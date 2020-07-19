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Трабзонспор
1:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Коньяспор
0'
1:0
12' Гол
Сорлот Александр
26' Желтая карточка
Экубан Калеб
33'
1
Чакыр
Угурджан
2
Чорекчи
Камил
27
Да
Кошта
Триндаде
22
Кампи
Гастон
77
Новак
Филип
15
Н'Диайе
Папа
61
Пармак
Абдулкадир
10
Эмюр
Абдулкадир
18
Экубан
Калеб
9
Нвакаеме
Энтони
11
Сорлот
Александр
17
Ташкиран
Махмут
89
Скубич
Нейц
15
Демирок
Угур
14
Аничич
Марин
25
Улудаг
Алпер
6
Йонссон
Йенс
8
Евтович
Марко
7
Шахинер
Омер
Али
11
Милошевич
Дени
18
Хаджиахметович
Амир
10
Баич
Риад
Трабзонспор
4-2-3-1
Коньяспор
4-2-3-1

Ход матча

12'
Сорлот Александр
(Экубан Калеб)
1:0
26'
Экубан Калеб
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сорлот Александр 22 (1) 0.65
2. Нвакаеме Энтони 11 0.32
3. Соса Хосе 9 (5) 0.26
4. Экубан Калеб 5 (1) 0.15
5. Новак Филип 5 0.15
6. Старридж Даниэль 4 (2) 0.12
7. Эмюр Абдулкадир 3 0.09
8. Сари Юсуф 3 0.09
9. Педру Жоан 1 0.03
10. Пармак Абдулкадир 1 0.03
11. Н'Диайе Папа 1 0.03
12. Афдияй Донис 1 0.03
13. Да Кошта Триндаде 1 0.03
14. Хоссейни Маджид 1 (1) 0.03
15. Чорекчи Камил 0 0
16. Кампи Гастон 0 0
17. Чакыр Угурджан 0 0
Коньяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мия Фарук 8 (2) 0.24
2. Милошевич Дени 5 0.15
3. Шахинер Омер Али 4 0.12
4. Баич Риад 3 (1) 0.09
5. Евтович Марко 3 (2) 0.09
6. Скубич Нейц 2 0.06
7. Хаджиахметович Амир 1 0.03
8. Даци Эрдон 1 0.03
9. Йонссон Йенс 1 0.03
10. Шенгелия Леван 1 0.03
11. Улудаг Алпер 0 0
12. Хауберт Гильерме 0 0

Карточки

Трабзонспор
# Игрок      
1. Соса Хосе 8 0
2. Кампи Гастон 8 0
3. Оби Микель Джон 6 1
4. Чакыр Угурджан 5 0
5. Хоссейни Маджид 3 1
6. Да Кошта Триндаде 4 0
7. Сари Юсуф 4 0
8. Гильерме Маркес 2 1
9. Сорлот Александр 2 1
10. Новак Филип 3 0
11. Нвакаеме Энтони 3 0
12. Чорекчи Камил 3 0
13. Педру Жоан 3 0
14. Пармак Абдулкадир 1 1
15. Экубан Калеб 2 0
16. Н'Диайе Папа 2 0
17. Эмюр Абдулкадир 2 0
18. Тюркмен Хюсейин 2 0
19. Старридж Даниэль 1 0
20. Эрдоган Доган 1 0
21. Афдияй Донис 1 0
22. Кылынч Корай 1 0
23. Асан Серкан 1 0
Коньяспор
# Игрок      
1. Скубич Нейц 8 1
2. Шахинер Омер Али 4 2
3. Туран Али 7 0
4. Милошевич Дени 7 0
5. Аничич Марин 6 0
6. Ай Селим 6 0
7. Мия Фарук 5 0
8. Шенгелия Леван 3 1
9. Хаджиахметович Амир 3 1
10. Кырынтылы Серкан 1 2
11. Йонссон Йенс 4 0
12. Демирок Угур 3 0
13. Улудаг Алпер 3 0
14. Евтович Марко 3 0
15. Озторун Ферхат 3 0
16. Ташкиран Махмут 2 0
17. Даци Эрдон 2 0
18. Уртадо Паоло 1 0
19. Мак Роберт 1 0
20. Баич Риад 1 0
21. Тюрам Рожерио 1 0
22. Акчай Мюджахит 1 0
23. Хауберт Гильерме 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Трабзонспор 21.31% (13) 16.39% (10) 14.75% (9) 14.75% (9) 14.75% (9) 18.03% (11)
 Коньяспор 16% (4) 12% (3) 44% (11) 8% (2) 16% (4) 4% (1)

