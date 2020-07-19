Анкарагюджю
0:0
Первый тайм: 33'
Стадион: Eryaman Stadyumu
Антальяспор
13
Кулушич
Анте
22
Паздан
Михал
14
Фати
Рикардо
89
Сари
Вейсел
19
Акьоль
Уфук
81
Яхович
Адис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Кулушич АнтеЗащитник
-
22 Паздан МихалЗащитник
- Защитник
-
14 Фати РикардоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Акан МахмутЗащитник
-
89 Туран АтилаЗащитник
-
78 Тултак ФатихЗащитник
- Защитник
-
23 Парлак ИлханПолузащитник
-
15 Чынар ОрканПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ibrahim Uzulmez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
81 Яхович АдисНападающий
- Запасные игроки
-
25 Боффин РуудВратарь
-
20 Чико ЛуисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
- Нападающий
-
37 Mustafa Acar
-
Главный тренер: Туна Тамер
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Парлак Илхан
|6 (2)
|0.18
|2.
|Родригес Жерсон
|6 (4)
|0.18
|3.
|Оргилль Девер
|5
|0.15
|4.
|Скарионе Эсекьель
|4 (1)
|0.12
|5.
|Кициу Стелиос
|2
|0.06
|6.
|Карабулут Айдын
|1
|0.03
|7.
|Кантерос Гектор
|1
|0.03
|8.
|Ривас Хельмин
|1
|0.03
|9.
|Кубалас Алихан
|1
|0.03
|10.
|Лобжанидзе Саба
|1
|0.03
|11.
|Пинту Тьягу
|0
|0
|12.
|Агчай Седат
|0
|0
|13.
|Михаляк Конрад
|0
|0
|14.
|Лукашик Даниэль
|0
|0
|15.
|Караель Джебраил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюмюш Синан
|5 (1)
|0.15
|2.
|Бланко-Лещук Густаво
|3
|0.09
|3.
|Мукайру Пол
|3
|0.09
|4.
|Озкан Сердар
|3 (3)
|0.09
|5.
|Акьоль Уфук
|3 (1)
|0.09
|6.
|Озмерт Хакан
|2
|0.06
|7.
|Подольски Лукас
|2
|0.06
|8.
|Фреди Гомеш
|2
|0.06
|9.
|Амилтон Минервино
|2
|0.06
|10.
|Анжело Диего
|1
|0.03
|11.
|Сангаре Назим
|1
|0.03
|12.
|Гюлюм Эрсан
|1
|0.03
|13.
|Сари Вейсел
|1
|0.03
|14.
|Шахешух Атиф
|1
|0.03
|15.
|Куртулуш Йекта
|1
|0.03
|16.
|Челюстка Ондржей
|1
|0.03
|17.
|Чико Луис
|1
|0.03
|18.
|Кудряшов Фёдор
|0
|0
|19.
|Синик Догукан
|0
|0
|20.
|Шарлес Фернандо
|0
|0
|21.
|Озтюрк Бахадыр
|0
|0
|22.
|Желсон Дала
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Оргилль Девер
|9
|1
|2.
|Кулушич Анте
|10
|0
|3.
|Фати Рикардо
|8
|1
|4.
|Кициу Стелиос
|8
|1
|5.
|Пинту Тьягу
|7
|0
|6.
|Агчай Седат
|5
|1
|7.
|Караель Джебраил
|4
|1
|8.
|Парлак Илхан
|5
|0
|9.
|Лукашик Даниэль
|5
|0
|10.
|Родригес Жерсон
|3
|1
|11.
|Кантерос Гектор
|4
|0
|12.
|Кубалас Алихан
|4
|0
|13.
|Паздан Михал
|3
|0
|14.
|Станоевич Милош
|1
|1
|15.
|Карабулут Айдын
|2
|0
|16.
|Кая Хасан
|2
|0
|17.
|Михаляк Конрад
|2
|0
|18.
|Онал Алпер
|2
|0
|19.
|Скарионе Эсекьель
|1
|0
|20.
|Садаев Заур
|1
|0
|21.
|Ривас Хельмин
|1
|0
|22.
|Сак Мехмет
|1
|0
|23.
|Акан Махмут
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Озмерт Хакан
|11
|2
|2.
|Гюмюш Синан
|4
|1
|3.
|Шарлес Фернандо
|5
|0
|4.
|Акьоль Уфук
|5
|0
|5.
|Сари Вейсел
|4
|0
|6.
|Челюстка Ондржей
|4
|0
|7.
|Сангаре Назим
|4
|0
|8.
|Синик Догукан
|4
|0
|9.
|Мукайру Пол
|4
|0
|10.
|Анжело Диего
|2
|1
|11.
|Озтюрк Бахадыр
|2
|1
|12.
|Подольски Лукас
|3
|0
|13.
|Альбайрак Эрен
|3
|0
|14.
|Амилтон Минервино
|3
|0
|15.
|Боффин Рууд
|3
|0
|16.
|Яхович Адис
|3
|0
|17.
|Бланко-Лещук Густаво
|3
|0
|18.
|Озкан Сердар
|2
|0
|19.
|Каплан Ферхат
|2
|0
|20.
|Балчи Бюньямин
|2
|0
|21.
