Второй тайм

101' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

101' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

100' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

100' Марин Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

99' Удар от ворот произведет Алавес

99' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

99' Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

98' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

98' Пау де ла Фуэнте из команды Алавес отправил кросс в штрафную...

98' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

97' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

97' Кабако Эрик получил травму и заменен. Флоран Пулоло выходит на поле.

96' Хетафе остается без одного игрока, потому что Кабако Эрик уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.

96' Кабако Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

96' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

95' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Хетафе

88' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Хетафе , будет отменен из-за фола.

88' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

87' ШТАНГА! Так было близко к голу - Видаль Молина нанес удар в каркас ворот!

87' Марин Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Тимор Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

84' Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Роберто Хименес взял и забрал мяч на выходе

84' Тимор Давид пробил со штрафного прямо в стенку

82' Эли Родриго получил желтую карточку от судьи

82' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

81' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Алавес

79' Пау де ла Фуэнте из команды Алавес отправил кросс в штрафную...

78' Пау де ла Фуэнте из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

78' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Матч возобновлен

76' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

75' Лагуардия Виктор получает желтую карточку за неспортивное поведение

74' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

74' Тактическая замена. Бёрк Оливер уходит с поля и его заменяет Пау де ла Фуэнте

73' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Ману Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Пина Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

71' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Алавес

70' Дьене Даконам из команды Хетафе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

69' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Матч возобновлен

67' Ох, нехорошо это выглядит. Эли Родриго получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Ох, нехорошо это выглядит. Оливера Матиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Оливера Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Удар от ворот произведет Алавес

62' Мата Хайме оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Бёрк Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Тимор Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Матч возобновлен

60' Эдгар Мендес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет Хетафе

57' Алавес имеет хороший шанс забить.

57' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Ману Гарсия получил желтую карточку от судьи

55' Удар от ворот произведет Алавес

55' Кукурелья Марк из команды Хетафе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

53' Кукурелья Марк из команды Хетафе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

53' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Матч возобновлен

51' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

51' Агиррегабириа Мартин из команды Алавес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

50' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Ману Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

48' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Бёрк Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Роберто Хименес взял и забрал мяч на выходе

46' Джейсон из команды Хетафе идет с мячом вперед на обострение...