малатьяспор А Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир 1:0 Заявка 33 20 9 4 63 - 31 69
2. Трабзонспор 1:0 Заявка 33 18 11 4 72 - 37 65
3. Сивасспор 0:0 Заявка 33 16 10 7 52 - 35 58
4. Бешикташ 0:0 Заявка 33 17 6 10 54 - 40 57
5. Галатасарай Заявка 33 15 10 8 53 - 35 55
6. Аланьяспор 0:0 Заявка 33 14 10 9 57 - 35 52
7. Фенербахче 0:0 Заявка 33 14 9 10 55 - 43 51
8. Газишехир Газиантеп Заявка 33 10 13 10 48 - 50 43
9. Антальяспор 0:0 Заявка 33 10 12 11 38 - 50 42
10. Касымпаша Заявка 33 11 7 15 50 - 56 40
11. Гёзтепе Заявка 33 10 9 14 41 - 48 39
12. Генчлербирлиги 0:0 Заявка 33 9 10 14 39 - 51 37
13. Денизлиспор 0:0 Заявка 33 9 9 15 31 - 46 36
14. Ризеспор 0:0 Заявка 33 9 6 18 34 - 54 33
15. Малатьяспор 0:0 Заявка 33 8 9 16 44 - 47 33
16. Коньяспор 0:1 Заявка 33 7 12 14 30 - 47 33
17. Кайсериспор 0:1 Заявка 33 8 8 17 39 - 70 32
18. Анкарагюджю 0:0 Заявка 33 6 12 15 30 - 55 30
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Caykur Didi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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