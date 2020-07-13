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Гранада
 
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Стадион:
Реал Мадрид
1
Силва
Руи
16
Виктор
Диаз
6
Санчес
Герман
22
Дуарте
Домингуш
17
Диаш
Жиль
12
Азиз
Рамон
21
Эррера
Янгель
2
Фулкье
Димитри
14
Вико
Федерико
23
Мачис
Дарвин
24
Фернандес
Карлос
13
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
4
Рамос
Серхио
5
Варан
Рафаэль
23
Менди
Ферлан
8
Кроос
Тони
14
Каземиро
Карлос
10
Модрич
Лука
15
Вальверде
Федерико
9
Бензема
Карим
22
Иско
Аларкон
Гранада
4-2-3-1
Реал Мадрид
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандес Карлос 8 (1) 0.21
2. Мачис Дарвин 7 (1) 0.18
3. Сольдадо Роберто 6 (1) 0.16
4. Пуэртас Антонио 6 0.16
5. Дуарте Домингуш 3 0.08
6. Вадильо Альваро 3 (1) 0.08
7. Эррера Янгель 2 0.05
8. Вико Федерико 2 (1) 0.05
9. Азиз Рамон 2 0.05
10. Санчес Герман 2 0.05
11. Монторо Анхель 1 0.03
12. Фулкье Димитри 1 0.03
13. Эредия Антоньин 1 0.03
14. Виктор Диаз 0 0
15. Мартинес Хосе VI 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 18 (4) 0.47
2. Рамос Серхио 10 (6) 0.26
3. Кроос Тони 4 0.11
4. Каземиро Карлос 4 0.11
5. Модрич Лука 3 0.08
6. Винисиус Жуниор 3 0.08
7. Вальверде Федерико 2 0.05
8. Бэйл Гарет 2 0.05
9. Варан Рафаэль 2 0.05
10. Асенсио Марко 2 0.05
11. Йович Лука 2 0.05
12. Васкес Лукас 2 0.05
13. Родриго 2 0.05
14. Карвахаль Даниэль 1 0.03
15. Азар Эден 1 0.03
16. Марсело Виера 1 0.03
17. Родригес Хамес 1 0.03
18. Иско Аларкон 1 0.03
19. Начо Игнасио 1 0.03
20. Диас Мариано 1 0.03
21. Менди Ферлан 0 0
22. Одриосола Альваро 0 0

Карточки

Гранада
# Игрок      
1. Сольдадо Роберто 14 0
2. Санчес Герман 11 1
3. Эррера Янгель 12 0
4. Фернандес Карлос 8 0
5. Гоналон Максим 7 0
6. Пуэртас Антонио 6 0
7. Дуарте Домингуш 6 0
8. Монторо Анхель 5 0
9. Фулкье Димитри 4 0
10. Мачис Дарвин 4 0
11. Виктор Диаз 4 0
12. Этеки Ян 4 0
13. Азиз Рамон 3 0
14. Кини Марин 2 0
15. Силва Руи 2 0
16. Нева Карлос 2 0
17. Эредия Антоньин 2 0
18. Кейбаши Исмаил 1 0
19. Вико Федерико 1 0
20. Вальехо Хесус 1 0
21. Мартинес Алекс 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 12 0
2. Рамос Серхио 10 0
3. Карвахаль Даниэль 10 0
4. Модрич Лука 6 1
5. Менди Ферлан 6 1
6. Бэйл Гарет 3 1
7. Винисиус Жуниор 4 0
8. Одриосола Альваро 2 1
9. Начо Игнасио 3 0
10. Милитао Эдер 3 0
11. Кроос Тони 2 0
12. Марсело Виера 2 0
13. Варан Рафаэль 2 0
14. Йович Лука 2 0
15. Ареола Альфонс 1 0
16. Иско Аларкон 1 0
17. Родригес Хамес 1 0
18. Васкес Лукас 1 0
19. Диас Мариано 1 0
20. Вальверде Федерико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гранада 7.14% (3) 14.29% (6) 19.05% (8) 19.05% (8) 23.81% (10) 16.67% (7)
 Реал Мадрид 10.53% (6) 12.28% (7) 21.05% (12) 15.79% (9) 26.32% (15) 14.04% (8)

