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Ризеспор
3:0
Конец матча

Стадион:
Малатьяспор
0'
20' Желтая карточка
Ветрих Амедей
23' Желтая карточка
Самудио Брайан
1:0
29' Гол
Шкода Милан
2:0
32' Гол
Болдрин Фернандо
3:0
36' Пенальти
Шкода Милан
37' Желтая карточка
Ялчин Робин
67' Желтая карточка
Гармаш Денис
90'+6
23
Аккан
Гёкхан
55
Морозюк
Николай
4
Талби
Монтассар
64
Фернандеш
Иванилду
53
Мелняк
Дарио
44
Ветрих
Амедей
5
Дурак
Абдулла
10
Болдрин
Фернандо
20
Гармаш
Денис
18
Самудио
Брайан
21
Шкода
Милан
30
Фарноль
Фабьен
29
Шебаке
Иссам
44
Мина
Артуро
16
Хадебе
Тинейдж
45
Хафез
Карим
6
Ялчин
Робин
8
Йилдырым
Мурат
54
Вальтер
Реми
7
Тёре
Гёкхан
9
Булут
Умут
21
Фофана
Морике
Ризеспор
4-2-3-1
Малатьяспор
4-3-3

Ход матча

20'
Ветрих Амедей
 
23'
Самудио Брайан
 
29'
Шкода Милан
(Морозюк Николай)
1:0
32'
Болдрин Фернандо
(Самудио Брайан)
2:0
36'
Шкода Милан
3:0
37'
 
Ялчин Робин
37'
 
Кьяртанссон Видар
Шебаке Иссам
46'
 
Йылдыз Ахмед
Фофана Морике
46'
 
Доналд Митчелл
Ялчин Робин
67'
Гармаш Денис
 
69'
Гючтекин Огуз
Гармаш Денис
 
83'
 
Ндайишимийе Юссуф
Булут Умут
83'
 
Каш Эркан
Йилдырым Мурат
86'
Сасе Иан
Самудио Брайан
 
90'
Торун Тунай
Болдрин Фернандо
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 11 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 62 Владение мячом, % 38

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкода Милан 9 (3) 0.26
2. Болдрин Фернандо 6 (1) 0.18
3. Самудио Брайан 5 (2) 0.15
4. Чаглаян Огулджан 3 0.09
5. Умар Амину 3 0.09
6. Мелняк Дарио 3 0.09
7. Гармаш Денис 3 0.09
8. Абархоун Мохамед 2 0.06
9. Торун Тунай 1 0.03
10. Фернандеш Иванилду 1 0.03
11. Сасе Иан 1 0.03
12. Морозюк Николай 0 0
13. Де Паув Нилл 0 0
14. Оваджиклы Орхан 0 0
15. Дурак Абдулла 0 0
16. Аттама Джозеф 0 0
17. Коч Алберк 0 0
Малатьяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Яхович Адис 12 (5) 0.35
2. Тьеви Бифума 6 0.18
3. Гильерме Маркес 5 0.15
4. Доналд Митчелл 5 0.15
5. Булут Умут 3 0.09
6. Ялчин Робин 3 0.09
7. Кьяртанссон Видар 2 0.06
8. Аскуа Африйе 1 0.03
9. Тёре Гёкхан 1 (1) 0.03
10. Йилдырым Мурат 1 0.03
11. Фофана Морике 1 0.03
12. Шебаке Иссам 1 0.03
13. Ндайишимийе Юссуф 1 0.03
14. Тозлу Эрен 1 0.03
15. Хафез Карим 0 0
16. Айтач Сакыб 0 0
17. Вальтер Реми 0 0
18. Шалали Гилан 0 0

