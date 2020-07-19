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Анкарагюджю
0:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Антальяспор
0' 33'
25
Фридрих
Рикардо
70
Кициу
Стелиос
13
Кулушич
Анте
22
Паздан
Михал
8
Пинту
Тьягу
14
Фати
Рикардо
35
Лукашик
Даниэль
24
Лобжанидзе
Саба
7
Скарионе
Эсекьель
18
Михаляк
Конрад
30
Ривас
Хельмин
35
Каплан
Ферхат
30
Сангаре
Назим
89
Сари
Вейсел
13
Кудряшов
Фёдор
6
Альбайрак
Эрен
19
Акьоль
Уфук
7
Синик
Догукан
99
Балчи
Бюньямин
18
Куртулуш
Йекта
23
Амилтон
Минервино
81
Яхович
Адис
Анкарагюджю
4-2-3-1
Антальяспор
4-1-4-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Анкарагюджю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Парлак Илхан 6 (2) 0.18
2. Родригес Жерсон 6 (4) 0.18
3. Оргилль Девер 5 0.15
4. Скарионе Эсекьель 4 (1) 0.12
5. Кициу Стелиос 2 0.06
6. Карабулут Айдын 1 0.03
7. Кантерос Гектор 1 0.03
8. Ривас Хельмин 1 0.03
9. Кубалас Алихан 1 0.03
10. Лобжанидзе Саба 1 0.03
11. Пинту Тьягу 0 0
12. Агчай Седат 0 0
13. Михаляк Конрад 0 0
14. Лукашик Даниэль 0 0
15. Караель Джебраил 0 0
Антальяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюмюш Синан 5 (1) 0.15
2. Бланко-Лещук Густаво 3 0.09
3. Мукайру Пол 3 0.09
4. Озкан Сердар 3 (3) 0.09
5. Акьоль Уфук 3 (1) 0.09
6. Озмерт Хакан 2 0.06
7. Подольски Лукас 2 0.06
8. Фреди Гомеш 2 0.06
9. Амилтон Минервино 2 0.06
10. Анжело Диего 1 0.03
11. Сангаре Назим 1 0.03
12. Гюлюм Эрсан 1 0.03
13. Сари Вейсел 1 0.03
14. Шахешух Атиф 1 0.03
15. Куртулуш Йекта 1 0.03
16. Челюстка Ондржей 1 0.03
17. Чико Луис 1 0.03
18. Кудряшов Фёдор 0 0
19. Синик Догукан 0 0
20. Шарлес Фернандо 0 0
21. Озтюрк Бахадыр 0 0
22. Желсон Дала 0 0

Карточки

Анкарагюджю
# Игрок      
1. Оргилль Девер 9 1
2. Кулушич Анте 10 0
3. Фати Рикардо 8 1
4. Кициу Стелиос 8 1
5. Пинту Тьягу 7 0
6. Агчай Седат 5 1
7. Караель Джебраил 4 1
8. Парлак Илхан 5 0
9. Лукашик Даниэль 5 0
10. Родригес Жерсон 3 1
11. Кантерос Гектор 4 0
12. Кубалас Алихан 4 0
13. Паздан Михал 3 0
14. Станоевич Милош 1 1
15. Карабулут Айдын 2 0
16. Кая Хасан 2 0
17. Михаляк Конрад 2 0
18. Онал Алпер 2 0
19. Скарионе Эсекьель 1 0
20. Садаев Заур 1 0
21. Ривас Хельмин 1 0
22. Сак Мехмет 1 0
23. Акан Махмут 1 0
Антальяспор
# Игрок      
1. Озмерт Хакан 11 2
2. Гюмюш Синан 4 1
3. Шарлес Фернандо 5 0
4. Акьоль Уфук 5 0
5. Сари Вейсел 4 0
6. Челюстка Ондржей 4 0
7. Сангаре Назим 4 0
8. Синик Догукан 4 0
9. Мукайру Пол 4 0
10. Анжело Диего 2 1
11. Озтюрк Бахадыр 2 1
12. Подольски Лукас 3 0
13. Альбайрак Эрен 3 0
14. Амилтон Минервино 3 0
15. Боффин Рууд 3 0
16. Яхович Адис 3 0
17. Бланко-Лещук Густаво 3 0
18. Озкан Сердар 2 0
19. Каплан Ферхат 2 0
20. Балчи Бюньямин 2 0
21. Кудряшов Фёдор 1 0
22. Гюлюм Эрсан 1 0
23. Чамдал Тарик 1 0
24. Чико Луис 1 0
25. Фреди Гомеш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Анкарагюджю 12% (3) 16% (4) 4% (1) 20% (5) 32% (8) 16% (4)
 Антальяспор 16.22% (6) 16.22% (6) 10.81% (4) 18.92% (7) 13.51% (5) 24.32% (9)

