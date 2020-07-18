Газишехир Газиантеп
2:2
Конец матча
Стадион: Газиантеп
Касымпаша
1:0
6' ГолДемир Мухаммет
1:1
13' ГолТиам Маме
1:2
37' ГолТиам Маме
41' Желтая карточкаМаксим Александру
49' Желтая карточкаДжейлан Огуз
2:2
78' ГолМаксим Александру
17
Джейлан
Огуз
28
Соуза
Андре
11
Вурал
Гюрай
80
Мериа
Яссин
25
Бречка
Томаш
35
Кара
Айтач
11
Тиам
Маме
30
Гоу
Жерар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Джейлан ОгузПолузащитник
-
28 Соуза АндреПолузащитник
-
11 Вурал ГюрайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Чибсах ЮссифПолузащитник
-
19 Соялп ФурканПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Челик МугдатНападающий
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
80 Мериа ЯссинЗащитник
-
25 Бречка ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
-
11 Тиам МамеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Гоу ЖерарНападающий
- Запасные игроки
-
13 Йылдыз МуратВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Депе ИлханПолузащитник
-
71 Коч АнылПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фуат Капа
Ход матча
6'
1:0
13'
1:1
37'
1:2
49'
78'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кайоде Оларенваджу
|10 (3)
|0.29
|2.
|Максим Александру
|7 (3)
|0.21
|3.
|Твумаси Патрик
|6 (2)
|0.18
|4.
|Вурал Гюрай
|5
|0.15
|5.
|Джилободжи Папи
|5
|0.15
|6.
|Озер Кенан
|3
|0.09
|7.
|Демир Мухаммет
|3
|0.09
|8.
|Диарра Сулеймане
|2
|0.06
|9.
|Джейлан Огуз
|1
|0.03
|10.
|Павловски Бартоломей
|1
|0.03
|11.
|Соялп Фуркан
|1
|0.03
|12.
|Чибсах Юссиф
|1
|0.03
|13.
|Кана-Бийик Жан-Армель
|1
|0.03
|14.
|Соуза Андре
|1
|0.03
|15.
|Жефферсон IV
|1
|0.03
|16.
|Жуниор Мораис
|0
|0
|17.
|Гювенч Гюнай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тиам Маме
|11
|0.32
|2.
|Койта Бенгали-Фоде
|10
|0.29
|3.
|Кара Айтач
|5
|0.15
|4.
|Хайрадинович Харис
|4
|0.12
|5.
|Куарежма Рикарду
|4 (3)
|0.12
|6.
|Эрдоган Юсуф
|3
|0.09
|7.
|Пектемек Мустафа
|3
|0.09
|8.
|Сари Вейсел
|2
|0.06
|9.
|Халили Абдул
|2
|0.06
|10.
|Ндонгаля Дьемерси
|2
|0.06
|11.
|Бен-Юссеф Сиам
|1
|0.03
|12.
|Бречка Томаш
|1
|0.03
|13.
|Коч Аныл
|1
|0.03
|14.
|Шарлия Звонимир
|1
|0.03
|15.
|Хаддади Уссама
|0
|0
|16.
|Депе Илхан
|0
|0
|17.
|Попов Страхил
|0
|0
|18.
|Сербест Таркан
|0
|0
|19.
|Кёсе Рамазан
|0
|0
|20.
|Павелка Давид
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джейлан Огуз
|12
|0
|2.
|Диарра Сулеймане
|10
|0
|3.
|Вурал Гюрай
|4
|2
|4.
|Жефферсон IV
|7
|0
|5.
|Озер Кенан
|6
|0
|6.
|Жуниор Мораис
|6
|0
|7.
|Кайоде Оларенваджу
|2
|2
|8.
|Чибсах Юссиф
|5
|0
|9.
|Джилободжи Папи
|5
|0
|10.
|Кана-Бийик Жан-Армель
|4
|0
|11.
|Максим Александру
|3
|0
|12.
|Гювенч Гюнай
|3
|0
|13.
|Соуза Андре
|3
|0
|14.
|Соялп Фуркан
|3
|0
|15.
|Твумаси Патрик
|2
|0
|16.
|Демир Мухаммет
|1
|0
|17.
