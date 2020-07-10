Севилья
Позже
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Мальорка
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Окампос Лукас
|13 (4)
|0.34
|2.
|Де Йонг Люк
|6
|0.16
|3.
|Мунир Эль-Хаддади
|5
|0.13
|4.
|Банега Эвер
|3 (2)
|0.08
|5.
|Торрес Оливер
|3
|0.08
|6.
|Нолито Агудо
|3
|0.08
|7.
|Васкес Франко
|3
|0.08
|8.
|Эн-Несири Юссеф
|3
|0.08
|9.
|Фернандо Режес
|2
|0.05
|10.
|Хордан Хоан
|2
|0.05
|11.
|Карлос Диего Сантос
|2
|0.05
|12.
|Регилон Серхио
|1
|0.03
|13.
|Сусо Хесус
|1
|0.03
|14.
|Кунде Жюль
|1
|0.03
|15.
|Эскудеро Серхио
|1
|0.03
|16.
|Чичарито
|1
|0.03
|17.
|Навас Хесус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Будимир Анте
|12 (2)
|0.32
|2.
|Сальва Севилья
|5 (2)
|0.13
|3.
|Родригес Даниэль
|5 (1)
|0.13
|4.
|Кубо Такефуса
|4
|0.11
|5.
|Эрнандес Хуан
|4
|0.11
|6.
|Лаго Жуниор
|4 (3)
|0.11
|7.
|Посо Алехандро
|1
|0.03
|8.
|Раильо Антонио
|1
|0.03
|9.
|Фебас Алейкс
|0
|0
|10.
|Састре Хуан
|0
|0
|11.
|Агбеньену Лумор
|0
|0
|12.
|Гамес Франсиско
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фернандо Режес
|13
|0
|2.
|Окампос Лукас
|9
|1
|3.
|Банега Эвер
|9
|0
|4.
|Регилон Серхио
|8
|0
|5.
|Карлос Диего Сантос
|7
|0
|6.
|Гудель Неманья
|6
|0
|7.
|Хордан Хоан
|6
|0
|8.
|Васкес Франко
|5
|0
|9.
|Торрес Оливер
|5
|0
|10.
|Кунде Жюль
|5
|0
|11.
|Навас Хесус
|4
|0
|12.
|Серхи Гомес
|4
|0
|13.
|Карришу Даниэль
|3
|0
|14.
|Эскудеро Серхио
|2
|0
|15.
|Хиль Бриан
|2
|0
|16.
|Де Йонг Люк
|1
|0
|17.
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Будимир Анте
|10
|0
|2.
|Сальва Севилья
|8
|1
|3.
|Раильо Антонио
|8
|1
|4.
|Родригес Даниэль
|7
|0
|5.
|Агбеньену Лумор
|4
|1
|6.
|Вальент Мартин
|5
|0
|7.
|Баба Иддрису
|5
|0
|8.
|Рейна Маноло
|4
|0
|9.
|Фебас Алейкс
|4
|0
|10.
|Састре Хуан
|4
|0
|11.
|Гамес Франсиско
|4
|0
|12.
|Лаго Жуниор
|3
|0
|13.
|Эрнандес Хуан
|3
|0
|14.
|Седлар Александр
|3
|0
|15.
|Кубо Такефуса
|3
|0
|16.
|Фабрисио Агосто
|1
|0
|17.
|Кампос Хиско
|1
|0
|18.
|Чаварриа Пабло
|1
|0
|19.
|Пратс Абдон
|1
|0
|20.
