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Леганес
 
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Стадион:
Валенсия

Бомбардиры внутри турнира

Леганес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оскар Родригес 9 (2) 0.24
2. Брайтвайт Мартин 6 0.16
3. Эн-Несири Юссеф 4 0.11
4. Роке Меса 1 0.03
5. Кевин Родригес 1 0.03
6. Каррильо Гидо 1 0.03
7. Сильва Хонатан 1 0.03
8. Омеруо Кеннет 1 0.03
9. Авилес Хавьер 1 0.03
10. Росалес Роберто 0 0
11. Перес Рубен 0 0
12. Бустинса Унаи 0 0
Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макси Гомес 9 0.24
2. Парехо Даниэль 8 (5) 0.21
3. Гамейро Кевин 5 0.13
4. Родриго Морено 4 0.11
5. Торрес Ферран 4 0.11
6. Гуэдеш Гонсалу 2 0.05
7. Солер Карлос 2 0.05
8. Вальехо Ману 2 0.05
9. Ли Кан Ин 2 0.05
10. Васс Даниэль 1 0.03
11. Черышев Денис 1 0.03
12. Кондогбия Жоффрей 1 0.03
13. Габриэль Паулиста 1 0.03
14. Собрино Рубен 1 0.03
15. Коста Хауме 0 0
16. Силессен Яспер 0 0
17. Гайя Хосе 0 0

Карточки

Леганес
# Игрок      
1. Сильва Хонатан 12 0
2. Роке Меса 10 0
3. Ресио Хосе 9 0
4. Авазьем Чидозье 9 0
5. Перес Рубен 8 0
6. Оскар Родригес 6 1
7. Росалес Роберто 7 0
8. Сиовас Димитрис 7 0
9. Кевин Родригес 5 1
10. Бустинса Унаи 6 0
11. Омеруо Кеннет 5 0
12. Куэльяр Иван 3 1
13. Брайтвайт Мартин 3 0
14. Ривера Кристиан 3 0
15. Каррильо Гидо 2 0
16. Амаду Ибрагим 2 0
17. Сориано Хуан 2 0
18. Эрасо Хави 2 0
19. Арнаис Хосе 2 0
20. Руибаль Айтор 2 0
21. Эн-Несири Юссеф 2 0
22. Тарин Родриго 1 0
23. Ассале Рожер 1 0
24. Наварро Марк 1 0
25. Авилес Хавьер 1 0
26. Гарридо Мануэль 1 0
Валенсия
# Игрок      
1. Коклен Франсис 6 1
2. Парехо Даниэль 5 1
3. Васс Даниэль 6 0
4. Кондогбия Жоффрей 5 0
5. Черышев Денис 5 0
6. Гайя Хосе 5 0
7. Габриэль Паулиста 5 0
8. Макси Гомес 5 0
9. Торрес Ферран 5 0
10. Ли Кан Ин 1 2
11. Дьякаби Муктар 4 0
12. Мангала Эльяким 2 1
13. Родриго Морено 2 1
14. Коста Хауме 3 0
15. Гуэдеш Гонсалу 3 0
16. Солер Карлос 3 0
17. Гильямон Уго 3 0
18. Флоренци Алессандро 1 1
19. Гарай Эсекиэль 2 0
20. Силессен Яспер 1 0
21. Хауме Доменек 1 0
22. Герреро Адрия 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Леганес 25% (6) 0 16.67% (4) 33.33% (8) 8.33% (2) 16.67% (4)
 Валенсия 5% (2) 17.5% (7) 17.5% (7) 17.5% (7) 12.5% (5) 30% (12)

Предыдущие игры

Леганес Последние 20 матчей: + = -
Эйбар 0:0 Леганес Эспаньол 0:1 Леганес Леганес 0:3 Севилья Осасуна 2:1 Леганес
Леганес 0:0 Гранада Мальорка 1:1 Леганес Барселона 2:0 Леганес Леганес 1:2 Вальядолид Вильярреал 1:2 Леганес Леганес 1:1 Алавес Сельта 1:0 Леганес Леганес 0:0 Бетис Леванте 2:0 Леганес Леганес 2:1 Реал Сосьедад Барселона 5:0 Леганес Атлетико М 0:0 Леганес Эбро 0:1 Леганес Леганес 0:3 Хетафе Мурсия 0:4 Леганес Вальядолид 2:2 Леганес
Валенсия Последние 20 матчей: + = -
Валенсия 2:1 Вальядолид Гранада 2:2 Валенсия Валенсия 0:2 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Валенсия
Эйбар 1:0 Валенсия Валенсия 2:0 Осасуна Реал Мадрид 3:0 Валенсия Валенсия 1:1 Леванте Валенсия 3:4 Аталанта Алавес 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Бетис Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Аталанта 4:1 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетико М Хетафе 3:0 Валенсия Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 1:0 Сельта Леонеса 0:0 Валенсия Валенсия 2:0 Барселона УД Логроньес 0:1 Валенсия

Последние игры между собой

Леганес: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 6
Валенсия: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 0
Валенсия 1:1 Леганес Ла Лига Леганес 1:1 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Леганес Примера Леганес 0:1 Валенсия Примера
Валенсия 3:0 Леганес Примера Валенсия 1:0 Леганес Примера Валенсия 2:1 Леганес Кубок Короля Леганес 1:3 Валенсия Кубок Короля Леганес 1:2 Валенсия Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 34 23 8 3 62 - 21 77
2. Барселона Заявка 35 23 7 5 79 - 36 76
3. Севилья Заявка 35 17 12 6 51 - 34 63
4. Атлетико М Заявка 35 16 15 4 47 - 26 63
5. Вильярреал Заявка 35 17 6 12 57 - 45 57
6. Хетафе Заявка 35 14 11 10 43 - 34 53
7. Реал Сосьедад 0:1 Заявка 35 15 6 14 51 - 44 51
8. Гранада 1:0 Заявка 35 14 8 13 43 - 40 50
9. Валенсия Заявка 35 13 11 11 45 - 51 50
10. Атлетик Б Заявка 35 12 12 11 39 - 31 48
11. Осасуна Заявка 35 11 12 12 40 - 50 45
12. Леванте Заявка 35 12 7 16 42 - 49 43
13. Бетис Заявка 35 10 11 14 47 - 55 41
14. Вальядолид Заявка 35 8 15 12 29 - 39 39
15. Эйбар Заявка 35 9 9 17 34 - 51 36
16. Сельта Заявка 35 7 15 13 34 - 44 36
17. Алавес Заявка 34 9 8 17 32 - 51 35
18. Мальорка Заявка 35 9 5 21 37 - 59 32
19. Леганес Заявка 35 6 11 18 25 - 49 29
20. Эспаньол Заявка 35 5 9 21 27 - 55 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Леганес - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 июля 2020, осталось 1 день 23 часа 31 минуту.


    • Прогнозы 67
    Леганес 6% (4)
    X 14.9% (10)
    Валенсия 79.1% (53)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Леганес - Валенсия

    Исход игры
    Леганес
    6% (4)
    Ничья
    14.9% (10)
    Валенсия
    79.1% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.79% (32)
    Меньше
    49.21% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    65.08% (41)
    Нет
    34.92% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Валенсия
    40.3% (27)
    0:1 Валенсия
    19.4% (13)
    1:1 Ничья
    13.4% (9)
    0:2 Валенсия
    9% (6)
    2:1 Леганес
    3% (2)
    1:0 Леганес
    3% (2)
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