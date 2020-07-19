Ризеспор
3:0
Конец матча
Стадион: Caykur Didi Stadyumu
Малатьяспор
20' Желтая карточкаВетрих Амедей
23' Желтая карточкаСамудио Брайан
1:0
29' ГолШкода Милан
2:0
32' ГолБолдрин Фернандо
3:0
36' ПенальтиШкода Милан
37' Желтая карточкаЯлчин Робин
67' Желтая карточкаГармаш Денис
23
Аккан
Гёкхан
53
Мелняк
Дарио
20
Гармаш
Денис
21
Шкода
Милан
29
Шебаке
Иссам
44
Мина
Артуро
45
Хафез
Карим
54
Вальтер
Реми
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
53 Мелняк ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гармаш ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Шкода МиланНападающий
- Запасные игроки
-
13 Четин ТарыкВратарь
-
30 Гёрген ЗаферВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Торун ТунайПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Сасе ИанПолузащитник
-
35 Коч АлберкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ismail Kartal
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Шебаке ИссамЗащитник
-
44 Мина АртуроЗащитник
- Защитник
-
45 Хафез КаримЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Акшит МуратВратарь
- Защитник
-
91 Айтач СакыбЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Йылдыз АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Караман Хикмет
Ход матча
20'
23'
29'
1:0
32'
36'
3:0
37'
67'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
11 Удары в створ 8
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
62 Владение мячом, % 38
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шкода Милан
|9 (3)
|0.26
|2.
|Болдрин Фернандо
|6 (1)
|0.18
|3.
|Самудио Брайан
|5 (2)
|0.15
|4.
|Чаглаян Огулджан
|3
|0.09
|5.
|Умар Амину
|3
|0.09
|6.
|Мелняк Дарио
|3
|0.09
|7.
|Гармаш Денис
|3
|0.09
|8.
|Абархоун Мохамед
|2
|0.06
|9.
|Торун Тунай
|1
|0.03
|10.
|Фернандеш Иванилду
|1
|0.03
|11.
|Сасе Иан
|1
|0.03
|12.
|Морозюк Николай
|0
|0
|13.
|Де Паув Нилл
|0
|0
|14.
|Оваджиклы Орхан
|0
|0
|15.
|Дурак Абдулла
|0
|0
|16.
|Аттама Джозеф
|0
|0
|17.
|Коч Алберк
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Яхович Адис
|12 (5)
|0.35
|2.
|Тьеви Бифума
|6
|0.18
|3.
|Гильерме Маркес
|5
|0.15
|4.
|Доналд Митчелл
|5
|0.15
|5.
|Булут Умут
|3
|0.09
|6.
|Ялчин Робин
|3
|0.09
|7.
|Кьяртанссон Видар
|2
|0.06
|8.
|Аскуа Африйе
|1
|0.03
|9.
|Тёре Гёкхан
|1 (1)
|0.03
|10.
|Йилдырым Мурат
|1
|0.03
|11.
|Фофана Морике
|1
|0.03
|12.
|Шебаке Иссам
|1
|0.03
|13.
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0.03
|14.
|Тозлу Эрен
|1
|0.03
|15.
|Хафез Карим
|0
|0
|16.
|Айтач Сакыб
|0
|0
|17.
|Вальтер Реми
|0
|0
|18.
|Шалали Гилан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Диоманде Исмаэль
|10
|1
|2.
|Морозюк Николай
|7
|1
|3.
|Ветрих Амедей
|8
|0
|4.
|Болдрин Фернандо
|6
|0
|5.
|Талби Монтассар
|5
|0
|6.
|Чаглаян Огулджан
|4
|0
|7.
|Самудио Брайан
|4
|0
|8.
|Фернандеш Иванилду
|2
|1
|9.
|Оваджиклы Орхан
|3
|0
|10.
|Аттама Джозеф
|3
|0
|11.
|Мелняк Дарио
|3
|0
|12.
|Сасе Иан
|3
|0
|13.
|Четин Тарык
|1
|1
|14.
|Шкода Милан
|2
|0
|15.
|Дурак Абдулла
|2
|0
|16.
|Абархоун Мохамед
|2
|0
|17.
|Умар Амину
|2
|0
|18.
|Албайрак Бурак
|2
|0
|19.
