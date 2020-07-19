Ризеспор
2:0
Первый тайм: 34'
Стадион: Caykur Didi Stadyumu
Малатьяспор
20' Желтая карточкаВетрих Амедей
24' Желтая карточкаСамудио Брайан
1:0
29' ГолШкода Милан
2:0
31' ГолБолдрин Фернандо
23
Аккан
Гёкхан
53
Мелняк
Дарио
20
Гармаш
Денис
21
Шкода
Милан
29
Шебаке
Иссам
44
Мина
Артуро
45
Хафез
Карим
54
Вальтер
Реми
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
53 Мелняк ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гармаш ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Шкода МиланНападающий
- Запасные игроки
-
13 Четин ТарыкВратарь
-
30 Гёрген ЗаферВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Торун ТунайПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Сасе ИанПолузащитник
-
35 Коч АлберкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ismail Kartal
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Шебаке ИссамЗащитник
-
44 Мина АртуроЗащитник
- Защитник
-
45 Хафез КаримЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Акшит МуратВратарь
- Защитник
-
91 Айтач СакыбЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Йылдыз АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Караман Хикмет
Ход матча
20'
24'
29'
1:0
31'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шкода Милан
|7 (2)
|0.21
|2.
|Болдрин Фернандо
|5 (1)
|0.15
|3.
|Самудио Брайан
|5 (2)
|0.15
|4.
|Чаглаян Огулджан
|3
|0.09
|5.
|Умар Амину
|3
|0.09
|6.
|Мелняк Дарио
|3
|0.09
|7.
|Гармаш Денис
|3
|0.09
|8.
|Абархоун Мохамед
|2
|0.06
|9.
|Торун Тунай
|1
|0.03
|10.
|Фернандеш Иванилду
|1
|0.03
|11.
|Сасе Иан
|1
|0.03
|12.
|Морозюк Николай
|0
|0
|13.
|Де Паув Нилл
|0
|0
|14.
|Оваджиклы Орхан
|0
|0
|15.
|Дурак Абдулла
|0
|0
|16.
|Аттама Джозеф
|0
|0
|17.
|Коч Алберк
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Яхович Адис
|12 (5)
|0.35
|2.
|Тьеви Бифума
|6
|0.18
|3.
|Гильерме Маркес
|5
|0.15
|4.
|Доналд Митчелл
|5
|0.15
|5.
|Булут Умут
|3
|0.09
|6.
|Ялчин Робин
|3
|0.09
|7.
|Кьяртанссон Видар
|2
|0.06
|8.
|Аскуа Африйе
|1
|0.03
|9.
|Тёре Гёкхан
|1 (1)
|0.03
|10.
|Йилдырым Мурат
|1
|0.03
|11.
|Фофана Морике
|1
|0.03
|12.
|Шебаке Иссам
|1
|0.03
|13.
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0.03
|14.
|Тозлу Эрен
|1
|0.03
|15.
|Хафез Карим
|0
|0
|16.
|Айтач Сакыб
|0
|0
|17.
|Вальтер Реми
|0
|0
|18.
|Шалали Гилан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Диоманде Исмаэль
|10
|1
|2.
|Морозюк Николай
|7
|1
|3.
|Ветрих Амедей
|7
|0
|4.
|Болдрин Фернандо
|6
|0
|5.
|Талби Монтассар
|5
|0
|6.
|Чаглаян Огулджан
|4
|0
|7.
|Фернандеш Иванилду
|2
|1
|8.
|Оваджиклы Орхан
|3
|0
|9.
|Аттама Джозеф
|3
|0
|10.
|Мелняк Дарио
|3
|0
|11.
|Сасе Иан
|3
|0
|12.
|Самудио Брайан
|3
|0
|13.
|Четин Тарык
|1
|1
|14.
|Шкода Милан
|2
|0
|15.
|Дурак Абдулла
|2
|0
|16.
|Абархоун Мохамед
|2
|0
|17.
|Умар Амину
|2
|0
|18.
|Албайрак Бурак
|2
|0
|19.
|Торун Тунай
|1
|0
|20.
|Де Паув Нилл
|1
|0
|21.
|Аккан Гёкхан
|1
|0
|22.
|Хациисаяс Димитриос
|1
|0
|23.
|Гючтекин Огуз
|1
|0
|24.
|Гёрген Зафер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ялчин Робин
|8
|1
|2.