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: + = -
Реал Сосьедад 2:3 Гранада Гранада 2:2 Валенсия Алавес 0:2 Гранада Гранада 1:2 Эйбар
Леганес 0:0 Гранада Гранада 0:1 Вильярреал Бетис 2:2 Гранада Гранада 2:1 Хетафе Леванте 1:1 Гранада Гранада 2:1 Атлетик Б Гранада 0:0 Сельта Осасуна 0:3 Гранада Гранада 2:1 Вальядолид Атлетик Б 1:0 Гранада Атлетико М 1:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Гранада 2:1 Эспаньол Бадахос 2:3 Гранада Севилья 2:0 Гранада Бадалона 1:3 Гранада
Реал Мадрид Последние 20 матчей: + = -
Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид
Реал Мадрид 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Валенсия Реал Мадрид 3:1 Эйбар Бетис 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Барселона Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Леванте 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Сельта Осасуна 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Сарагоса 0:4 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Унионистас 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Севилья

Последние игры между собой

Гранада: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 12
Реал Мадрид: победы: 12, ничьи: 0, поражения: 1
Реал Мадрид 4:2 Гранада Ла Лига Гранада 0:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Реал Мадрид Примера
Реал Мадрид 1:0 Гранада Примера Реал Мадрид 9:1 Гранада Примера Гранада 0:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Гранада Примера Гранада 0:1 Реал Мадрид Примера Гранада 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Гранада Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 35 24 8 3 64 - 21 80
2. Барселона Заявка 36 24 7 5 80 - 36 79
3. Севилья Заявка 36 18 12 6 53 - 34 66
4. Атлетико М Заявка 36 17 15 4 48 - 26 66
5. Вильярреал Заявка 36 17 6 13 58 - 47 57
6. Реал Сосьедад Заявка 36 16 6 14 55 - 47 54
7. Хетафе Заявка 36 14 12 10 43 - 34 54
8. Атлетик Б Заявка 36 13 12 11 41 - 32 51
9. Гранада Заявка 35 14 8 13 45 - 42 50
10. Валенсия Заявка 36 13 11 12 45 - 52 50
11. Осасуна Заявка 36 12 12 12 42 - 51 48
12. Леванте Заявка 36 12 7 17 43 - 51 43
13. Бетис Заявка 36 10 11 15 47 - 56 41
14. Эйбар Заявка 36 10 9 17 36 - 51 39
15. Вальядолид Заявка 36 8 15 13 29 - 40 39
16. Алавес Заявка 36 9 9 18 32 - 53 36
17. Сельта Заявка 36 7 15 14 35 - 46 36
18. Мальорка Заявка 36 9 5 22 37 - 61 32
19. Леганес Заявка 36 7 11 18 26 - 49 32
20. Эспаньол Заявка 36 5 9 22 27 - 57 24
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 36 тура Испанской Примеры, в котором сыграют «Гранада» и мадридский «Реал». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Гранада - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 июля 2020, осталось 5 минут.


Прогнозы 158
Гранада 1.3% (2)
X 2.5% (4)
Реал Мадрид 96.2% (152)
0
выиграет Реал Мадрид
Реалу необходимо крепче закрепиться на первой строчке таблицы. Не так велик разрыв со второой позицией.!...
nahnagel5 #
Все прогнозы
2.75 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Гранада - Реал Мадрид

Исход игры
Гранада
1.3% (2)
Ничья
2.5% (4)
Реал Мадрид
96.2% (152)
Тотал 2.5
Больше
58.78% (87)
Меньше
41.22% (61)
Обе команды забьют
Да
55.41% (82)
Нет
44.59% (66)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
32.3% (51)
0:2 Реал Мадрид
22.2% (35)
0:1 Реал Мадрид
13.9% (22)
1:3 Реал Мадрид
13.3% (21)
0:3 Реал Мадрид
4.4% (7)
1:4 Реал Мадрид
3.2% (5)
1:1 Ничья
1.9% (3)
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