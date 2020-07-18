Галатасарай
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Тюрк Телеком Арена
Гёзтепе
34
Коджук
Окан
15
Донк
Райан
10
Беланда
Юнес
20
Акбаба
Эмре
19
Байрам
Омер
13
Бету
Антониу
77
Палули
Мурат
33
Нукан
Атынч
41
Эмир
Беркан
17
Поко
Андре
- Основной состав
-
34 Коджук ОканВратарь
- Защитник
-
15 Донк РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Беланда ЮнесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Акбаба ЭмреПолузащитник
-
19 Байрам ОмерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
51 Берк БалабанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Байрам ЭминЗащитник
- Полузащитник
-
17 Акгюн ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Терим Фатих
- Основной состав
-
13 Бету АнтониуВратарь
-
77 Палули МуратЗащитник
- Защитник
-
33 Нукан АтынчЗащитник
-
41 Эмир БерканЗащитник
-
17 Поко АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Билен ЭренВратарь
-
4 ТитиЗащитник
-
25 Рейс УоллесЗащитник
- Защитник
-
30 Каян ЯлчинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Кесгин КеремПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ilhan Palut
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фалькао Радамель
|10 (2)
|0.29
|2.
|Бюйюк Адем
|7 (2)
|0.21
|3.
|Фегули Софьян
|6
|0.18
|4.
|Бабель Райан
|5 (1)
|0.15
|5.
|Беланда Юнес
|4 (3)
|0.12
|6.
|Донк Райан
|3
|0.09
|7.
|Акбаба Эмре
|3
|0.09
|8.
|Сери Жан-Мишель
|2 (1)
|0.06
|9.
|Андоне Флорин
|2 (1)
|0.06
|10.
|Байрам Омер
|1
|0.03
|11.
|Нагатомо Юто
|1
|0.03
|12.
|Антальялы Тайлан
|1
|0.03
|13.
|Оньекуру Генри
|1
|0.03
|14.
|Феррейра Мариано
|0
|0
|15.
|Сараччи Марсело
|0
|0
|16.
|Н'Зонзи Стивен
|0
|0
|17.
|Ташдемир Эмре
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюрлер Сердар
|7
|0.21
|2.
|Эзтюрк Алпаслан
|7 (4)
|0.21
|3.
|Айдогду Сонер
|5
|0.15
|4.
|Акбунар Халиль
|5
|0.15
|5.
|Наполеони Стефано
|4
|0.12
|6.
|Каштру Андре
|3
|0.09
|7.
|Эмир Беркан
|3
|0.09
|8.
|Джером Кэмерон
|3
|0.09
|9.
|Борхес Сельсо
|1
|0.03
|10.
|Рейс Уоллес
|1
|0.03
|11.
|Вильчек Камиль
|1 (1)
|0.03
|12.
|Моссоро Марсио
|0
|0
|13.
|Гассама Ламин
|0
|0
|14.
|Тити
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маркан Маркос
|11
|1
|2.
|Феррейра Мариано
|9
|0
|3.
|Беланда Юнес
|7
|1
|4.
|Байрам Омер
|6
|0
|5.
|Бюйюк Адем
|4
|1
|6.
|Бабель Райан
|5
|0
|7.
|Донк Райан
|5
|0
|8.
|Сараччи Марсело
|5
|0
|9.
|Фегули Софьян
|3
|1
|10.
|Сери Жан-Мишель
|3
|1
|11.
|Лемина Марио
|4
|0
|12.
|Мор Эмре
|1
|1
|13.
|Дурмаз Джимми
|2
|0
|14.
|Оньекуру Генри
|2
|0
|15.
|Чалык Ахмет
|0
|1
|16.
