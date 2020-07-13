Алавес
0:0
Первый тайм: 38'
Стадион: Мендисорроса
Хетафе
12' Желтая карточкаКукурелья Марк
21' Желтая карточкаАгиррегабириа Мартин
36' Желтая карточкаМата Хайме
17
Марин
Адриан
24
Бёрк
Оливер
19
Ману
Гарсия
16
Эдгар
Мендес
13
Сория
Давид
24
Тимор
Давид
23
Джейсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Марин АдрианЗащитник
-
24 Бёрк ОливерПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
-
16 Эдгар МендесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Кастро АрицВратарь
-
12 Наварро РафаЗащитник
- Защитник
-
27 ТачиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
-
Главный тренер: Муньис Хуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Тимор ДавидЗащитник
- Защитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Лавин МаркосВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Фахир ФайсалПолузащитник
- Нападающий
-
26 Дуро УгоНападающий
-
11 Дьедью АматНападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
12'
36'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукас Перес
|11 (5)
|0.29
|2.
|Хоселу Санмартин
|10 (1)
|0.26
|3.
|Видаль Алеш
|2
|0.05
|4.
|Лагуардия Виктор
|1
|0.03
|5.
|Магальян Лисандро
|1
|0.03
|6.
|Понс Пере
|1
|0.03
|7.
|Бёрк Оливер
|1
|0.03
|8.
|Агиррегабириа Мартин
|1
|0.03
|9.
|Пина Томас
|1
|0.03
|10.
|Эдгар Мендес
|1
|0.03
|11.
|Эли Родриго
|1
|0.03
|12.
|Сайнс Борха
|1
|0.03
|13.
|Дуарте Рубен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мата Хайме
|11 (3)
|0.29
|2.
|Анхель Луис
|10 (1)
|0.26
|3.
|Видаль Молина
|5 (2)
|0.13
|4.
|Тимор Давид
|3
|0.08
|5.
|Кабрера Леандро
|2
|0.05
|6.
|Ньом Аллан
|2
|0.05
|7.
|Максимович Неманья
|2
|0.05
|8.
|Кукурелья Марк
|1
|0.03
|9.
|Дамиан Суарес
|1
|0.03
|10.
|Джейсон
|1
|0.03
|11.
|Кенеди Роберт
|1
|0.03
|12.
|Арамбарри Мауро
|1
|0.03
|13.
|Дуро Уго
|1
|0.03
|14.
|Этебо Огенекаро
|1
|0.03
|15.
|Портильо Франсиско
|0
|0
|16.
|Дейверсон Силва
|0
|0
|17.
|Оливера Матиас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мубарак Вакасо
|11
|1
|2.
|Дуарте Рубен
|11
|0
|3.
|Ману Гарсия
|9
|1
|4.
|Лагуардия Виктор
|8
|1
|5.
|Химо Наварро
|8
|0
|6.
|Эли Родриго
|8
|0
|7.
|Агиррегабириа Мартин
|6
|1
|8.
|Пина Томас
|5
|1
|9.
|Видаль Алеш
|6
|0
|10.
|Хоселу Санмартин
|5
|0
|11.
|Магальян Лисандро
|4
|0
|12.
|Лукас Перес
|4
|0
|13.
|Понс Пере
|3
|0
|14.
|Риоха Луис
|3
|0
|15.
|Фейса Любомир
|2
|0
|16.
|Эдгар Мендес
|2
|0
|17.
|Бёрк Оливер
|2
|0
|18.
|Пачеко Фернандо
|0
|1
|19.
|Камараса Виктор
|1
|0
|20.
|Сивера Антонио
|1
|0
|21.
|Марин Адриан
|1
|0
|22.
|Абдуллахи Махмуд
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|14
|0
|2.
|Ньом Аллан
|13
|0
|3.
|Мата Хайме
|13
|0
|4.
|Арамбарри Мауро
|10
|1
|5.
|Кукурелья Марк
|9
|0
|6.
|Этчейта Хавьер
|7
|0
|7.
|Видаль Молина
|5
|1
|8.
|Оливера Матиас
|5
|1
|9.
|Дьене Даконам
|5
|0
|10.
|Джейсон
|5
|0
|11.
|Максимович Неманья
|5
|0
|12.
|Анхель Луис
|5
|0
|13.
|Чема Родригес
|4
|0
|14.
|Этебо Огенекаро
|4
|0
|15.
