Аланьяспор
1:0
Конец матча
Стадион: Bahcesehir Okullari Stadyumu
Денизлиспор
55' Желтая карточкаКолкер Стивен
90' Желтая карточкаЭступиньян Оскар
1:0
90' ГолБулут Онур
35
Чагиран
Муса
61
Явру
Зеки
15
Йылмаз
Огуз
90
Сакей
Айзаак
20
Нияз
Реджеп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Чагиран МусаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Гёнен ДженкВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Канак КаанЗащитник
- Защитник
-
53 Гёр ЛокманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гюнеш УмутПолузащитник
-
25 Булут ОнурПолузащитник
-
Главный тренер: Erol Bulut
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Явру ЗекиЗащитник
-
15 Йылмаз ОгузЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Сакей АйзаакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
60 Чек ОзгюрПолузащитник
-
70 Шахан ОлджайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Levent Kartop
Ход матча
55'
85'
90'
90'
1:0
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 2
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
64 Владение мячом, % 36
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сиссе Паписс
|22 (2)
|0.65
|2.
|Бакасетас Тасос
|9 (1)
|0.26
|3.
|Фернандес Джуниор
|8
|0.24
|4.
|Джалма Кампуш
|3
|0.09
|5.
|Булут Онур
|3
|0.09
|6.
|Гюлселам Джейхун
|3
|0.09
|7.
|Велинтон Соуза
|2
|0.06
|8.
|Бамму Ясин
|2
|0.06
|9.
|Караджа Эфеджан
|1
|0.03
|10.
|Колкер Стивен
|1
|0.03
|11.
|Цавелас Георгиос
|1
|0.03
|12.
|Пектемек Мустафа
|1
|0.03
|13.
|Учан Салих
|1
|0.03
|14.
|Н'Сакала Фабрис
|0
|0
|15.
|Хуанфран Морено
|0
|0
|16.
|Сиопис Манолис
|0
|0
|17.
|Байяно Вандерсон
|0
|0
|18.
|Чагиран Муса
|0
|0
|19.
|Гюнеш Умут
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эступиньян Оскар
|7
|0.21
|2.
|Родальега Уго
|6
|0.18
|3.
|Муравски Радослав
|4 (3)
|0.12
|4.
|Бэрроу Моду
|3
|0.09
|5.
|Сако Хади
|3
|0.09
|6.
|Юмлу Мустафа
|3
|0.09
|7.
|Шахан Олджай
|1
|0.03
|8.
|Нияз Реджеп
|1
|0.03
|9.
|Озкал Мухаммет
|1
|0.03
|10.
|Айсатти Исмаил
|0
|0
|11.
|Явру Зеки
|0
|0
|12.
|Мбамба Марк
|0
|0
|13.
|Бергдич Закария
|0
|0
|14.
|Онази Оджени
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гюлселам Джейхун
|11
|0
|2.
|Н'Сакала Фабрис
|6
|2
|3.
|Велинтон Соуза
|8
|0
|4.
|Сиопис Манолис
|6
|0
|5.
|Сиссе Паписс
|5
|0
|6.
|Фернандес Джуниор
|3
|1
|7.
|Байяно Вандерсон
|4
|0
|8.
|Колкер Стивен
|3
|0
|9.
|Цавелас Георгиос
|3
|0
|10.
|Караджа Эфеджан
|3
|0
|11.
|Учан Салих
|3
|0
|12.
|Бакасетас Тасос
|3
|0
|13.
|Хуанфран Морено
|2
|0
|14.
|Канак Каан
|2
|0
|15.
|Булут Онур
|2
|0
|16.
|Джалма Кампуш
|1
|0
|17.
|Марафона Карлош
|1
|0
|18.
|Бамму Ясин
|1
|0
|19.
|Алтынташ Эмирджан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Муравски Радослав
|8
|0
|2.
|Лопеш Тьягу
|5
|1
|3.
|Юмлу Мустафа
|6
|0
|4.
|Бергдич Закария
|6
|0
|5.
|Сакей Айзаак
|5
|0
|6.
|Йылмаз Огуз
|5
|0
|7.
|Бэрроу Моду
|3
|1
|8.
|Явру Зеки
|3
|1
|9.
|Сэпунару Кристиан
|4
|0
|10.
|Айсатти Исмаил
|4
|0
|11.
|Родальега Уго
|3
|0
|12.
|Онази Оджени
|3
|0
|13.
|Стаховяк Адам
|2
|0
|14.
|Чек Озгюр
|2
|0
|15.
|Шахан Олджай
|2
|0
|16.
|Сако Хади
|2
|0
|17.
|Эступиньян Оскар
|2
|0
|18.
|Чалик Бурак
|1
|0
|19.
|Мбамба Марк
|1
|0
|20.
|Нияз Реджеп
|1
|0
|21.
|Алтынташ Хюсейин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аланьяспор
|2% (1)
|16% (8)
|34% (17)
|12% (6)
|20% (10)
|16% (8)
|Денизлиспор
|0
|7.69% (2)
|15.38% (4)
|23.08% (6)
|30.77% (8)
|23.08% (6)
Предыдущие игры
Аланьяспор Последние 20 матчей: + = -Антальяспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 4:1 Галатасарай Анкарагюджю 1:4 Аланьяспор Гёзтепе 3:3 Аланьяспор
Аланьяспор 2:2 Трабзонспор Аланьяспор 4:0 Антальяспор Истанбул Башакшехир 2:0 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:1 Аланьяспор Антальяспор 0:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:2 Бешикташ Сивасспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 0:1 Генчлербирлиги Галатасарай 3:1 Аланьяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 2:0 Галатасарай Аланьяспор 2:1 Малатьяспор Касымпаша 1:2 Аланьяспор Касымпаша 3:2 Аланьяспор Аланьяспор 5:1 Кайсериспор
Денизлиспор Последние 20 матчей: + = -Денизлиспор 2:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:2 Денизлиспор
Денизлиспор 1:5 Бешикташ Сивасспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Фенербахче 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Денизлиспор 0:3 Антальяспор Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Галатасарай 2:1 Денизлиспор Трабзонспор 2:0 Денизлиспор Анкарагюджю 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Аланьяспор Денизлиспор 2:2 Алтынорду
Последние игры между собой
Аланьяспор: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Денизлиспор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|1:0 Заявка
|33
|20
|9
|4
|63 - 31
|69
|2.
|Трабзонспор
|Заявка
|33
|17
|11
|5
|74 - 41
|62
|3.
|Сивасспор
|Заявка
|33
|17
|9
|7
|54 - 35
|60
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|33
|18
|5
|10
|56 - 40
|59
|5.
|Галатасарай
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|53 - 35
|55
|6.
|Аланьяспор
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|58 - 35
|54
|7.
|Фенербахче
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|55 - 45
|50
|8.
|Антальяспор
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|39 - 50
|44
|9.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|33
|10
|13
|10
|48 - 50
|43
|10.
|Касымпаша
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|50 - 56
|40
|11.
|Гёзтепе
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|41 - 48
|39
|12.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|39 - 53
|36
|13.
|Коньяспор
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|34 - 49
|36
|14.
|Ризеспор
|Заявка
|33
|10
|5
|18
|37 - 54
|35
|15.
|Денизлиспор
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|31 - 47
|35
|16.
|Малатьяспор
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|44 - 50
|32
|17.
|Кайсериспор
|0:1 Заявка
|33
|8
|8
|17
|39 - 70
|32
|18.
|Анкарагюджю
|Заявка
|33
|6
|11
|16
|30 - 56
|29