Предыдущие игры

Трабзонспор Последние 20 матчей: + = -
Денизлиспор 2:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:2 Антальяспор Галатасарай 1:3 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Анкарагюджю
Аланьяспор 2:2 Трабзонспор Фенербахче 1:3 Трабзонспор Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир Малатьяспор 1:3 Трабзонспор Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Фенербахче Трабзонспор 5:2 Ризеспор Бешикташ 2:2 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Сивасспор Эрзурумспор 1:4 Трабзонспор Генчлербирлиги 0:2 Трабзонспор Трабзонспор 5:0 Эрзурумспор Трабзонспор 2:1 Фенербахче Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Трабзонспор 6:0 Касымпаша
Коньяспор Последние 20 матчей: + = -
Коньяспор 4:3 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Коньяспор 1:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Коньяспор
Коньяспор 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Болистанас 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:0 Фенербахче Малатьяспор 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Касымпаша Кайсериспор 2:2 Коньяспор Коньяспор 1:3 Гёзтепе Коньяспор 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 0:3 Галатасарай Анкарагюджю 0:1 Коньяспор Коньяспор 2:0 Бурсаспор Коньяспор 0:0 Умраньеспор Коньяспор 2:1 Алтынорду Аланьяспор 2:1 Коньяспор

Последние игры между собой

Трабзонспор: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Коньяспор: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Коньяспор 0:1 Трабзонспор Суперлига Коньяспор 2:2 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 3:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:2 Трабзонспор Суперлига
Трабзонспор 1:1 Коньяспор Кубок Коньяспор 1:0 Трабзонспор Кубок Трабзонспор 2:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 1:0 Коньяспор Кубок Коньяспор 0:0 Трабзонспор Кубок Трабзонспор 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 1:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 3:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:0 Коньяспор Суперлига Трабзонспор 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:2 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 0:1 Коньяспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир 1:0 Заявка 33 20 9 4 63 - 31 69
2. Трабзонспор 1:0 Заявка 33 18 11 4 72 - 37 65
3. Сивасспор 0:0 Заявка 33 16 10 7 52 - 35 58
4. Бешикташ 0:0 Заявка 33 17 6 10 54 - 40 57
5. Галатасарай Заявка 33 15 10 8 53 - 35 55
6. Аланьяспор 0:0 Заявка 33 14 10 9 57 - 35 52
7. Фенербахче 0:0 Заявка 33 14 9 10 55 - 43 51
8. Газишехир Газиантеп Заявка 33 10 13 10 48 - 50 43
9. Антальяспор 0:0 Заявка 33 10 12 11 38 - 50 42
10. Касымпаша Заявка 33 11 7 15 50 - 56 40
11. Гёзтепе Заявка 33 10 9 14 41 - 48 39
12. Генчлербирлиги 0:0 Заявка 33 9 10 14 39 - 51 37
13. Денизлиспор 0:0 Заявка 33 9 9 15 31 - 46 36
14. Ризеспор 0:0 Заявка 33 9 6 18 34 - 54 33
15. Малатьяспор 0:0 Заявка 33 8 9 16 44 - 47 33
16. Коньяспор 0:1 Заявка 33 7 12 14 30 - 47 33
17. Кайсериспор 0:1 Заявка 33 8 8 17 39 - 70 32
18. Анкарагюджю 0:0 Заявка 33 6 12 15 30 - 55 30
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Senol Gunes Akyazi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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