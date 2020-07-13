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  3. Испания
Алавес
0:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Хетафе
0'
12' Желтая карточка
Кукурелья Марк
21' Желтая карточка
Агиррегабириа Мартин
36' Желтая карточка
Мата Хайме
38'
13
Роберто
Хименес
21
Агиррегабириа
Мартин
5
Лагуардия
Виктор
4
Эли
Родриго
17
Марин
Адриан
24
Бёрк
Оливер
8
Пина
Томас
19
Ману
Гарсия
16
Эдгар
Мендес
7
Лукас
Перес
9
Хоселу
Санмартин
13
Сория
Давид
2
Дьене
Даконам
4
Кабако
Эрик
24
Тимор
Давид
17
Оливера
Матиас
23
Джейсон
20
Максимович
Неманья
18
Арамбарри
Мауро
15
Кукурелья
Марк
7
Мата
Хайме
19
Видаль
Молина
Алавес
4-4-2
Хетафе
4-4-2

Ход матча

12'
 
Кукурелья Марк
21'
Агиррегабириа Мартин
 
36'
 
Мата Хайме

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукас Перес 11 (5) 0.29
2. Хоселу Санмартин 10 (1) 0.26
3. Видаль Алеш 2 0.05
4. Лагуардия Виктор 1 0.03
5. Магальян Лисандро 1 0.03
6. Понс Пере 1 0.03
7. Бёрк Оливер 1 0.03
8. Агиррегабириа Мартин 1 0.03
9. Пина Томас 1 0.03
10. Эдгар Мендес 1 0.03
11. Эли Родриго 1 0.03
12. Сайнс Борха 1 0.03
13. Дуарте Рубен 0 0
Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мата Хайме 11 (3) 0.29
2. Анхель Луис 10 (1) 0.26
3. Видаль Молина 5 (2) 0.13
4. Тимор Давид 3 0.08
5. Кабрера Леандро 2 0.05
6. Ньом Аллан 2 0.05
7. Максимович Неманья 2 0.05
8. Кукурелья Марк 1 0.03
9. Дамиан Суарес 1 0.03
10. Джейсон 1 0.03
11. Кенеди Роберт 1 0.03
12. Арамбарри Мауро 1 0.03
13. Дуро Уго 1 0.03
14. Этебо Огенекаро 1 0.03
15. Портильо Франсиско 0 0
16. Дейверсон Силва 0 0
17. Оливера Матиас 0 0

Карточки

Алавес
# Игрок      
1. Мубарак Вакасо 11 1
2. Дуарте Рубен 11 0
3. Ману Гарсия 9 1
4. Лагуардия Виктор 8 1
5. Химо Наварро 8 0
6. Эли Родриго 8 0
7. Агиррегабириа Мартин 6 1
8. Пина Томас 5 1
9. Видаль Алеш 6 0
10. Хоселу Санмартин 5 0
11. Магальян Лисандро 4 0
12. Лукас Перес 4 0
13. Понс Пере 3 0
14. Риоха Луис 3 0
15. Фейса Любомир 2 0
16. Эдгар Мендес 2 0
17. Бёрк Оливер 2 0
18. Пачеко Фернандо 0 1
19. Камараса Виктор 1 0
20. Сивера Антонио 1 0
21. Марин Адриан 1 0
22. Абдуллахи Махмуд 1 0
Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 14 0
2. Ньом Аллан 13 0
3. Мата Хайме 13 0
4. Арамбарри Мауро 10 1
5. Кукурелья Марк 9 0
6. Этчейта Хавьер 7 0
7. Видаль Молина 5 1
8. Оливера Матиас 5 1
9. Дьене Даконам 5 0
10. Джейсон 5 0
11. Максимович Неманья 5 0
12. Анхель Луис 5 0
13. Чема Родригес 4 0
14. Этебо Огенекаро 4 0
15. Кабрера Леандро 3 0
16. Портильо Франсиско 3 0
17. Тимор Давид 3 0
18. Дуро Уго 3 0
19. Сория Давид 2 0
20. Кенеди Роберт 2 0
21. Бергара Маркель 2 0
22. Фахир Файсал 2 0
23. Дейверсон Силва 2 0
24. Бруно Гонсалес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алавес 3.57% (1) 10.71% (3) 7.14% (2) 28.57% (8) 21.43% (6) 28.57% (8)
 Хетафе 11.9% (5) 11.9% (5) 19.05% (8) 9.52% (4) 23.81% (10) 23.81% (10)

