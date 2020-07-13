Реалу необходимо крепче закрепиться на первой строчке таблицы. Не так велик разрыв со второой позицией.!...
nahnagel5 #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандес Карлос
|8 (1)
|0.21
|2.
|Мачис Дарвин
|7 (1)
|0.18
|3.
|Сольдадо Роберто
|6 (1)
|0.16
|4.
|Пуэртас Антонио
|6
|0.16
|5.
|Дуарте Домингуш
|3
|0.08
|6.
|Вадильо Альваро
|3 (1)
|0.08
|7.
|Эррера Янгель
|2
|0.05
|8.
|Вико Федерико
|2 (1)
|0.05
|9.
|Азиз Рамон
|2
|0.05
|10.
|Санчес Герман
|2
|0.05
|11.
|Монторо Анхель
|1
|0.03
|12.
|Фулкье Димитри
|1
|0.03
|13.
|Эредия Антоньин
|1
|0.03
|14.
|Виктор Диаз
|0
|0
|15.
|Мартинес Хосе VI
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|18 (4)
|0.47
|2.
|Рамос Серхио
|10 (6)
|0.26
|3.
|Кроос Тони
|4
|0.11
|4.
|Каземиро Карлос
|4
|0.11
|5.
|Модрич Лука
|3
|0.08
|6.
|Винисиус Жуниор
|3
|0.08
|7.
|Вальверде Федерико
|2
|0.05
|8.
|Бэйл Гарет
|2
|0.05
|9.
|Варан Рафаэль
|2
|0.05
|10.
|Асенсио Марко
|2
|0.05
|11.
|Йович Лука
|2
|0.05
|12.
|Васкес Лукас
|2
|0.05
|13.
|Родриго
|2
|0.05
|14.
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.03
|15.
|Азар Эден
|1
|0.03
|16.
|Марсело Виера
|1
|0.03
|17.
|Родригес Хамес
|1
|0.03
|18.
|Иско Аларкон
|1
|0.03
|19.
|Начо Игнасио
|1
|0.03
|20.
|Диас Мариано
|1
|0.03
|21.
|Менди Ферлан
|0
|0
|22.
|Одриосола Альваро
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сольдадо Роберто
|14
|0
|2.
|Санчес Герман
|11
|1
|3.
|Эррера Янгель
|12
|0
|4.
|Фернандес Карлос
|8
|0
|5.
|Гоналон Максим
|7
|0
|6.
|Пуэртас Антонио
|6
|0
|7.
|Дуарте Домингуш
|6
|0
|8.
|Монторо Анхель
|5
|0
|9.
|Фулкье Димитри
|4
|0
|10.
|Мачис Дарвин
|4
|0
|11.
|Виктор Диаз
|4
|0
|12.
|Этеки Ян
|4
|0
|13.
|Азиз Рамон
|3
|0
|14.
|Кини Марин
|2
|0
|15.
|Силва Руи
|2
|0
|16.
|Нева Карлос
|2
|0
|17.
|Эредия Антоньин
|2
|0
|18.
|Кейбаши Исмаил
|1
|0
|19.
|Вико Федерико
|1
|0
|20.
|Вальехо Хесус
|1
|0
|21.
|Мартинес Алекс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|12
|0
|2.
|Рамос Серхио
|10
|0
|3.
|Карвахаль Даниэль
|10
|0
|4.
|Модрич Лука
|6
|1
|5.
|Менди Ферлан
|6
|1
|6.
|Бэйл Гарет
|3
|1
|7.
|Винисиус Жуниор
|4
|0
|8.
|Одриосола Альваро
|2
|1
|9.
|Начо Игнасио
|3
|0
|10.
|Милитао Эдер
|3
|0
|11.
|Кроос Тони
|2
|0
|12.
|Марсело Виера
|2
|0
|13.
|Варан Рафаэль
|2
|0
|14.
|Йович Лука
|2
|0
|15.
|Ареола Альфонс
|1
|0
|16.
|Иско Аларкон
|1
|0
|17.
|Родригес Хамес
|1
|0
|18.
|Васкес Лукас
|1
|0
|19.
|Диас Мариано
|1
|0
|20.
|Вальверде Федерико
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гранада
|7.14% (3)
|14.29% (6)
|19.05% (8)
|19.05% (8)
|23.81% (10)
|16.67% (7)
|Реал Мадрид
|10.53% (6)
|12.28% (7)
|21.05% (12)
|15.79% (9)
|26.32% (15)
|14.04% (8)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|35
|24
|8
|3
|64 - 21
|80
|2.
|Барселона
|Заявка
|36
|24
|7
|5
|80 - 36
|79
|3.
|Севилья
|Заявка
|36
|18
|12
|6
|53 - 34
|66
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|36
|17
|15
|4
|48 - 26
|66
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|36
|17
|6
|13
|58 - 47
|57
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|36
|16
|6
|14
|55 - 47
|54
|7.
|Хетафе
|Заявка
|36
|14
|12
|10
|43 - 34
|54
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|36
|13
|12
|11
|41 - 32
|51
|9.
|Гранада
|Заявка
|35
|14
|8
|13
|45 - 42
|50
|10.
|Валенсия
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|45 - 52
|50
|11.
|Осасуна
|Заявка
|36
|12
|12
|12
|42 - 51
|48
|12.
|Леванте
|Заявка
|36
|12
|7
|17
|43 - 51
|43
|13.
|Бетис
|Заявка
|36
|10
|11
|15
|47 - 56
|41
|14.
|Эйбар
|Заявка
|36
|10
|9
|17
|36 - 51
|39
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|36
|8
|15
|13
|29 - 40
|39
|16.
|Алавес
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|32 - 53
|36
|17.
|Сельта
|Заявка
|36
|7
|15
|14
|35 - 46
|36
|18.
|Мальорка
|Заявка
|36
|9
|5
|22
|37 - 61
|32
|19.
|Леганес
|Заявка
|36
|7
|11
|18
|26 - 49
|32
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|36
|5
|9
|22
|27 - 57
|24