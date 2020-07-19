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Аланьяспор
0:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Денизлиспор
0' 33'
28
Марафона
Карлош
24
Хуанфран
Морено
44
Колкер
Стивен
31
Цавелас
Георгиос
21
Н'Сакала
Фабрис
35
Чагиран
Муса
26
Сиопис
Манолис
7
Караджа
Эфеджан
11
Бакасетас
Тасос
77
Алтынташ
Эмирджан
9
Сиссе
Паписс
1
Алтынташ
Хюсейин
61
Явру
Зеки
15
Йылмаз
Огуз
5
Юмлу
Мустафа
21
Бергдич
Закария
8
Муравски
Радослав
90
Сакей
Айзаак
9
Сако
Хади
10
Айсатти
Исмаил
20
Нияз
Реджеп
7
Родальега
Уго
Аланьяспор
4-2-3-1
Денизлиспор
4-2-3-1

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Бомбардиры внутри турнира

Аланьяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сиссе Паписс 22 (2) 0.65
2. Бакасетас Тасос 9 (1) 0.26
3. Фернандес Джуниор 8 0.24
4. Джалма Кампуш 3 0.09
5. Гюлселам Джейхун 3 0.09
6. Булут Онур 2 0.06
7. Велинтон Соуза 2 0.06
8. Бамму Ясин 2 0.06
9. Караджа Эфеджан 1 0.03
10. Колкер Стивен 1 0.03
11. Цавелас Георгиос 1 0.03
12. Пектемек Мустафа 1 0.03
13. Учан Салих 1 0.03
14. Н'Сакала Фабрис 0 0
15. Хуанфран Морено 0 0
16. Сиопис Манолис 0 0
17. Байяно Вандерсон 0 0
18. Чагиран Муса 0 0
19. Гюнеш Умут 0 0
Денизлиспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эступиньян Оскар 7 0.21
2. Родальега Уго 6 0.18
3. Муравски Радослав 4 (3) 0.12
4. Бэрроу Моду 3 0.09
5. Сако Хади 3 0.09
6. Юмлу Мустафа 3 0.09
7. Шахан Олджай 1 0.03
8. Нияз Реджеп 1 0.03
9. Озкал Мухаммет 1 0.03
10. Айсатти Исмаил 0 0
11. Явру Зеки 0 0
12. Мбамба Марк 0 0
13. Бергдич Закария 0 0
14. Онази Оджени 0 0

Карточки

Аланьяспор
# Игрок      
1. Гюлселам Джейхун 11 0
2. Н'Сакала Фабрис 6 2
3. Велинтон Соуза 8 0
4. Сиопис Манолис 6 0
5. Сиссе Паписс 5 0
6. Фернандес Джуниор 3 1
7. Байяно Вандерсон 4 0
8. Цавелас Георгиос 3 0
9. Караджа Эфеджан 3 0
10. Учан Салих 3 0
11. Бакасетас Тасос 3 0
12. Колкер Стивен 2 0
13. Хуанфран Морено 2 0
14. Канак Каан 2 0
15. Булут Онур 2 0
16. Джалма Кампуш 1 0
17. Марафона Карлош 1 0
18. Бамму Ясин 1 0
19. Алтынташ Эмирджан 1 0
Денизлиспор
# Игрок      
1. Муравски Радослав 8 0
2. Лопеш Тьягу 5 1
3. Юмлу Мустафа 6 0
4. Бергдич Закария 6 0
5. Сакей Айзаак 5 0
6. Йылмаз Огуз 5 0
7. Бэрроу Моду 3 1
8. Явру Зеки 3 1
9. Сэпунару Кристиан 4 0
10. Айсатти Исмаил 4 0
11. Родальега Уго 3 0
12. Онази Оджени 3 0
13. Стаховяк Адам 2 0
14. Чек Озгюр 2 0
15. Шахан Олджай 2 0
16. Сако Хади 2 0
17. Чалик Бурак 1 0
18. Мбамба Марк 1 0
19. Нияз Реджеп 1 0
20. Эступиньян Оскар 1 0
21. Алтынташ Хюсейин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аланьяспор 2% (1) 16% (8) 34% (17) 12% (6) 20% (10) 16% (8)
 Денизлиспор 0 7.69% (2) 15.38% (4) 23.08% (6) 30.77% (8) 23.08% (6)

Предыдущие игры

Аланьяспор Последние 20 матчей: + = -
Антальяспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 4:1 Галатасарай Анкарагюджю 1:4 Аланьяспор Гёзтепе 3:3 Аланьяспор
Аланьяспор 2:2 Трабзонспор Аланьяспор 4:0 Антальяспор Истанбул Башакшехир 2:0 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:1 Аланьяспор Антальяспор 0:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:2 Бешикташ Сивасспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 0:1 Генчлербирлиги Галатасарай 3:1 Аланьяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 2:0 Галатасарай Аланьяспор 2:1 Малатьяспор Касымпаша 1:2 Аланьяспор Касымпаша 3:2 Аланьяспор Аланьяспор 5:1 Кайсериспор
Денизлиспор Последние 20 матчей: + = -
Денизлиспор 2:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:2 Денизлиспор
Денизлиспор 1:5 Бешикташ Сивасспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Фенербахче 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Денизлиспор 0:3 Антальяспор Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Галатасарай 2:1 Денизлиспор Трабзонспор 2:0 Денизлиспор Анкарагюджю 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Аланьяспор Денизлиспор 2:2 Алтынорду

Последние игры между собой

Аланьяспор: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Денизлиспор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Денизлиспор 1:5 Аланьяспор Суперлига Денизлиспор 0:2 Аланьяспор Товарищеские матчи Аланьяспор 6:0 Денизлиспор Первая лига Турции Денизлиспор 2:0 Аланьяспор Первая лига Турции
Денизлиспор 0:1 Аланьяспор Первая лига Турции Аланьяспор 1:1 Денизлиспор Турецкая первая лига Денизлиспор 1:0 Аланьяспор Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир 1:0 Заявка 33 20 9 4 63 - 31 69
2. Трабзонспор 1:0 Заявка 33 18 11 4 72 - 37 65
3. Сивасспор 0:0 Заявка 33 16 10 7 52 - 35 58
4. Бешикташ 0:0 Заявка 33 17 6 10 54 - 40 57
5. Галатасарай Заявка 33 15 10 8 53 - 35 55
6. Аланьяспор 0:0 Заявка 33 14 10 9 57 - 35 52
7. Фенербахче 0:0 Заявка 33 14 9 10 55 - 43 51
8. Газишехир Газиантеп Заявка 33 10 13 10 48 - 50 43
9. Антальяспор 0:0 Заявка 33 10 12 11 38 - 50 42
10. Касымпаша Заявка 33 11 7 15 50 - 56 40
11. Гёзтепе Заявка 33 10 9 14 41 - 48 39
12. Генчлербирлиги 0:0 Заявка 33 9 10 14 39 - 51 37
13. Денизлиспор 0:0 Заявка 33 9 9 15 31 - 46 36
14. Ризеспор 0:0 Заявка 33 9 6 18 34 - 54 33
15. Малатьяспор 0:0 Заявка 33 8 9 16 44 - 47 33
16. Коньяспор 0:1 Заявка 33 7 12 14 30 - 47 33
17. Кайсериспор 0:1 Заявка 33 8 8 17 39 - 70 32
18. Анкарагюджю 0:0 Заявка 33 6 12 15 30 - 55 30
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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