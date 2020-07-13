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Алавес
0:0
Конец матча

Стадион:
Хетафе
0'
12' Желтая карточка
Кукурелья Марк
21' Желтая карточка
Агиррегабириа Мартин
35' Желтая карточка
Мата Хайме
56' Желтая карточка
Ману Гарсия
75' Желтая карточка
Лагуардия Виктор
82' Желтая карточка
Эли Родриго
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Дуро Уго
90'+11
13
Роберто
Хименес
21
Агиррегабириа
Мартин
5
Лагуардия
Виктор
4
Эли
Родриго
17
Марин
Адриан
24
Бёрк
Оливер
8
Пина
Томас
19
Ману
Гарсия
16
Эдгар
Мендес
7
Лукас
Перес
9
Хоселу
Санмартин
13
Сория
Давид
2
Дьене
Даконам
4
Кабако
Эрик
24
Тимор
Давид
17
Оливера
Матиас
23
Джейсон
20
Максимович
Неманья
18
Арамбарри
Мауро
15
Кукурелья
Марк
7
Мата
Хайме
19
Видаль
Молина
Алавес
4-4-2
Хетафе
4-4-2

Ход матча

12'
 
Кукурелья Марк
21'
Агиррегабириа Мартин
 
35'
 
Мата Хайме
56'
Ману Гарсия
 
74'
Де Ла Фуэнте Пау
Бёрк Оливер
 
75'
Лагуардия Виктор
 
81'
Камараса Виктор
Пина Томас
 
82'
Эли Родриго
 
83'
 
Дуро Уго
Джейсон
88'
 
Дуро Уго
89'
Тачи
Агиррегабириа Мартин
 
89'
Сайнс Борха
Лукас Перес
 
90'
 
Дьедью Амат
Кукурелья Марк
90'
 
Пулоло Флоран
Кабако Эрик
90'
 
Фахир Файсал
Мата Хайме

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 7 Офсайды 3
  • 26 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукас Перес 11 (5) 0.29
2. Хоселу Санмартин 10 (1) 0.26
3. Видаль Алеш 2 0.05
4. Лагуардия Виктор 1 0.03
5. Магальян Лисандро 1 0.03
6. Понс Пере 1 0.03
7. Бёрк Оливер 1 0.03
8. Агиррегабириа Мартин 1 0.03
9. Пина Томас 1 0.03
10. Эдгар Мендес 1 0.03
11. Эли Родриго 1 0.03
12. Сайнс Борха 1 0.03
13. Дуарте Рубен 0 0
Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мата Хайме 11 (3) 0.29
2. Анхель Луис 10 (1) 0.26
3. Видаль Молина 5 (2) 0.13
4. Тимор Давид 3 0.08
5. Кабрера Леандро 2 0.05
6. Ньом Аллан 2 0.05
7. Максимович Неманья 2 0.05
8. Кукурелья Марк 1 0.03
9. Дамиан Суарес 1 0.03
10. Джейсон 1 0.03
11. Кенеди Роберт 1 0.03
12. Арамбарри Мауро 1 0.03
13. Дуро Уго 1 0.03
14. Этебо Огенекаро 1 0.03
15. Портильо Франсиско 0 0
16. Дейверсон Силва 0 0
17. Оливера Матиас 0 0

Карточки

Алавес
# Игрок      
1. Мубарак Вакасо 11 1
2. Ману Гарсия 10 1
3. Дуарте Рубен 11 0
4. Лагуардия Виктор 9 1
5. Эли Родриго 9 0
6. Химо Наварро 8 0
7. Агиррегабириа Мартин 6 1
8. Пина Томас 5 1
9. Видаль Алеш 6 0
10. Хоселу Санмартин 5 0
11. Магальян Лисандро 4 0
12. Лукас Перес 4 0
13. Понс Пере 3 0
14. Риоха Луис 3 0
15. Фейса Любомир 2 0
16. Эдгар Мендес 2 0
17. Бёрк Оливер 2 0
18. Пачеко Фернандо 0 1
19. Камараса Виктор 1 0
20. Сивера Антонио 1 0
21. Марин Адриан 1 0
22. Абдуллахи Махмуд 1 0
Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 14 0
2. Мата Хайме 14 0
3. Ньом Аллан 13 0
4. Арамбарри Мауро 10 1
5. Кукурелья Марк 9 0
6. Этчейта Хавьер 7 0
7. Видаль Молина 5 1
8. Оливера Матиас 5 1
9. Дьене Даконам 5 0
10. Джейсон 5 0
11. Максимович Неманья 5 0
12. Анхель Луис 5 0
13. Чема Родригес 4 0
14. Этебо Огенекаро 4 0
15. Кабрера Леандро 3 0
16. Портильо Франсиско 3 0
17. Тимор Давид 3 0
18. Дуро Уго 3 0
19. Сория Давид 2 0
20. Кенеди Роберт 2 0
21. Бергара Маркель 2 0
22. Фахир Файсал 2 0
23. Дейверсон Силва 2 0
24. Бруно Гонсалес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алавес 3.57% (1) 10.71% (3) 7.14% (2) 28.57% (8) 21.43% (6) 28.57% (8)
 Хетафе 11.9% (5) 11.9% (5) 19.05% (8) 9.52% (4) 23.81% (10) 23.81% (10)