|Кабрера Леандро
|3
|0
|16.
|Портильо Франсиско
|3
|0
|17.
|Тимор Давид
|3
|0
|18.
|Дуро Уго
|3
|0
|19.
|Сория Давид
|2
|0
|20.
|Кенеди Роберт
|2
|0
|21.
|Бергара Маркель
|2
|0
|22.
|Фахир Файсал
|2
|0
|23.
|Дейверсон Силва
|2
|0
|24.
|Бруно Гонсалес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Алавес
|3.57% (1)
|10.71% (3)
|7.14% (2)
|28.57% (8)
|21.43% (6)
|28.57% (8)
|Хетафе
|11.9% (5)
|11.9% (5)
|19.05% (8)
|9.52% (4)
|23.81% (10)
|23.81% (10)
Предыдущие игры
Алавес Последние 20 матчей: + = -Реал Мадрид 2:0 Алавес Вальядолид 1:0 Алавес Алавес 0:2 Гранада Атлетико М 2:1 Алавес
Алавес 0:1 Осасуна Сельта 6:0 Алавес Алавес 2:0 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Алавес Алавес 1:1 Валенсия Леганес 1:1 Алавес Алавес 2:1 Атлетик Б Мальорка 1:0 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Севилья 1:1 Алавес Алавес 1:2 Вильярреал Леванте 0:1 Алавес Алавес 1:1 Бетис Барселона 4:1 Алавес Реал Хаен 3:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес
Хетафе Последние 20 матчей: + = -Хетафе 1:3 Вильярреал Осасуна 0:0 Хетафе Реал Мадрид 1:0 Хетафе Хетафе 2:1 Реал Сосьедад
Вальядолид 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Эйбар Хетафе 0:0 Эспаньол Гранада 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Сельта Мальорка 0:1 Хетафе Аякс 2:1 Хетафе Хетафе 0:3 Севилья Хетафе 2:0 Аякс Барселона 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Атлетик Б 0:2 Хетафе Хетафе 1:0 Бетис Леганес 0:3 Хетафе Бадалона 2:0 Хетафе Хетафе 0:3 Реал Мадрид
Последние игры между собой
Алавес: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Хетафе: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|35
|24
|8
|3
|64 - 21
|80
|2.
|Барселона
|Заявка
|36
|24
|7
|5
|80 - 36
|79
|3.
|Севилья
|Заявка
|36
|18
|12
|6
|53 - 34
|66
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|36
|17
|15
|4
|48 - 26
|66
|5.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|36
|17
|7
|12
|57 - 45
|58
|6.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|36
|14
|12
|10
|43 - 34
|54
|7.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|36
|15
|7
|14
|53 - 46
|52
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|36
|13
|12
|11
|41 - 32
|51
|9.
|Гранада
|Заявка
|35
|14
|8
|13
|45 - 42
|50
|10.
|Валенсия
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|45 - 52
|50
|11.
|Осасуна
|Заявка
|36
|12
|12
|12
|42 - 51
|48
|12.
|Леванте
|Заявка
|36
|12
|7
|17
|43 - 51
|43
|13.
|Бетис
|Заявка
|36
|10
|11
|15
|47 - 56
|41
|14.
|Эйбар
|Заявка
|36
|10
|9
|17
|36 - 51
|39
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|36
|8
|15
|13
|29 - 40
|39
|16.
|Алавес
|0:0 Заявка
|36
|9
|9
|18
|32 - 53
|36
|17.
|Сельта
|Заявка
|36
|7
|15
|14
|35 - 46
|36
|18.
|Мальорка
|Заявка
|36
|9
|5
|22
|37 - 61
|32
|19.
|Леганес
|Заявка
|36
|7
|11
|18
|26 - 49
|32
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|36
|5
|9
|22
|27 - 57
|24
Прогнозы на матч Алавес 0:0 Хетафе
Исход игры
Алавес
16.9% (26)
Ничья
33.1% (51)
Хетафе
50% (77)
Тотал 2.5
Больше
28.67% (41)
Меньше
71.33% (102)
Обе команды забьют
Да
58.04% (83)
Нет
41.96% (60)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.9% (43)
0:1 Хетафе
22.1% (34)
1:2 Хетафе
18.8% (29)
1:0 Алавес
9.1% (14)
2:1 Алавес
4.5% (7)
0:0 Ничья
3.9% (6)
2:0 Алавес
1.9% (3)
0:2 Хетафе
1.3% (2)
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