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: + = -
Реал Мадрид 2:0 Алавес Вальядолид 1:0 Алавес Алавес 0:2 Гранада Атлетико М 2:1 Алавес
Алавес 0:1 Осасуна Сельта 6:0 Алавес Алавес 2:0 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Алавес Алавес 1:1 Валенсия Леганес 1:1 Алавес Алавес 2:1 Атлетик Б Мальорка 1:0 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Севилья 1:1 Алавес Алавес 1:2 Вильярреал Леванте 0:1 Алавес Алавес 1:1 Бетис Барселона 4:1 Алавес Реал Хаен 3:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес
Хетафе Последние 20 матчей: + = -
Хетафе 1:3 Вильярреал Осасуна 0:0 Хетафе Реал Мадрид 1:0 Хетафе Хетафе 2:1 Реал Сосьедад
Вальядолид 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Эйбар Хетафе 0:0 Эспаньол Гранада 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Сельта Мальорка 0:1 Хетафе Аякс 2:1 Хетафе Хетафе 0:3 Севилья Хетафе 2:0 Аякс Барселона 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Атлетик Б 0:2 Хетафе Хетафе 1:0 Бетис Леганес 0:3 Хетафе Бадалона 2:0 Хетафе Хетафе 0:3 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Алавес: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Хетафе: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Хетафе 1:1 Алавес Ла Лига Хетафе 4:0 Алавес Примера Алавес 1:1 Хетафе Примера Алавес 2:0 Хетафе Примера
Алавес 3:0 Хетафе Кубок Короля Хетафе 4:1 Алавес Примера Хетафе 0:1 Алавес Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 35 24 8 3 64 - 21 80
2. Барселона Заявка 36 24 7 5 80 - 36 79
3. Севилья Заявка 36 18 12 6 53 - 34 66
4. Атлетико М Заявка 36 17 15 4 48 - 26 66
5. Вильярреал 0:0 Заявка 36 17 7 12 57 - 45 58
6. Хетафе 0:0 Заявка 36 14 12 10 43 - 34 54
7. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 36 15 7 14 53 - 46 52
8. Атлетик Б Заявка 36 13 12 11 41 - 32 51
9. Гранада Заявка 35 14 8 13 45 - 42 50
10. Валенсия Заявка 36 13 11 12 45 - 52 50
11. Осасуна Заявка 36 12 12 12 42 - 51 48
12. Леванте Заявка 36 12 7 17 43 - 51 43
13. Бетис Заявка 36 10 11 15 47 - 56 41
14. Эйбар Заявка 36 10 9 17 36 - 51 39
15. Вальядолид Заявка 36 8 15 13 29 - 40 39
16. Алавес 0:0 Заявка 36 9 9 18 32 - 53 36
17. Сельта Заявка 36 7 15 14 35 - 46 36
18. Мальорка Заявка 36 9 5 22 37 - 61 32
19. Леганес Заявка 36 7 11 18 26 - 49 32
20. Эспаньол Заявка 36 5 9 22 27 - 57 24
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Алавес 16.9% (26)
X 33.1% (51)
Хетафе 50% (77)
Все прогнозы
1.61 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Алавес 0:0 Хетафе

Исход игры
Алавес
16.9% (26)
Ничья
33.1% (51)
Хетафе
50% (77)
Тотал 2.5
Больше
28.67% (41)
Меньше
71.33% (102)
Обе команды забьют
Да
58.04% (83)
Нет
41.96% (60)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.9% (43)
0:1 Хетафе
22.1% (34)
1:2 Хетафе
18.8% (29)
1:0 Алавес
9.1% (14)
2:1 Алавес
4.5% (7)
0:0 Ничья
3.9% (6)
2:0 Алавес
1.9% (3)
0:2 Хетафе
1.3% (2)
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