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Севилья
 
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Стадион:
Мальорка

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Окампос Лукас 13 (4) 0.34
2. Де Йонг Люк 6 0.16
3. Мунир Эль-Хаддади 5 0.13
4. Банега Эвер 3 (2) 0.08
5. Торрес Оливер 3 0.08
6. Нолито Агудо 3 0.08
7. Васкес Франко 3 0.08
8. Эн-Несири Юссеф 3 0.08
9. Фернандо Режес 2 0.05
10. Хордан Хоан 2 0.05
11. Карлос Диего Сантос 2 0.05
12. Регилон Серхио 1 0.03
13. Сусо Хесус 1 0.03
14. Кунде Жюль 1 0.03
15. Эскудеро Серхио 1 0.03
16. Чичарито 1 0.03
17. Навас Хесус 0 0
Мальорка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Будимир Анте 12 (2) 0.32
2. Сальва Севилья 5 (2) 0.13
3. Родригес Даниэль 5 (1) 0.13
4. Кубо Такефуса 4 0.11
5. Эрнандес Хуан 4 0.11
6. Лаго Жуниор 4 (3) 0.11
7. Посо Алехандро 1 0.03
8. Раильо Антонио 1 0.03
9. Фебас Алейкс 0 0
10. Састре Хуан 0 0
11. Агбеньену Лумор 0 0
12. Гамес Франсиско 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Фернандо Режес 13 0
2. Окампос Лукас 9 1
3. Банега Эвер 9 0
4. Регилон Серхио 8 0
5. Карлос Диего Сантос 7 0
6. Гудель Неманья 6 0
7. Хордан Хоан 6 0
8. Васкес Франко 5 0
9. Торрес Оливер 5 0
10. Кунде Жюль 5 0
11. Навас Хесус 4 0
12. Серхи Гомес 4 0
13. Карришу Даниэль 3 0
14. Эскудеро Серхио 2 0
15. Хиль Бриан 2 0
16. Де Йонг Люк 1 0
17. Мунир Эль-Хаддади 1 0
Мальорка
# Игрок      
1. Будимир Анте 10 0
2. Сальва Севилья 8 1
3. Раильо Антонио 8 1
4. Родригес Даниэль 7 0
5. Агбеньену Лумор 4 1
6. Вальент Мартин 5 0
7. Баба Иддрису 5 0
8. Рейна Маноло 4 0
9. Фебас Алейкс 4 0
10. Састре Хуан 4 0
11. Гамес Франсиско 4 0
12. Лаго Жуниор 3 0
13. Эрнандес Хуан 3 0
14. Седлар Александр 3 0
15. Кубо Такефуса 3 0
16. Фабрисио Агосто 1 0
17. Кампос Хиско 1 0
18. Чаварриа Пабло 1 0
19. Пратс Абдон 1 0
20. Баба Абдул 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 14.29% (7) 12.24% (6) 20.41% (10) 12.24% (6) 22.45% (11) 18.37% (9)
 Мальорка 16.67% (6) 16.67% (6) 19.44% (7) 11.11% (4) 22.22% (8) 13.89% (5)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: + = -
Атлетик Б 1:2 Севилья Севилья 1:0 Эйбар Леганес 0:3 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид
Вильярреал 2:2 Севилья Севилья 0:0 Барселона Леванте 1:1 Севилья Севилья 2:0 Бетис Атлетико М 2:2 Севилья Севилья 3:2 Осасуна Севилья 0:0 ЧФР Клуж Хетафе 0:3 Севилья ЧФР Клуж 1:1 Севилья Севилья 2:2 Эспаньол Сельта 2:1 Севилья Севилья 1:1 Алавес Мирандес 3:1 Севилья Севилья 2:0 Гранада Севилья 3:1 Леванте Севилья 1:3 Зандхаузен
Мальорка Последние 20 матчей: + = -
Мальорка 2:0 Леванте Атлетико М 3:0 Мальорка Мальорка 5:1 Сельта Атлетик Б 3:1 Мальорка
Реал Мадрид 2:0 Мальорка Мальорка 1:1 Леганес Вильярреал 1:0 Мальорка Мальорка 0:4 Барселона Эйбар 1:2 Мальорка Мальорка 0:1 Хетафе Бетис 3:3 Мальорка Мальорка 1:0 Алавес Эспаньол 1:0 Мальорка Мальорка 0:1 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Сарагоса 3:1 Мальорка Мальорка 4:1 Валенсия Самора 0:1 Мальорка Гранада 1:0 Мальорка Мальорка 0:2 Севилья

Последние игры между собой

Севилья: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 4
Мальорка: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 8
Мальорка 0:2 Севилья Ла Лига Мальорка 2:1 Севилья Примера Севилья 1:2 Мальорка Кубок Короля Мальорка 0:5 Севилья Кубок Короля
Севилья 3:2 Мальорка Примера Севилья 3:1 Мальорка Примера Мальорка 0:0 Севилья Примера Мальорка 2:2 Севилья Примера Севилья 1:2 Мальорка Примера Мальорка 1:3 Севилья Примера Севилья 2:0 Мальорка Примера Севилья 3:1 Мальорка Примера Мальорка 0:0 Севилья Примера Мальорка 2:3 Севилья Первый дивизион Севилья 1:2 Мальорка Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 34 23 8 3 62 - 21 77
2. Барселона Заявка 35 23 7 5 79 - 36 76
3. Севилья Заявка 35 17 12 6 51 - 34 63
4. Атлетико М Заявка 35 16 15 4 47 - 26 63
5. Вильярреал Заявка 35 17 6 12 57 - 45 57
6. Хетафе Заявка 35 14 11 10 43 - 34 53
7. Реал Сосьедад 0:1 Заявка 35 15 6 14 51 - 44 51
8. Гранада 1:0 Заявка 35 14 8 13 43 - 40 50
9. Валенсия Заявка 35 13 11 11 45 - 51 50
10. Атлетик Б Заявка 35 12 12 11 39 - 31 48
11. Осасуна Заявка 35 11 12 12 40 - 50 45
12. Леванте Заявка 35 12 7 16 42 - 49 43
13. Бетис Заявка 35 10 11 14 47 - 55 41
14. Вальядолид Заявка 35 8 15 12 29 - 39 39
15. Эйбар Заявка 35 9 9 17 34 - 51 36
16. Сельта Заявка 35 7 15 13 34 - 44 36
17. Алавес Заявка 34 9 8 17 32 - 51 35
18. Мальорка Заявка 35 9 5 21 37 - 59 32
19. Леганес Заявка 35 6 11 18 25 - 49 29
20. Эспаньол Заявка 35 5 9 21 27 - 55 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Мальорка от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 июля 2020, осталось 2 дня 2 часа 1 минуту.


    • Прогнозы 66
    Севилья 93.9% (62)
    X 4.5% (3)
    Мальорка 1.5% (1)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Севилья - Мальорка

    Исход игры
    Севилья
    93.9% (62)
    Ничья
    4.5% (3)
    Мальорка
    1.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.75% (20)
    Меньше
    68.25% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    31.75% (20)
    Нет
    68.25% (43)
    Популярный счёт
    2:0 Севилья
    50% (33)
    2:1 Севилья
    18.2% (12)
    1:0 Севилья
    12.1% (8)
    3:1 Севилья
    6.1% (4)
    3:0 Севилья
    3% (2)
    1:1 Ничья
    3% (2)
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