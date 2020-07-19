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Аланьяспор
1:0
Конец матча

Стадион:
Денизлиспор
0'
55' Желтая карточка
Колкер Стивен
90' Желтая карточка
Эступиньян Оскар
1:0
90' Гол
Булут Онур
90'+6
28
Марафона
Карлош
24
Хуанфран
Морено
44
Колкер
Стивен
31
Цавелас
Георгиос
21
Н'Сакала
Фабрис
35
Чагиран
Муса
26
Сиопис
Манолис
7
Караджа
Эфеджан
11
Бакасетас
Тасос
77
Алтынташ
Эмирджан
9
Сиссе
Паписс
1
Алтынташ
Хюсейин
61
Явру
Зеки
15
Йылмаз
Огуз
5
Юмлу
Мустафа
21
Бергдич
Закария
8
Муравски
Радослав
90
Сакей
Айзаак
9
Сако
Хади
10
Айсатти
Исмаил
20
Нияз
Реджеп
7
Родальега
Уго
Аланьяспор
4-2-3-1
Денизлиспор
4-2-3-1

Ход матча

55'
Колкер Стивен
 
65'
 
Мбамба Марк
Сакей Айзаак
67'
Фернандес Джуниор
Алтынташ Эмирджан
 
75'
 
Эступиньян Оскар
Родальега Уго
77'
Пектемек Мустафа
Чагиран Муса
 
85'
 
Чек Озгюр
Нияз Реджеп
85'
Булут Онур
Караджа Эфеджан
 
90'
 
Эступиньян Оскар
90'
Булут Онур
(Фернандес Джуниор)
1:0

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 64 Владение мячом, % 36

Бомбардиры внутри турнира

Аланьяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сиссе Паписс 22 (2) 0.65
2. Бакасетас Тасос 9 (1) 0.26
3. Фернандес Джуниор 8 0.24
4. Джалма Кампуш 3 0.09
5. Булут Онур 3 0.09
6. Гюлселам Джейхун 3 0.09
7. Велинтон Соуза 2 0.06
8. Бамму Ясин 2 0.06
9. Караджа Эфеджан 1 0.03
10. Колкер Стивен 1 0.03
11. Цавелас Георгиос 1 0.03
12. Пектемек Мустафа 1 0.03
13. Учан Салих 1 0.03
14. Н'Сакала Фабрис 0 0
15. Хуанфран Морено 0 0
16. Сиопис Манолис 0 0
17. Байяно Вандерсон 0 0
18. Чагиран Муса 0 0
19. Гюнеш Умут 0 0
Денизлиспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эступиньян Оскар 7 0.21
2. Родальега Уго 6 0.18
3. Муравски Радослав 4 (3) 0.12
4. Бэрроу Моду 3 0.09
5. Сако Хади 3 0.09
6. Юмлу Мустафа 3 0.09
7. Шахан Олджай 1 0.03
8. Нияз Реджеп 1 0.03
9. Озкал Мухаммет 1 0.03
10. Айсатти Исмаил 0 0
11. Явру Зеки 0 0
12. Мбамба Марк 0 0
13. Бергдич Закария 0 0
14. Онази Оджени 0 0