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0
|17.
|Муслера Фернандо
|1
|0
|18.
|Фалькао Радамель
|1
|0
|19.
|Озбайракли Шенер
|1
|0
|20.
|Коджук Окан
|1
|0
|21.
|Андоне Флорин
|1
|0
|22.
|Люиндама Кристиан
|1
|0
|23.
|Акгюн Юнус
|1
|0
|24.
|Байрам Эмин
|1
|0
|25.
|Fatih Terim
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эзтюрк Алпаслан
|10
|1
|2.
|Айдогду Сонер
|10
|0
|3.
|Джером Кэмерон
|8
|0
|4.
|Тити
|6
|0
|5.
|Эмир Беркан
|6
|0
|6.
|Бету Антониу
|4
|1
|7.
|Гассама Ламин
|5
|0
|8.
|Поко Андре
|3
|1
|9.
|Моссоро Марсио
|4
|0
|10.
|Гюрлер Сердар
|3
|0
|11.
|Акбунар Халиль
|3
|0
|12.
|Борхес Сельсо
|2
|0
|13.
|Каштру Андре
|2
|0
|14.
|Кадах Дениз
|1
|0
|15.
|Наполеони Стефано
|1
|0
|16.
|Дердийок Эрен
|1
|0
|17.
|Бакырбаш Гёктюг
|1
|0
|18.
|Палули Мурат
|1
|0
|19.
|Каян Ялчин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Галатасарай
|9.76% (4)
|24.39% (10)
|29.27% (12)
|7.32% (3)
|14.63% (6)
|14.63% (6)
|Гёзтепе
|18.42% (7)
|7.89% (3)
|26.32% (10)
|15.79% (6)
|23.68% (9)
|7.89% (3)
Предыдущие игры
Галатасарай Последние 20 матчей: +10 =5 -5Анкарагюджю 1:0 Галатасарай Аланьяспор 4:1 Галатасарай Галатасарай 1:3 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:1 Галатасарай
Галатасарай 3:3 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:0 Галатасарай Галатасарай 0:0 Бешикташ Сивасспор 2:2 Галатасарай Галатасарай 3:0 Генчлербирлиги Фенербахче 1:3 Галатасарай Галатасарай 1:0 Малатьяспор Галатасарай 3:1 Аланьяспор Касымпаша 0:3 Галатасарай Аланьяспор 2:0 Галатасарай Галатасарай 4:1 Кайсериспор Коньяспор 0:3 Галатасарай Галатасарай 2:1 Ризеспор Галатасарай 2:1 Денизлиспор Ризеспор 1:1 Галатасарай Галатасарай 1:0 Адана Демирспор
Гёзтепе Последние 20 матчей: +5 =5 -10Гёзтепе 1:3 Генчлербирлиги Гёзтепе 2:2 Анкарагюджю Фенербахче 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:3 Аланьяспор
Малатьяспор 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Гёзтепе 2:0 Ризеспор Касымпаша 2:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:3 Истанбул Башакшехир Кайсериспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 1:1 Газишехир Газиантеп Коньяспор 1:3 Гёзтепе Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 2:1 Бешикташ Гёзтепе 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:3 Гёзтепе Антальяспор 4:3 Гёзтепе Аланьяспор 1:0 Гёзтепе Сивасспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 2:1 Галатасарай
Последние игры между собой
Галатасарай: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Гёзтепе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|32
|19
|9
|4
|62 - 31
|66
|2.
|Трабзонспор
|Заявка
|32
|17
|11
|4
|71 - 37
|62
|3.
|Сивасспор
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|52 - 35
|57
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|32
|17
|5
|10
|54 - 40
|56
|5.
|Галатасарай
|0:0 Заявка
|33
|14
|11
|8
|50 - 34
|53
|6.
|Аланьяспор
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|57 - 35
|51
|7.
|Фенербахче
|Заявка
|32
|14
|8
|10
|55 - 43
|50
|8.
|Газишехир Газиантеп
|1:1 Заявка
|33
|10
|13
|10
|47 - 49
|43
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|38 - 50
|41
|10.
|Касымпаша
|1:1 Заявка
|33
|11
|7
|15
|49 - 55
|40
|11.
|Гёзтепе
|0:0 Заявка
|33
|10
|10
|13
|40 - 45
|40
|12.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|39 - 51
|36
|13.
|Денизлиспор
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|31 - 46
|35
|14.
|Коньяспор
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|30 - 46
|33
|15.
|Ризеспор
|Заявка
|32
|9
|5
|18
|34 - 54
|32
|16.
|Малатьяспор
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|44 - 47
|32
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|39 - 69
|32
|18.
|Анкарагюджю
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|30 - 55
|29