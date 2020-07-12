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  3. Испания
Леганес
1:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Валенсия
0'
9' Желтая карточка
Васс Даниэль
1:0
18' Пенальти
Перес Рубен
34'
1
Куэльяр
Иван
16
Росалес
Роберто
12
Авазьем
Чидозье
15
Тарин
Родриго
22
Сиовас
Димитрис
5
Сильва
Хонатан
19
Руибаль
Айтор
23
Амаду
Ибрагим
21
Перес
Рубен
24
Кевин
Родригес
9
Герреро
Мигель
1
Хауме
Доменек
18
Васс
Даниэль
5
Габриэль
Паулиста
12
Дьякаби
Муктар
3
Коста
Хауме
17
Коклен
Франсис
10
Парехо
Даниэль
6
Кондогбия
Жоффрей
7
Гуэдеш
Гонсалу
22
Макси
Гомес
9
Гамейро
Кевин
Леганес
5-4-1
Валенсия
4-4-2

Ход матча

9'
 
Васс Даниэль
18'
Перес Рубен
1:0
23'
Хиль Бриан
Кевин Родригес
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Леганес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оскар Родригес 9 (2) 0.24
2. Брайтвайт Мартин 6 0.16
3. Эн-Несири Юссеф 4 0.11
4. Роке Меса 1 0.03
5. Кевин Родригес 1 0.03
6. Каррильо Гидо 1 0.03
7. Перес Рубен 1 (1) 0.03
8. Сильва Хонатан 1 0.03
9. Омеруо Кеннет 1 0.03
10. Авилес Хавьер 1 0.03
11. Росалес Роберто 0 0
12. Бустинса Унаи 0 0
Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макси Гомес 9 0.24
2. Парехо Даниэль 8 (5) 0.21
3. Гамейро Кевин 5 0.13
4. Родриго Морено 4 0.11
5. Торрес Ферран 4 0.11
6. Гуэдеш Гонсалу 2 0.05
7. Солер Карлос 2 0.05
8. Вальехо Ману 2 0.05
9. Ли Кан Ин 2 0.05
10. Васс Даниэль 1 0.03
11. Черышев Денис 1 0.03
12. Кондогбия Жоффрей 1 0.03
13. Габриэль Паулиста 1 0.03
14. Собрино Рубен 1 0.03
15. Коста Хауме 0 0
16. Силессен Яспер 0 0
17. Гайя Хосе 0 0

Карточки

Леганес
# Игрок      
1. Сильва Хонатан 12 0
2. Роке Меса 10 0
3. Ресио Хосе 9 0
4. Авазьем Чидозье 9 0
5. Перес Рубен 8 0
6. Оскар Родригес 6 1
7. Росалес Роберто 7 0
8. Сиовас Димитрис 7 0
9. Кевин Родригес 5 1
10. Бустинса Унаи 6 0
11. Омеруо Кеннет 5 0
12. Куэльяр Иван 3 1
13. Брайтвайт Мартин 3 0
14. Ривера Кристиан 3 0
15. Каррильо Гидо 2 0
16. Амаду Ибрагим 2 0
17. Сориано Хуан 2 0
18. Эрасо Хави 2 0
19. Арнаис Хосе 2 0
20. Руибаль Айтор 2 0
21. Эн-Несири Юссеф 2 0
22. Тарин Родриго 1 0
23. Ассале Рожер 1 0
24. Наварро Марк 1 0
25. Авилес Хавьер 1 0
26. Гарридо Мануэль 1 0
Валенсия
# Игрок      
1. Коклен Франсис 6 1
2. Васс Даниэль 7 0
3. Парехо Даниэль 5 1
4. Кондогбия Жоффрей 5 0
5. Черышев Денис 5 0
6. Гайя Хосе 5 0
7. Габриэль Паулиста 5 0
8. Макси Гомес 5 0
9. Торрес Ферран 5 0
10. Ли Кан Ин 1 2
11. Дьякаби Муктар 4 0
12. Мангала Эльяким 2 1
13. Родриго Морено 2 1
14. Коста Хауме 3 0
15. Гуэдеш Гонсалу 3 0
16. Солер Карлос 3 0
17. Гильямон Уго 3 0
18. Флоренци Алессандро 1 1
19. Гарай Эсекиэль 2 0
20. Силессен Яспер 1 0
21. Хауме Доменек 1 0
22. Герреро Адрия 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Леганес 25% (6) 0 16.67% (4) 33.33% (8) 8.33% (2) 16.67% (4)
 Валенсия 5% (2) 17.5% (7) 17.5% (7) 17.5% (7) 12.5% (5) 30% (12)