|Торун Тунай
|1
|0
|20.
|Де Паув Нилл
|1
|0
|21.
|Аккан Гёкхан
|1
|0
|22.
|Хациисаяс Димитриос
|1
|0
|23.
|Гючтекин Огуз
|1
|0
|24.
|Гёрген Зафер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ялчин Робин
|9
|1
|2.
|Акбаш Мустафа
|5
|2
|3.
|Йилдырым Мурат
|6
|0
|4.
|Аскуа Африйе
|6
|0
|5.
|Мина Артуро
|6
|0
|6.
|Айтач Сакыб
|5
|0
|7.
|Тёре Гёкхан
|3
|1
|8.
|Доналд Митчелл
|4
|0
|9.
|Шалали Гилан
|4
|0
|10.
|Фарноль Фабьен
|3
|0
|11.
|Каш Эркан
|3
|0
|12.
|Гильерме Маркес
|3
|0
|13.
|Яхович Адис
|1
|1
|14.
|Тозлу Эрен
|1
|1
|15.
|Тьеви Бифума
|2
|0
|16.
|Фофана Морике
|2
|0
|17.
|Ндайишимийе Юссуф
|2
|0
|18.
|Булут Умут
|1
|0
|19.
|Йылдыз Ахмед
|1
|0
|20.
|Оздемир Озер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ризеспор
|12.12% (4)
|15.15% (5)
|24.24% (8)
|18.18% (6)
|27.27% (9)
|3.03% (1)
|Малатьяспор
|2.78% (1)
|8.33% (3)
|22.22% (8)
|5.56% (2)
|19.44% (7)
|41.67% (15)
Предыдущие игры
Ризеспор Последние 20 матчей: + = -Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 3:2 Кайсериспор Коньяспор 1:0 Ризеспор Ризеспор 2:2 Денизлиспор
Антальяспор 3:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Галатасарай Гёзтепе 2:0 Ризеспор Анкарагюджю 2:1 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 5:2 Ризеспор Ризеспор 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Бешикташ Сивасспор 1:1 Ризеспор Галатасарай 2:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Генчлербирлиги Ризеспор 1:1 Галатасарай Ризеспор 2:2 Акхисар Ризеспор 1:2 Фенербахче Малатьяспор 0:2 Ризеспор
Малатьяспор Последние 20 матчей: + = -Малатьяспор 0:1 Бешикташ Сивасспор 0:1 Малатьяспор Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Фенербахче 3:2 Малатьяспор
Малатьяспор 2:1 Гёзтепе Малатьяспор 1:2 Касымпаша Кайсериспор 2:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:3 Трабзонспор Малатьяспор 1:1 Коньяспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:2 Антальяспор Галатасарай 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Анкарагюджю Аланьяспор 2:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Сивасспор Истанбул Башакшехир 4:1 Малатьяспор Сивасспор 4:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Кукес Газишехир Газиантеп 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 0:2 Ризеспор
Последние игры между собой
Ризеспор: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Малатьяспор: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|1:0 Заявка
|33
|20
|9
|4
|63 - 31
|69
|2.
|Трабзонспор
|Заявка
|33
|17
|11
|5
|74 - 41
|62
|3.
|Сивасспор
|Заявка
|33
|17
|9
|7
|54 - 35
|60
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|33
|18
|5
|10
|56 - 40
|59
|5.
|Галатасарай
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|53 - 35
|55
|6.
|Аланьяспор
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|58 - 35
|54
|7.
|Фенербахче
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|55 - 45
|50
|8.
|Антальяспор
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|39 - 50
|44
|9.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|33
|10
|13
|10
|48 - 50
|43
|10.
|Касымпаша
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|50 - 56
|40
|11.
|Гёзтепе
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|41 - 48
|39
|12.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|39 - 53
|36
|13.
|Коньяспор
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|34 - 49
|36
|14.
|Ризеспор
|Заявка
|33
|10
|5
|18
|37 - 54
|35
|15.
|Денизлиспор
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|31 - 47
|35
|16.
|Малатьяспор
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|44 - 50
|32
|17.
|Кайсериспор
|0:1 Заявка
|33
|8
|8
|17
|39 - 70
|32
|18.
|Анкарагюджю
|Заявка
|33
|6
|11
|16
|30 - 56
|29