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Газишехир Газиантеп
2:2
Конец матча

Стадион:
Касымпаша
0'
1:0
6' Гол
Демир Мухаммет
1:1
13' Гол
Тиам Маме
1:2
37' Гол
Тиам Маме
41' Желтая карточка
Максим Александру
49' Желтая карточка
Джейлан Огуз
2:2
78' Гол
Максим Александру
90'+6
1
Гювенч
Гюнай
3
Джилободжи
Папи
76
Кана-Бийик
Жан-Армель
6
Тошка
Алин
17
Джейлан
Огуз
28
Соуза
Андре
11
Вурал
Гюрай
13
Жуниор
Мораис
44
Максим
Александру
7
Озер
Кенан
14
Демир
Мухаммет
1
Кёсе
Рамазан
94
Хадергьонай
Флорент
80
Мериа
Яссин
25
Бречка
Томаш
92
Хаддади
Уссама
8
Павелка
Давид
35
Кара
Айтач
11
Тиам
Маме
10
Хайрадинович
Харис
7
Эрдоган
Юсуф
30
Гоу
Жерар
Газишехир Газиантеп
3-4-1-2
Касымпаша
4-2-3-1

Ход матча

6'
Демир Мухаммет
1:0
13'
1:1
Тиам Маме
(Эрдоган Юсуф)
37'
1:2
Тиам Маме
(Кара Айтач)
41'
Максим Александру
 
46'
Соялп Фуркан
Озер Кенан
 
46'
Жефферсон IV
Соуза Андре
 
49'
Джейлан Огуз
 
62'
 
Куарежма Рикарду
Гоу Жерар
75'
 
Сербест Таркан
Павелка Давид
75'
 
Коч Аныл
Хайрадинович Харис
78'
Максим Александру
2:2
84'
Чибсах Юссиф
Максим Александру
 
90'
Челик Мугдат
Демир Мухаммет
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Газишехир Газиантеп
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кайоде Оларенваджу 10 (3) 0.29
2. Максим Александру 7 (3) 0.21
3. Твумаси Патрик 6 (2) 0.18
4. Вурал Гюрай 5 0.15
5. Джилободжи Папи 5 0.15
6. Озер Кенан 3 0.09
7. Демир Мухаммет 3 0.09
8. Диарра Сулеймане 2 0.06
9. Джейлан Огуз 1 0.03
10. Павловски Бартоломей 1 0.03
11. Соялп Фуркан 1 0.03
12. Чибсах Юссиф 1 0.03
13. Кана-Бийик Жан-Армель 1 0.03
14. Соуза Андре 1 0.03
15. Жефферсон IV 1 0.03
16. Жуниор Мораис 0 0
17. Гювенч Гюнай 0 0
Касымпаша
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тиам Маме 11 0.32
2. Койта Бенгали-Фоде 10 0.29
3. Кара Айтач 5 0.15
4. Хайрадинович Харис 4 0.12
5. Куарежма Рикарду 4 (3) 0.12
6. Эрдоган Юсуф 3 0.09
7. Пектемек Мустафа 3 0.09
8. Сари Вейсел 2 0.06
9. Халили Абдул 2 0.06
10. Ндонгаля Дьемерси 2 0.06
11. Бен-Юссеф Сиам 1 0.03
12. Бречка Томаш 1 0.03
13. Коч Аныл 1 0.03
14. Шарлия Звонимир 1 0.03
15. Хаддади Уссама 0 0
16. Депе Илхан 0 0
17. Попов Страхил 0 0
18. Сербест Таркан 0 0
19. Кёсе Рамазан 0 0
20. Павелка Давид 0 0