Предыдущие игры

Леганес Последние 20 матчей: + = -
Эйбар 0:0 Леганес Эспаньол 0:1 Леганес Леганес 0:3 Севилья Осасуна 2:1 Леганес
Леганес 0:0 Гранада Мальорка 1:1 Леганес Барселона 2:0 Леганес Леганес 1:2 Вальядолид Вильярреал 1:2 Леганес Леганес 1:1 Алавес Сельта 1:0 Леганес Леганес 0:0 Бетис Леванте 2:0 Леганес Леганес 2:1 Реал Сосьедад Барселона 5:0 Леганес Атлетико М 0:0 Леганес Эбро 0:1 Леганес Леганес 0:3 Хетафе Мурсия 0:4 Леганес Вальядолид 2:2 Леганес
Валенсия Последние 20 матчей: + = -
Валенсия 2:1 Вальядолид Гранада 2:2 Валенсия Валенсия 0:2 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Валенсия
Эйбар 1:0 Валенсия Валенсия 2:0 Осасуна Реал Мадрид 3:0 Валенсия Валенсия 1:1 Леванте Валенсия 3:4 Аталанта Алавес 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Бетис Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Аталанта 4:1 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетико М Хетафе 3:0 Валенсия Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 1:0 Сельта Леонеса 0:0 Валенсия Валенсия 2:0 Барселона УД Логроньес 0:1 Валенсия

