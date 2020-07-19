Трабзонспор
1:0
Первый тайм: 33'
Стадион: Шенол Гюнеш
Коньяспор
1:0
12' ГолСорлот Александр
26' Желтая карточкаЭкубан Калеб
22
Кампи
Гастон
77
Новак
Филип
15
Н'Диайе
Папа
18
Экубан
Калеб
89
Скубич
Нейц
15
Демирок
Угур
14
Аничич
Марин
25
Улудаг
Алпер
10
Баич
Риад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
-
77 Новак ФилипЗащитник
-
15 Н'Диайе ПапаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Экубан КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
90 Асан СерканЗащитник
-
47 Педру ЖоанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Кылынч КорайНападающий
-
20 Сари ЮсуфНападающий
-
Главный тренер: Huseyin Cimsir
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
-
15 Демирок УгурЗащитник
-
14 Аничич МаринЗащитник
-
25 Улудаг АлперЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Баич РиадНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 Ай СелимЗащитник
- Защитник
-
77 Кая ШенерПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Каракая АлиПолузащитник
- Нападающий
-
88 Даци ЭрдонНападающий
-
Главный тренер: Булнет Коркмаз
Ход матча
12'
1:0
26'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сорлот Александр
|22 (1)
|0.65
|2.
|Нвакаеме Энтони
|11
|0.32
|3.
|Соса Хосе
|9 (5)
|0.26
|4.
|Экубан Калеб
|5 (1)
|0.15
|5.
|Новак Филип
|5
|0.15
|6.
|Старридж Даниэль
|4 (2)
|0.12
|7.
|Эмюр Абдулкадир
|3
|0.09
|8.
|Сари Юсуф
|3
|0.09
|9.
|Педру Жоан
|1
|0.03
|10.
|Пармак Абдулкадир
|1
|0.03
|11.
|Н'Диайе Папа
|1
|0.03
|12.
|Афдияй Донис
|1
|0.03
|13.
|Да Кошта Триндаде
|1
|0.03
|14.
|Хоссейни Маджид
|1 (1)
|0.03
|15.
|Чорекчи Камил
|0
|0
|16.
|Кампи Гастон
|0
|0
|17.
|Чакыр Угурджан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мия Фарук
|8 (2)
|0.24
|2.
|Милошевич Дени
|5
|0.15
|3.
|Шахинер Омер Али
|4
|0.12
|4.
|Баич Риад
|3 (1)
|0.09
|5.
|Евтович Марко
|3 (2)
|0.09
|6.
|Скубич Нейц
|2
|0.06
|7.
|Хаджиахметович Амир
|1
|0.03
|8.
|Даци Эрдон
|1
|0.03
|9.
|Йонссон Йенс
|1
|0.03
|10.
|Шенгелия Леван
|1
|0.03
|11.
|Улудаг Алпер
|0
|0
|12.
|Хауберт Гильерме
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Соса Хосе
|8
|0
|2.
|Кампи Гастон
|8
|0
|3.
|Оби Микель Джон
|6
|1
|4.
|Чакыр Угурджан
|5
|0
|5.
|Хоссейни Маджид
|3
|1
|6.
|Да Кошта Триндаде
|4
|0
|7.
|Сари Юсуф
|4
|0
|8.
|Гильерме Маркес
|2
|1
|9.
|Сорлот Александр
|2
|1
|10.
|Новак Филип
|3
|0
|11.
|Нвакаеме Энтони
|3
|0
|12.
|Чорекчи Камил
|3
|0
|13.
|Педру Жоан
|3
|0
|14.
|Пармак Абдулкадир
|1
|1
|15.
|Экубан Калеб
|2
|0
|16.
|Н'Диайе Папа
|2
|0
|17.
|Эмюр Абдулкадир
|2
|0
|18.
|Тюркмен Хюсейин
|2
|0
|19.
|Старридж Даниэль
|1
|0
|20.
|Эрдоган Доган
|1
|0
|21.
|Афдияй Донис
|1
|0
|22.
|Кылынч Корай
|1
|0
|23.
|Асан Серкан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скубич Нейц
|8
|1
|2.
|Шахинер Омер Али
|4
|2
|3.
|Туран Али
|7
|0
|4.
|Милошевич Дени
|7
|0
|5.
|Аничич Марин
|6
|0
|6.
|Ай Селим
|6
|0
|7.
|Мия Фарук
|5
|0
|8.
|Шенгелия Леван
|3
|1
|9.
|Хаджиахметович Амир
|3
|1
|10.
