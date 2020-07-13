Алавес
0:0
Конец матча
Стадион: Мендисорроса
Хетафе
12' Желтая карточкаКукурелья Марк
21' Желтая карточкаАгиррегабириа Мартин
35' Желтая карточкаМата Хайме
56' Желтая карточкаМану Гарсия
75' Желтая карточкаЛагуардия Виктор
82' Желтая карточкаЭли Родриго
88' Undefined phrase: football_event_Дуро Уго
17
Марин
Адриан
24
Бёрк
Оливер
19
Ману
Гарсия
16
Эдгар
Мендес
13
Сория
Давид
24
Тимор
Давид
23
Джейсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Марин АдрианЗащитник
-
24 Бёрк ОливерПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
-
16 Эдгар МендесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Кастро АрицВратарь
-
12 Наварро РафаЗащитник
- Защитник
-
27 ТачиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
-
Главный тренер: Муньис Хуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Тимор ДавидЗащитник
- Защитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Лавин МаркосВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Фахир ФайсалПолузащитник
- Нападающий
-
26 Дуро УгоНападающий
-
11 Дьедью АматНападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
12'
35'
56'
75'
82'
88'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
7 Офсайды 3
-
26 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукас Перес
|11 (5)
|0.29
|2.
|Хоселу Санмартин
|10 (1)
|0.26
|3.
|Видаль Алеш
|2
|0.05
|4.
|Лагуардия Виктор
|1
|0.03
|5.
|Магальян Лисандро
|1
|0.03
|6.
|Понс Пере
|1
|0.03
|7.
|Бёрк Оливер
|1
|0.03
|8.
|Агиррегабириа Мартин
|1
|0.03
|9.
|Пина Томас
|1
|0.03
|10.
|Эдгар Мендес
|1
|0.03
|11.
|Эли Родриго
|1
|0.03
|12.
|Сайнс Борха
|1
|0.03
|13.
|Дуарте Рубен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мата Хайме
|11 (3)
|0.29
|2.
|Анхель Луис
|10 (1)
|0.26
|3.
|Видаль Молина
|5 (2)
|0.13
|4.
|Тимор Давид
|3
|0.08
|5.
|Кабрера Леандро
|2
|0.05
|6.
|Ньом Аллан
|2
|0.05
|7.
|Максимович Неманья
|2
|0.05
|8.
|Кукурелья Марк
|1
|0.03
|9.
|Дамиан Суарес
|1
|0.03
|10.
|Джейсон
|1
|0.03
|11.
|Кенеди Роберт
|1
|0.03
|12.
|Арамбарри Мауро
|1
|0.03
|13.
|Дуро Уго
|1
|0.03
|14.
|Этебо Огенекаро
|1
|0.03
|15.
|Портильо Франсиско
|0
|0
|16.
|Дейверсон Силва
|0
|0
|17.
|Оливера Матиас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мубарак Вакасо
|11
|1
|2.
|Ману Гарсия
|10
|1
|3.
|Дуарте Рубен
|11
|0
|4.
|Лагуардия Виктор
|9
|1
|5.
|Эли Родриго
|9
|0
|6.
|Химо Наварро
|8
|0
|7.
|Агиррегабириа Мартин
|6
|1
|8.
|Пина Томас
|5
|1
|9.
|Видаль Алеш
|6
|0
|10.
|Хоселу Санмартин
|5
|0
|11.
|Магальян Лисандро
|4
|0
|12.
|Лукас Перес
|4
|0
|13.
|Понс Пере
|3
|0
|14.
|Риоха Луис
|3
|0
|15.
|Фейса Любомир
|2
|0
|16.
|Эдгар Мендес
|2
|0
|17.
|Бёрк Оливер
|2
|0
|18.
|Пачеко Фернандо
|0
|1
|19.
|Камараса Виктор
|1
|0
|20.
|Сивера Антонио
|1
|0
|21.
|Марин Адриан
|1
|0
|22.
|Абдуллахи Махмуд
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|14
|0
|2.
|Мата Хайме
|14
|0
|3.
|Ньом Аллан
|13
|0
|4.
|Арамбарри Мауро
|10
|1
|5.
|Кукурелья Марк
|9
|0
|6.
|Этчейта Хавьер
|7
|0
|7.
|Видаль Молина
|5
|1
|8.
|Оливера Матиас
|5
|1
|9.
|Дьене Даконам
|5
|0
|10.
|Джейсон
|5
|0
|11.
|Максимович Неманья
|5
|0
|12.
|Анхель Луис
|5
|0
|13.