|Баба Абдул
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Севилья
|14.29% (7)
|12.24% (6)
|20.41% (10)
|12.24% (6)
|22.45% (11)
|18.37% (9)
|Мальорка
|16.67% (6)
|16.67% (6)
|19.44% (7)
|11.11% (4)
|22.22% (8)
|13.89% (5)
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: + = -Атлетик Б 1:2 Севилья Севилья 1:0 Эйбар Леганес 0:3 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид
Вильярреал 2:2 Севилья Севилья 0:0 Барселона Леванте 1:1 Севилья Севилья 2:0 Бетис Атлетико М 2:2 Севилья Севилья 3:2 Осасуна Севилья 0:0 ЧФР Клуж Хетафе 0:3 Севилья ЧФР Клуж 1:1 Севилья Севилья 2:2 Эспаньол Сельта 2:1 Севилья Севилья 1:1 Алавес Мирандес 3:1 Севилья Севилья 2:0 Гранада Севилья 3:1 Леванте Севилья 1:3 Зандхаузен
Мальорка Последние 20 матчей: + = -Мальорка 2:0 Леванте Атлетико М 3:0 Мальорка Мальорка 5:1 Сельта Атлетик Б 3:1 Мальорка
Реал Мадрид 2:0 Мальорка Мальорка 1:1 Леганес Вильярреал 1:0 Мальорка Мальорка 0:4 Барселона Эйбар 1:2 Мальорка Мальорка 0:1 Хетафе Бетис 3:3 Мальорка Мальорка 1:0 Алавес Эспаньол 1:0 Мальорка Мальорка 0:1 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Сарагоса 3:1 Мальорка Мальорка 4:1 Валенсия Самора 0:1 Мальорка Гранада 1:0 Мальорка Мальорка 0:2 Севилья
Последние игры между собой
Севилья: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 4
Мальорка: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 8
Севилья 3:2 Мальорка Примера Севилья 3:1 Мальорка Примера Мальорка 0:0 Севилья Примера Мальорка 2:2 Севилья Примера Севилья 1:2 Мальорка Примера Мальорка 1:3 Севилья Примера Севилья 2:0 Мальорка Примера Севилья 3:1 Мальорка Примера Мальорка 0:0 Севилья Примера Мальорка 2:3 Севилья Первый дивизион Севилья 1:2 Мальорка Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|23
|8
|3
|62 - 21
|77
|2.
|Барселона
|Заявка
|35
|23
|7
|5
|79 - 36
|76
|3.
|Севилья
|Заявка
|35
|17
|12
|6
|51 - 34
|63
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|35
|16
|15
|4
|47 - 26
|63
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|35
|17
|6
|12
|57 - 45
|57
|6.
|Хетафе
|Заявка
|35
|14
|11
|10
|43 - 34
|53
|7.
|Реал Сосьедад
|0:1 Заявка
|35
|15
|6
|14
|51 - 44
|51
|8.
|Гранада
|1:0 Заявка
|35
|14
|8
|13
|43 - 40
|50
|9.
|Валенсия
|Заявка
|35
|13
|11
|11
|45 - 51
|50
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|35
|12
|12
|11
|39 - 31
|48
|11.
|Осасуна
|Заявка
|35
|11
|12
|12
|40 - 50
|45
|12.
|Леванте
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|42 - 49
|43
|13.
|Бетис
|Заявка
|35
|10
|11
|14
|47 - 55
|41
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|35
|8
|15
|12
|29 - 39
|39
|15.
|Эйбар
|Заявка
|35
|9
|9
|17
|34 - 51
|36
|16.
|Сельта
|Заявка
|35
|7
|15
|13
|34 - 44
|36
|17.
|Алавес
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|32 - 51
|35
|18.
|Мальорка
|Заявка
|35
|9
|5
|21
|37 - 59
|32
|19.
|Леганес
|Заявка
|35
|6
|11
|18
|25 - 49
|29
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|35
|5
|9
|21
|27 - 55
|24
Прогнозы на матч Севилья - Мальорка
Исход игры
Севилья
93.9% (62)
Ничья
4.5% (3)
Мальорка
1.5% (1)
Тотал 2.5
Больше
31.75% (20)
Меньше
68.25% (43)
Обе команды забьют
Да
31.75% (20)
Нет
68.25% (43)
Популярный счёт
2:0 Севилья
50% (33)
2:1 Севилья
18.2% (12)
1:0 Севилья
12.1% (8)
3:1 Севилья
6.1% (4)
3:0 Севилья
3% (2)
1:1 Ничья
3% (2)
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