Предыдущие игры

Анкарагюджю Последние 20 матчей: + = -
Анкарагюджю 1:0 Галатасарай Гёзтепе 2:2 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:4 Аланьяспор Трабзонспор 1:1 Анкарагюджю
Анкарагюджю 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:1 Ризеспор Бешикташ 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:3 Сивасспор Генчлербирлиги 1:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:1 Фенербахче Малатьяспор 0:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:1 Касымпаша Кайсериспор 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Коньяспор Анкарагюджю 0:1 Кеджиоренгюджю Анкарагюджю 2:2 Денизлиспор Антальяспор 2:2 Анкарагюджю Галатасарай 2:2 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:3 Гёзтепе
Антальяспор Последние 20 матчей: + = -
Антальяспор 1:0 Аланьяспор Трабзонспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор
Антальяспор 3:1 Ризеспор Аланьяспор 4:0 Антальяспор Бешикташ 1:2 Антальяспор Антальяспор 1:0 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Антальяспор 0:1 Аланьяспор Антальяспор 2:2 Фенербахче Малатьяспор 1:2 Антальяспор Антальяспор 3:1 Касымпаша Сивасспор 1:1 Антальяспор Кайсериспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:0 Сивасспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Денизлиспор 0:3 Антальяспор Гёзтепе 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:3 Гёзтепе

Последние игры между собой

Анкарагюджю: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 7
Антальяспор: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 1
Антальяспор 2:2 Анкарагюджю Суперлига Антальяспор 2:4 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 0:1 Антальяспор Суперлига Анкарагюджю 0:3 Антальяспор Суперлига
Антальяспор 1:0 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 2:3 Антальяспор Суперлига Антальяспор 2:2 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 2:2 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:0 Анкарагюджю Суперлига Антальяспор 1:0 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 0:1 Антальяспор Суперлига Анкарагюджю 1:1 Антальяспор Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир 1:0 Заявка 33 20 9 4 63 - 31 69
2. Трабзонспор 1:0 Заявка 33 18 11 4 72 - 37 65
3. Сивасспор 0:0 Заявка 33 16 10 7 52 - 35 58
4. Бешикташ 0:0 Заявка 33 17 6 10 54 - 40 57
5. Галатасарай Заявка 33 15 10 8 53 - 35 55
6. Аланьяспор 0:0 Заявка 33 14 10 9 57 - 35 52
7. Фенербахче 0:0 Заявка 33 14 9 10 55 - 43 51
8. Газишехир Газиантеп Заявка 33 10 13 10 48 - 50 43
9. Антальяспор 0:0 Заявка 33 10 12 11 38 - 50 42
10. Касымпаша Заявка 33 11 7 15 50 - 56 40
11. Гёзтепе Заявка 33 10 9 14 41 - 48 39
12. Генчлербирлиги 0:0 Заявка 33 9 10 14 39 - 51 37
13. Денизлиспор 0:0 Заявка 33 9 9 15 31 - 46 36
14. Ризеспор 0:0 Заявка 33 9 6 18 34 - 54 33
15. Малатьяспор 0:0 Заявка 33 8 9 16 44 - 47 33
16. Коньяспор 0:1 Заявка 33 7 12 14 30 - 47 33
17. Кайсериспор 0:1 Заявка 33 8 8 17 39 - 70 32
18. Анкарагюджю 0:0 Заявка 33 6 12 15 30 - 55 30
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eryaman Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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