|Кырынтылы Серкан
|1
|2
|11.
|Йонссон Йенс
|4
|0
|12.
|Демирок Угур
|3
|0
|13.
|Улудаг Алпер
|3
|0
|14.
|Евтович Марко
|3
|0
|15.
|Озторун Ферхат
|3
|0
|16.
|Ташкиран Махмут
|2
|0
|17.
|Даци Эрдон
|2
|0
|18.
|Уртадо Паоло
|1
|0
|19.
|Мак Роберт
|1
|0
|20.
|Баич Риад
|1
|0
|21.
|Тюрам Рожерио
|1
|0
|22.
|Акчай Мюджахит
|1
|0
|23.
|Хауберт Гильерме
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Трабзонспор
|21.31% (13)
|16.39% (10)
|14.75% (9)
|14.75% (9)
|14.75% (9)
|18.03% (11)
|Коньяспор
|16% (4)
|12% (3)
|44% (11)
|8% (2)
|16% (4)
|4% (1)
Предыдущие игры
Трабзонспор Последние 20 матчей: + = -Денизлиспор 2:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:2 Антальяспор Галатасарай 1:3 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Анкарагюджю
Аланьяспор 2:2 Трабзонспор Фенербахче 1:3 Трабзонспор Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир Малатьяспор 1:3 Трабзонспор Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Фенербахче Трабзонспор 5:2 Ризеспор Бешикташ 2:2 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Сивасспор Эрзурумспор 1:4 Трабзонспор Генчлербирлиги 0:2 Трабзонспор Трабзонспор 5:0 Эрзурумспор Трабзонспор 2:1 Фенербахче Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Трабзонспор 6:0 Касымпаша
Коньяспор Последние 20 матчей: + = -Коньяспор 4:3 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Коньяспор 1:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Коньяспор
Коньяспор 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Болистанас 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:0 Фенербахче Малатьяспор 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Касымпаша Кайсериспор 2:2 Коньяспор Коньяспор 1:3 Гёзтепе Коньяспор 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 0:3 Галатасарай Анкарагюджю 0:1 Коньяспор Коньяспор 2:0 Бурсаспор Коньяспор 0:0 Умраньеспор Коньяспор 2:1 Алтынорду Аланьяспор 2:1 Коньяспор
Последние игры между собой
Трабзонспор: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Коньяспор: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Трабзонспор 1:1 Коньяспор Кубок Коньяспор 1:0 Трабзонспор Кубок Трабзонспор 2:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 1:0 Коньяспор Кубок Коньяспор 0:0 Трабзонспор Кубок Трабзонспор 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 1:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 3:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:0 Коньяспор Суперлига Трабзонспор 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:2 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 0:1 Коньяспор Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|1:0 Заявка
|33
|20
|9
|4
|63 - 31
|69
|2.
|Трабзонспор
|1:0 Заявка
|33
|18
|11
|4
|72 - 37
|65
|3.
|Сивасспор
|0:0 Заявка
|33
|16
|10
|7
|52 - 35
|58
|4.
|Бешикташ
|0:0 Заявка
|33
|17
|6
|10
|54 - 40
|57
|5.
|Галатасарай
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|53 - 35
|55
|6.
|Аланьяспор
|0:0 Заявка
|33
|14
|10
|9
|57 - 35
|52
|7.
|Фенербахче
|0:0 Заявка
|33
|14
|9
|10
|55 - 43
|51
|8.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|33
|10
|13
|10
|48 - 50
|43
|9.
|Антальяспор
|0:0 Заявка
|33
|10
|12
|11
|38 - 50
|42
|10.
|Касымпаша
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|50 - 56
|40
|11.
|Гёзтепе
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|41 - 48
|39
|12.
|Генчлербирлиги
|0:0 Заявка
|33
|9
|10
|14
|39 - 51
|37
|13.
|Денизлиспор
|0:0 Заявка
|33
|9
|9
|15
|31 - 46
|36
|14.
|Ризеспор
|0:0 Заявка
|33
|9
|6
|18
|34 - 54
|33
|15.
|Малатьяспор
|0:0 Заявка
|33
|8
|9
|16
|44 - 47
|33
|16.
|Коньяспор
|0:1 Заявка
|33
|7
|12
|14
|30 - 47
|33
|17.
|Кайсериспор
|0:1 Заявка
|33
|8
|8
|17
|39 - 70
|32
|18.
|Анкарагюджю
|0:0 Заявка
|33
|6
|12
|15
|30 - 55
|30