|Чема Родригес
|4
|0
|14.
|Этебо Огенекаро
|4
|0
|15.
|Кабрера Леандро
|3
|0
|16.
|Портильо Франсиско
|3
|0
|17.
|Тимор Давид
|3
|0
|18.
|Дуро Уго
|3
|0
|19.
|Сория Давид
|2
|0
|20.
|Кенеди Роберт
|2
|0
|21.
|Бергара Маркель
|2
|0
|22.
|Фахир Файсал
|2
|0
|23.
|Дейверсон Силва
|2
|0
|24.
|Бруно Гонсалес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Алавес
|3.57% (1)
|10.71% (3)
|7.14% (2)
|28.57% (8)
|21.43% (6)
|28.57% (8)
|Хетафе
|11.9% (5)
|11.9% (5)
|19.05% (8)
|9.52% (4)
|23.81% (10)
|23.81% (10)
Предыдущие игры
Алавес Последние 20 матчей: + = -Реал Мадрид 2:0 Алавес Вальядолид 1:0 Алавес Алавес 0:2 Гранада Атлетико М 2:1 Алавес
Алавес 0:1 Осасуна Сельта 6:0 Алавес Алавес 2:0 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Алавес Алавес 1:1 Валенсия Леганес 1:1 Алавес Алавес 2:1 Атлетик Б Мальорка 1:0 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Севилья 1:1 Алавес Алавес 1:2 Вильярреал Леванте 0:1 Алавес Алавес 1:1 Бетис Барселона 4:1 Алавес Реал Хаен 3:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес
Хетафе Последние 20 матчей: + = -Хетафе 1:3 Вильярреал Осасуна 0:0 Хетафе Реал Мадрид 1:0 Хетафе Хетафе 2:1 Реал Сосьедад
Вальядолид 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Эйбар Хетафе 0:0 Эспаньол Гранада 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Сельта Мальорка 0:1 Хетафе Аякс 2:1 Хетафе Хетафе 0:3 Севилья Хетафе 2:0 Аякс Барселона 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Атлетик Б 0:2 Хетафе Хетафе 1:0 Бетис Леганес 0:3 Хетафе Бадалона 2:0 Хетафе Хетафе 0:3 Реал Мадрид
Последние игры между собой
Алавес: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Хетафе: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|35
|24
|8
|3
|64 - 21
|80
|2.
|Барселона
|Заявка
|36
|24
|7
|5
|80 - 36
|79
|3.
|Севилья
|Заявка
|36
|18
|12
|6
|53 - 34
|66
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|36
|17
|15
|4
|48 - 26
|66
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|36
|17
|6
|13
|58 - 47
|57
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|36
|16
|6
|14
|55 - 47
|54
|7.
|Хетафе
|Заявка
|36
|14
|12
|10
|43 - 34
|54
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|36
|13
|12
|11
|41 - 32
|51
|9.
|Гранада
|Заявка
|35
|14
|8
|13
|45 - 42
|50
|10.
|Валенсия
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|45 - 52
|50
|11.
|Осасуна
|Заявка
|36
|12
|12
|12
|42 - 51
|48
|12.
|Леванте
|Заявка
|36
|12
|7
|17
|43 - 51
|43
|13.
|Бетис
|Заявка
|36
|10
|11
|15
|47 - 56
|41
|14.
|Эйбар
|Заявка
|36
|10
|9
|17
|36 - 51
|39
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|36
|8
|15
|13
|29 - 40
|39
|16.
|Алавес
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|32 - 53
|36
|17.
|Сельта
|Заявка
|36
|7
|15
|14
|35 - 46
|36
|18.
|Мальорка
|Заявка
|36
|9
|5
|22
|37 - 61
|32
|19.
|Леганес
|Заявка
|36
|7
|11
|18
|26 - 49
|32
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|36
|5
|9
|22
|27 - 57
|24
Прогнозы на матч Алавес 0:0 Хетафе
Исход игры
Алавес
16.9% (26)
Ничья
33.1% (51)
Хетафе
50% (77)
Тотал 2.5
Больше
28.67% (41)
Меньше
71.33% (102)
Обе команды забьют
Да
58.04% (83)
Нет
41.96% (60)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.9% (43)
0:1 Хетафе
22.1% (34)
1:2 Хетафе
18.8% (29)
1:0 Алавес
9.1% (14)
2:1 Алавес
4.5% (7)
0:0 Ничья
3.9% (6)
2:0 Алавес
1.9% (3)
2:3 Хетафе
1.3% (2)
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