Последние игры между собой

Леганес: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 6
Валенсия: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 0
Валенсия 1:1 Леганес Ла Лига Леганес 1:1 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Леганес Примера Леганес 0:1 Валенсия Примера
Валенсия 3:0 Леганес Примера Валенсия 1:0 Леганес Примера Валенсия 2:1 Леганес Кубок Короля Леганес 1:3 Валенсия Кубок Короля Леганес 1:2 Валенсия Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 35 24 8 3 64 - 21 80
2. Барселона Заявка 36 24 7 5 80 - 36 79
3. Атлетико М Заявка 36 17 15 4 48 - 26 66
4. Севилья Заявка 35 17 12 6 51 - 34 63
5. Вильярреал Заявка 35 17 6 12 57 - 45 57
6. Хетафе Заявка 35 14 11 10 43 - 34 53
7. Реал Сосьедад Заявка 35 15 6 14 53 - 46 51
8. Атлетик Б Заявка 36 13 12 11 41 - 32 51
9. Гранада Заявка 35 14 8 13 45 - 42 50
10. Валенсия 0:1 Заявка 36 13 11 12 45 - 52 50
11. Осасуна Заявка 36 12 12 12 42 - 51 48
12. Леванте Заявка 36 12 7 17 43 - 51 43
13. Бетис Заявка 36 10 11 15 47 - 56 41
14. Эйбар Заявка 36 10 9 17 36 - 51 39
15. Вальядолид Заявка 36 8 15 13 29 - 40 39
16. Сельта Заявка 36 7 15 14 35 - 46 36
17. Алавес Заявка 35 9 8 18 32 - 53 35
18. Мальорка Заявка 35 9 5 21 37 - 59 32
19. Леганес 1:0 Заявка 36 7 11 18 26 - 49 32
20. Эспаньол Заявка 36 5 9 22 27 - 57 24
  • Первый тайм
  • 33'
    Гуэдеш слева навесил точно в руки Куэльяру.
  • 31'
    Пауза для охлаждения. Игроки отправились к скамейкам запасных пить воду.
  • 30'
    Росалес справа издали пробил выше ворот.
  • 28'
    "Валенсия" в позиционной атаке. Действия происходят далеко от ворот хозяев.
  • 27'
    Парехо со штрафного сделал заброс вперёд. Дьякаби слделал скидку к воротам, но разящего удара нанести оказалось некому.
  • 26'
    "Валенсия" хорошо действует в центре поля, а впереди у гостей ничего не получается. Редкие рейды Гуэдеша вперёд опасности чужим воротам не таят.
  • 25'
    Росалес справа навесил к дальней штанге, где Хиль не смог выиграть борьбу вверху у Габриэля.
  • 24'
    Гуэдеш на левом фланге сделал неточную передачу к бровке на Косту.
  • Замена
    23'
    Замена в составе "Леганеса": вместо Кевина Родригеса на поле вышел Бриан Хиль.
  • Травма, повреждение
    22'
    Кевин Родригес дёрнул заднюю поверхность бедра и не может продолжить встречу. Требуется срочная замена.
  • Угловой
    21'
    Кевин Родригес от углового флага низко навесил к ближней штанге. Мяч вынесен на Переса, который издали пробил левее ворот.
  • 20'
    Руибаль справа навесил к воротам и заработал угловой удар.
  • Пенальти
    18'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ПЕРЕС!!! Перес сильно с "точки" пробил в левый угол, а Хауме прыгнул в другую сторону.
  • Пенальти!
    16'
    Пенальти! Сильва сильно бросил мяч руками из аута. Сиовас делал скидку к воротам, а Кондогбия чуть задел сферу рукой.
  • 16'
    Васс по правому флангу пас на ход Макси Гомесу выдал слишком сильно. Куэльяр спокойно проводил мяч за пределы поля.
  • 15'
    Росмалес с Руибалем справа не смогли прорваться в штрафную площадь "Валенсии".
  • Фол, нарушение
    14'
    Сиовас в чужой штрафной площади толкнул в спину Габриэля.
  • 13'
    Навес Сильвы слева к воротам заблокировал Парехо.
  • 12'
    Кондогбия по левому флангу пас на ход Гуэдешу выдал слишком сильно.
  • 10'
    Росалес со штрафного пробил выше ворот.
  • Желтая карточка
    9'
    Васс перед штрафной площадью опасно врезался в ноги Сильве и получил жёлтую карточку. Двадцать семь метров до ворот.
  • Штанга
    8'
    Гуэдеш слева с дальней дистанции неожиданно пробил в перекладину.
  • 7'
    В равной борьбе проходят первые минуты встречи. "Валенсия" быстро проводит атаки и также быстро теряет мяч. Хозяева действуют чуть размереннее.
  • Фол, нарушение
    6'
    Перес на чужой половине поля сбил Гуэдеша.
  • 5'
    Герреро получил мяч на подступах к штрафной площади, но тут же около него оказался Кондогбия, удачно сыгравший в отборе.
  • 4'
    Гуэдеш слева прошёл вперёд и покатил мяч на Косту, чей прострел в штрафную площадь не прошёл.
  • Фол, нарушение
    3'
    Коклен на чужой половине поля попал по ногам Сильве.
  • 2'
    "Леганес" играет в полосатых бело-голубых футболках и белых трусах, "Валенсия" - в чёрных футболках и оранжевых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Бутарке"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Леганес 1:0 Валенсия

Исход игры
Леганес
6.4% (10)
Ничья
20.4% (32)
Валенсия
73.2% (115)
Тотал 2.5
Больше
45.58% (67)
Меньше
54.42% (80)
Обе команды забьют
Да
63.95% (94)
Нет
36.05% (53)
Популярный счёт
1:2 Валенсия
35% (55)
0:1 Валенсия
21.7% (34)
1:1 Ничья
17.8% (28)
0:2 Валенсия
5.7% (9)
1:0 Леганес
3.8% (6)
1:3 Валенсия
3.2% (5)
2:1 Леганес
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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