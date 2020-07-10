Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оскар Родригес
|9 (2)
|0.24
|2.
|Брайтвайт Мартин
|6
|0.16
|3.
|Эн-Несири Юссеф
|4
|0.11
|4.
|Роке Меса
|1
|0.03
|5.
|Кевин Родригес
|1
|0.03
|6.
|Каррильо Гидо
|1
|0.03
|7.
|Сильва Хонатан
|1
|0.03
|8.
|Омеруо Кеннет
|1
|0.03
|9.
|Авилес Хавьер
|1
|0.03
|10.
|Росалес Роберто
|0
|0
|11.
|Перес Рубен
|0
|0
|12.
|Бустинса Унаи
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макси Гомес
|9
|0.24
|2.
|Парехо Даниэль
|8 (5)
|0.21
|3.
|Гамейро Кевин
|5
|0.13
|4.
|Родриго Морено
|4
|0.11
|5.
|Торрес Ферран
|4
|0.11
|6.
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|0.05
|7.
|Солер Карлос
|2
|0.05
|8.
|Вальехо Ману
|2
|0.05
|9.
|Ли Кан Ин
|2
|0.05
|10.
|Васс Даниэль
|1
|0.03
|11.
|Черышев Денис
|1
|0.03
|12.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0.03
|13.
|Габриэль Паулиста
|1
|0.03
|14.
|Собрино Рубен
|1
|0.03
|15.
|Коста Хауме
|0
|0
|16.
|Силессен Яспер
|0
|0
|17.
|Гайя Хосе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сильва Хонатан
|12
|0
|2.
|Роке Меса
|10
|0
|3.
|Ресио Хосе
|9
|0
|4.
|Авазьем Чидозье
|9
|0
|5.
|Перес Рубен
|8
|0
|6.
|Оскар Родригес
|6
|1
|7.
|Росалес Роберто
|7
|0
|8.
|Сиовас Димитрис
|7
|0
|9.
|Кевин Родригес
|5
|1
|10.
|Бустинса Унаи
|6
|0
|11.
|Омеруо Кеннет
|5
|0
|12.
|Куэльяр Иван
|3
|1
|13.
|Брайтвайт Мартин
|3
|0
|14.
|Ривера Кристиан
|3
|0
|15.
|Каррильо Гидо
|2
|0
|16.
|Амаду Ибрагим
|2
|0
|17.
|Сориано Хуан
|2
|0
|18.
|Эрасо Хави
|2
|0
|19.
|Арнаис Хосе
|2
|0
|20.
|Руибаль Айтор
|2
|0
|21.
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0
|22.
|Тарин Родриго
|1
|0
|23.
|Ассале Рожер
|1
|0
|24.
|Наварро Марк
|1
|0
|25.
|Авилес Хавьер
|1
|0
|26.
|Гарридо Мануэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Коклен Франсис
|6
|1
|2.
|Парехо Даниэль
|5
|1
|3.
|Васс Даниэль
|6
|0
|4.
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|5.
|Черышев Денис
|5
|0
|6.
|Гайя Хосе
|5
|0
|7.
|Габриэль Паулиста
|5
|0
|8.
|Макси Гомес
|5
|0
|9.
|Торрес Ферран
|5
|0
|10.
|Ли Кан Ин
|1
|2
|11.
|Дьякаби Муктар
|4
|0
|12.
|Мангала Эльяким
|2
|1
|13.
|Родриго Морено
|2
|1
|14.
|Коста Хауме
|3
|0
|15.
|Гуэдеш Гонсалу
|3
|0
|16.
|Солер Карлос
|3
|0
|17.
|Гильямон Уго
|3
|0
|18.
|Флоренци Алессандро
|1
|1
|19.
|Гарай Эсекиэль
|2
|0
|20.
|Силессен Яспер
|1
|0
|21.
|Хауме Доменек
|1
|0
|22.