Карточки

Аланьяспор
# Игрок      
1. Гюлселам Джейхун 11 0
2. Н'Сакала Фабрис 6 2
3. Велинтон Соуза 8 0
4. Сиопис Манолис 6 0
5. Сиссе Паписс 5 0
6. Фернандес Джуниор 3 1
7. Байяно Вандерсон 4 0
8. Колкер Стивен 3 0
9. Цавелас Георгиос 3 0
10. Караджа Эфеджан 3 0
11. Учан Салих 3 0
12. Бакасетас Тасос 3 0
13. Хуанфран Морено 2 0
14. Канак Каан 2 0
15. Булут Онур 2 0
16. Джалма Кампуш 1 0
17. Марафона Карлош 1 0
18. Бамму Ясин 1 0
19. Алтынташ Эмирджан 1 0
Денизлиспор
# Игрок      
1. Муравски Радослав 8 0
2. Лопеш Тьягу 5 1
3. Юмлу Мустафа 6 0
4. Бергдич Закария 6 0
5. Сакей Айзаак 5 0
6. Йылмаз Огуз 5 0
7. Бэрроу Моду 3 1
8. Явру Зеки 3 1
9. Сэпунару Кристиан 4 0
10. Айсатти Исмаил 4 0
11. Родальега Уго 3 0
12. Онази Оджени 3 0
13. Стаховяк Адам 2 0
14. Чек Озгюр 2 0
15. Шахан Олджай 2 0
16. Сако Хади 2 0
17. Эступиньян Оскар 2 0
18. Чалик Бурак 1 0
19. Мбамба Марк 1 0
20. Нияз Реджеп 1 0
21. Алтынташ Хюсейин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аланьяспор 2% (1) 16% (8) 34% (17) 12% (6) 20% (10) 16% (8)
 Денизлиспор 0 7.69% (2) 15.38% (4) 23.08% (6) 30.77% (8) 23.08% (6)

Предыдущие игры

Аланьяспор Последние 20 матчей: + = -
Антальяспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 4:1 Галатасарай Анкарагюджю 1:4 Аланьяспор Гёзтепе 3:3 Аланьяспор
Аланьяспор 2:2 Трабзонспор Аланьяспор 4:0 Антальяспор Истанбул Башакшехир 2:0 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:1 Аланьяспор Антальяспор 0:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:2 Бешикташ Сивасспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 0:1 Генчлербирлиги Галатасарай 3:1 Аланьяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 2:0 Галатасарай Аланьяспор 2:1 Малатьяспор Касымпаша 1:2 Аланьяспор Касымпаша 3:2 Аланьяспор Аланьяспор 5:1 Кайсериспор
Денизлиспор Последние 20 матчей: + = -
Денизлиспор 2:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:2 Денизлиспор
Денизлиспор 1:5 Бешикташ Сивасспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Фенербахче 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Денизлиспор 0:3 Антальяспор Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Галатасарай 2:1 Денизлиспор Трабзонспор 2:0 Денизлиспор Анкарагюджю 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Аланьяспор Денизлиспор 2:2 Алтынорду

Последние игры между собой

Аланьяспор: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Денизлиспор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Денизлиспор 1:5 Аланьяспор Суперлига Денизлиспор 0:2 Аланьяспор Товарищеские матчи Аланьяспор 6:0 Денизлиспор Первая лига Турции Денизлиспор 2:0 Аланьяспор Первая лига Турции
Денизлиспор 0:1 Аланьяспор Первая лига Турции Аланьяспор 1:1 Денизлиспор Турецкая первая лига Денизлиспор 1:0 Аланьяспор Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир 1:0 Заявка 33 20 9 4 63 - 31 69
2. Трабзонспор Заявка 33 17 11 5 74 - 41 62
3. Сивасспор Заявка 33 17 9 7 54 - 35 60
4. Бешикташ Заявка 33 18 5 10 56 - 40 59
5. Галатасарай Заявка 33 15 10 8 53 - 35 55
6. Аланьяспор Заявка 33 15 9 9 58 - 35 54
7. Фенербахче Заявка 33 14 8 11 55 - 45 50
8. Антальяспор Заявка 33 11 11 11 39 - 50 44
9. Газишехир Газиантеп Заявка 33 10 13 10 48 - 50 43
10. Касымпаша Заявка 33 11 7 15 50 - 56 40
11. Гёзтепе Заявка 33 10 9 14 41 - 48 39
12. Генчлербирлиги Заявка 33 9 9 15 39 - 53 36
13. Коньяспор Заявка 33 8 12 13 34 - 49 36
14. Ризеспор Заявка 33 10 5 18 37 - 54 35
15. Денизлиспор Заявка 33 9 8 16 31 - 47 35
16. Малатьяспор Заявка 33 8 8 17 44 - 50 32
17. Кайсериспор 0:1 Заявка 33 8 8 17 39 - 70 32
18. Анкарагюджю Заявка 33 6 11 16 30 - 56 29
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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