Парехо со штрафного сделал заброс вперёд. Дьякаби слделал скидку к воротам, но разящего удара нанести оказалось некому.

"Валенсия" в позиционной атаке. Действия происходят далеко от ворот хозяев.

Пауза для охлаждения. Игроки отправились к скамейкам запасных пить воду.

26' "Валенсия" хорошо действует в центре поля, а впереди у гостей ничего не получается. Редкие рейды Гуэдеша вперёд опасности чужим воротам не таят.

25' Росалес справа навесил к дальней штанге, где Хиль не смог выиграть борьбу вверху у Габриэля.

24' Гуэдеш на левом фланге сделал неточную передачу к бровке на Косту.

23' Замена в составе "Леганеса": вместо Кевина Родригеса на поле вышел Бриан Хиль.

22' Кевин Родригес дёрнул заднюю поверхность бедра и не может продолжить встречу. Требуется срочная замена.

21' Кевин Родригес от углового флага низко навесил к ближней штанге. Мяч вынесен на Переса, который издали пробил левее ворот.

20' Руибаль справа навесил к воротам и заработал угловой удар.

18' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ПЕРЕС!!! Перес сильно с "точки" пробил в левый угол, а Хауме прыгнул в другую сторону.

16' Пенальти! Сильва сильно бросил мяч руками из аута. Сиовас делал скидку к воротам, а Кондогбия чуть задел сферу рукой.

16' Васс по правому флангу пас на ход Макси Гомесу выдал слишком сильно. Куэльяр спокойно проводил мяч за пределы поля.

15' Росмалес с Руибалем справа не смогли прорваться в штрафную площадь "Валенсии".

14' Сиовас в чужой штрафной площади толкнул в спину Габриэля.

13' Навес Сильвы слева к воротам заблокировал Парехо.

12' Кондогбия по левому флангу пас на ход Гуэдешу выдал слишком сильно.

10' Росалес со штрафного пробил выше ворот.

9' Васс перед штрафной площадью опасно врезался в ноги Сильве и получил жёлтую карточку. Двадцать семь метров до ворот.

8' Гуэдеш слева с дальней дистанции неожиданно пробил в перекладину.

7' В равной борьбе проходят первые минуты встречи. "Валенсия" быстро проводит атаки и также быстро теряет мяч. Хозяева действуют чуть размереннее.

6' Перес на чужой половине поля сбил Гуэдеша.

5' Герреро получил мяч на подступах к штрафной площади, но тут же около него оказался Кондогбия, удачно сыгравший в отборе.

4' Гуэдеш слева прошёл вперёд и покатил мяч на Косту, чей прострел в штрафную площадь не прошёл.

3' Коклен на чужой половине поля попал по ногам Сильве.

2' "Леганес" играет в полосатых бело-голубых футболках и белых трусах, "Валенсия" - в чёрных футболках и оранжевых трусах.