|Герреро Адрия
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Леганес
|25% (6)
|0
|16.67% (4)
|33.33% (8)
|8.33% (2)
|16.67% (4)
|Валенсия
|5% (2)
|17.5% (7)
|17.5% (7)
|17.5% (7)
|12.5% (5)
|30% (12)
Предыдущие игры
Леганес Последние 20 матчей: + = -Эйбар 0:0 Леганес Эспаньол 0:1 Леганес Леганес 0:3 Севилья Осасуна 2:1 Леганес
Леганес 0:0 Гранада Мальорка 1:1 Леганес Барселона 2:0 Леганес Леганес 1:2 Вальядолид Вильярреал 1:2 Леганес Леганес 1:1 Алавес Сельта 1:0 Леганес Леганес 0:0 Бетис Леванте 2:0 Леганес Леганес 2:1 Реал Сосьедад Барселона 5:0 Леганес Атлетико М 0:0 Леганес Эбро 0:1 Леганес Леганес 0:3 Хетафе Мурсия 0:4 Леганес Вальядолид 2:2 Леганес
Валенсия Последние 20 матчей: + = -Валенсия 2:1 Вальядолид Гранада 2:2 Валенсия Валенсия 0:2 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Валенсия
Эйбар 1:0 Валенсия Валенсия 2:0 Осасуна Реал Мадрид 3:0 Валенсия Валенсия 1:1 Леванте Валенсия 3:4 Аталанта Алавес 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Бетис Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Аталанта 4:1 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетико М Хетафе 3:0 Валенсия Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 1:0 Сельта Леонеса 0:0 Валенсия Валенсия 2:0 Барселона УД Логроньес 0:1 Валенсия
Последние игры между собой
Леганес: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 6
Валенсия: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|23
|8
|3
|62 - 21
|77
|2.
|Барселона
|Заявка
|35
|23
|7
|5
|79 - 36
|76
|3.
|Севилья
|Заявка
|35
|17
|12
|6
|51 - 34
|63
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|35
|16
|15
|4
|47 - 26
|63
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|35
|17
|6
|12
|57 - 45
|57
|6.
|Хетафе
|Заявка
|35
|14
|11
|10
|43 - 34
|53
|7.
|Реал Сосьедад
|0:1 Заявка
|35
|15
|6
|14
|51 - 44
|51
|8.
|Гранада
|1:0 Заявка
|35
|14
|8
|13
|43 - 40
|50
|9.
|Валенсия
|Заявка
|35
|13
|11
|11
|45 - 51
|50
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|35
|12
|12
|11
|39 - 31
|48
|11.
|Осасуна
|Заявка
|35
|11
|12
|12
|40 - 50
|45
|12.
|Леванте
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|42 - 49
|43
|13.
|Бетис
|Заявка
|35
|10
|11
|14
|47 - 55
|41
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|35
|8
|15
|12
|29 - 39
|39
|15.
|Эйбар
|Заявка
|35
|9
|9
|17
|34 - 51
|36
|16.
|Сельта
|Заявка
|35
|7
|15
|13
|34 - 44
|36
|17.
|Алавес
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|32 - 51
|35
|18.
|Мальорка
|Заявка
|35
|9
|5
|21
|37 - 59
|32
|19.
|Леганес
|Заявка
|35
|6
|11
|18
|25 - 49
|29
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|35
|5
|9
|21
|27 - 55
|24
Прогнозы на матч Леганес - Валенсия
Исход игры
Леганес
6% (4)
Ничья
14.9% (10)
Валенсия
79.1% (53)
Тотал 2.5
Больше
50.79% (32)
Меньше
49.21% (31)
Обе команды забьют
Да
65.08% (41)
Нет
34.92% (22)
Популярный счёт
1:2 Валенсия
40.3% (27)
0:1 Валенсия
19.4% (13)
1:1 Ничья
13.4% (9)
0:2 Валенсия
9% (6)
2:1 Леганес
3% (2)
1:0 Леганес
3% (2)
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