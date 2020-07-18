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Галатасарай
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Гёзтепе
0' 14'
34
Коджук
Окан
22
Феррейра
Мариано
15
Донк
Райан
45
Маркан
Маркос
36
Сараччи
Марсело
10
Беланда
Юнес
6
Сери
Жан-Мишель
89
Фегули
Софьян
20
Акбаба
Эмре
19
Байрам
Омер
7
Бюйюк
Адем
13
Бету
Антониу
77
Палули
Мурат
5
Эзтюрк
Алпаслан
33
Нукан
Атынч
41
Эмир
Беркан
17
Поко
Андре
88
Айдогду
Сонер
27
Трипич
Златко
10
Моссоро
Марсио
7
Акбунар
Халиль
99
Наполеони
Стефано
Галатасарай
4-2-3-1
Гёзтепе
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фалькао Радамель 10 (2) 0.29
2. Бюйюк Адем 7 (2) 0.21
3. Фегули Софьян 6 0.18
4. Бабель Райан 5 (1) 0.15
5. Беланда Юнес 4 (3) 0.12
6. Донк Райан 3 0.09
7. Акбаба Эмре 3 0.09
8. Сери Жан-Мишель 2 (1) 0.06
9. Андоне Флорин 2 (1) 0.06
10. Байрам Омер 1 0.03
11. Нагатомо Юто 1 0.03
12. Антальялы Тайлан 1 0.03
13. Оньекуру Генри 1 0.03
14. Феррейра Мариано 0 0
15. Сараччи Марсело 0 0
16. Н'Зонзи Стивен 0 0
17. Ташдемир Эмре 0 0
Гёзтепе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюрлер Сердар 7 0.21
2. Эзтюрк Алпаслан 7 (4) 0.21
3. Айдогду Сонер 5 0.15
4. Акбунар Халиль 5 0.15
5. Наполеони Стефано 4 0.12
6. Каштру Андре 3 0.09
7. Эмир Беркан 3 0.09
8. Джером Кэмерон 3 0.09
9. Борхес Сельсо 1 0.03
10. Рейс Уоллес 1 0.03
11. Вильчек Камиль 1 (1) 0.03
12. Моссоро Марсио 0 0
13. Гассама Ламин 0 0
14. Тити 0 0

Карточки

Галатасарай
# Игрок      
1. Маркан Маркос 11 1
2. Феррейра Мариано 9 0
3. Беланда Юнес 7 1
4. Байрам Омер 6 0
5. Бюйюк Адем 4 1
6. Бабель Райан 5 0
7. Донк Райан 5 0
8. Сараччи Марсело 5 0
9. Фегули Софьян 3 1
10. Сери Жан-Мишель 3 1
11. Лемина Марио 4 0
12. Мор Эмре 1 1
13. Дурмаз Джимми 2 0
14. Оньекуру Генри 2 0
15. Чалык Ахмет 0 1
16. Н'Зонзи Стивен 1 0
17. Муслера Фернандо 1 0
18. Фалькао Радамель 1 0
19. Озбайракли Шенер 1 0
20. Коджук Окан 1 0
21. Андоне Флорин 1 0
22. Люиндама Кристиан 1 0
23. Акгюн Юнус 1 0
24. Байрам Эмин 1 0
25. Fatih Terim 1 0
Гёзтепе
# Игрок      
1. Эзтюрк Алпаслан 10 1
2. Айдогду Сонер 10 0
3. Джером Кэмерон 8 0
4. Тити 6 0
5. Эмир Беркан 6 0
6. Бету Антониу 4 1
7. Гассама Ламин 5 0
8. Поко Андре 3 1
9. Моссоро Марсио 4 0
10. Гюрлер Сердар 3 0
11. Акбунар Халиль 3 0
12. Борхес Сельсо 2 0
13. Каштру Андре 2 0
14. Кадах Дениз 1 0
15. Наполеони Стефано 1 0
16. Дердийок Эрен 1 0
17. Бакырбаш Гёктюг 1 0
18. Палули Мурат 1 0
19. Каян Ялчин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Галатасарай 9.76% (4) 24.39% (10) 29.27% (12) 7.32% (3) 14.63% (6) 14.63% (6)
 Гёзтепе 18.42% (7) 7.89% (3) 26.32% (10) 15.79% (6) 23.68% (9) 7.89% (3)

Предыдущие игры

Галатасарай Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Анкарагюджю 1:0 Галатасарай Аланьяспор 4:1 Галатасарай Галатасарай 1:3 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:1 Галатасарай
Галатасарай 3:3 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:0 Галатасарай Галатасарай 0:0 Бешикташ Сивасспор 2:2 Галатасарай Галатасарай 3:0 Генчлербирлиги Фенербахче 1:3 Галатасарай Галатасарай 1:0 Малатьяспор Галатасарай 3:1 Аланьяспор Касымпаша 0:3 Галатасарай Аланьяспор 2:0 Галатасарай Галатасарай 4:1 Кайсериспор Коньяспор 0:3 Галатасарай Галатасарай 2:1 Ризеспор Галатасарай 2:1 Денизлиспор Ризеспор 1:1 Галатасарай Галатасарай 1:0 Адана Демирспор
Гёзтепе Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Гёзтепе 1:3 Генчлербирлиги Гёзтепе 2:2 Анкарагюджю Фенербахче 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:3 Аланьяспор
Малатьяспор 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Гёзтепе 2:0 Ризеспор Касымпаша 2:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:3 Истанбул Башакшехир Кайсериспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 1:1 Газишехир Газиантеп Коньяспор 1:3 Гёзтепе Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 2:1 Бешикташ Гёзтепе 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:3 Гёзтепе Антальяспор 4:3 Гёзтепе Аланьяспор 1:0 Гёзтепе Сивасспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 2:1 Галатасарай

Последние игры между собой

Галатасарай: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Гёзтепе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Гёзтепе 2:1 Галатасарай Суперлига Гёзтепе 0:1 Галатасарай Суперлига Галатасарай 1:0 Гёзтепе Суперлига Гёзтепе 0:1 Галатасарай Суперлига
Галатасарай 3:1 Гёзтепе Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир Заявка 32 19 9 4 62 - 31 66
2. Трабзонспор Заявка 32 17 11 4 71 - 37 62
3. Сивасспор Заявка 32 16 9 7 52 - 35 57
4. Бешикташ Заявка 32 17 5 10 54 - 40 56
5. Галатасарай 0:0 Заявка 33 14 11 8 50 - 34 53
6. Аланьяспор Заявка 32 14 9 9 57 - 35 51
7. Фенербахче Заявка 32 14 8 10 55 - 43 50
8. Газишехир Газиантеп 1:1 Заявка 33 10 13 10 47 - 49 43
9. Антальяспор Заявка 32 10 11 11 38 - 50 41
10. Касымпаша 1:1 Заявка 33 11 7 15 49 - 55 40
11. Гёзтепе 0:0 Заявка 33 10 10 13 40 - 45 40
12. Генчлербирлиги Заявка 32 9 9 14 39 - 51 36
13. Денизлиспор Заявка 32 9 8 15 31 - 46 35
14. Коньяспор Заявка 32 7 12 13 30 - 46 33
15. Ризеспор Заявка 32 9 5 18 34 - 54 32
16. Малатьяспор Заявка 32 8 8 16 44 - 47 32
17. Кайсериспор Заявка 32 8 8 16 39 - 69 32
18. Анкарагюджю Заявка 32 6 11 15 30 - 55 29
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ali Sami Yen Spor Kompleksi Turk Telekom Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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