Карточки

Газишехир Газиантеп
# Игрок      
1. Джейлан Огуз 12 0
2. Диарра Сулеймане 10 0
3. Вурал Гюрай 4 2
4. Жефферсон IV 7 0
5. Озер Кенан 6 0
6. Жуниор Мораис 6 0
7. Кайоде Оларенваджу 2 2
8. Чибсах Юссиф 5 0
9. Джилободжи Папи 5 0
10. Кана-Бийик Жан-Армель 4 0
11. Максим Александру 3 0
12. Гювенч Гюнай 3 0
13. Соуза Андре 3 0
14. Соялп Фуркан 3 0
15. Твумаси Патрик 2 0
16. Демир Мухаммет 1 0
17. Павловски Бартоломей 1 0
18. Ольковски Павел 1 0
19. Акташ Кубилай 1 0
20. Теттех Азиз 1 0
Касымпаша
# Игрок      
1. Кара Айтач 11 0
2. Фернандеш Жорже 6 1
3. Хайрадинович Харис 5 1
4. Куарежма Рикарду 6 0
5. Хафез Карим 4 1
6. Бен-Юссеф Сиам 4 0
7. Халили Абдул 4 0
8. Садику Лорет 4 0
9. Тиам Маме 4 0
10. Тирпан Микаэль 4 0
11. Хадергьонай Флорент 2 1
12. Койта Бенгали-Фоде 3 0
13. Мериа Яссин 3 0
14. Хаддади Уссама 3 0
15. Шарлия Звонимир 3 0
16. Сари Вейсел 2 0
17. Павелка Давид 2 0
18. Депе Илхан 2 0
19. Эзтюрк Фатих 2 0
20. Ндонгаля Дьемерси 2 0
21. Сербест Таркан 2 0
22. Пектемек Мустафа 1 0
23. Вейньо Оливье 1 0
24. Попов Страхил 1 0
25. Бречка Томаш 1 0
26. Гоу Жерар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Газишехир Газиантеп 12.2% (5) 19.51% (8) 19.51% (8) 19.51% (8) 12.2% (5) 17.07% (7)
 Касымпаша 18.18% (8) 20.45% (9) 11.36% (5) 20.45% (9) 13.64% (6) 15.91% (7)

Предыдущие игры

Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: + = -
Кайсериспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор
Галатасарай 3:3 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Газишехир Газиантеп Гёзтепе 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 5:1 Сивасспор Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Фенербахче Газишехир Газиантеп 1:0 Гонвед Газишехир Газиантеп 3:1 Менемен Беледиеспор Газишехир Газиантеп 1:1 Малатьяспор Касымпаша 3:4 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Кыркларелиспор
Касымпаша Последние 20 матчей: + = -
Касымпаша 2:0 Ризеспор Бешикташ 3:2 Касымпаша Касымпаша 0:0 Сивасспор Генчлербирлиги 0:2 Касымпаша
Касымпаша 2:0 Фенербахче Малатьяспор 1:2 Касымпаша Касымпаша 2:0 Гёзтепе Касымпаша 5:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Касымпаша Касымпаша 2:0 Денизлиспор Антальяспор 3:1 Касымпаша Касымпаша 0:3 Галатасарай Анкарагюджю 1:1 Касымпаша Касымпаша 1:2 Аланьяспор Касымпаша 3:2 Аланьяспор Трабзонспор 6:0 Касымпаша Аланьяспор 3:1 Касымпаша Истанбул Башакшехир 5:1 Касымпаша Касымпаша 3:4 Газишехир Газиантеп Бююкшехир 2:2 Касымпаша

Последние игры между собой

Газишехир Газиантеп: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Касымпаша: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Касымпаша 3:4 Газишехир Газиантеп Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир Заявка 32 19 9 4 62 - 31 66
2. Трабзонспор Заявка 32 17 11 4 71 - 37 62
3. Сивасспор Заявка 32 16 9 7 52 - 35 57
4. Бешикташ Заявка 32 17 5 10 54 - 40 56
5. Галатасарай Заявка 33 15 10 8 53 - 35 55
6. Аланьяспор Заявка 32 14 9 9 57 - 35 51
7. Фенербахче Заявка 32 14 8 10 55 - 43 50
8. Газишехир Газиантеп Заявка 33 10 13 10 48 - 50 43
9. Антальяспор Заявка 32 10 11 11 38 - 50 41
10. Касымпаша Заявка 33 11 7 15 50 - 56 40
11. Гёзтепе Заявка 33 10 9 14 41 - 48 39
12. Генчлербирлиги Заявка 32 9 9 14 39 - 51 36
13. Денизлиспор Заявка 32 9 8 15 31 - 46 35
14. Коньяспор Заявка 32 7 12 13 30 - 46 33
15. Ризеспор Заявка 32 9 5 18 34 - 54 32
16. Малатьяспор Заявка 32 8 8 16 44 - 47 32
17. Кайсериспор Заявка 32 8 8 16 39 - 69 32
18. Анкарагюджю Заявка 32 6 11 15 30 - 55 29
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Максим Александру получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Тиам Маме бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Тиам Маме бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Демир Мухаммет бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gaziantep Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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