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|18.
|Ольковски Павел
|1
|0
|19.
|Акташ Кубилай
|1
|0
|20.
|Теттех Азиз
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кара Айтач
|11
|0
|2.
|Фернандеш Жорже
|6
|1
|3.
|Хайрадинович Харис
|5
|1
|4.
|Куарежма Рикарду
|6
|0
|5.
|Хафез Карим
|4
|1
|6.
|Бен-Юссеф Сиам
|4
|0
|7.
|Халили Абдул
|4
|0
|8.
|Садику Лорет
|4
|0
|9.
|Тиам Маме
|4
|0
|10.
|Тирпан Микаэль
|4
|0
|11.
|Хадергьонай Флорент
|2
|1
|12.
|Койта Бенгали-Фоде
|3
|0
|13.
|Мериа Яссин
|3
|0
|14.
|Хаддади Уссама
|3
|0
|15.
|Шарлия Звонимир
|3
|0
|16.
|Сари Вейсел
|2
|0
|17.
|Павелка Давид
|2
|0
|18.
|Депе Илхан
|2
|0
|19.
|Эзтюрк Фатих
|2
|0
|20.
|Ндонгаля Дьемерси
|2
|0
|21.
|Сербест Таркан
|2
|0
|22.
|Пектемек Мустафа
|1
|0
|23.
|Вейньо Оливье
|1
|0
|24.
|Попов Страхил
|1
|0
|25.
|Бречка Томаш
|1
|0
|26.
|Гоу Жерар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Газишехир Газиантеп
|12.2% (5)
|19.51% (8)
|19.51% (8)
|19.51% (8)
|12.2% (5)
|17.07% (7)
|Касымпаша
|18.18% (8)
|20.45% (9)
|11.36% (5)
|20.45% (9)
|13.64% (6)
|15.91% (7)
Предыдущие игры
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: + = -Кайсериспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор
Галатасарай 3:3 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Газишехир Газиантеп Гёзтепе 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 5:1 Сивасспор Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Фенербахче Газишехир Газиантеп 1:0 Гонвед Газишехир Газиантеп 3:1 Менемен Беледиеспор Газишехир Газиантеп 1:1 Малатьяспор Касымпаша 3:4 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Кыркларелиспор
Касымпаша Последние 20 матчей: + = -Касымпаша 2:0 Ризеспор Бешикташ 3:2 Касымпаша Касымпаша 0:0 Сивасспор Генчлербирлиги 0:2 Касымпаша
Касымпаша 2:0 Фенербахче Малатьяспор 1:2 Касымпаша Касымпаша 2:0 Гёзтепе Касымпаша 5:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Касымпаша Касымпаша 2:0 Денизлиспор Антальяспор 3:1 Касымпаша Касымпаша 0:3 Галатасарай Анкарагюджю 1:1 Касымпаша Касымпаша 1:2 Аланьяспор Касымпаша 3:2 Аланьяспор Трабзонспор 6:0 Касымпаша Аланьяспор 3:1 Касымпаша Истанбул Башакшехир 5:1 Касымпаша Касымпаша 3:4 Газишехир Газиантеп Бююкшехир 2:2 Касымпаша
Последние игры между собой
Газишехир Газиантеп: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Касымпаша: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|32
|19
|9
|4
|62 - 31
|66
|2.
|Трабзонспор
|Заявка
|32
|17
|11
|4
|71 - 37
|62
|3.
|Сивасспор
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|52 - 35
|57
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|32
|17
|5
|10
|54 - 40
|56
|5.
|Галатасарай
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|53 - 35
|55
|6.
|Аланьяспор
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|57 - 35
|51
|7.
|Фенербахче
|Заявка
|32
|14
|8
|10
|55 - 43
|50
|8.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|33
|10
|13
|10
|48 - 50
|43
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|38 - 50
|41
|10.
|Касымпаша
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|50 - 56
|40
|11.
|Гёзтепе
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|41 - 48
|39
|12.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|39 - 51
|36
|13.
|Денизлиспор
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|31 - 46
|35
|14.
|Коньяспор
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|30 - 46
|33
|15.
|Ризеспор
|Заявка
|32
|9
|5
|18
|34 - 54
|32
|16.
|Малатьяспор
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|44 - 47
|32
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|39 - 69
|32
|18.
|Анкарагюджю
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|30 - 55
|29