Карточки

Ризеспор
# Игрок      
1. Диоманде Исмаэль 10 1
2. Морозюк Николай 7 1
3. Ветрих Амедей 8 0
4. Болдрин Фернандо 6 0
5. Талби Монтассар 5 0
6. Чаглаян Огулджан 4 0
7. Самудио Брайан 4 0
8. Фернандеш Иванилду 2 1
9. Оваджиклы Орхан 3 0
10. Аттама Джозеф 3 0
11. Мелняк Дарио 3 0
12. Сасе Иан 3 0
13. Четин Тарык 1 1
14. Шкода Милан 2 0
15. Дурак Абдулла 2 0
16. Абархоун Мохамед 2 0
17. Умар Амину 2 0
18. Албайрак Бурак 2 0
19. Торун Тунай 1 0
20. Де Паув Нилл 1 0
21. Аккан Гёкхан 1 0
22. Хациисаяс Димитриос 1 0
23. Гючтекин Огуз 1 0
24. Гёрген Зафер 1 0
Малатьяспор
# Игрок      
1. Ялчин Робин 9 1
2. Акбаш Мустафа 5 2
3. Йилдырым Мурат 6 0
4. Аскуа Африйе 6 0
5. Мина Артуро 6 0
6. Айтач Сакыб 5 0
7. Тёре Гёкхан 3 1
8. Доналд Митчелл 4 0
9. Шалали Гилан 4 0
10. Фарноль Фабьен 3 0
11. Каш Эркан 3 0
12. Гильерме Маркес 3 0
13. Яхович Адис 1 1
14. Тозлу Эрен 1 1
15. Тьеви Бифума 2 0
16. Фофана Морике 2 0
17. Ндайишимийе Юссуф 2 0
18. Булут Умут 1 0
19. Йылдыз Ахмед 1 0
20. Оздемир Озер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ризеспор 12.12% (4) 15.15% (5) 24.24% (8) 18.18% (6) 27.27% (9) 3.03% (1)
 Малатьяспор 2.78% (1) 8.33% (3) 22.22% (8) 5.56% (2) 19.44% (7) 41.67% (15)

Предыдущие игры

Ризеспор Последние 20 матчей: + = -
Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 3:2 Кайсериспор Коньяспор 1:0 Ризеспор Ризеспор 2:2 Денизлиспор
Антальяспор 3:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Галатасарай Гёзтепе 2:0 Ризеспор Анкарагюджю 2:1 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 5:2 Ризеспор Ризеспор 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Бешикташ Сивасспор 1:1 Ризеспор Галатасарай 2:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Генчлербирлиги Ризеспор 1:1 Галатасарай Ризеспор 2:2 Акхисар Ризеспор 1:2 Фенербахче Малатьяспор 0:2 Ризеспор
Малатьяспор Последние 20 матчей: + = -
Малатьяспор 0:1 Бешикташ Сивасспор 0:1 Малатьяспор Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Фенербахче 3:2 Малатьяспор
Малатьяспор 2:1 Гёзтепе Малатьяспор 1:2 Касымпаша Кайсериспор 2:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:3 Трабзонспор Малатьяспор 1:1 Коньяспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:2 Антальяспор Галатасарай 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Анкарагюджю Аланьяспор 2:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Сивасспор Истанбул Башакшехир 4:1 Малатьяспор Сивасспор 4:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Кукес Газишехир Газиантеп 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 0:2 Ризеспор

Последние игры между собой

Ризеспор: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Малатьяспор: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Малатьяспор 0:2 Ризеспор Суперлига Ризеспор 3:0 Малатьяспор Суперлига Малатьяспор 1:0 Ризеспор Суперлига Ризеспор 6:0 Малатьяспор Кубок
Малатьяспор 1:2 Ризеспор А Лига Ризеспор 0:1 Малатьяспор А Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир 1:0 Заявка 33 20 9 4 63 - 31 69
2. Трабзонспор Заявка 33 17 11 5 74 - 41 62
3. Сивасспор Заявка 33 17 9 7 54 - 35 60
4. Бешикташ Заявка 33 18 5 10 56 - 40 59
5. Галатасарай Заявка 33 15 10 8 53 - 35 55
6. Аланьяспор Заявка 33 15 9 9 58 - 35 54
7. Фенербахче Заявка 33 14 8 11 55 - 45 50
8. Антальяспор Заявка 33 11 11 11 39 - 50 44
9. Газишехир Газиантеп Заявка 33 10 13 10 48 - 50 43
10. Касымпаша Заявка 33 11 7 15 50 - 56 40
11. Гёзтепе Заявка 33 10 9 14 41 - 48 39
12. Генчлербирлиги Заявка 33 9 9 15 39 - 53 36
13. Коньяспор Заявка 33 8 12 13 34 - 49 36
14. Ризеспор Заявка 33 10 5 18 37 - 54 35
15. Денизлиспор Заявка 33 9 8 16 31 - 47 35
16. Малатьяспор Заявка 33 8 8 17 44 - 50 32
17. Кайсериспор 0:1 Заявка 33 8 8 17 39 - 70 32
18. Анкарагюджю Заявка 33 6 11 16 30 - 56 29
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