|Акбаш Мустафа
|5
|2
|3.
|Йилдырым Мурат
|6
|0
|4.
|Аскуа Африйе
|6
|0
|5.
|Мина Артуро
|6
|0
|6.
|Айтач Сакыб
|5
|0
|7.
|Тёре Гёкхан
|3
|1
|8.
|Доналд Митчелл
|4
|0
|9.
|Шалали Гилан
|4
|0
|10.
|Фарноль Фабьен
|3
|0
|11.
|Каш Эркан
|3
|0
|12.
|Гильерме Маркес
|3
|0
|13.
|Яхович Адис
|1
|1
|14.
|Тозлу Эрен
|1
|1
|15.
|Тьеви Бифума
|2
|0
|16.
|Фофана Морике
|2
|0
|17.
|Ндайишимийе Юссуф
|2
|0
|18.
|Булут Умут
|1
|0
|19.
|Йылдыз Ахмед
|1
|0
|20.
|Оздемир Озер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ризеспор
|13.33% (4)
|13.33% (4)
|20% (6)
|20% (6)
|30% (9)
|3.33% (1)
|Малатьяспор
|2.78% (1)
|8.33% (3)
|22.22% (8)
|5.56% (2)
|19.44% (7)
|41.67% (15)
Предыдущие игры
Ризеспор Последние 20 матчей: + = -Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 3:2 Кайсериспор Коньяспор 1:0 Ризеспор Ризеспор 2:2 Денизлиспор
Антальяспор 3:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Галатасарай Гёзтепе 2:0 Ризеспор Анкарагюджю 2:1 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 5:2 Ризеспор Ризеспор 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Бешикташ Сивасспор 1:1 Ризеспор Галатасарай 2:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Генчлербирлиги Ризеспор 1:1 Галатасарай Ризеспор 2:2 Акхисар Ризеспор 1:2 Фенербахче Малатьяспор 0:2 Ризеспор
Малатьяспор Последние 20 матчей: + = -Малатьяспор 0:1 Бешикташ Сивасспор 0:1 Малатьяспор Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Фенербахче 3:2 Малатьяспор
Малатьяспор 2:1 Гёзтепе Малатьяспор 1:2 Касымпаша Кайсериспор 2:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:3 Трабзонспор Малатьяспор 1:1 Коньяспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:2 Антальяспор Галатасарай 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Анкарагюджю Аланьяспор 2:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Сивасспор Истанбул Башакшехир 4:1 Малатьяспор Сивасспор 4:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Кукес Газишехир Газиантеп 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 0:2 Ризеспор
Последние игры между собой
Ризеспор: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Малатьяспор: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|1:0 Заявка
|33
|20
|9
|4
|63 - 31
|69
|2.
|Трабзонспор
|1:0 Заявка
|33
|18
|11
|4
|72 - 37
|65
|3.
|Сивасспор
|0:0 Заявка
|33
|16
|10
|7
|52 - 35
|58
|4.
|Бешикташ
|0:0 Заявка
|33
|17
|6
|10
|54 - 40
|57
|5.
|Галатасарай
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|53 - 35
|55
|6.
|Аланьяспор
|0:0 Заявка
|33
|14
|10
|9
|57 - 35
|52
|7.
|Фенербахче
|0:0 Заявка
|33
|14
|9
|10
|55 - 43
|51
|8.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|33
|10
|13
|10
|48 - 50
|43
|9.
|Антальяспор
|0:0 Заявка
|33
|10
|12
|11
|38 - 50
|42
|10.
|Касымпаша
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|50 - 56
|40
|11.
|Гёзтепе
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|41 - 48
|39
|12.
|Генчлербирлиги
|0:0 Заявка
|33
|9
|10
|14
|39 - 51
|37
|13.
|Денизлиспор
|0:0 Заявка
|33
|9
|9
|15
|31 - 46
|36
|14.
|Ризеспор
|0:0 Заявка
|33
|9
|6
|18
|34 - 54
|33
|15.
|Малатьяспор
|0:0 Заявка
|33
|8
|9
|16
|44 - 47
|33
|16.
|Коньяспор
|0:1 Заявка
|33
|7
|12
|14
|30 - 47
|33
|17.
|Кайсериспор
|0:1 Заявка
|33
|8
|8
|17
|39 - 70
|32
|18.
|Анкарагюджю
|0:0 Заявка
|33
|6
|12
|15
|30 - 55
|30