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: + = -
Реал Мадрид 2:0 Алавес Вальядолид 1:0 Алавес Алавес 0:2 Гранада Атлетико М 2:1 Алавес
Алавес 0:1 Осасуна Сельта 6:0 Алавес Алавес 2:0 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Алавес Алавес 1:1 Валенсия Леганес 1:1 Алавес Алавес 2:1 Атлетик Б Мальорка 1:0 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Севилья 1:1 Алавес Алавес 1:2 Вильярреал Леванте 0:1 Алавес Алавес 1:1 Бетис Барселона 4:1 Алавес Реал Хаен 3:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес
Хетафе Последние 20 матчей: + = -
Хетафе 1:3 Вильярреал Осасуна 0:0 Хетафе Реал Мадрид 1:0 Хетафе Хетафе 2:1 Реал Сосьедад
Вальядолид 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Эйбар Хетафе 0:0 Эспаньол Гранада 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Сельта Мальорка 0:1 Хетафе Аякс 2:1 Хетафе Хетафе 0:3 Севилья Хетафе 2:0 Аякс Барселона 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Атлетик Б 0:2 Хетафе Хетафе 1:0 Бетис Леганес 0:3 Хетафе Бадалона 2:0 Хетафе Хетафе 0:3 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Алавес: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Хетафе: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Хетафе 1:1 Алавес Ла Лига Хетафе 4:0 Алавес Примера Алавес 1:1 Хетафе Примера Алавес 2:0 Хетафе Примера
Алавес 3:0 Хетафе Кубок Короля Хетафе 4:1 Алавес Примера Хетафе 0:1 Алавес Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 35 24 8 3 64 - 21 80
2. Барселона Заявка 36 24 7 5 80 - 36 79
3. Севилья Заявка 36 18 12 6 53 - 34 66
4. Атлетико М Заявка 36 17 15 4 48 - 26 66
5. Вильярреал Заявка 36 17 6 13 58 - 47 57
6. Реал Сосьедад Заявка 36 16 6 14 55 - 47 54
7. Хетафе Заявка 36 14 12 10 43 - 34 54
8. Атлетик Б Заявка 36 13 12 11 41 - 32 51
9. Гранада Заявка 35 14 8 13 45 - 42 50
10. Валенсия Заявка 36 13 11 12 45 - 52 50
11. Осасуна Заявка 36 12 12 12 42 - 51 48
12. Леванте Заявка 36 12 7 17 43 - 51 43
13. Бетис Заявка 36 10 11 15 47 - 56 41
14. Эйбар Заявка 36 10 9 17 36 - 51 39
15. Вальядолид Заявка 36 8 15 13 29 - 40 39
16. Алавес Заявка 36 9 9 18 32 - 53 36
17. Сельта Заявка 36 7 15 14 35 - 46 36
18. Мальорка Заявка 36 9 5 22 37 - 61 32
19. Леганес Заявка 36 7 11 18 26 - 49 32
20. Эспаньол Заявка 36 5 9 22 27 - 57 24
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Алавес 16.9% (26)
X 33.1% (51)
Хетафе 50% (77)
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1.61 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Алавес 0:0 Хетафе

Исход игры
Алавес
16.9% (26)
Ничья
33.1% (51)
Хетафе
50% (77)
Тотал 2.5
Больше
28.67% (41)
Меньше
71.33% (102)
Обе команды забьют
Да
58.04% (83)
Нет
41.96% (60)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.9% (43)
0:1 Хетафе
22.1% (34)
1:2 Хетафе
18.8% (29)
1:0 Алавес
9.1% (14)
2:1 Алавес
4.5% (7)
0:0 Ничья
3.9% (6)
2:0 Алавес
1.9% (3)
2:3 Хетафе
1.3% (2)
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