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|22.
|Гюлюм Эрсан
|1
|0
|23.
|Чамдал Тарик
|1
|0
|24.
|Чико Луис
|1
|0
|25.
|Фреди Гомеш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Анкарагюджю
|12% (3)
|16% (4)
|4% (1)
|20% (5)
|32% (8)
|16% (4)
|Антальяспор
|16.22% (6)
|16.22% (6)
|10.81% (4)
|18.92% (7)
|13.51% (5)
|24.32% (9)
Предыдущие игры
Анкарагюджю Последние 20 матчей: + = -Анкарагюджю 1:0 Галатасарай Гёзтепе 2:2 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:4 Аланьяспор Трабзонспор 1:1 Анкарагюджю
Анкарагюджю 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:1 Ризеспор Бешикташ 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:3 Сивасспор Генчлербирлиги 1:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:1 Фенербахче Малатьяспор 0:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:1 Касымпаша Кайсериспор 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Коньяспор Анкарагюджю 0:1 Кеджиоренгюджю Анкарагюджю 2:2 Денизлиспор Антальяспор 2:2 Анкарагюджю Галатасарай 2:2 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:3 Гёзтепе
Антальяспор Последние 20 матчей: + = -Антальяспор 1:0 Аланьяспор Трабзонспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор
Антальяспор 3:1 Ризеспор Аланьяспор 4:0 Антальяспор Бешикташ 1:2 Антальяспор Антальяспор 1:0 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Антальяспор 0:1 Аланьяспор Антальяспор 2:2 Фенербахче Малатьяспор 1:2 Антальяспор Антальяспор 3:1 Касымпаша Сивасспор 1:1 Антальяспор Кайсериспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:0 Сивасспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Денизлиспор 0:3 Антальяспор Гёзтепе 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:3 Гёзтепе
Последние игры между собой
Анкарагюджю: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 7
Антальяспор: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 1
Антальяспор 1:0 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 2:3 Антальяспор Суперлига Антальяспор 2:2 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 2:2 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:0 Анкарагюджю Суперлига Антальяспор 1:0 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 0:1 Антальяспор Суперлига Анкарагюджю 1:1 Антальяспор Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|1:0 Заявка
|33
|20
|9
|4
|63 - 31
|69
|2.
|Трабзонспор
|1:0 Заявка
|33
|18
|11
|4
|72 - 37
|65
|3.
|Сивасспор
|0:0 Заявка
|33
|16
|10
|7
|52 - 35
|58
|4.
|Бешикташ
|0:0 Заявка
|33
|17
|6
|10
|54 - 40
|57
|5.
|Галатасарай
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|53 - 35
|55
|6.
|Аланьяспор
|0:0 Заявка
|33
|14
|10
|9
|57 - 35
|52
|7.
|Фенербахче
|0:0 Заявка
|33
|14
|9
|10
|55 - 43
|51
|8.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|33
|10
|13
|10
|48 - 50
|43
|9.
|Антальяспор
|0:0 Заявка
|33
|10
|12
|11
|38 - 50
|42
|10.
|Касымпаша
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|50 - 56
|40
|11.
|Гёзтепе
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|41 - 48
|39
|12.
|Генчлербирлиги
|0:0 Заявка
|33
|9
|10
|14
|39 - 51
|37
|13.
|Денизлиспор
|0:0 Заявка
|33
|9
|9
|15
|31 - 46
|36
|14.
|Ризеспор
|0:0 Заявка
|33
|9
|6
|18
|34 - 54
|33
|15.
|Малатьяспор
|0:0 Заявка
|33
|8
|9
|16
|44 - 47
|33
|16.
|Коньяспор
|0:1 Заявка
|33
|7
|12
|14
|30 - 47
|33
|17.
|Кайсериспор
|0:1 Заявка
|33
|8
|8
|17
|39 - 70
|32
|18.
|Анкарагюджю
|0:0 Заявка
|33
|6
|12
|15
|30 - 55
|30